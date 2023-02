„Pekarová si to vyzkouší.“ Dopad telefonátu na Tchaj-wan – podrobně

reklama

„Jestli mám dobré informace, tak údajně volala tchajwanská prezidentka našemu prezidentovi a nevidím v tom žádný problém. Povýšení Koudelky považuji za dobrý krok, už si to zasloužil,“ okomentoval Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda a místopředseda Senátu ČR.

„Kroky nového pana prezidenta mne poněkud překvapily svojí zbrklostí. Ještě nesložil slib a oficiálně není ve funkci a již plnohodnotně vládne. Budeme mít tudíž v únoru dvojvládí na Pražském hradě? Na jednu stranu se mu nelíbí případný krok prezidenta Zemana jmenovat s předstihem do funkce nového předsedu Ústavního soudu, na druhé straně sám přitom činí obdobná závažná rozhodnutí před započetím vlastního mandátu v oblasti diplomacie, tajných služeb a vývodů směřujících k podávání trestních oznámení. Jsou to sice kroky mediálně efektní, ale zbrklé a unáhlené, kterých může v budoucnu i litovat. Petr Pavel se svým úřadováním „bez mandátu“ může dopouštět trestného činu přisvojování pravomoci úřadu dle paragrafu 328 tr. zákoníku. Vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu veřejné moci. Mandát k nim získává až složením slibu, tedy 9. 3. 2023,“ vysvětlila Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Trochu unáhlené a předčasné. Má na to pět let,“ upozornil Miloslav Janulík, poslanec hnutí ANO, člen výboru pro obranu a výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



poslanec

„Jsou to mainstreamově dlouhodobě podporované záležitosti, takže jsou jeho kroky předpokládané,“ konstatoval Jiří Čunek, senátor za Vsetín, místopředseda výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR, starosta Vsetína, bývalý místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj, hejtman Zlínského kraje a předseda KDU-ČSL.

„Považuji tyto kroky za správné. Jsem ráda, že se pan Pavel svědomitě připravuje na výkon svých prezidentských pravomocí,“ byla ráda Adéla Šípová, senátorka za Kladno, místopředsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR, místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 a Piráti.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



senátorka

„Na vojně mne učili, že „snaživý amatér nadělá více škody než rozsáhlý tým školených diverzantů“. Jak se ukazuje, stále to platí,“ uvedl Jiří Kobza, poslanec SPD, místopředseda výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny, bývalý diplomat.

„Prezident Eskalátor, Petr Pavel, „světový diplomat“, ještě nesložil slib a už stihl naštvat Čínu (potlesk v liberálních kruzích). Vzápětí oznámil, že Ukrajina patří do NATO (liberální kruhy vstávají nadšením ze židlí), pokračoval tím, že pro něj nejsou tabu ani dodávky stíhaček (přitom to včera odmítl i prezident Biden, liberální kruhy skandují střídavě diplomat a hrdina) a uzavřel, že vlastně pro zbrojní dodávky z jeho pohledu neexistují „téměř žádné limity“ (první řady omdlévají blahem, zvláště „novináři“). Naštěstí neumí tu válku vyeskalovat sám. Bude na ni ale tlačit a zřejmě bude eskalátorem-průzkumníkem i tehdy, když budou Spojené státy ještě zdrženlivé. Billboardy nelhaly. Potřeba mírové iniciativy je stále aktuálnější, připojte se,“ vyzval Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Myslím si, že se podobné kroky daly od nově zvoleného prezidenta - s ohledem na jeho zázemí - očekávat. Pokud se však potvrdí - nyní i dříve propírané, odposlouchávání Hradu BISkou bez souhlasu soudu, bude mít zaděláno na velký problém. A co se týká Tchaj-wanu, zvolený prezident byl s naší oficiální politikou jedné Číny seznámen ministrem zahraničí Lipavským. Podle mého názoru je zájmem ČR udržovat co nejvýhodnější obchodní vztahy jak s Čínou, tak s Tchaj-wanem. Podobná gesta kromě toho určitě nepřispějí ke zklidnění situace mezi oběma zeměmi,“ vysvětlil Milan Šarapatka, bývalý poslanec Úsvitu a diplomat.

„V jedné známé písničce se zpívá „sliby se mají plnit o Vánocích a nakonec aspoň o Vánocích“. Takže pokud jde o sliby nepochybuji, že by je nový prezident neplnil,“ nepochyboval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Nově zvolený (nikoliv úřadující) prezident Petr Pavel zjevně hodlá být aktivistickou, loajální a rozkazy plnící hlavou státu. Jeho první činy, vzkazy, gesta to jasně reflektují. Zapomíná však stále na to, že v není zemi není prezidentský, nýbrž parlamentní systém. Bylo by velmi příhodné, kdyby mu někdo z blízkých, třeba pan Kolář, sdělil, že stále nemá mandát, a je tedy až do své inaugurace 9. března pouze řadovým občanem,“ upozornila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nic. Jsou to čistě jeho aktivity a rozhodnutí. Obsah telefonátu mi není znám, stejně jako osobně neznám pana plukovníka. Pan prezident ostatně je a bude zodpovědný jiným. Mimojiné i svým voličům. Nu a těm i nám prosťáčkům vše eventuálně vysvětlí naše hyperaktivistická média, celebrity i početní angažovaní politologové. Holt k tomu nám dopomáhej Bůh,“ sdělil Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Ukazuje se, že budoucí prezident je tlačen politikou a mocnými v politice, bohužel. Přitom mohl využít tuto jedinečnou příležitost času do nástupu do funkce a ukázat se jako smiřovatel národa. Navštívit prezidenta Zemana a podat mu ruku, zajet do krajů, kde nezvítězil, a zajímat se o život lidí tam, mohl navštívit stávkující zaměstnance nebo sociální úřad a ukázat, že starosti obyčejných lidí jsou mu blízké a chce být i jejich prezidentem...bohužel. Jeho poradci rozhodli jinak a jdou na konfrontační tón a výhružky například se stávajícím prezidentem. To není dobře, a tak snad si tyto řádky přečte i Petr Pavel...a překoná pomstychtivost svého okolí, jak se totiž uvede nyní, tak bude vnímán další pět let,“ konstatoval Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Pan generál šlape v mezinárodních vztazích jako slov porcelánu. Spíš než na českého prezidenta by se hodil na mluvčího State departmentu USA. Vážnější je ovšem jeho prohlášení, že by se Ukrajina měla stát členskou zemí NATO. Někdo by generálovi měl vysvětlil, že o tom je ta válka na Ukrajině. A jestli to stojí za to. Rusko bude válčit tak dlouho, až se této hrozby zbaví. Otázka zní, je Ukrajina s podporou NATO schopna porazit Rusko tak, aby bezpodmínečně kapitulovalo? Zatím tomu nic nenasvědčuje,“ vypozoroval Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

„Je to rozhodnutí nově zvoleného prezidenta. Hodnotit ho budou především voliči,“ sdělil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Jak si máme vykládat Pavlovy telefonáty na Ukrajinu a Tchaj-wan? Copak „ausgerechnet Tchaj-wan je středobodem české zahraniční politiky? Copak naše vztahy s Tchaj-wanem jsou důležitější než vztahy s našimi sousedy? Jsou to spíše vzkazy do Langley, že všechno běží podle plánu. Jaké či přesněji čí zájmy tím Pavel hájí? České? Copak českým zájmem je si co nejvíce poničit vztahy se světovými mocnostmi? A to se ještě dá očekávat, že další podobné kroky budou následovat. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Na starém českém přísloví se nic nezměnilo. O tom, čí chleba jí Petr Pavel, nejlépe vypovídají lidé, kterými se obklopil,“ okomentoval Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Petr Pavel realizuje svou politiku. Někomu se líbí a někomu ne. Voliči rozhodli ve volbách,“ upozornil Zdeněk Koudelka, právník bývalý poslanec.

„Nekritizoval jsem minulého pana prezidenta, nebudu kritizovat ani tohoto,“ prozradil Jan Birke, starosta Náchoda, bývalý poslanec a místopředseda ČSSD.

„Nastupující nově zvolený prezident má být opravdu nastupující, nikoliv již nastoupený. Prezidentská tramvaj se mu ještě nerozjela a oproti tomu, co jsme slýchávali, že prezident nic zmoci nemůže, vypadá to, že zmůže. Petrovi Pavlovi se podařilo iritovat Čínu, prohlásil o ní, že není v tuto chvíli přátelsky nakloněnou zemí, mluvil se Zelenským a ujistit ho plnou naší podporou, s tím, jak uvedl pro BBC, že by se měla po válce stát členskou zemí NATO, přislíbil vrchnímu čučkaři plk. Koudelkovi generálskou hodnost. To vše za pouhé čtyři dny. Pokud někdo ještě pochyboval, kam tento vývoj směřuje, měly by ho aktivita sice nově zvoleného prezidenta, ale stále jen vojenského důchodce, rychle vyléčit. Někdo hodně rychle pospíchá a generál v.v. ještě rychleji plní. Pouhé čtyři dny!“ uvedl Otto Černý, oceněný účastník třetího odboje,“ člen Trikolory.

„Už je po volbách, proto tchajwanskou epizodu generálprezidenta Pavla není možné vnímat jako kampaň, jak toto prázdné téma vždy zneužívali ostatní čeští falešní Tchajwanci bez názoru (Vystrčil, Fischer, Němcová, Pekarová atd.). Petr Pavel se tímto krokem vymezuje vůči éře Miloše Zemana, který svým přehnaně proaktivním způsobem k velké Číně naše vztahy s touto zemí de facto zničil. Být správným Antizemanem vždy znamenalo stále více a hlasitěji nadávat na čínské komunisty, a to i bez ohledu na obří ekonomické ztráty našich podniků a společností, k nimž tato hloupá a povrchní politika vedla a nepochybně povede i nadále. Budeme sice pochváleni a poplácáni ze Západu, ale slevu na zbytečné a superdrahé americké stíhačky, které jsou mimochodem naší zemi úplně k ničemu, za to stejně nedostaneme. Český armádní speciál má prý již dnes zákaz vstupovat do vzdušného prostoru Číny. Vztahuje se - z pohledu Číny - toto omezení pro česká letadla i na území, které Čína považuje za své již 5000 let, a tedy i na Tchaj-wan? Vyzkouší si to paní Pekarová, až tam zanedlouho pojede, ale možná bych se předem zeptal, abychom se pak nedivili...Jmenování Michala Koudelky generálem je vyvrcholení třetí řady politicko-špionážní telenovely, kterou jsme mohli sledovat uplynulých sedm let. Na čtvrtou řadu už to nevypadá, ředitel BIS se nepochybně 8. května 2023 brigádním generálem stane. Pro BIS je to asi dobře, ale jinak to celé bylo vlastně takové nešťastné a nedůstojné. O tajných službách a jejích ředitelích by se mělo spíše nemluvit než mluvit,“ objasnil Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

