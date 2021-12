„Není vám to nápadné?“ Proočkovaný cestovatel z SPD varuje. Jde o vakcíny, média to prý neřeší

„Očkování proti žloutenkám je také ve třech injekcích. Ale je to vakcína, o které člověk ví, že funguje. Když s ní bude proočkovaný, tak žloutenku nechytne. Je chráněný. Tady u té vakcíny slyšíme očkujte se, nebo umřete. A pak říkají očkujte se, možná budete mít lehčí průběh nemoci. Je tam tolik otazníků. A teď do toho vstupují komerční zájmy. Pakliže se tu točí obrovské počty milionů dávek těch vakcín, tak jsou to samozřejmě miliardové kšefty. Tam už na zdraví někoho nezáleží,“ domnívá se poslanec SPD Jiří Kobza. Mluví i o Zeleném údělu, který zničí naši ekonomiku, migračním údělu a inflaci

Rozepsal jste se o covidu, váš článek lze nalézt na PL.cz v rubrice Politici voličům . Píšete o úspěšném zvládnutí první vlny na jaře roku 2020. „Současně došlo k tomu, že tehdy ještě nebyly masové kšefty s respirátory ani vakcínami pro ty vyvolené. To platí zejména pro Německo a s ním spřízněné hlavně západní členské státy EU, jak jsme viděli později. Aby se kšefty rozběhly, musí infekce dostat možnost se rozšířit,“ uvádíte, což se pak díky dovoleným v zahraničí stalo. Jak to ale myslíte? Že to rozšíření bylo cílené? A kdo ten cíl měl, komu to prospělo?

Jestli to bylo cílené a někdo to dělal organizovaně, k tomu samozřejmě nemám informace. Může to také být kouzlo nechtěného, ale fakt je, že efekty to mělo, jak jsem je popsal. Teprve v dubnu přiletěli s velkou pompou dvě letadla roušek z Číny. Do té doby tady všichni šili roušky a počty nakažených byly o dva řády níž.

Pak je tu očkování. Prý je to jediná možnost, kterou proti covidu máme. Ale v tom případě, proč máme jen omezený výběr vakcín?

To by mě moc zajímalo. Vysvětluji si to stejně, jako když můžeme mít jediné správné politicky přípustné dodavatele na Temelín a Dukovany. Bez ohledu na to, jestli to umí nebo neumí. O čem se moc nemluví je, že tyto vakcíny jsou testované teprve dva roky. Když jsem o tom diskutoval s lidmi a říkal, že je pořád ještě považuji za experimentální vakcínu, tak namítali, že už jsou s nimi naočkovány desítky milionů lidí, tak co bych ještě chtěl. Mně na tom vadí ten krátký čas, že ještě nejsou známy efekty. Víme, že dochází k tomu, že lidé, kteří jsou očkovaní, klidně můžou dostat znovu covid a roznášet ho. Vakcína by podle mého názoru měla fungovat trochu jinak. Hodně jsem cestoval po různých zemích, takže jsem dosti proočkovaný proti nejrůznějším nemocem. Vždycky to ale byly vakcíny, o kterých se minimálně dvacet let vědělo, že fungují.

Když jste hodně proočkovaný, tak se zeptám na vaše zkušenosti s tím. Mluvil jsem s několika lidmi, většinou mladými sportovně založenými ženami, které měly po očkování proti covidu několik dní naprosto šílené stavy....

Naposledy jsem s takovou ženou mluvil předevčírem.

Je tohle běžné u normálního očkování? Neslyšel jsem, že by se u jiných očkování něco takového dělo, i když to samozřejmě nemohu vyloučit....

Tyto statistiky také nemám. Vycházím jenom z vyprávění lidí, kteří to po očkování dostali znovu. Vím od jedné zdravotní sestry, že po třetí dávce to odstonala, že doteď má obrovskou reakci. Myslím, že tato vakcína nesplňuje parametry k tomu, aby byla masově nasazená. Říkal jsem to už před dvěma lety. Ta nemoc tady je, nikdo pořádně neví, co je zač, nikdo neví, jak se dá očkovat. A co je pozoruhodné, všimněte si, jak minimální pozornost v médiích je věnovaná léčbě. Jenom do nás hustí očkovat, očkovat. Ale neříkají - máme superpreparát, když vám něco bude, zajdete si za obvoďákem a budete z toho venku. Není vám to nápadné?

Nápadné je mi i to, že je tu jen jeden typ vakcín na bázi mRNA. Mám kamarády, kteří tomuto typu vakcín nevěří, zatímco klasickou vakcínou by se naočkovat nechali. Ale ta možnost - aspoň zatím - u nás není. Jak to? Proč jsme nekoupili třeba Valnevu?

To je přesně to, kam jsem mířil. Očkování proti žloutenkám je také ve třech injekcích. Ale je to vakcína, o které člověk ví, že funguje. Když s ní bude proočkovaný, tak žloutenku nechytne. je chráněný. Tady u té vakcíny slyšíme očkujte se, nebo umřete. A pak říkají očkujte se, možná budete mít lehčí průběh nemoci. Je tam tolik otazníků. A teď do toho vstupují komerční zájmy. Pakliže se tu točí obrovské počty milionů dávek těch vakcín, tak jsou to samozřejmě miliardové kšefty. Tam už na zdraví někoho nezáleží.

Jak vidíte fakt, že v určitě době se sice zavedlo na podzim rozsáhlé testování neočkovaných, takže ti když někam šli, bylo jasné, jak na tom jsou, kdežto očkovaní se netestovali, takže se dá předpokládat, že nejnovější vlnu covidu roznesli právě oni? Proč se tedy netestovali všichni?

To je zásadní otázka, protože testovat se mají všichni.

Vy jste to jako SPD navrhovali?

My jsme o tom jednali, snažili jsme se to prosadit. Ale je nás dvacet proti sto osmdesáti. To prosadíte něco těžko.

Píšete také, že v rámci covidových opatření dochází ke skryté podpoře nadnárodních řetězců. Jak?

Pokud dojde po Vánocích - stejně jako vloni - zase k zavírání malých obchodů, protože nebudou splňovat nějaké parametry, a velké nechají otevřené. Došlo k přerušení vánočních trhů, takže hlavní nákupní boom se přesunul do velkých středisek, což samozřejmě nemá logiku. Zavřete provozy, které jsou venku na čerstvém vzduchu a naženete lidi do uzavřených nákupních center, kde je hlava na hlavě a možnost reálného předávání virů je daleko větší. To jsou hlavně nadnárodní řetězce na úkor našich živnostníků, těch trhovců, kteří tam chtějí prodávat. To mi přijde také nečestné a nesportovní.

Ve svém textu si pokládáte otázku, na kterou se také zeptám. Je vůbec v EU zájem o potlačení infekce, nebo jde jen o bezcitný kšeft s naším zdravím? Je to řečnická otázka, nebo na ni máte odpověď?

Odpověď mám. Chudému a vyděšenému občanovi se daleko lépe vládne.

Není to i o odvádění pozornosti od jiných závažných problémů? Případně jakých?

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 62% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 23% Ne 15% hlasovalo: 9086 lidí Bezpochyby to tak je. Teď se jedná o takzvaný Zelený úděl, což znamená vlastně zničení našeho průmyslu, dopravy a energetiky. Ta úžasná dekarbonizace. Absolvoval jsem přírodovědnou fakultu, a tak vím, že uhlík je základní prvek molekuly bílkovin. Když se sníží obsah CO2 v atmosféře, tak se omezí fotosyntéza. Teď je otázka, co bude s biosférou. Jak zareaguje? Touto otázkou se nikdo nezabývá. Kladl jsem ji mnohokrát na různých fórech a nikdy jsem nedostal odpověď. Dokonce ani asi před dvěma měsíci mi na to neodpověděl eurokomisař Timmermans. To je daleko závažnější věc, než vypadá.

Druhá věc je migrační krize, protože se chystá také migrační úděl. .Pořád se to snaží přeformulovat, že každý stát si může vybrat, jestli migranta přijme, nebo nepřijme. Když ho ale nepřijme, tak se musí postarat o repatriaci těch, které nikdo nechce. A když se mu to nepodaří do osmi měsíců, tak si je musí vzít na své území. To znamená, že stát, který odmítne ten šílený plán přerozdělování, nakonec bude muset vzít ty, které nikdo nechce, které nechtějí vzít zpátky ani jejich mateřské státy. A fond obnovy, kdy Evropská unie chce vydávat dluhopisy, za které budou ručit členské státy a z peněz, které takto vyinkasuje, tak nám bude půjčovat, nebo z toho něco milostivě přerozdělí. Ale jsou to naše peníze. Oni pořád přerozdělují naše peníze.

Pak je tu inflace. Všechno se zdražuje. Proč se to zdražuje? Protože Evropská unie stáhla z trhu určitý objem emisních povolenek a ve čtvrtek hlásili v České televizi, že cena jedné povolenky za tunu CO2 stoupla na 80 eur. Před nedávnem byla za 30. Takže kde ty lidi na to mají brát? Inflaci teď přiznali šest procent, ale přitom se ví, že se pohybuje někde kolem deseti. Do toho je snaha, aby ruský plyn, ruská ropa k nám nechodily. Takže asi budeme topit na dřevě, nebo já nevím. To, co se děje, nemá žádnou logiku. Lidi, kteří jsou placeni za to, aby se starali o stát a naše lidi, tak se starají o korporace a zahraniční politické vlivy tady.

