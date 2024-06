„Největší skandál.“ Děr v případu Kozák si všiml Rajchl. Klánovice, plánovaná sebevražda i média

Vláda Sněmovnou protlačila korespondenční volby. Opoziční tábor prohrál. Trvají vaše obavy a odpor vůči této změně? Nepřesvědčily vás vládní argumenty?

Vládní argumenty mě zcela jistě nepřesvědčily. Celá tato anabáze je neuvěřitelnou ukázkou poklesu úrovně demokracie v České republice. Je potřeba si uvědomit hlavně to, že neprohrála opozice, ale prohrála demokracie a právní řád České republiky. Měli bychom se shodnout na tom, že chceme, aby volby byly férové, svobodné, tajné bez jakýchkoli manipulací a podvodů. Korespondenční volba je institutem, který tuto Pandořinu skříňku otevírá, a vnímá to každý, kdo je schopen normálního uvažování.

Dokumentuje to fakt, že vláda nepředložila ve Sněmovně návrh jako vládní, ale jako návrh skupiny poslanců. Zcela úmyslně se tím vláda vyhnula připomínkovému řízení, zcela úmyslně se vyhnula tomu, aby se k návrhu vyjadřovala legislativní rada vlády. V rámci sněmovního projednávání pak navíc došlo ke zkrácení rozpravy a vláda prostě opozici neumožnila o návrhu svobodně diskutovat, jak to garantuje zákon. Takto bych mohl pokračovat. Vláda prostě udělala všechno pro to, aby se k návrhu korespondenční volby mohl vyjádřit co nejmenší počet lidí. Je to velmi smutná vizitka současného vládnutí kabinetu Petra Fialy.

Pokud jde o Petra Fialu, který schválení této normy velmi uvítal a sděloval, že tím vláda plní sliby, našlo se jeho vyjádření z roku 2020. Fiala před čtyřmi lety napsal, že „korespondenční volba představuje riziko a přináší obavy o regulérnost voleb“. Jak si tento výrazný obrat vysvětlujete?

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7302 lidí

Před týdnem se odehrála dlouhá a vyostřená debata na sněmovním bezpečnostním výboru k výsledkům šetření masakru na FF UK loni před Vánoci. Může být veřejnost spokojena se závěry šetření?

To v žádném případě. Je to největší skandál v historii České republiky. Když vidíme jednu nejasnost vedle druhé, opakované lhaní a upravování skutečností podle toho, jaké informace se zrovna na veřejnost dostaly, tak je absolutně neakceptovatelné, aby policejní prezident a ministr vnitra byť jen jeden další den pokračovali ve svých funkcích. Salámovou metodou se neustále dozvídáme nové a nové skutečnosti.

Ministr Rakušan nejprve říkal, že zákrok byl perfektní a není na něm co vyšetřovat. Následně jsme se dozvěděli, že střelec vstoupil do budovy mnohem dříve, než byla původní informace. Nejnověji jsme zjistili, že policisté do budovy vstoupili minutu po střelci. K tomu tvrdili, že kamerový systém filozofické fakulty je zastaralý a vyžádání záběrů by trvalo několik hodin. Přitom už dnes díky sdělení bezpečnostního konzultanta FF UK víme, že tomu tak není a kamerové záznamy mohli mít policisté v reálném čase, pokud by si je vyžádali. Pravděpodobně by tak na záběru viděli vstupujícího Davida Kozáka do budovy, mohli tam okamžitě přesunout veškeré policejní jednotky a zabránit masakru. To je přece holý fakt. Jenže oni o tom celého půl roku lhali. Proto není jiná varianta, než aby padl policejní prezident, padl ministr vnitra, a pokud neodstoupí a premiér ho neodvolá, aby padla celá vláda.

Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

A co klánovické vraždy, které policie spojila se stejným pachatelem Kozákem, tam je ve všem jasno. Nebo ne?

Klánovická linka je velmi zajímavá. Neustále je nám předkládáno, že David Kozák vraždil i v Klánovicích, ale my jsme neviděli jeden jediný důkaz. Původní vyšetřovací verze směřovala někam úplně jinam. David Kozák byl v Klánovicích jednou v životě na nějakém středoškolském výletě. Každý psycholog potvrdí, že kdokoli, kdo se připravuje na takovýto čin, zcela jistě by si vybral prostředí, které zná a kde zná únikové trasy atp. V tuhle chvíli nevěřím sdělení, že David Kozák vraždil i v Klánovicích. Neviděl jsem o tom jeden jediný důkaz. Opírá se to pouze o tvrzení ministra vnitra a policejního prezidenta. Jenže jak jsme se přesvědčili za posledního půl roku, tito dva nám opakovaně lhali. Vědomě a úmyslně nás obelhávali a klamali. Veřejnost by měla požadovat předložení důkazů o tom, že David Kozák skutečně vraždil i v Klánovicích. Ze své dvacetileté praxe advokáta si troufám tvrdit, že tato varianta je velmi nepravděpodobná, a neviděl jsem k ní jediný důkaz, který by mě přesvědčil o opaku.

Média též zmínila, že na základě informací ze spisu neobstojí ani tvrzení, že policisté mysleli, že hledají sebevraha. Od středočeské kriminálky prý už Praha věděla, že byl jeho otec nalezen zavražděný.

V momentě, kdy policie dostala informaci o tom, že David Kozák zavraždil svého otce a připravil tam nástražný výbušný systém, jeví se jako velmi nepravděpodobné, že by chtěl v Praze spáchat sebevraždu. Pakliže by se chtěl zabít, velmi pravděpodobně by to udělal v domě, kde i zabil otce. Znám policisty, učil jsem tři roky na Policejní akademii, takže vím, jaké jsou policejní postupy. Muselo být proto zřejmé, že se jedná o nebezpečného člověka, který může spáchat další zločin. Ze spisu je to zřejmé, bylo nám to dlouhodobě zatajováno. Proto musíme trvat na vyvození odpovědnosti ministra vnitra a policejního prezidenta. Už jen z úcty k obětem musí někdo za to všechno nést odpovědnost.

Jak v souvislosti s tím vším vnímáte práci médií? Podle všeho je zřejmé, že šéf vnitra a policejní prezident veřejně lhali, přesto jako by se nic nedělo.

Je to důkazem obrovského selhání mainstreamových médií v České republice. Tradičně se říká, že jsou média pojistkou demokracie. To však může platit pouze v situaci, když jsou novináři k vládě kritičtí, a nikoli když ji velebí a umetají cestičku. Dnes sledujeme nepřípustné nadržování vládě, která by naopak měla být pod obrovským tlakem. Média se každý den mají ptát, kdy to celé ministr Rakušan vyjasní. A mají se hlavně ptát na zásadní otázku, kdo z původního reportu o dění na FF UK vyřadil všechny ty informace, které jsme se dozvěděli a o kterých nám je lháno. Toto je základ všeho. Někdo musel tyto informace vyčlenit. Mohl to být buď krajský ředitel policie v Praze, policejní prezident, anebo ministr vnitra. Nikdo jiný. Média se na tuto základní a klíčovou otázku absolutně neptají, což je šokující.