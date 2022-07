„Propojení organizovaného zločinu do STAN. A vláda to kryje!“ Kobza odhalil pravý důvod

„Vláda je nekompetentní a nezpůsobilá vládnout a považuji ji za zodpovědnou za většinu svrabů, do kterých naše země, společnost a lidé přijdou. Jejich zodpovědnost je jednoznačná,“ říká poslanec hnutí SPD Jiří Kobza. A vrchní signalista, premiér, se prý tváří, že se nic neděje. To, že se tak tváří (Vít) Rakušan (předseda STAN, ministr vnitra), to mě nepřekvapuje. Jde o člověka s hroší kůží, ale premiér by si toho měl být vědom,“ uvedl Jiří Kobza.

reklama

Kvůli vysílání signálů se stává vláda terčem kritiky i vtipů. Jiří Kobza už několikrát označil českého premiéra Petra Fialu (ODS) za vrchního signalistu. „Vrchní signalista, který je ale jednostranný. Signály vysílá, ale absolutně nepřijímá signály, co se děje okolo nás a už vůbec nevyhodnocuje a nepřipravuje krizová řešení. Vláda řeší bagatelní věci a ty hlavní neřeší. Když jsem jim to řekl v Parlamentu, v podstatě jsem se nesetkal s žádnou reakcí přítomných ministrů kromě toho, že (poslanec Jakub) Michálek (Piráti) vystoupil proti plošné podpoře kvůli cenám energií, protože Tomio má velký dům v Břevnově a dokonce vířivku a vyhříval by se. Vláda je nekompetentní a nezpůsobilá vládnout a považuji ji za zodpovědnou za většinu svrabů, do kterých naše země, společnost a lidé přijdou. Jejich zodpovědnost je jednoznačná,“ prohlásil Kobza.

Poslanec Michálek svou poznámkou narážel na to, že plošná finanční pomoc by znamenala příspěvek i bohatším Čechům. To si však Kobza nemyslí: „Když si statisticky vezmete, kolik lidí v České republice ze střední třídy padá do třídy chudé… za první půl rok ukončilo činnost 4500 firem, z toho 3770 zbankrotovalo. Jakákoliv pomoc je vítaná. Klasický přístup vládních politiků je, že předně slíbí pomoc, ale pak přijdou se složitou administrativou, kterou těžko zvládne člověk se základním vzděláním nebo důchodce, jenž ztratil kontakt s legislativou. Ani netuší, co kam poslat a jak co vyplnit. To je cesta do pekel,“ uvažuje politik hnutí SPD.

Psali jsme: Zoufalé, co tady musíme poslouchat. Michálek ve sněmovně vykládal o Putinovi a přírodě, Kobza se už neudržel

Zdražování je pro vládu výhodné

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10209 lidí

„Vidím to sám, protože bydlím v oblasti za Prahou, tam, kde končí pražské příjmy a ceny a kde stovka jsou pořád ještě peníze. V Praze to už neplatí. Vidím, že co jsem nakoupil pro čtyřčlennou rodinu za 1500 korun, teď stojí o tisícovku více. Nákup na týden mě stojí 3500 korun, a to jsem nekoupil nic zvláštního. Platy nestíhají stoupat tak rychle jako ceny. Pro vládu je to výhodné, zvyšuje příjem daně, ale zaplatí to lidé. Vláda tím ožebračuje národ,“ řekl Kobza.

Vrchní signalista se tváří, že se nic neděje

Na celé korupční kauze, kterou odhalili policisté u pražského náměstka primátora Petra Hlubučka, zlínského podnikatele Michala Redla a dalších členů Starostů a nezávislých, vidí jako nejhorší organizovaný zločin. A nejde o první případ. „Kauza, kdy brněnský soud odmítl převzít případ hromadného úniku informací z policejních spisů, což navazovalo na kauzu Stoka. Obvinění vykazovali znaky, že se jednalo o organizovanou skupinu a pod záminkou, že je případ geograficky nepříslušný, ho vrátil okresním soudům. To vyvolává spoustu otázek, protože provázanost úředníků na lidi z kauzy Stoka je naprosto jednoznačná. A najednou to soud rozštípne,“ zapochyboval Kobza.

„Stejně jako Rychetský (Pavel, předseda ústavního soudu, pozn. red.) zjistil před volbami, že volební zákon z roku 2001, který sám psal, je neústavní a najednou se ho snažil změnit. A jako Národní centrála organizovaného zločinu, která má vyšetřovat záležitost kolem hnutí STAN. Propojení organizovaného zločinu do vlády a do STAN je tak evidentní, že by to viděl i slepý, ale vláda ho kryje, protože ví, že bez poslanců STAN by měli minoritní vládu. Měli by velké problémy pak prosadit řadu kontroverzních zákonů. Vrchní signalista se tváří, že se nic neděje. To, že se tak tváří Rakušan (Vít, šéf STAN a ministr vnitra, pozn. red.), to mě nepřekvapuje. Jde o člověka s hroší kůží, ale premiér by si toho měl být vědom,“ uvedl Jiří Kobza.

Psali jsme: „Jak může někdo volit STAN?!“ Václav Klaus zásadně vystoupil. Zasáhne to volby? Ať jde, nebo ho odvolám. Rakušan rázně vstoupil do další kauzy STAN „Nikdy jsem v ODS neviděl nic smutnějšího, než je Fiala!“ Ve straně stoupá vztek. „Zase budeme ze Strakovky odcházet kanálem“ Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda

Starostové lhali

Současně zdůraznil, že v jakékoliv vládě v demokratické zemi by se dávno musel ministr vnitra, pod něhož spadá policie vyšetřující korupci v jeho straně, dávno vzdát poslaneckých mandátů a nechat vše vyšetřovat. Navíc mu vadí, že veřejnoprávní média k případu nepřistupují stejně jako ke kauze kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). „Osm let buší do Babiše kvůli Čapímu hnízdu a tady jde o jednu noticku a jede se dál. Pozornost se vrhá na Ukrajinu a je zajímavé propojení médií, justice a nejvyšší politiky. Jasně se prokázalo, že Starostové lhali občanům, lhali svými sliby, lhali ve vládním prohlášení a lžou v jednom kuse.“

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 2% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 8930 lidí

Změna se podařila dokonale

Ironicky také okomentoval, nakolik se vládní pětikoalici daří plnit svůj slib velké změny. „Změna se jim zdařila dokonale. Vládu převzal organizovaný zločin, to je změna, která je opravdu důrazná. Státní finance… do dalšího rozpočtu chtějí jít se sekyrou téměř 300 miliard. Mám pocit, že dostali za úkol stát zadlužit, abychom nebyli schopni opustit Evropskou unii. To je zásadní moment. Dále dluh na nákup systémů zbraní od Spojených států amerických, sedm miliard korun pro Ukrajinu. To je děsivé číslo - každé dítě, každý občan nyní dluží 300 tisíc korun,“ vypočítal poslanec.

„Změny, které vláda zavedla, chápu tímto způsobem a je mi jasné, že vláda následující bude muset znovu začít budovat tento stát. Nebo budeme zadlužení tak, že nám nic nebude patřit, budeme muset privatizovat infrastrukturu a zbavovat se dluhů. Začít budovat samostatnost a bránit se tlaku z Bruselu,“ vysvětlil. Podle něj jde o vhodnou ukázku toho, jak se má stát připravovat na krize, které přichází, Maďarsko. Maďarsko ví, že nebudou energie, proto zakázalo vývoz energií. Maďarsko ví, že bude problém s potravinami, a tak zakázalo vývoz pšenice. Ví, že bude potřeba elektřina, a tak se domluvilo na urychlení výstavby dvou bloků elektrárny. Oni to mít budou, my ne. Od vlády slyšíme jen spoustu keců a netuší, co dělají,“ dodal Jiří Kobza.

Psali jsme: Proč je Fialova vláda v řešení domácí krize tak pomalá? Odpověď! Znalec ukázal, co se v ní skutečně děje Náhrada za plyn. Prověřená, dostupná a v Česku má tradici. I Středula ji doporučil Těžká zima, energie na příděl. Šéf společnosti Shell popsal, na co se má Evropa připravit „Spočítají to Fialovi!“ Makroekonom Šulc sleduje dění v řadách „dolních deseti milionů“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.