„Musí ze Strakovky!“ ANO, SPD a ulice do obří akce proti Fialovi? Je zde výzva

„Je to absolutní nesmysl a neuvěřitelné plýtvání s našimi prostředky,“ elitní advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl bouchnul do stolu, když uviděl půjčku, kterou si bere stát kvůli odstřihnutí od ruských energií. „Má sloužit k tomu, aby energetické společnosti ze západní Evropy generovaly obrovské zisky a my všichni to zaplatili,“ říká. V této chvíli už není na co čekat, je potřeba spojit síly. „Pozval jsem na demonstraci 16. dubna ANO i SPD, protože je tzv. nutné spojit ulici i opozici. Ani parlamentní opozice se svými 92 poslanci ani ulice nic sama nezmůže. Teď už je nutné spojit sílu, abychom tuto vládu ze Strakovky dostali.“

Půjčka státu až možná do výšky 265 mld. korun na to, aby se postavily struktury, pomocí kterých se odstřihneme od ruských energií. Vás ta zpráva pěkně zvedla ze židle. Prý je ale půjčka velmi výhodná?

Reálně to bude stát ještě více. Půjčka pokryje část nákladů, ale může jít ještě o vyšší částku, kterou zaplatíme. My máme napojení na levnější suroviny z Ruska a nepotřebujeme v této chvíli investovat tak vysokou částku, abychom se napojovali na dražší suroviny. Je to absolutní nesmysl. V současné době, kdy nás čeká velká finanční krize a jsme na prahu zásadního ekonomického propadu, je nesmysl investovat 265 mld. i víc do odstřižení se od něčeho, na co jsme napojeni. To můžeme dělat, když bude konjunktura. Ne teď, když je potřeba pomoci občanům, aby se nepropadli úplně pod hranici naprosté chudoby.

Úrok se může zdát výhodný nyní, ale vzhledem k tomu, že Evropská banka očekává už dnes snížení úroků na 1,5, tak pak už úrok 3,3 nemusí vypadat výhodný, ale naprosto drastický a šílený. Bude to naprosto šílená částka. Je to absolutní nesmysl a neuvěřitelné plýtvání s našimi prostředky.



Myslíte si, že by někdo, kromě vás, byl schopen ještě uvažovat o tom, že bychom se zpátky napojili na ruské zdroje? Teď se to zdá jako něco naprosto nepředstavitelného, nemůžeme přece obchodovat s agresorem, který svévolně napadá cizí suverénní stát… Alespoň tak zní oficiální verze.

Tak to bychom nemohli obchodovat ani s USA ani s Velkou Británií. Pseudoargument, který má sloužit k tomu, aby energetické společnosti ze západní Evropy generovaly obrovské zisky a my všichni to zaplatili. Je to falešný argument, který neberu. USA vedly řadu válek a obchodovali jsme s nimi vesele dál. Z tohoto pohledu je současný argument naprosto farizejský. Spousta států bere suroviny z Ruska, Maďarsko atd. Můžeme si vzletně něco říkat, ale je to hloupé rozhodnutí, které se v dlouhodobém horizontu ukáže jako mylné.

Když někdo odpoví na tuto otázku podobně jako vy, tak se objeví argument, že státy sice bojovaly, ale teď už nikoho nenapadají…

(Smích) Tak do té doby, kdy bojovaly, tak jsme s nimi obchodovali nebo neobchodovali. Situace, že v Jemenu probíhá humanitární katastrofa, nikoho nezajímá. Obchodujeme se Saúdskou Arábií nebo ne, Spojené státy zahájily snad sedm válek. To je opravdu jen ukázka toho, jak mediální manipulace silných hráčů, kteří mají obrovské miliardy a dokážou zmanipulovat mínění, že jeden je huj a druhý fuj. Pokud bychom odmítli obchodovat se zeměmi, které vedly války, tak bychom nemohli obchodovat např. s USA, Velkou Británií nebo Saúdskou Arábií.

Vy se na to zřejmě díváte v horizontu mnoha dalších let. Myslíte si, že třeba za dvacet let sankce povolí?

Podle ministra Síkely se podaří dokončit smlouvy s Norskem, Katarem a propojení, jako je ropovod Tal. Samozřejmě v tomto případě budou ještě potřeba nějaké konstrukční změny, ale problém dodávek fosilních paliv z Ruska bude v roce 2024 definitivně vyřešen.

(Smích) A říkal pan Síkela, kolik to bude stát? Kontrakt bude výrazně dražší. Pan Síkela zapomíná na důležitou informaci, kolik to bude stát. Evropa byla bohatá i proto, že jsme měli levné energie. Budeme platit nehoráznou cenu. Jedna otázka je, jestli se dokážeme odstřihnout a druhá, kolik to bude stát? Odmítám tuhle pokryteckou rétoriku a uvažování, hlavně že budeme mít čistý plyn z Kataru a ne špinavý z Ruska a zaplatíme daleko více. Taky jsem si nevšiml, že by byl Katar zrovna demokratickou zemí. Je to pokrytectví nejvyššího kalibru, když se odstřihujeme od Ruska a napojujeme na zem, která nemá s demokracií nic společného.

Vy jste poukazoval na to, že jste šel podpořit stávku odborů Kovo, neměl jste potřebu někde vystupovat. Říkal jste, že když se podaří několikrát zaplnit Václavák, tak se s vámi bude muset začít vláda bavit. Na konto stávky Kovo slyšíme neustálou kritiku, jak je možné, že tam vystoupil Babiš, nebo někdo z SPD. Nebylo by načase všechny tyto síly komplet spojit? Že už není kam utéct a průšvih příliš blízko?

Já jsem v podstatě přesně k tomu vyzval, pozval jsem na demonstraci ANO i SPD, protože je tzv. nutné spojit ulici i opozici. Ani parlamentní opozice se svými 92 poslanci ani ulice nic sama nezmůže. Jeden bez druhého koalici shodit nedokáže. Souhlasím, že je na čase tlak vést společnou silou proti vládě. Čekám, jestli se zúčastní, ale bylo by na čase, aby pochopili, že tohle nejsou volby a jde o to, že se jedná o vládu národní katastrofy, která nás vede do ekonomické propasti.

Je zajímavé, jak emocionálně nepřijatelné bylo pro lidi, když přišli i zástupci ANO nebo SPD na akci Kovo…

Vždycky najdete někoho, kdo by to chtěl dělat jinak. Teď už je nutné spojit sílu, abychom tuto vládu ze Strakovky dostali. Jestli se chtějí dál dívat na vládu Víta Rakušana a Petra Fialy, bude to pohroma na další dva roky. Navíc je právem organizátorů pozvat si lidi, které chtějí. Záleží na nich, kdo přijde.

Chcete, aby si lidé vzali 16. dubna na demonstraci květiny. Není to naivní?

Ne, naopak. Je to silné gesto. Nemůžete postupovat proti násilí násilím. Když se podíváte na podobnou situaci, kdy se protestovalo proti válce ve Vietnamu. Potlačilo se to gesty porozumění, solidarity a lásky. Já jsem přesvědčen o tom, že na hrubost je potřeba odpovídat slušností, na násilí odpovídat pochopením a solidaritou a na hloupost inteligencí. Nesnižovat se na úroveň pětikoalice a jejich represivních akcí a ukázat, že naše síla spočívá ve slušnosti a solidaritě.

David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji z roku 2012, ve středu na ČT24 s úsměvem na rtech podpořil návrat Rusů na sportovní scénu a relativizoval ruskou agresi na Ukrajině. Ve čtvrtek se Svoboda za některé své výroky na facebooku omluvil, když tvrdil, že není obhájcem MOV ani Rusů, ale jde mu „o obranu nevinných sportovců a o to, aby politika do sportu co nejmíň zasahovala“. Pak se vymlouval na moderátory atd. Co vy na to?



Je to neklamný znak, jak se vzdalujeme od demokratické společnosti. Kdy už ani lidé nemají právo říct svůj názor, aniž by byli pošlapáváni a dehonestováni. Nevšiml jsem si, že by pan Hašek vrátil peníze, které vydělal v Rusku. Nechť vrátí všechny peníze, co vydělal v Rusku a dá je charitě. Pak se s ním o tom budu bavit. Do té doby je naprostý pokrytec, kterého nemá cenu brát vůbec vážně. Co předvedla paní Černochová, je za hranou demokratické společnosti. Jen to ukazuje její bolševické smýšlení.

Já se chci postavit jednoznačně za Davida Svobodu. Myslím, že ani neměl ustupovat ze svého názoru. Měl jednoznačně trvat na tom, že uplatňování kolektivní viny je vždy špatně i za jakýchkoliv skutečností. Řada sportovců nesouhlasí s Putinem nebo Lukašenkem. Trestat je za to, že se narodili v nějaké zemi tím, že nemohou startovat na vrcholové akci? Je to hloupé, nedůstojné a vrací nás to někam do totality. Pokud paní Černochová píše o tom, jak sportovec Svoboda může pronést takovou větu, pak já nechápu, že paní Černochová může být ministryní a zase jsme u principu kolektivní viny.

David Svoboda se ještě nakonec omlouval…

Jen už ustupuje mediálnímu lynči, který ničí kariéru silného sportovce v naší zemi. Lynč je naprosto šílený a nedůstojný, jen protože si dovolil vyslovit názor, který je oponentní současnému vládnímu postoji. Nezlobte se, ale já znovu žít v době, kdy má pravdu pouze strana a vláda, žít nechci. David Svoboda vyslovil svůj názor, máme ho respektovat a ne ho lynčovat. Nedemokratickému a totalitnímu tlaku se ustupovat nesmí.

