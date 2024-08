„Nemají dno.“ Azov v Praze očima Majerové

Paní předsedkyně, začneme dnes trochu ze široka. Co Vás v poslední době na naší politické scéně nejvíc zaujalo, ať už v dobrém nebo špatném slova smyslu?

To zdaleka nejdůležitější se v posledních týdnech odehrává ve Spojených státech. Nejprve atentát na exprezidenta a republikánského kandidáta Donalda Trumpa, pak odstoupení z voleb stávajícího prezidenta Joe Bidena a nyní instalace viceprezidentky Kamaly Harrisové coby nové kandidátky Demokratů. Výsledek listopadových amerických prezidentských voleb ovlivní celý svět. Kamala Harrisová reprezentuje úplně všechno, co je na současném světě špatně: šílený klimatický alarmismus, devastující migraci, smrtící militarismus, woke ideologii a ultralevičácký progresivismus. Donald Trump je reprezentantem normálního světa. Ta volba musí být každému, kdo to má v hlavě v pořádku, jasná. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6423 lidí

Poměrně velkou kritiku vyvolala informace o takzvaném českém Green Dealu. Píše se o zdražování pohonných hmot, plynu a tím i dalších věcí…. Vláda nakonec toto „téma“ odložila. Ale i tak. Co všechno to může pro české domácnosti znamenat? A ustojí to případně české domácnosti?

Je to opravdu komické, když Fialova vláda odkládá horkou kaši, kterou sama pomáhala uvařit. Jen si vzpomeňme, co aktivně tlačila v době našeho předsednictví EU. Namísto, aby se snažila o určitou korekci nebezpečného evropského směřování, jak to momentálně dělá třeba předsedající Maďarsko, aktivně ve stylu „musíme být papežštější než papež“ tlačila všechny tyhle migrační a greendealové šílenosti. Teď se toho sama zalekla. Ale nenechme se mýlit. Tihle služební lokajové cizích zájmů to (bohužel) nepochybně protlačí, potřebnou většinu na to ve sněmovně i v senátu mají, jen čekají na vhodnější příležitost. Že to některé domácnosti ustojí jen velmi těžko, je jasné předem.

Velkou diskuzi vyvolala akce veteránů pluku Azov v Praze. Jak Vy na tuto akci nahlížíte?

Prezentace pluku AZOV v Praze je nekonečnou ostudou Fialovy vlády. Trikolora se k tomu vyjádřila na sociálních sítích takto:

Ne podle slov, ale podle skutků poznáte je. Nenechají zpívat světově proslulou pěvkyni. Z letiště vykazují holky, které hrají tenis. Ale hajlující ultranáckové jim nevadí. Nemají dno. O kom je řeč? O politických extremistech ze současné vládní garnitury.

Trikolora odsuzuje verbování ukrajinských občanů žijících v České republice do konfliktu na Ukrajině náhončími z nechvalně známého pluku AZOV. Toho pluku, který byl na seznamu teroristických skupin a který se veřejně prezentuje neonacistickými insigniemi. Verbování do ozbrojeného konfliktu v jiných zemích může být pokládáno za přímé vměšování se do daného konfliktu.

Fialova vláda přímou podporou dodávek zbraní a munice a poskytováním zázemí jedné ze stran ozbrojeného konfliktu staví český stát na úroveň válčící strany. V neúprosné logice války tak z naší země činí legitimní cíl pro relevantní odvetu se všemi možnými důsledky.

„Trikolora znovu vyzývá vládu Petra Fialy, aby neprodleně odvolala nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, a to pro naprostou nekompetentnost. Jeho dovolání v kauze učitelky z Prahy 6 Martiny Bednářové nelze označit jinak, než jako svévolný totalitní akt a naprostý politický skandál,“ napsala jste na Facebooku. Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat? Jak tedy pokračuje případ paní učitelky Bednářové?

Stíhání verbálních trestních činů je takřka definiční znak totalitních režimů. To, že se s nimi u nás v poslední době doslova roztrhl pytel, je jen důkazem toho, v jakých poměrech žijeme a kam nás Fialova pětikoalice zavlekla. Kauza paní učitelky z Prahy 6 Martiny Bednářové je zřejmě tou nejviditelnější, a odvážím se říct, že přímo nejstrašnější ukázkou zločinnosti současného režimu. Systém se povozil a stále ještě vozí ne po nějakém politikovi či funkcionáři, ale po obyčejné ženě. Ti zločinci převlečení do politických obleků a soudcovských talárů paní učitelce zničili profesní kariéru i soukromý život. Přesně takhle to dělali stejní zločinci za minulého režimu. Jen ve službách někoho jiného. Svět se pouze přepóloval. Trikolora se paní učitelky opakovaně zastala, stejně jako společenství PRAK, což je vlastně pokračovatel legendárního VONSu čili Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který fungoval za dob vlády KSČ. Je naprosto ostudné, že se něco takového pětatřicet let po sametovém převratu děje. Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9586 lidí

Podívejme se i na tolik diskutované zahájení olympijských her ve Francii. Z některých míst zazněla opravdu velká kritika. Jaká slova byste použila Vy?

Jen krátce ke sportu. Pocházím z rodiny, kde sport byla aktivní vášeň a součást našeho života. Můj dědeček František Dvořák, zanícený sokol - náčelník Smrčkovy župy Sokolské v Olomouci, byl 40 let předsedou atletického oddílu a vybudoval atletický stadion v Olomouci, kde se donedávna každoročně pořádal atletický Memoriál na jeho počest. Zařizoval i účast našich sportovců na olympiádách. Já sama jsem v mládí závodně lyžovala a tančila, ale jsem také vděčný sportovní divák.

Ovšem to, co pořadatelé pařížské olympiády připravili, mě naplňuje nekonečným smutkem, byla to oslava zvrácené dekadence namísto oslavy sportu a života. A z reakcí po celém světě je evidentní, že zdaleka nejsem sama. Zahajovací ceremoniál olympijských her má být představení, které lidi spojuje, a ne že se pro úchylné exhibicionisty stane příležitostí, jak naštvat, ba přímo urazit podstatnou část lidstva. Ale ono je to vlastně možná dobře, že se to stalo. Aspoň velkému množství lidí konečně došlo, jakým šíleným směrem vedou svět vyznavači tzv. woke culture a kam se řítí „západní“ civilizace.

Vy jste také zmínila na Facebooku „trans boxery na olympiádě“. Co k tomu říci?

Je zvláštní, že trans-ženy nesportují v mužské kategorii. Proč asi? Ale chlap nastupuje proti ženám a zpovykaní organizátoři s tím souhlasí. To je jen další z nespravedlností a šíleností, jež se děje, když o věcech rozhodují progresivističtí blázni. Nicméně si myslím, že ženy, sportovkyně v kategoriích boxu, juda a jiných silových disciplín, kde se může jednat i o ohrožení jejich zdraví a života, měly podat protest a jednoznačně bojkotovat taková klání. Byť naprosto chápu, kolik času, energie a úsilí osobně daly do přípravy na olympiádu…

Vraťme se ještě k nedávným výsledkům voleb do Evropského parlamentu. V mnohých státech volili voliči změnu, ale… Dojde podle Vás k nějaké větší změně ve směřování EU? Co by se podle Vás mělo změnit?

Před evropskými volbami jsem psala, že tyhle volby byly obrovskou příležitostí ke změně sebevražedné unijní politiky. K jistým změnám v zastoupení jednotlivých proudů sice došlo, a to ve prospěch zastánců Evropy spolupracujících národních států, ale ten posun je zatím malý. Výsledek voleb naopak vedl k zabetonování stávající garnitury, tedy toho úplně nejhoršího a nejnebezpečnějšího, co v EU existuje. Ale aspoň vidíme a znovu si potvrzujeme, co jsou tihle lidé zač. Vytváření červené linie či jakého sanitárního kordonu, který ignoruje téměř třetinu zástupců evropských voličů, je jen další ukázkou, že skutečná demokracie je to poslední, o co tahle garnitura usiluje. Však na to také dojede. Ale bude to asi ještě chvíli trvat.

Všiml jsem si také, že jste sdílela na Facebooku některé myšlenky a postoje maďarského premiéra Orbána. Co Vás například zaujalo a co říci na jeho iniciativu, kdy před časem navštívil Kyjev i Moskvu?

Maďarský premiér Viktor Orbán je bez jakéhokoli přehánění momentálně nejvýznamnější evropský státník, hájící zájmy své země a lidu. Ve svém odhodlání jít proti zničujícímu evropskému hlavnímu politickému proudu projevuje stejnou odvahu, jako když jako mladý student bojoval proti komunistickému totalitnímu režimu, a to nejen v Maďarsku, ale také u nás v tehdejším Československu. Připomínám v této souvislosti jeho odvážné vystoupení na Václavském náměstí. To, že je jeho mírová iniciativa předmětem kritiky evropských (j)elit, je nekonečná ostuda vládnoucí unijní garnitury. Pro mne je každý politik, usilující o mírová jednání, v prvé řadě státník na svém místě a člověk, který je hoden nesmírné úcty a poděkování. Za nás za všechny.