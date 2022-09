„Musím z vás udělat rusofila.“ Stát mimo smečku je o držk*. Benjamin Kuras a vlastní poznatky

OBZOR BENJAMINA KURASE Západní společnost se už několik let štěpí do nesmiřitelných skupin. Tyto „smečky“, jak je označuje spisovatel Benjamin Kuras, se musí vyhraňovat proti jiným „smečkám“ a té své musí projevovat loajalitu. Stát názorově mimo ně, nad tokem informací, je dnes podle něho o držku. Je také překvapen mírou rusofilie mezi lidmi, kteří se označují za české „vlastence“.

Premiér Fiala nedávno označil organizátory demonstrace na Václaváku za proruské. Následovaly z řad stoupenců jeho vlády nadávky demonstrantům typu „svoloč“ a výzvy k násilí proti nim. Sprostými nadávkami a hrozbami násilí jsou provázeny Babišovy kampaně v ulicích měst. Před soudní budovou, kde probíhá proces s Babišem, demonstranti žádají jeho uvěznění, bez ohledu na výsledek přelíčení. Mění se česká demokracie ve společenský rozvrat nesmiřitelných skupin a ideových bublin, jejichž politický boj se bude odehrávat v ulicích? Do jaké míry mohou nebo mají pouliční demonstrace ovlivňovat politiku?

Pan premiér se jen svezl na trendu, který vidíme v řadě zemí. V Holandsku jsou pro vládu nepřátelé státu farmáři demonstrující proti „zeleným“ opatřením hrozícím likvidací velké části dobytkářství a potravinářství. Německá vláda označuje za nacistu kdekoho, kdo upozorní na cokoli negativního o imigraci. Zrovna v těchto týdnech byl odsouzen k šesti měsícům vězení redaktor blogu „Politically Incorrect“ Michael Stürzenberger za zveřejnění oficiálních německých vládních statistik o trestných činech islámských imigrantů. Vnímáme ten klasický německý humor? Statistiky jsou oficiální, ale tajné a jejich zveřejnění je zločin.

Ale velmistrem rozdělování společnosti je Joe Biden, který označil „MAGA Republikány“ (rozumějme voliče sympatizující s Trumpovým heslem „Make America Great Again“) za „semifašisty, vnitrostátní teroristy, nebezpečí pro naši vlast, spojence bílých suprematistů, násilnických extremistů a jiných nežádoucích živlů, útok na samotnou duši národa“. Viceprezidentka Kamala Harrisová to korunovala přirovnáním „MAGA extremistů“ k teroristům, kteří shodili newyorská „dvojčata“ a zabili 3 tisíce lidí. Kam se na ně český premiér hrabe. On urazil jen 70 tisíc občanů. Biden a Harrisová prohlásili za zločince polovinu národa. Jsme holt malý národ troškařů.

Jak tedy demonstrace mohou ovlivňovat politiku?

Když nemají zbraně a dostatečný počet radikálů na nějakou Velkou říjnovou revoluci nebo Vítězný únor, tak ovlivní politiku jen mírně, s částečným úspěchem. Pražská demonstrace nezískala od vlády demisi, kterou žádala, ale zjevně vládu dostatečně vyplašila k uspíšenému zastropování cen energetiky. Vláda samozřejmě nemůže přiznat, že ji k tomu demonstrace přiměla. Provádějí to ostatní evropské státy. Nová britská premiérka to měla hned ve svém inauguračním projevu. V tu dobu už byly zprávy plné krachujících podniků neschopných platit zdraženou energetiku a hovořilo se o zániku starodávné britské instituce venkovských pubů, kde by pinta piva musela stát 14 liber, za něž by je nikdo nekoupil.

Jak jsme na tom s tou roztříštěnou společností, třeba ve srovnání s Británií?

Rozštěpení do nesmiřitelných skupin probíhá v západní společnosti už pár let a vede k tomu, že čím dál větší počet někdejších přátel nebo lidí podobně smýšlejících se rozchází kvůli stále užším tématům. Následkem toho ztrácejí schopnost debatovat nejen o těch několika tématech sporných, ale i o takových, v nichž se shodují. Zažil jsem to v Británii okolo brexitu a pak Trumpa. Spousta bývalých přátel už spolu od té doby nepromluvila.

Připadá mně, jako kdyby kolem mě všichni ztratili schopnost vyslechnout, porovnávat, zvažovat, ověřovat a tvořit si vlastní obraz, který se ale může měnit podle nově získaných informací. To se komplikuje lidskou potřebou patřit k nějaké smečce, která se pak musí vyhraňovat vůči jiným smečkám a které musíte prokazovat loajalitu a souhlas. Takže zůstat mimo ty smečky a nad tokem informací, místo abyste se v nich topili, je o držku.

Coby celoživotní fanda západní civilizace jsem dost překvapen mírou rusofilie mezi lidmi, kteří se rádi označují za české vlastence. Není to tak dávno, kdy čeští vlastenci byli zavíráni do trestaneckých lágrů zavedených ruskými poradci, nebo emigrovali. Kam že to? No na Západ. Že může dnes český vlastenec sympatizovat se současným Ruskem, přepadajícím sousední stát, mně připadá jako akutní záchvat schizofrenie. Jeden takový pán mě nedávno oslovil, „jste moc jednostranně zaměřený na tu anglosféru, já z vás musím udělat rusofila“.

Kromě těch poměrně menšinových projevů otevřené rusofilie, a ještě menšinovější otevřené podpory ruské invaze na Ukrajinu, onu možná ne zcela vědomou rusofilii vidím třeba i v nedávném výroku mého dlouhodobého kamaráda poslance, že bychom neměli Ukrajině dávat zbraně, „protože zabíjejí lidi“. Lidi? Ty zbraně snad zabíjejí okupantské vojáky zabíjející lidi, a tím omezují schopnost okupantů zabíjet ještě víc lidí. Nebo ne?

Taky tu rusofilii vidíme třeba ve srovnávání ruského imperialismu s imperialismem anglosaským, ve stylu „buďme fair, oba páchají stejné lumpárny, tak raději nebýt s nikým“. Jako by už všichni zapomněli, že nebýt anglo-amerického imperialismu vedle toho ruského, nezhroutila by se komunistická říše v roce 1989, a ještě předtím by veškerá civilizace na této planetě skončila v roce 1940. A to nebytí s nikým vždycky končí tak, že i když už nikde nevidíme žádné čisté dobro, nepřidáme-li se k menšímu zlu, sežere nás to větší.

Ale vy jste sám výrazným a dlouhodobým kritikem Západu?

Jsem kritikem k totalitě směřujících západních institucí a sebevražedných politických trendů, ne Západu jako civilizace. S vědomím, že v současném světě neexistuje žádný jiný politický systém, který by nebyl horší. České vlastenectví je dnes bezpečné jen jako součást západní civilizace. Je to jako být hráčem fotbalového týmu. To, že máme neschopného brankáře, ještě neznamená, že musíme nahrávat protivníkovi nebo střílet vlastní góly. Západ ještě není pohřben, a dá se ještě křísit. Věří v to Poláci a věří v to Orbán, který nedávno na mezinárodní konferenci konzervatismu vyzval konzervativce, aby Západ zachránili znovudobytím Bruselu a Washingtonu.

Jedním z dnes už každému jasně viditelných ohrožení západní civilizace jsou opět sílící „migrační toky“, jak EU nazývá organizovanou kolonizaci Evropy převážně muži ve vojenském věku z „jiných civilizačních okruhů“. Vy ji sledujete, se všemi negativními účinky na západoevropské společnosti už od 90. let, a průběžně i teď. Co tam je za uplynulé dva týdny nového?

Sleduju je se smyslem pro fair play i s těmi účinky pozitivními, jako je obohacení evropské gastronomie. A rád si představuji, jaký by na světě byl ráj, kdyby muslimové jen kuchtili a nedělali nic jiného.

Takže imigrace v posledních dvou týdnech: Nepočítáme do ní ukrajinskou, která jednak není zcela z jiného civilizačního okruhu (ledaže počítáme jako takový Rusko, kam dosud patřila a zjevně už patřit nechce), jednak se předpokládá, že je dočasná a jednak má co nabídnout pracovně.

Jenže mezi tou se do Evropy propašovalo nejmíň 300 tisíc migrantů „neevropských“, hlásí Mezinárodní organizace pro imigraci IOM patřící pod OSN. Jde o osoby, které na Ukrajině pobývaly před válkou. To vysvětluje nedávné zvýšení počtu zaznamenaných neevropských migrantů přicházejících přes Slovensko. Směřují samozřejmě dál na štědřejší pastviny, jako Německo nebo Švédsko.

Jak seriózní jsou nároky většiny z nich na azyl se v těchto týdnech dozvídáme ze Švédska, kde 79 % azylantů tráví prázdniny v zemích původu, kam se však nechtějí trvale vrátit, neboť by tam podle svých azylových prohlášení byli perzekvováni. Po surových demonstracích ve švédských městech, které už od roku 2016 věstí vypuknutí občanské války, švédská policie žádá deportaci imigrantů s cizím občanstvím usvědčených z trestných činů a vyšší tresty pro imigranty švédského občanství.

Nový nápor na hranice EU zažívá Maďarsko, kde na ně surově útočí migranti, kteří uvízli na srbské hranici po cestě Balkánem. Pravděpodobně z Turecka, kde se jich – převážně Arabů a Afghánců – nahromadilo pár milionů a Turci jim přestávají fandit, řečeno mírně.

Ve Francii se každé dva týdny staví nová mešita a zavírá kostel přibližně stejným tempem, informovala už loni katolická tisková agentura Observatoire de l´héritage religieuse. Letos k tomu dodává, že podle věkové kategorie účastníků bohoslužeb je v katolických kostelech 65 % starších než 50, zatímco v mešitách 73 procenta jsou mladší než 50. Institut Montaigne informuje, že Francie má teď mezi 2,5 a 3 miliony praktikujících muslimů a jen 1,65 milionu praktikujících, tedy bohoslužby navštěvujících katolíků.

Zato Dánům už s pokračující imigrací došla trpělivost a podobně jako Británie uzavřeli dohodu s Rwandou na přesun ilegálních imigrantů tam až do vyřízení práva na azyl. Dohoda s Rwandou v Británii platí už přibližně rok, ale narušují ji protiakce všelijakých lidskoprávních organizací a právníků. V jednom měsíci na člunech z Francie dorazilo okolo 8500 migrantů. Ale imigrace byla jedním z témat, které nová premiérka ve svém projevu vůbec nezmínila, ke zklamání mnoha voličů, pro něž imigrace je nejakutnější téma.

V Itálii vítězka volebních preferenčních sondáží Giorgia Meloni slibuje kompletní blokádu Středomoří, která by zastavila ilegální příjezdy migrantů. „Zopakujme ten jednoduchý princip: Do Itálie se vstoupí jen legálně, protože my sem nepustíme žádné migrační toky řízené kriminálníky, pašeráky nebo ještě horšími živly, kteří chtějí destabilizovat a islamizovat náš národ a Evropu.“

Co nového v kulturní válce?

V Irsku byl do vězení poslán učitel Enoch Burke z města Westmeath, který odmítl označit transgenderujícího chlapce bezpohlavním zájmenem „oni“. Soud mu za to nejprve dal mírný rozsudek: zákaz vstupu do školy. Čili zbavil ho živobytí. On se přesto do školy dostavil, neboť, jak vysvětlil, miluje svou práci a své žáky, a byl znovu pohnán před soud, a odsouzen tentokrát za pořádný trestný čin pohrdání soudem.

A dnešní komedie?

Zdražování energií způsobili evropští politici selektivním přidělováním certifikátů CO 2 , následkem něhož se neobnovuje provoz německých jaderných elektráren, snižuje produkce francouzských, a německá přirážka na ceny plynu uměle zvyšuje cenu elektřiny. To vše ještě před Putinovou válkou. Vyzvěděl to rakouský časopis Wochenblick.

