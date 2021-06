„Pokud tohle někdo podchytí, může uspět ve volbách.“ Firemní sociolog odhalil, co ve skutečnosti trápí lidi

reklama

Přežijí firmy s unikátním produktem, vysokou marží a kompetentními manažery. Řada firem prochází nejtěžší zkouškou za dobu svého fungování. I když došlo k rozvolnění, slyšíme o tom, že na podzim může opět dojít ke zhoršení epidemické situace. Z vašich zkušeností, připravují se podniky i na tuto variantu, na možnost dalšího lockdownu? Co jsou schopné firmy ještě vydržet? A veřejnost?

Firmy vydrží vše, ale potřebují předvídatelné prostředí. Ať už bude budoucnost jakákoli, to, co nám ji zajistí, budou samozřejmě nové a inovativní produkty, ale také – a možná především – naše schopnost se přizpůsobovat podmínkám a nakonec i nepředvídatelnosti, kterou nám někdy připravují naše vlastní autority.



Řadě lidí se podaří přes léto vycestovat nebo si alespoň vzít dovolenou a strávit ji v tuzemsku. Odpočinou si. Je pravděpodobné, že na podzim by uzavírání ekonomiky opět bez větších problémů respektovali? Zaznívají názory, že jsme prožili vlastně určitou formu testu, co vše je možné si vůči lidem dovolit…



Bude velmi záležet na konkrétní situaci, a já velmi doufám, že pokud se pandemická situace opět zhorší, vláda k ní bude přistupovat, povězme chytřejší cestou. Tím se snažím říct k výběru spíše selektivních konkrétních opatření než k plošnému uzavírání čehokoli, a pokud nezbude než přistoupit i na tento krok, že dodrží první zásadu manažerského řízení, a sice, že cokoli občanům slíbím nebo na nich prosadím, musím sám striktně dodržet. Tj. možná přísná, ale krátká omezení, všechny kroky jasně vysvětleny a zdůvodněny, dodržení zákonných postupů a nástrojů, využití etablovaných poradenských skupin a běžných postupů. Pokud bude vláda přistupovat k problému takto – tedy racionálně, občané ji budou poslouchat. Pokud chaoticky a vrchnostensky, historie se zopakuje.

Říkáte, že vlastně výsledkem postupu v epidemické krizi je nedůvěra lidí ve funkčnost systému, ve kterém žijeme. V čem je to vlastně nebezpečné? A nakolik to ti, kterým stav vadí, mohou ovlivnit, když, jak píšete, „je jedno, která osoba stát v daný moment řídí“?

Nedůvěra v systém je nebezpečná v tom, že systém řeší věci, které jsou důležitější než řešení jedné konkrétní krize. Musí udržovat stát ve funkčním stavu, zajistit bezpečnost svých občanů, funkci a vymahatelnost práva. Snadno může přijít závažnější krize a i kdyby ne, svým politikům a vládě bychom měli věřit. Problém nezvládnutí pandemie v komunikaci k občanům a práci s nimi je v tom, že i když se vláda změní a přijdou politici jiných stran, nedůvěra vytvořená v pandemii přetrvá, a pokud přijde jiný problém, zůstane. Jakákoli budoucí vláda tak fakticky dědí následky chování těch předchozích, a to je samozřejmě špatně.



Jak reflektuje společnost teď zprávy o indické mutaci, mutaci delta, nebo jiných mutacích? Myslíte si, že už tyto informace lidé považují spíš za přetrvávající záměrné vyvolávání atmosféry strachu, která se někomu hodí, nebo relevantní popis hrozícího nebezpečí, o kterém bychom měli vědět a chovat se podle toho?

„Stát nezvládá krize; nezvládl pandemii, nezvládne ani tu další,“ psal jste na sociální síti. Pane doktore, můžete shrnout, v čem stát krizi nezvládl a proč si myslíte, že nelze počítat s optimističtějším předpokladem ani v jiných krizových situacích?

Stát prováděl v podstatě od začátku krize po současnost operativní a retroaktivní kroky. Reagoval na situaci, která se rychle měnila. Pokud se pokusil představit nějaký předvídatelný systém, v podstatě vždy v něm selhal. Namátkou PES, který, jak kdosi glosoval, „se už narodil mrtvý“, přísliby o omezeních, která potrvají „jenom 14 dnů“, o tom, že školy nezavřou, ledaže by vybuchla atomová elektrárna, a tak by se bohužel dalo pokračovat docela dlouho. Jen tak mimochodem toto všechno probíhalo v situaci, kdy Česká republika má svůj Pandemický plán tvořený od roku 2011 (viz https://www.mzcr.cz/pandemicky-plan-ceske-republiky/ ) který... paradoxně uprostřed pandemie... vůbec nebyl uplatněn. Bohužel, toto všechno jsou projevy toho, jak funguje systém, který jsme si nastavili jako sice demokratický, avšak nepříliš profesionální, a tak je důvod se obávat, že příště to nebude o moc jiné. Nerad bych však byl přehnaný negativista...

Očkování provází masivní kampaň. Ve Středočeském kraji i očkovací maraton. Při očkování jsme si mohli dát i pivo nebo sledovat kulturní program. Je tohle způsob propagace, který může lidi k očkování přimět, nebo je spíš odradí?

Určitě tomu dodá popularitu a přiláká pozornost, na druhou stranu ale poněkud snižuje to nejdůležitější, a sice, že očkování je prvkem kolektivní i individuální ochrany před virem i jeho variantami. Osobně bych byl spíše než pro „očkovací maraton“ za co největší zapojení těch lidí, které různé věkové a sociální skupiny vnímají jako své autority. Není přitom důležité, zda vakcínu propaguje youtubový influencer, herečka ve středních letech, sportovec, podnikatel anebo kupříkladu starosta. Ti všichni pro své okolí znamenají autoritu, a pokud své okolí vyzvou k tomu, aby se nechalo očkovat, poslechne spíše, než po guláši zadarmo.



Do kampaně se už zapojila řada celebrit, na sociálních sítích píší o tom, jak se nechaly už „očipovat“, slyšíme, jak to skvěle v očkovacích centrech funguje a kdyby takto fungoval celý stát, jsme úplně nejlepší. Ale je to vlastně v pořádku, že se takto masivně očkují všichni? Není pak normální, že se někteří diví, že ať má člověk jakékoliv onemocnění, je v jakémkoliv věku, měl by se nechat očkovat? Už zaznělo, že by vakcína byla vhodná i pro kojence…

Neumím říct, zda je v pořádku očkovat tu kterou věkovou skupinu, protože tomu rozumí odborníci právě na očkování, ale když se člověk narodí, během prvního roku života dostane celkem 4 povinná očkování s možností řady volitelných a nikomu to zvláštní nepřipadá. Fakt, že vznikla zcela nová nemoc, si žádá nové kroky proti ní a očkování je přece zcela standardní nástroj boje. Jde pak o to, jak kredibilně dovede stát vysvětlit lidem právě onu důležitost, potřebnost a samozřejmě bezpečnost.

Jaromír Jágr se odmítl stát tváří očkovací kampaně. Vážně se debatuje o tom, jaký by to mohlo mít na lidi vliv a že je nutné, aby co nejvíc autorit působilo na veřejnost. Nevyvolá to spíš opačnou reakci?

Je škoda, pokud se významná a známá osoba, řekněme „celebrita“, postaví tímto způsobem, ale nelze se jim divit. Celebrity podléhají hromadným názorům jako kdokoli jiný, a i když od nich veřejnost očekává jistý morální vzor, ne vždy jsou jim reálně schopny být. Bohužel, přesně jak říkáte, stane-li se něco podobného, část veřejnosti se tím znejistí, protože pokud řešení, tedy systému, nedůvěřuje slavný herec nebo sportovec, kdo jiný by měl?



Na blogu jste psal, že témata jako manželství pro všechny nebo náš vztah k Rusku nebo strach z migrantů není to, co by právě lidi zajímalo. Ve skutečnosti chtějí jistotu práce a „přežití“. Kdo tohle dokáže uchopit, bude vítězem voleb, když ne těchto, tak příštích. Na druhou stranu, když počítáme s trendem, že bohatí bohatnou a chudí chudnou a střední vrstva mizí, nebude více těch, kteří jsou zabezpečení, takže si opravdu mohou dovolit řešit náš vztah k Tchaj-wanu? Jak jsme na tom vlastně teď v České republice? Dá se to nějak shrnout?

Předvolební témata jsou jako vrcholový sport. Všichni tomu tak trochu rozumíme, většina z nás dovede říct, zda fandí Spartě nebo Slavii, a jsme ochotni kvůli nim vést dlouhosáhlé diskuse. Jenže pak fotbal skončí a normální život pokračuje a v tom je ten problém. Co nás tedy doopravdy zajímá? Především vlastní bezpečí, jistota a stabilita a přesně to potřebujeme. Samozřejmě tedy reagujeme na ona „celospolečenská témata“, o kterých dost dobře víme, že po volbách zmizí, asi jako posledně zmizela těžba lithia, na druhé straně jsou zde ale věci, které nás doopravdy trápí. Pokud některý seriózní, nebo nedej bože populistický politik, tato témata zdárně podchytí, může uspět, protože zarezonují ve společnosti jako její skutečné potřeby.



