„Největší průšvih? Že se nás vláda snaží zatáhnout do války,“ kroutí hlavou Štěpánek

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek jen marně hledá věci, za které by pochválil vládu Petra Fialy. Podle jeho slov snad jen za to, že zbytečně nehrotí vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. „Čím dříve voliči stran vládní koalice ze svých iluzí, se kterými do volebních uren vhazovali své hlasy, v co největším počtu vystřízliví, tím pro tuto zemi lépe,“ říká Štěpánek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz s tím, že absolutně největší průšvihem Fialova kabinetu je to, že se nás za každou cenu snaží zatáhnout do ukrajinské války. Podle Štěpánka pak válka skončí až tehdy, kdy v USA oslabí Bidenovi demokraté. „Za Trumpa by se tohle nestalo,“ říká Štěpánek.

Vládní koalici se konečně povedlo dovolit chybějící členy Rady České televize. Co na to říkáte?

Ano, povedlo, ale pouze za cenu znásilnění svobodné vůle vlastních poslanců. Muselo se hlasovat veřejně, aby jeden každý poslanec byl pod kontrolou. Opozice volbu bojkotovala. Je to další nebetyčná ostuda Fialovy vlády.

Vláda Petra Fialy je u moci již přibližně půl roku. Do jejího nástupu vkládali mnozí lidé velké naděje. Jak je tomu podle vás dnes?

Zda se mu za vlády Petra Fialy žije lépe a jak hluboko má či nemá do kapsy, si může každý vyhodnotit sám. Já říkám, že čím dříve voliči stran vládní koalice ze svých iluzí, se kterými do volebních uren vhazovali své hlasy, v co největším počtu vystřízliví, tím pro tuto zemi lépe.

Když byste měl vybrat jednu konkrétní věc, za kterou byste vládu pochválil, co by to bylo? A naopak, co považujete za její největší průšvih?

Petr Fiala sliboval změnu politického stylu, konec populismu a nastolení reálné politiky. Zdá se, že minimálně v zahraničí významným způsobem posílil postavení České republiky. Podařilo se mu tedy naplnit alespoň toto?

Nevím, co máte na mysli, jestli třeba onen Fialův výlet do Kyjeva, na který už si nikdo ani nevzpomene. Fialova vláda rozhodně neposílila postavení České republiky, naopak každý dnem navyšuje naši závislost a podřízenost USA a EU. Provozuje lokajskou politiku.

Vláda nastoupila v nelehké době, kdy zdědila veřejné finance postižené pandemií, covid stále zatěžoval zdravotnictví a do toho válka na Ukrajině. Neospravedlňuje to přece jen snažení kabinetu Petra Fialy?

Ne, neospravedlňuje. Každá nová vláda něco zdědí po té předchozí. A těch vlastních chyb a omylů, které Fiala a spol. už stihli nasekat, je také dost.

Opakovaně odmítáte to, že by vláda Petra Fialy měla co do činění s pravicovou politikou. Ale přece ODS, která má v kabinetu největší váhu, je tradičním představitelem pravicové politiky. Takže chyba je v koaličních partnerech?

Zdá se, že česká společnost je čím dál tím více rozpolcena a v diskusích polarizována. Kde hledat největší příčinu? A nemají podíl viny také politici, kteří se čím dal častěji pouští do co nejvíce vyhrocených konfliktů?

Na samotných konfliktech a různosti názorů není nic špatného. Lidé vždy měli, mají a budou mít různé názory. To, co chybí, je vzájemná tolerance a elementární vzájemná úcta. S názorovým soupeřem se mohu tvrdě utkat na politickém kolbišti, ale pak si spolu můžeme dát skleničku na baru. Takhle to ale u nás nefunguje. Politická různost se přetavuje do osobní nenávisti.

Velký vliv na „atmosféru“ ve společnosti mají média, která jsou také často terčem vaší kritiky. Co se podle vás musí stát, aby se tento stav změnil?

Média jsou spoluviníky zdejší společenské atmosféry. Vzájemnou nenávist doslova rozfoukávají, živí ji, žijí z ní. Paskřivectví řady novinářů je děsivé. Co s tím? Nevím. Ale je třeba to pojmenovat.

Válka na Ukrajině trvá již tři měsíce. Rusko zřejmě změnilo strategii, nicméně za každou cenu chce dobít Donbas a Luhansko. Jak podle vás válka skončí? Dočkáme se nějakého vítěze, nebo spíš nějakého patu?

Válka skončí, až americké veřejnosti dojde trpělivost, že vláda Spojených států amerických v daleké zemi vede, respektive financuje velmocenskou válku proti Rusku. První velká příležitost k tomu bude na podzim při doplňovacích volbách do senátu a sněmovny reprezentantů. Pokud Bidenova administrativa utrpí vážnou porážku, něco se snad pohne. Zelenskyj a spol. jsou loutky a my užiteční idioti. Za Trumpa by se tohle nestalo.

