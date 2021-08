„Probudíme se s tím, že vláda nařídila domácí vězení.“ Gazdík: Strach o děti. Děsím se

„To bychom se jednou zrána mohli probudit a dozvědět se, že ‚pro naše dobro‘ nám vláda nařídila domácí vězení,“ komentuje aktuální situaci místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. A jmenuje podstatnou věc: „Proč nezavedeme a neuznáváme testy na protilátky. Očkování přece není nic jiného, než aby si tělo vytvořilo protilátky! Má-li je, měl by stát tyto testy uznat.“ Ministerstvo by podle něj mělo ve školách zavést neinvazivní testy, vyloučit obavy rodičů a nastavit smysluplný řád. „Jako učitel se trochu děsím vytváření dětí první a druhé kategorie ve školách,“ varuje.

Co si myslíte o tom, že český soud opět zrušil opatření nařízená vládou, tentokrát týkající se roušek a respirátorů ve vnitřních prostorách nebo předtím omezení kroužků a volnočasových aktivit dětí?

To, co hodně lidí: Že vláda není schopná napsat pravidla tak, aby vyhovovala právnímu řádu. Měla by si být vždy vědoma, že když omezuje svobody lidí, tak vždy jen za podmínek přípustných z hlediska zákona. A neobstojí, že to „dělá pro naše dobro“. To bychom se jednou zrána mohli probudit a dozvědět se, že „pro naše dobro“ nám vláda nařídila domácí vězení.

Jak se bránit koloběhu ve stylu: Vláda vydá opatření, chvíli platí, soud je zruší s lhůtou platnosti, vláda mezitím vydá nová opatření… a tak stále dokola?

Jednoduše: Ať si najme schopné lidi, kteří dokážou napsat pravidla dle zákona.

Je podle vás potřeba zavést povinné očkování? Případně jak motivovat Čechy k očkování?

Nejsem příznivcem povinného očkování. Spíš bych rád, kdybychom lidi motivovali, vysvětlovali výhody očkování včetně toho, že myslíme i na druhé. Ale hlavně vyvraceli pitomosti a nesmysly o vakcinaci.

Editor Seznam Zpráv Jan Stránský ve svém komentáři upozornil na slova biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ Sdílíte tyto obavy?

Zčásti jsem na to odpověděl. Ne všechny, kteří se nechtějí nebo nemohou nechat očkovat, bych označil za hlupáky nebo ignoranty. Toto nálepkování prostě nemám rád. Zdravý člověk se – podle mého laického názoru – může nechat očkovat bez rizika.

Jablonecký fotbalový trenér se rozčílil při tiskovce v přímém přenosu, protože měl mluvit jen „do krabice“ místo s novináři osobně. Nechápal proč, když je očkovaný a všichni včetně novinářů jsou testovaní, nemůže být tisková konference v běžném režimu. Souhlasíte s ním, či nikoliv?

Jasně. Buď očkování zamezuje přenosu viru, nebo by bylo zbytečné. Za mě je ale podstatnější jedna věc: Proč nezavedeme a neuznáváme testy na protilátky. Očkování přece není nic jiného, než aby si tělo vytvořilo protilátky! Má-li je, měl by stát tyto testy uznat. Žel, ani tady se experti neshodnou, jak jsem zaznamenal v médiích.

S ubývajícími čísly nově nakažených na koronavirus a klesajícími počty hospitalizovaných v nemocnicích přibývá diskusí, nakolik jsou omezení nebo například potvrzení o testech ještě nutná. Velká Británie rozvolňuje navzdory mutaci, Singapur zaujal nový postoj – s koronavirem se musí žít jako s chřipkou. Jaký je váš názor na tento přístup?

Asi bych se k němu přikláněl – s výhradou, že u nás máme protečkovánu jen menší část populace než třeba Británie, nemýlím-li se.

Co jako pedagog říkáte na nápady ohledně rozdělování dětí podle toho, zda jsou testovány – jak uvažuje Ministerstvo zdravotnictví? Ty netestované by například mohly svačit a obědvat zvlášť nebo by nosily ochranu dýchacích cest.

Především by ministerstvo mělo zavést neinvazivní testy, vyloučit obavy rodičů a zavést do toho nějaký smysluplný řád. Jako učitel se trochu děsím vytváření dětí první a druhé kategorie ve školách.

Jak zatím vnímáte volební kampaň v souvislosti s hoaxy a dezinformacemi, které se snaží nejen Piráti vyvracet? Nakolik mohou koalici Piráti/STAN uškodit či pomoci?

Tak jsou masivně vypouštěné právě s cílem škodit. Myslím, že se snažíme nesmysly vyvracet. Na druhou stranu musíme lidem říct, co jim nabízíme a přinášíme, ne jen vyvracet nesmysly o nás samých.

I přes četná pochybení české vlády během pandemie si hnutí ANO stále udržuje v průzkumech pozici mezi prvními třemi. Mají podle vás Češi krátkou paměť? Nebo oceňují vládu za něco jiného?

Tak část lidí je přesvědčena, že je vláda ochránila od nejhoršího. Za mě naprosto neopodstatněná představa – a přes 30 tisíc mrtvých mluví za vše. Část lidí ocení předvolební dárečky – třeba vyšší důchody. Představy ministryně Maláčová, že za to lidé ocení ji, jsou dosti liché, smetanu slízne Andrej Babiš. No a část lidí na žádné triky, knihy nebo bezostyšné lži pana premiéra neskočí. Jak velká tato část bude, se ukáže už za dva měsíce.

Zdá se, že ani další důchodová reforma nedojde svého schválení do voleb. Znamená to začít znovu? Nebo je možné, že se vyjednané materiály použijí? Koneckonců na důchodovou reformu čekají Češi již opravdu dlouhá léta…

Ale nikdy se jí nedočkali. Vlády ANO a ČSSD se o ni ani nepokusily – zvyšování důchodů fakt není reforma. Odvedenou práci určitě není nutné zahazovat. Je několik modelů, co do budoucna s penzemi, a příští vláda by měla začít dosti energicky prosazovat jeden z nich. Jde o jediné: Aby důstojné penze měli i vnuci dnešních penzistů.

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí nebo dokonce jediná. Je to dobrý nápad? Proč ano, či nikoliv?

Pořád si myslím, že na důležitých věcech by se měla EU shodnout jednomyslně – třeba právě na daních.

Pokud by takové opatření bylo aplikováno do praxe, jak by se změnilo postavení České republiky v EU?

Česká republika se musí především aktivně na politice EU podílet. Ministři této vlády zhusta na jednání nejezdí, jak zaznamenala častěji média, ale pak nám vláda vykládá, co na nás zase unie vymyslela. Tak to není. My jsme EU. A naše postavení bude tak silné, jak aktivně, schopně a kompetentně budeme vystupovat na jednáních a prosazovat své názory. Ne jen zpětně kritizovat to, co jsme sami zanedbali.



