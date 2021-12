Kobza (SPD): Covid: stručná historie, význam, přínos a politické a ekonomické důsledky

reklama

Ale…

Současně také došlo k tomu, že tehdy ještě nebyly masové kšefty s respirátory ani s vakcínami pro ty vyvolené (co spolu mluví). To platí zejména pro Německo a s ním spřízněné (hlavně západní) členské státy EU, jak jsme viděli později.

Aby se kšefty rozběhly, musí infekce dostat možnost se plně rozšířit. Letní dovolená 2020 a zejména statisíce Čechů v Chorvatsku zvládly docela spolehlivě infekci opět přivézt do ČR. Jenže to by samo o sobě nestačilo. Bylo nutno vytvořit podmínky pro její rozšíření nad možnosti kontroly. Tu nastupuje psychologická válka. Nastupují konspirace, čím šílenější, tím lépe:

Přece nebudu běhat s mokrým hadrem na hubě.

Textilní rouška je stejně k ničemu, virus nezastaví, je to jenom rýmička, chřipečka.

Testování proráží blánu mezi nosem a mozkem.

Testování do nás instaluje mikročipy k ovládání sítí 5G.

Mně se to nemůže stát, organizujme demonstrace, kde bude co nejvíc lidí bez roušek natěsno vedle sebe.

Výsledkem bylo rozšíření nákazy v řádech 15000 osob denně a kšefty se rozjely:

Stát přišel s novou teorií, že jedinou záchranou je očkování. Léková agentura EU EMA ale schválila pouze ty politicky správné značky vakcín - Pfizer, Astra Zeneca, Moderna a Janssen. Co na tom, že jde o nové, plně nevyzkoušené experimentální vakcíny, prodat se musí, co se dá! Vakcíny z fuj zemí (Sputnik V, Sinopharm atd.) nám nesmí přes práh!

Očkujte se, nebo zemřete. Co na tom, že vakcína Astra Zeneca způsobila nějaké trombózy, očkujte, testujte, očkujte, testujte.

Na podzim roku 2020, před krajskými volbami, stát nedělal navzdory šířící se nákaze po návratu lidí ze zahraniční dovolené a nástupu další vlny epidemie skoro nic. Stejně jako nedělal skoro nic před vánočními svátky. Infekce jela Českem (abych použil přirovnání chorvatského premiéra) jako požár po prérii a kšefty běžely.

Od začátku roku 2021 už bylo jasné, že očkování experimentálními vakcínami (té správné, americké provenience) není žádný zázrak. Ani prodělání covidu nedalo vzniknout dlouhodobé imunitě. Bylo zavedeno rozsáhlé plošné testování neočkovaných (úžasný kšeft pro všechny, kromě testovaných), zatímco ti, kteří Covid 19 prodělali, nebo byli očkovaní, se testovat nemuseli.

Co na tom, že už se bezpečně vědělo, že covid lze chytit i víckrát a že očkovaní mohou rovněž onemocnět – a že nejde o nějaké zanedbatelné počty a výjimky. Co na tom, že ti po covidu i po očkování mohou mít covid (po dobu inkubace) bez příznaků a vesele jej roznášet, protože nemají žádný důvod ani povinnost se testovat a dokonce ani být v karanténě, poté, co přišli do kontaktu s nakaženým.

Jeden by si až řekl, že to byl záměr, aby se infekce šířila dál. Protože teprve až nyní miliardové kšefty s vakcínami, testy různých typů a spolehlivosti, očkováním, účtováním JIP a covid lůžek začaly být opravdu zajímavé.

1. dávka, 2., dávka, 3.dávka…. Už to jede. Miliony dávek za podpory rozsáhlého marketingu, strašení a vyhrožování v médiích, a přitom jde – stále na to nezapomínejme - jen o miliardové kšefty. Protože je to těm, kdo drží palec na našich penězích, stále málo, chtějí zavést povinné očkování – nejprve pro určité vybranéskupiny lidí, přičemž v blízkém zahraničí (Rakousko) už rovnou pro všechny.

Nemohu se ubránit příliš nápadné souvislosti zjevně úmyslného vytváření podmínek pro šíření infekce a obrovskými kšefty vyvolených na druhé straně. Všimněme si, že například požadavek hnutí SPD, aby se testovali šmahem všichni, narazil ve sněmovně na hluché uši.

Je dobré také připomenout, že v rámci covidových opatření (či spíše omezení) dochází ke skryté podpoře zejména zahraničních a nadnárodních obchodních řetězců, zatímco místní podniky, zejména v předvánoční době, jsou výrazně omezovány. Tradiční vánoční trhy jsou zakazovány, zatímco nákupní centra, kde v uzavřeném prostoru se lidi tísní, jedou dál a předvánoční prodej se jim úspěšně zvyšuje, právě díky omezení trhů.

Na závěr chci položit nahlas a jasně zásadní otázku:

Je vůbec v Evropě (tedy v EU) zájem o potlačení infekce, nebo jde jen o bezcitný kšeft s našim zdravím, jehož zisky shrábnou vyvolení? Protože k potlačení infekce opravdu stačí málo, jedním slovem občanská DISCIPLÍNA!

Protože nejde o zdraví, jde o prachy! Dokonce v širším měřítku, než se zdá. Díky covidové hysterii se nemluví v médiích o tom, co se děje v zahraničí, jak drtivé důsledky bude na naši ekonomiku a život vůbec mít, pokud se zúčastníme zelené sebevraždy EU.

Jaké důsledky bude mít, pokud se připojíme k migrační sebevraždě EU. Jaké důsledky bude mít zdražení energií, vysoká inflace, zdražování všeho na život našich lidí? Za tím vším jsou peníze pro pár vyvolených a ožebračený národ v zadluženém státě.

Jak z toho? S touhle nebo s nastupující vládou? Opravdu nevím… Chudému a vystrašenému občanovi se totiž dobře vládne.

