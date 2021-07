„Občan je blbec. Lépe, když za něj bude rozhodovat třeba nějaký zdrogovaný pirát?!“ Okamura se rozpálil. Tvrdý zásah i justici

reklama

Tento týden bylo ve Sněmovně živo – dávky nepřizpůsobivým, zvyšování důchodů, podpora zdravotně postižených lidí, podpora péče o nejmenší děti… Můžete to přiblížit?

Ano, SPD zaznamenalo další konkrétní úspěchy. Ve Sněmovně prošel návrh zákona SPD na zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým lidem. A i díky hlasům poslanců SPD prošlo zvýšení důchodů. Zcela skandální je hlasování Pirátů, ODS, TOP09 a STAN, kteří hlasovali proti zvýšení důchodů! Dále ve Sněmovně i díky SPD prošla finanční podpora tzv. dětských skupin, což je péče o nejmenší děti. Jsme rádi, že se nám také podařilo prosadit existenci dětských skupin na malých obcích, kde není jiná možnost předškolního zařízení až do zahájení školní docházky.

Všimli jsme si, že jste dostal ocenění od sdružení legálních držitelů zbraní. O co šlo?

Ano a moc si toho vážím. Od předsedy sdružení LIGA LIBE Pavla Černého jsem obdržel ve Sněmovně ocenění za prosazení novely Ústavy (Listiny za´kladni´ch pra´v a svobod), která nově zakotvuje právo na sebeobranu a právo na držení zbraně. Přijatá novela Ústavy zvyšuje právo legálních držitelů zbraní při ochraně života svého a svých blízkých, jejich zdraví a majetku. SPD dlouhodobě prosazovalo toto ústavní zakotvení práva bránit se legálně drženou zbraní a také se tomu dlouhodobě ve Sněmovně věnujeme. EU se dlouhodobě snaží omezovat práva legálních držitelů zbraní a různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby úředníci v Bruselu vytvářeli další byrokratická omezení pro slušné lidi. Slušný člověk má právo se bránit a musí být na prvním místě – gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě. V novele Ústavy jde o reakci na legislativu prˇicha´zeji´ci´ z Evropske´ unie, ktera´ z nasˇeho pohledu postrádá logiku. Chteˇji´ na´m tady zakazovat strˇelivo z olova, chteˇji´ na´m regulovat zbraneˇ, cozˇ je nesmysl. My jsme na tom v tomto ohledu v podstateˇ le´pe nezˇ Evropska´ unie a v EU by se meˇli ucˇit od na´s, nikoli nám nakazovat!

Co říkáte na další rozhodnutí soudu, které zrušilo nošení roušek? Připadne vám to normální?

V právním státě není možné, aby výkonná moc nerespektovala rozhodnutí soudu a kladla překážky moci soudní při dbání zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám občana. Tohle jsou slova předsedy Nejvyššího správního soudu. Soudce tím podle mne zbytečnou oklikou řekl, že tu nemáme právní stát a že ten stát nemá úctu k právům a svobodám občana. Já osobně budu přímější - nežijeme ve skutečné demokracii a stát den po dni stále více oklešťuje ústavní svobody a chová se naprosto protizákonně a protiústavně. A bohužel ani soud, ani police, ani státní zastupitelství s tím nic nedělají. Jestliže ministr zdravotnictví Vojtěch (ANO) nebo vláda porušují ústavní práva, jestliže protiústavně porušují práva a svobody dané ústavou, jestliže poškozují občany i ekonomicky bez zákonných důvodů, jedná se zcela jednoznačně o trestný čin - je to flagrantní zneužití pravomoci úřední osoby a justice už dávno měla tuhle jasnou trestnou činnost řešit. V tomto ohledu připravuju a budu podávat trestní oznámení, ale neměl bych to dělat já. Každý státní zástupce je povinen stíhat jakýkoli trestný čin, o kterém se dozví, a kupodivu neděje se nic. Máme tu téměř tři desítky opatření vlády, které soud zrušil jako protizákonná - soud jedno opatření zruší a vláda udělá další to samé. A soudy to vůbec neřeší. Nerozumím tomu.

Co by tedy soudy měly udělat?

Povinnost justice je vynutit dodržování zákona a Ústavy. Nejsem právník, ale jestliže vláda dokola porušuje zákony a omezuje svobody občanů zcela jasně vědomě protizákonně, pak jim v tom musí umět zabránit. A pokud na tuhle povinnost justice rezignuje a jen vydává fakticky bezzubé rozsudky, kterým sice protizákonnost konstatuje, ale nijak ji nestíhá, pak jsme s právem a demokracií u nás skončili. Ale viníkem už není jen vláda, ale také celá justice.

To jsou hodně tvrdá slova.

Bohužel ne dost tvrdá, aby vystihla celou prohnilost justice. Máme tu tisíce obětí justiční zvůle, máme tu stamilionové škody napáchané zvůlí justice. Máme tu také minimálně stovky zločinců, kteří naopak chodí po zemi bez trestu za zcela jasné zlodějny.

Jen v mizivém procentu se pár lidem podaří v nejvyšší instanci dovolat se spravedlnosti a nejvyšší soud pak mnohokrát konstatuje, že daný člověk byl stíhán za trestné činy, které se nikdy nestaly. To je neuvěřitelné, ale děje se to, lidé jsou stíhání, souzeni a odsouzení a často šli do vězení za trestné činy, které se nikdy nestaly. A co je faktem - nikdo z těch státních zástupců a soudců, kteří zničili člověku život, nebyl nikdy skutečně potrestaný. A politici z ostatních stran i média to nijak neregistrují. Volání o pomoc obětí justičních zločinů neslyší, přestože se snažím na toto téma upozorňovat již dlouho, a naopak se tváří, jako že žijeme v právním státě – a mnozí dokonce věří, že tu máme demokracii.

A my tu demokracii nemáme? Máme přece svobodné volby.

Demokracie znamená, že občan může o své zemi, o zákonech nebo o politicích rozhodovat přímo bez omezení. Můžeme rozhodovat v referendu? Nesmíme. Můžeme přímo volit a odvolávat politiky? Nemůžeme. Jsme dokonce s Kyprem jediná země v Evropské unii, která nemá zákon o referendu. Referenda mají v USA, na Kubě i třeba ve Venezuele. Jen v ČR se politici ostatních stran a novináři tváří, že občan je blbec a je lépe, když za něj bude rozhodovat třeba nějaký zdrogovaný pirát.

Piráty nezmiňuju náhodou - jako správní podvodníci měli v programu přímou demokracii a referendum - a ejhle, ve Sněmovně po zvolení otočili o sto osmdesát stupňů a naopak pomohli zablokovat přijetí zákona o referendu bez omezení a Bartoš se tím ještě chlubil, že pomohl zablokovat přijetí Okamurova návrhu, který přitom byl v plném souladu i s tím, co piráti lidem slibovali.

Rozumím názoru elitářů třeba z TOP 09, kteří demokracii veřejně odmítají, a chtějí zachovat vládu elit - to je upřímné - ale pak tu máme partaje, které se jakoby navenek tváří, že chtějí demokracii, že chtějí právo občanům rozhodovat dát, ale v praxi to samozřejmě svorně odmítají.

Referendum bylo i ve vládním programovém prohlášení - bylo tam tedy vlastně díky tomu, protože jsme ho tam dali my v čase, kdy jsme před čtyřmi lety s ANO jednali o možné podpoře vlády. A po čtyřech letech jsme opět v bodě nula. Zákon SPD o referendu nebyl přijat, jelikož ho všechny ostatní strany ve Sněmovně blokují, takže s koncem volebního období spadne do koše. My ho po říjnových volbách na první schůzi Sněmovny opět podáme, ale občané by měli vědět, že kromě SPD tady ve Sněmovně ve skutečnosti nikdo skutečnou demokracii nechce. Proto je klíčové, aby SPD udělalo ve volbách co nejlepší výsledek tak, abychom se stali jazýčkem na misce vah při sestavování vlády. A taková šance tady zcela reálně je. Pak si nadiktujeme naše programové body, které bude vláda prosazovat.

Všichni se přece zaklínají demokracií…

Buďme upřímní. Proč by měl mainstreamový politik chtít, aby za něj vládl občan, aby byl odvolatelný, aby paskvily, které prohlasuje, mohli občané kontrolovat a měnit? A řekněme si upřímně. Tam, kde není demokracie, tam není nakonec ani svoboda, ani vymahatelná spravedlnost. Když člověk není osobně za svou práci nikomu odpovědný. Jako soudce nebo politik si pak skutečně může dovolit luxus na lidi kašlat a kašlat i na právo spravedlnosti. Tak jako to dělá současná vláda, tak jako to dělaly během vládních angažmá ODS, ČSSD a lidovci, a tak jako to dělá současná justice.

V Británii mělo po uvolnění restrikcí a šíření varianty delty dojít k značnému nárůstu počtu případů koronaviru. Namísto toho ale počty nakažených už po několikátý den klesají. Vědci jsou z celé situace zmateni a říkají, že nemají jasnou odpověď. Co si o tom myslíte?

Tak to netuším, co to je za vědce. Vědce v uvozovkách. Je přece jasné a prokázané, že stres a strach ničí imunitu a tu nepoškozují jen restrikce omezování pohybu, omezení dýchání, ale také omezování radosti – takže když se lidem zakazuje normální život, tak jim to ještě více obranyschopnost poškozuje. Čísla z celého světa dokazují, že restrikce způsobují úmrtí. Tedy zbytečně zabíjejí.

My v SPD chceme normální život pro naše děti. Chceme svobodně myslet, mluvit a dýchat. Bojujme s virem, ne s lidmi.

Měli by se lidé povinně očkovat nebo měli by být alespoň očkovaní zvýhodněni?

Očkování navíc není řešení, protože jednak nemá trvalé účinky, ale i kdyby mělo, je to krátkodobé řešení, protože vir mutuje. A opět, ten, kdo vypráví, že očkování něco dlouhodobě řeší, nemá pravdu. Vir mutuje. Máme tu například chřipku a fakticky každé dva roky se musí obměňovat vakcína, aby byla účinná na nové mutace. Covid je fakticky typ chřipky a nebude se chovat jinak. Očkování má smysl ale v tom, že ochraňuje ohroženou skupinu lidí před těžkým průběhem, ale nikdy je neochrání ani před infekčností ani před onemocněním. Takže ano, očkování pomůže rizikovým skupinám zabránit, aby lidé nebyli v nemocnicích, ale daleko víc by přetížení zabránilo, kdyby se nešířila hysterie z covidu, který je typově na úrovni chřipky, a samozřejmě nesmíme nemocnice finančně motivovat k tomu, aby doslova lovily pacienty s covidem na úkor pacientů se závažnějšími problémy. Tohle způsobilo loňská nadúmrtí, nikoli jen samotný vir. Panika a hysterie zabíjely zdaleka nejvíc. Stres oslabuje a oslabený člověk skutečně může podlehnout chřipce i covidu. Zdravý optimistický člověk nemá problém.



