„Prasopes“ a prvok Novotný nedopadne dobře. Tomáš Vyoral si hlasitě říká o čelné místo na řeporyjském seznamu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Prý to bude zábava, až se budou Petr Fiala, Jan Čižinský a Ivan Bartoš prát o post premiéra. Tak reaguje komentátor Tomáš Vyoral na odvážný tah starosty Prahy 7. Všímá si také kritiky, která se opět snesla na hlavu legendárního hokejisty Jaromíra Jágra, tentokrát od umělce Davida Kollera. „Na rozdíl od Kollera a jemu podobných jsem u Jaromíra Jágra v posledních letech nezaznamenal žádné lísání,“ říká Vyoral a upozorňuje na to, že hudebník měl dříve inkasovat prostředky i od Petra Kellnera. Pozornost vzbudil také výrok Tomáše Halíka o Miloši Zemanovi. „Nevidí, nebo vidět nechce, že společnost možná více než Zeman štve a rozděluje právě on a jemu podobní lepší lidé,“ říká o držiteli prestižní Templetonovy ceny Vyoral.

Starosta Prahy 7 a lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský založil iniciativu 3000 statečných. Až najde tento počet odvážlivců, vyrazí do boje o Sněmovnu. Jako skaut je prý připraven stát se příštím premiérem. Má šanci uspět, má dostatečný kredit? Je Čižinský budoucností opoziční politiky?

Na světě je možné úplně všechno, takže i to, že se vlhký sen či velkohubé prohlášení stane skutečností. Ale tady bych si moc nevsadil. Myslím, že jde spíš o zviditelnění – byť nerozumím načasování – než o reálnou snahu. On premiérem je taky připraven být kdekdo. Namátkou třeba soudruh šéfpirát Bartoš nebo antonymum charismatu známé jako Petr Fiala. Tak jsem zvědav, jak se o to kluci poperou. Ale může to být slušná zábava. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 6% Nebojím 94% hlasovalo: 8000 lidí

Nebude takový krok spíše dále štěpit opoziční síly?

Můžu se plést, ale mám za to, že Čižinský je natolik bezvýznamný, že tohle není vůbec na pořadu dne.

„Starostenská“ opozice proti V4 nabývá konkrétních rozměrů. Primátoři hlavních měst Visegrádské čtyřky se shodli, že by EU měla obejít národní vlády a že radnice Prahy, Budapešti, Bratislavy a Varšavy dokáží peníze z fondů EU využít lépe než nacionalističtí a euroskeptičtí lídři těchto zemí. „Města mohou konat zázraky v oblasti změny klimatu a inovací. To činí staré pořekadlo – mysli globálně, konej lokálně – obzvláště aktuální,“ uvedl Gergely Karácsony, primátor Budapešti. Jak se k tomu stavíte, měla by města držet oficiální státní linii, nebo se primátoři mohou vládám postavit?

Jedná se o další „demokratický“ pokus, jak obcházet vůli voličů ve volbách a vládní politiku, což je samozřejmě do nebe volající. Nicméně je dost možné, že soudruzi v Bruselu něco podobného v dohledné době skutečně uvedou v život. Z pohledu starostů, jakkoliv chápu jejich opoziční snahu, tak to dle mého hraničí s jednáním proti vlastnímu státu. Jenomže legalizovaná korupce formou přerozdělených dotací z Bruselu nesmrdí.

Jaromír Jágr se tentokrát stal terčem bubeníka a zpěváka Davida Kollera. Ten si všiml reklamy čínské firmy Huawei. A začal mluvit o „lísání se k fízlům“. Připomněl také Jágrovu reklamu na Vodňanské kuře s Andrejem Babišem. Ztratil těmito kroky Jaromír Jágr morální kredit?

David Koller se ztrapňuje dlouhodobě. Vedení má zřejmě taky docela dlouhé, protože Jaromír Jágr spolupracuje s Huawei už léta. Na rozdíl od Kollera a jemu podobných jsem u Jaromíra Jágra v posledních letech nezaznamenal žádné lísání. Pokud si navíc dobře pamatuju, tak Koller se svou Lucií se před lety vrátil k hraní de facto jen kvůli penězům od Petra Kellnera a jeho PPF. Takže bych byl být Kollerem opatrný, aby v duchu fízlování a nálepkování lepších lidí nebyl označen za čínského špiona a agenta. Možná by si na něj mohli posvítit i čučkaři z Koudelkovy party hic, kteří krom Ruska a Číny zřejmě nemají na práci nic.

Těžké chvíle zažívá starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Schránka řeporyjského starosty se začíná plnit nechutnými výhrůžnými dopisy, v jednom z nich dokonce anonym píše, že útok ve Fakultní nemocnici Ostrava je jen začátek.

Jsem proti jakýmkoliv výhrůžkám, včetně těch namířených proti vulgárnímu přejídajícímu se prvokovi Novotnému. Kdo však seje vítr, sklízí bouři. A že svá semena nenávisti Novotný v poslední době šíří do všech stran, až to už pěkné není. Nechci moc předjímat, ale domnívám se, že Novotný vzhledem ke své psychické indispozici a nevyrovnanosti, případně náklonnosti k podpůrným prostředkům nemusí dopadnout vůbec dobře. Taky by mě zajímalo, co na jeho show říkají jeho blízcí, manželka, rodiče, děti. Jakkoliv může být v osobním životě menší prasopes, tak z obrazu, který o sobě vytváří, musí být přece normálnímu člověku stydno.

Teolog Tomáš Halík se znovu pustil do prezidenta Miloše Zemana. Současná hlava státu podle pana profesora záměrně rozděluje společnost, štve venkov proti městu a posiluje ve společnosti nebezpečné předsudky. V tom je vlastně takovým protikladem zakladatele našeho státu T. G. Masaryka. Kriticky se Halík vyjádřil i na adresu kardinála Dominika Duky. Jde o přesné zhodnocení stavu, ve kterém se naše společnost nachází?

Ztělesnění pýchy a arogance jménem Kazatel Halík se ve své ideologické zaslepenosti a všeobjímající sebelásce a nenávisti vůči většině ostatních blíží realitě asi jako Drahošovy brýle, Fialova ramena, Janečkova „genialita“ nebo vlastenectví blanického rytíře, generála Pavla. Templeton Halík dlouhá léta bloudí v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven. Roli kněze a kazatele, nebo spíše Kazatele, si ve své bohorovnosti popletl s rolí politického aktivisty a nevidí, nebo vidět nechce, že společnost možná více než Zeman štve a rozděluje právě on a jemu podobní lepší lidé. Taky ho možná zlomilo, že se zřejmě již nedostane na prezidentský trůn, na který byl evidentně jako jedna z variant připravován. Jestli se tenhle pán v budoucnu nedostane za brány pekelné, tak snad jen proto, že se ho bude bát i sám Satan. Anketa Chcete, aby Pavel Novotný byl předsedou vlády ČR? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 1677 lidí

Rusko ven! Dopingový skandál vyústil v radikální krok – Rusové se nebudou smět účastnit příštích olympijských her, ale ani třeba mistrovství světa ve fotbale. Bude Rusům k něčemu protest u arbitráže?

Myslím, že jim nebude k ničemu. Že je z Ruska tvořen vnější nepřítel zeměkoule a humanitní totality číslo jedna, bylo rozhodnuto jinde. Na jiných úrovních. A sankce a provokace vůči němu musí pokračovat na všech úrovních, ve všech odvětvích. Proto i ve sportu, do něhož bohužel politika zasahuje už více, než je zdrávo. Nezastávám se ruského dopingu, to ani v nejmenším. Ale zákaz účasti Ruska ve světle dopingových skandálů sportovců z ostatních zemí a severské epidemie astmatiků mi to nepřijde úplně adekvátní řešení. Jakkoliv je tedy Rusko viněno ze státem řízeného dopingu, abychom byli fér.

Finové si začátkem prosince zvolili nejmladší premiérku na světě: stala se jí 34letá kariérní politička Sanna Marinová ze strany sociálních demokratů. Média po celém světě se rozplývala nad tím, o jak progresivní volbu se jedná. Sdílíte tento názor? Je u politika skutečně důležité jeho mládí, případně pohlaví?

Podle všeho jsou v jistých pokrokových kruzích pohlaví, rasa, vyznání, věk, a hlavně uvědomělý prorežimní pohled významným faktorem, často jediným pro ně relevantním, navzdory případné nekompetentnosti a dovednostem. Tyto kruhy staví na piedestal právě ony v současnosti žádoucí „přednosti“, které však o charakteru nebo schopnostech člověka nikterak nevypovídají. Nemyslím teď konkrétně onu mladou Finku, o té nic moc nevím.

Ale stačí se podívat jen k našim sousedům. S jakou gloriolou a zbožštěním pohlížejí někteří politici, novináři nebo umělci na trojskou kobylu Visegrádské čtyřky, paní Čaputovou. Docela dobře vypadá, se vší úctou, tváří se slušně a pro některé, mezi něž nepatřím, je zřejmě i sympatická. Ve vztahu k režimu – EU a USA – má konformní názory. A to stačí. Zrodila se mediální hvězda. Produkt PR z ničeho podobně jako neúspěšný postrach králíkáren a točící se Derviš Drahoš u nás. Jen tím, že se stala první ženou v prezidentském úřadu na Slovensku, je oslavována a vynášena do nebes.

Tuším, že už i nějakou tu evropskou cenu obdržela. Zřejmě jako součást bianco šeků. Připomíná to oslavu prezidentství Baracka Husseina Obamy za to, že byl prvním afroamerickým prezidentem USA, který byl také hvězdou ověnčenou Nobelovou cenou míru, aniž by za ním cokoliv tehdy bylo. Charakter a konání člověka prověří až zkoušky, nejlépe pak ty těžké. Takže s oslavami Slovenky či Finky raději chvíli počkejme.

Do debaty se vložil i bývalý americký prezident Barack Obama. Podle něj sice ženy nejsou dokonalé, ale jsou „nesporně lepší“ než muži. Pokud by ženy vedly každou zemi na světě, došlo by k obecnému zlepšení životní úrovně a výsledků, myslí si Obama. Většinu problémů prý působí staří muži, kteří se „neklidí z cesty“. Váš komentář?

Že ženy jsou bezpochyby úžasné a skvělé. Ale na rozdíl od pohůnka globalistů a pokrokářů Husseina Obamy si já netroufám soudit, kdo je „nesporně lepší“. Porovnávat můžeme konkrétní lidi, a navíc na základě konkrétně stanovených pravidel. Říct, kdo je nesporně lepší obecně, nejde. To je pouze fabulace. Můžeme říci, v čem konkrétně jsou ženy lepší a v čem zase muži, protože tam už nějaká měřítka najdeme. Ale Obamův s prominutím kec je pouze další plácnutí v souladu s žádoucími tendencemi a ideologiemi dneška podobně, jako když v souvislosti s útokem na Novém Zélandu, tuším, mluvil o křesťanech jako o „Easter worshippers“, tedy uctívačích Velikonoc či velikonočnících. Stejně tak oni staří muži. Víme dobře, že starší muž bílé pleti ze střední a nižší třídy je vinen vším.

