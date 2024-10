„Půl milionu uprchlíků. A nám snížili rozpočet.“ Policista Červenka o skutečném fungování sboru

Začnu tím, co mě nejvíc udivilo, a sice že v době, kdy se každý bojí veřejně o ožehavých tématech mluvit, někdo řekl, že císař je nahý, tedy že jste vy takhle otevřeně promluvil o situaci u policie. Co vás k tomu vedlo a přemýšlel jste i nad následky, které by to pro vás mohlo mít?

Samozřejmě že jsem přemýšlel, dlouho jsem zvažoval, jestli to vůbec zveřejnit. Pak ale přišla ta pověstná poslední kapka a už to muselo ven, protože pokud už nejsme schopni dojet na nějaké závažné oznámení v řádech pár minut, ale počítá už se to na desítky minut, tak je skutečně něco špatně. A je třeba, aby se to změnilo a začalo se s tím něco dělat...

Už jste začal být popotahován za to, co jste na na web Konec Policie ČR napsal?

Samozřejmě se to už řeší, do jaké míry a co jsem zveřejnil a nezveřejnil, jestli jsem si to mohl a nemohl dovolit. Tak čekám, co přijde. Ale nevynáším informace ze spisů, to by mě v životě vůbec nenapadlo, ani žádné tajné informace. Snažím se jen lidi upozornit na to, že policie v těch základních činnostech padne. Základními činnostmi myslím ty výjezdy po volání na 158 a přijetí oznámení. To jsou věci, které lidi zajímají. Když budou lidé v tísni a vytočí 158, jestli policie přijede a za jak dlouho. To je právě ta činnost, ve které policie brzy padne.

Zaregistroval jsem, že jste byl na koberečku u policejního prezidenta Martina Vondráška. Možná neuškodí, když připomenu, že v roce 2012 ještě jako šéf pražské policie čelil kritice kvůli zásahu svých podřízených u dopravní nehody lobbisty Romana Janouška. Ten byl později odsouzen na 4,5 roku vězení za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. A tehdejší policejní prezident Petr Lessy Vondráška nepřímo vyzval, aby kvůli pochybením v postupu policie odešel z funkce. Ten to odmítl. No a pak po něm sáhl Vít Rakušan, sotva se usadil v křesle ministra vnitra. Jak ten váš rozhovor vypadal?

Nebylo to nějak ve špatném. Pan policejní prezident mě pozval, abychom spolu tu situaci rozebrali. Jeho pohled, můj pohled, seděli jsme necelé tři hodiny, probrali jsme to. Samozřejmě jsme se v některých věcech shodli, v některých věcech jsme se neshodli tak, jak už to u běžného rozhovoru bývá.

Nejste vůči němu po schůzce smířlivější, než to bylo ve vašem textu o hrozícím konci Policie ČR?

To vůbec ne. Nechci říkat, že předtím jsem byl útočný a teď jsem smířlivý. Pořád je to tak, že mám, co se týká toho, co vidím každý den, úplně jiný názor.

Dá se to chápat tak, že policejní funkcionáři, a zejména ti nejvýše postavení, jsou odtrženi od každodenní praxe a nikdo jim nedodává ty správné informace?

Tohle nechci úplně hodnotit, protože do toho nevidím, jestli někde drhne komunikace. To se musí řešit někde jinde.

Ptal jsem se proto, že je divné, proč policejní špičky ty problémy neřeší, jestli proto, že o nich nevědí, nebo o nich vědí, ale z nějakého důvodu se jim je nechce řešit. Napsal jste, že z vašeho pohledu není jiná cesta než komplexní obsáhlá reforma policie. Od koho čekáte, že se do ní pustí, kdo ji připraví, prosadí a nastartuje, když nynější garnitura s ministrem vnitra Rakušanem a policejním prezidentem Vondráškem se za tři roky ve funkci do ničeho nepustila?

Nikdo se do toho nepustil. Jakákoli reforma musí být politické rozhodnutí, protože ruku v ruce s tím půjde změna zákonů, bude se toho muset upravit hodně. Ale jinak to nepůjde.

Z toho, co jste popsal, vyplývá, že u policie je skoro všechno špatně. Kdyby došlo na to, co jste v textu navrhoval, tedy na odstoupení ministra vnitra a na odchod stávajícího policejního prezidenta, čím by měli jejich nástupci začít, aby odvrátili hrozící konec Policie ČR?

Měli by začít tou reformou. Ne jen kosmetickými úpravami. Tenhle systém je nastavený celý špatně. Základní problém je, že máme spoustu činností nastavených zákonem. Jde o činnosti, které nám někdo v minulosti přisunul a my je děláme. A nikomu se nechce do toho, aby nám je odebral. Ale jiná cesta není. Pak je třeba také přehodnotit některé kroky, které proběhly v minulosti. Já si třeba myslím, že jedním ze zásadních špatných kroků v minulosti bylo, že se policie rozdělila na kraje. To je můj subjektivní názor. Každý kraj si takříkajíc hraje na svém písečku, každý kraj má spoustu věcí nastavených různým způsobem, není to v celé republice jednotně a nevede to k ničemu dobrému.

Trochu ironie. Copak by ale potom mohla vzniknout místa policejních ředitelů a další atraktivní funkce?

Přesně o tom mluvím. Bavíme se o 14 krajských ředitelích, ti mají náměstky a ti zase své ředitele kanceláří a nevím, koho všechno ještě. Myslím si, že pokud chceme policii ze současného nedobrého stavu vyvést a přitom hospodařit se stejnými penězi, tak je to jedna z možných cest.

Zaujalo mě, jak píšete o dělení policistů na „chovné“ a na „tažné“. Ty chovné chápu jako ty, co dostali teplý flíček v kanceláři za pěkný peníz s minimem práce, ty tažné chápu jako ty pro policii nezbytné, kteří to ovšem za menší peníz musejí odmakat i za chybějící kolegy, protože na těchto místech je hluboký podstav. Jak dlouho ten proces s nárůstem počtu chovných a úbytkem počtu tažných policistů probíhá?

To vůbec nedokážu odhadnout. Ale myslím, že to u policie probíhá možná delší dobu, než já sloužím, tedy víc než dvacet let. Ono to pomalinku bobtnalo a bobtnalo, až se to dostalo do tohoto stavu. Ale to je problém celé státní správy, kde je funkce na funkci a papíry na papíry. Pokud se bavíme o celé státní správě, tak se bavíme i o policii.

Jaký smysl má, že se z občanských zaměstnanců papírově stávají policisté? Přece nejde jen o to, aby se z nich v budoucnu stali příjemci renty?

Ne ne ne. Alfa a omega toho problému je, že občanští zaměstnanci policie jsou dlouhodobě, ale to bylo skutečně hodně dávno před tím, než já jsem k policii vůbec nastoupil, neuvěřitelným způsobem podhodnocení. Sám si vzpomeňte, když se řešily platy policistů, tak se řešily platy policistů, hasičů, a tak dále, ale kdy kdo lobboval za zvýšení platů občanských zaměstnanců těchto složek? Tak abychom si je udrželi, tak z nich musíme udělat policisty, protože policista pohledem těchto tabulek má přece jenom o něco vyšší plat v té funkci. Problém je, že to vede k tomu, že takový člověk je potom příjemcem renty a že tenhle člověk, který dělá pořád dál svoji práci, je počítán do stavu policistů. Ale on vůbec nedělá policejní práci, absolutně ne. Je však zahrnut do toho magického čísla, které pořád rezonuje mezi lidmi, 40 tisíc.

Já tyhle statistiky moc rád nemám. Ovšem třeba podle Eurostatu jsme až na osmém, nebo devátém místě podle počtu policistů, a ne, jak se často objevuje, že jich máme nejvíc. Netvrdím, že jich nemáme zbytečně moc. Ale pozor, a to chci zdůraznit, je moc tabulkových míst policistů, kde vůbec nefiguruje policista. To jsou právě ty administrativní pracovnice, které sedí na místě policisty, správci sítě, personalisté, a tak dále. To se nasčítá a najednou zjistíte, že jste na počtu 40 tisíc, ale reálně policistů, kteří jsou venku pro občany, nebo jejich nadřízených, je třeba jen polovina, ale to jen odhaduji.

V září se chystaly protesty příslušníků bezpečnostních složek před Úřadem vlády, ty však byly po jednom z vícero slibů ministra Rakušana odvolány. V té době se mluvilo o tom, že spousta policistů se chystá od útvarů odcházet. Platí to pořád?

Je to jen má domněnka, ale myslím, že lidí na odchodu je pořád ještě dost. Každý rok je rozhodující říjen, který nám teď běží, protože člověk podá výpověď poslední den v říjnu a odejde na konci roku, k 31. prosinci ukončí služební poměr. Jaké bude finální číslo, to teprve uvidíme.

Pokud by od policie dál lidé odcházeli a na služebnách by byl totální podstav, tak si máme dopad představit tak, že nebude koho poslat na výjezd ke rvačkám a jiným událostem, které budou lidé nahlašovat a dovolávat se pomoci od policie?

Policie na místo vždy vyjede. Ovšem jde o to, odkud pojede. To je klíčová otázka. Může se stát, když budete volat z Písku, že přijede hlídka z Vodňan. A to je 20 kilometrů. To je realita, která nás asi čeká. Zatím je to tak, že policie vyjede. Bude vyjíždět ze vzdálenějších oblastí, ale co bude do budoucna, pokud nedojde ke změně, netuším. Obávám se jen, že se bude čekat v řádu desítek minut od zavolání, možná i hodinu. To neumím predikovat.

Nikomu nevadí nekoncepčnost a neekonomičnost přejezdů hlídek z jednoho rajonu do druhého?

Vytlouká se klín klínem. To, co se teď oznámí, tam se jede. My se s tím setkáváme taky, že na nás přijde požadavek, abychom jeli někam, co už není v našem rajónu. Tak tam vyjedeme, ale v ten okamžik není v Písku policista České republiky. Když se tady v takovou chvíli něco stane, tak buď se stihne vrátit ta moje hlídka, nebo sem jedou zase z jiného oddělení. To je začarovaný kruh. Ta čísla jsou otřesná. Před 10–12 lety jsem měl v útvaru 58 lidí. Dnes jich mám 28 a od prvního března jich budu mít jenom 22. Jestli tohle někdo nevidí, tak to vidět nechce. A informace mám z celé republiky. Dostávám tisíce mailů a zpráv od kolegů z celé republiky. Až se skoro stydím za to, že jsem tvrdil, že u nás v Písku to je špatné. Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Liberec, Šluknovský výběžek, to je tragédie, to je strašné. A pokud někde nebude policista dlouhodobě vidět, tak se to někde zcela jistě projeví.

V obsáhlém textu o konci Policie ČR jste upozornil na skutečnost, že jsme za poslední dva roky přijali přes půl milionu uprchlíků a zároveň se snižoval rozpočet policie. Nemohlo být důsledkem, že nad trestnými činy Ukrajinců, pokud to jen trochu šlo, měli policisté mávnout rukou a nezabývat se jimi?

Ne, to v každém případě odmítám. Neděláme absolutně žádné rozdíly. Nejde o to, jestli jsou pachatelé z Ukrajiny, z Ugandy, ze Slovenska nebo odkudkoli. Ale pokud na nějaké území najednou přestěhujete půl milionu lidí, je jasné, že v té sociální bublině toho půl milionu lidí nebudou jenom lidé, co nepřestupují zákon. Tomu se nevyhnete. Je jasné, že na to je třeba se připravit. Určitě se na to nepřipravíte tím, že začnete snižovat rozpočet.

Konstatujete také, že je policie prolezlá politikou, ačkoliv by měla být apolitická. V nejvyšších patrech si to představit dokážu. Ale jak jinak se prolezlost politikou u policie projevuje?

Stěžejně to je na tom vršku. Ale to není ve špatném, tak je nastavený systém. Politici nám nastavují rozpočet a my s tím nic neuděláme. Z mého pohledu to není dobře. Pokud budeme takhle navázaní na politiku, tak nás politika ovlivňuje. Změní se vláda nebo vedení země a dostane se k moci někdo, kdo policii moc nemusí, tak rozpočet přiškrtí. Pak přijde někdo, kdo chce policii rozvíjet, tak ho zase navýší. Ale tak by to přece fungovat nemělo. Máme mít rozpočet jasně daný. A daný dlouhodobě tak, abychom věděli, jestli se můžeme pouštět do nějakých větších projektů, jestli si můžeme požádat o granty na nákup vozidel, techniky a podobně. Ale když je to každý rok jinak a každý rok se o to bojuje, tak už je to politické rozhodnutí. A to dobře není.

Stejně tak to je s tou úplně základní věcí, jakou je policejní plat. Plat policistů se pravidelně zvedá před volbami. To je fakt. Jakmile je po volbách, tak už se o dost hůř vyjednává. Ale tak to také být nemá. Policista chce mít nějakou jistotu. Chce vědět, jak mu poroste plat. Kdyby to bylo navázané – dávám to jako příklad – na průměrnou mzdu, tak není debata vůbec o ničem. Když se bude ekonomice dařit a bude se zvedat průměrná mzda, tak se nějakým způsobem zvedne policistům plat. Když se ekonomice dařit nebude a neporoste průměrná mzda, tak se nepřidá ani policistům. S tím jsem v pohodě. Ale nemůže to být politické rozhodnutí. Takhle to je x let a nikdo to nemění. Pak se nemůžeme divit, že jsme navázaní na politiku. Ale máme být od ní úplně odříznutí. Abychom se cítili úplně nezávislí, musel by se odříznout i celkový rozpočet policie. Jako se uzákonilo, že na obranu půjdou 2 procenta HDP, tak nějak v tomto smyslu bychom to měli mít také. To ale ať posoudí někdo jiný. Nemůže to být tak, že jeden rok vám dáme tolik a další rok vám dáme tolik. Měl by být jasný vývoj.

Vy jste se v těchto dnech stal objektem zájmu médií, poněvadž jste upozornil na neúnosný stav u policie. Jste připraven na to, že vás nadřízení nebo nadřízení vašich nadřízených za tuto opovážlivost tzv. sejmou?

Co má přijít, to přijde. Počítám s tím, že něco takového přijde. Ale řešit to budu, až to nastane. Jak už jsem řekl v úvodu, já nevynáším informace ze spisů, ale jen se pokouším upozornit lidi na to, že je tady něco špatně. A že to dříve nebo později na ně bude mít vliv. A jestli mě za to chtějí potrestat, tak ať mě potrestají. To já neovlivním.

