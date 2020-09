„Reakce Číny za Tchaj-wan? Vystrčil by se měl bát úplně někoho jiného. To bude teprve fičák.“ Bývalý diplomat varuje

reklama

Naleziště plynu ve Středozemním moři přililo olej do ohně už tak doutnajících vztahů mezi Řeckem a Tureckem. Turecko chce jednání o rozdělení plynu a vyhrožuje vojenským zásahem, Řecko posiluje armádu. Bylo podle vás jen otázkou času a vhodné rozbušky, než se konflikt vyhrotí?

Plyn či jiné strategické suroviny se staly důvodem k válkám ve světových dějinách již mnohokrát. V případě současného sporu mezi Tureckem a Řeckem je tomu ale, podle mého, spíše naopak. Turecko totiž ve skutečnosti využívá zkoumání nalezišť plynu poblíž Kypru především právě k rozdmýchávání neklidu ve východním Středomoří. O plyn se tu sice hraje taky, není ale prioritní. Turecko má ambici stát se významnou regionální mocností a dokonce nahradit Saúdskou Arábii v roli lídra celého muslimského světa. Při zachování statusu quo v regionu se mu to ale nepodaří. Proto je třeba vygenerovat situaci, na základě které by mohlo dojít k podstatným změnám. Ne nadarmo se na stranu Řecka postavila Francie, jeden ze dvou hlavních hráčů – spolu s Velkou Británií – při dělení Osmanské říše na konci první světové války. A o revizi výsledků první světové války se nyní právě Turecko snaží.

„Turecko má politickou, ekonomickou a vojenskou moc, aby roztrhalo nemorální mapy a dokumenty, které mu byly vnuceny.“ Tak se vyjádřil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Domníváte se, že mu byly vnuceny nemorální mapy a dokumenty?

Svým způsobem ano. Současné hranice Turecka jsou výsledkem jeho porážky v první světové válce. Nadiktovali je vítězové, Francie a Velká Británie – viz dohoda Sykes-Picot z roku 1916, kteří si území Turecké říše, kromě Anatolie, rozdělily. Turecko ale již dávno není takvazným nemocným mužem na Bosporu, jak se mu tehdy říkalo. Je silné, v posledních desetiletích se výrazně modernizovalo, má druhou největší armádu v Severoatlantické alianci a se svým údělem a hranicemi, nadiktovanými před sto lety tehdejšími velmocemi, se nehodlá smířit.

Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

Domníváte se, že by Turecko skutečně přikročilo ke kroku vojensky zaútočit na evropský stát? Vždyť je samo členem Severoatlantické aliance – bude tedy jeden stát NATO útočit na jiný?

Turecko je ale dosti podivným členem Severoatlantické aliance. Jeho členství v paktu vyplynulo ze snahy Severoatlantické aliance dostat během studené války své rakety co nejblíže k hranicím SSSR. Kromě toho dnes hraje na obě strany a se současným Ruskem čile spolupracuje jak v ekonomických, tak i ve strategických a vojenských oblastech. Není, a určitě ani nikdy nebude členem Evropské unie, zatímco Řekové jsou její integrální součástí. Nemyslím si proto, že by Turecku jeho členství v Severoatlantické alianci bránilo jít si za svým cílem. Nota bene, když lídr Severoatlantické aliance, Spojené státy, které jako jediné mají větší armádu než Turci, tento potenciální konflikt de facto nezajímá.

Odváží se Erdogan? Za jak závažné jeho výhružky považujete? Je hrozba války reálná?

Je to sice čirá spekulace, ale podle mého za určitých, pro něj výhodných podmínek, ano. Samozřejmě bude hodně záležet na těch, kdo skutečně v dnešním světě rozhodují, současných velmocech, Spojených státech, Rusku, Číně. Stejně tak, jako tomu bylo před sto lety, kdy o osudu Turecka, ale i Řecka, rozhodovaly tehdejší velmoci, Velká Británie a Francie.

Jak by k tomu mělo nejen NATO, ale i Evropská unie přistoupit? A nakolik je žádoucí, aby Turecko zůstalo členem NATO?

Turecko je dnes členem Severoatlantické aliance prakticky již jen de jure. Fakticky se jako člen aliance nechová a provozuje vlastní regionální politiku, sloužící jeho vytyčeným cílům. Severoatlantická aliance přesto Turecko, aby nedalo najevo nesourodost aliance, asi ze svých řad nevyloučí. To spíš Turecko jednou odejde samo. A Evropská unie, ta s Tureckem už vůbec nic nenadělá. Jednak na to nemá žádné mocenské nástroje, ani evropskou armádu, ani funkční evropskou diplomacii. A kromě toho má Erdogan stále prst na spoušti těch čtyřech milionů imigrantů, toužících po sociálních výdobytcích západní Evropy.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil už není zván na jednání, kde prezident s dalšími nejvyššími politiky projednává zahraniční politiku. Důvodem je Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu. Považujete to za logický krok?

Může mít takový krok nějaké důsledky?

Nevím, nejspíš asi ne. Budou volby do Senátu a pak se převolí i jeho vedení. A v něm už Vystrčil snad nebude.

„Senátor Miloš Vystrčil vede svoji současnou tchajwanskou kampaň, a nic jiného to není, podle mého s cílem se zviditelnit a dosáhnout následně svého vytouženého znovuzvolení do funkce,“ řekl jste mi minule k tehdy teprve plánované návštěvě. Premiér Andrej Babiš ji nazývá kampaní, za kterou zaplatí vláda, prezident Miloš Zeman za klukovskou provokaci, opozice v ní naopak vidí ukázku suverenity. Vystrčil mluví o narovnávání zad a navíc si chválí, že cesta měla úspěch… Jak cesta podle vás dopadla? Co přinese České republice?

České republice Vystrčilova cesta přinesla velkou nelibost Číny. Čína má velké ambice a není již dávno zvyklá na to, aby ji země velikosti a významu České republiky mentorovala, co a jak má dělat. Jak jsem se již zmínil, k Německu nebo Francii by si to Čína nejspíš nedovolila. Jenže tyto země se také, na rozdíl od nás, k Číně chovají diplomaticky a s úctou náležející velmoci.

A co Vystrčilova cesta České republice přinesla? Pozitivního nic, maximálně zbytnělé ego pana Vystrčila, prý zváží dokonce kandidaturu na prezidenta. No a naši podnikatelé přijdou o čínské kontrakty a naše mnohaleté úsilí o navázání nadstandardních ekonomických vztahů se supervelmocí 21. století se možná rozplyne v niveč. Nehledě na to, že můžeme klidně stáhnout našeho velvyslance z Pekingu. Alespoň pět let ho totiž nepřijme na jejich ministerstvu zahraničí ani vrátný.

Býval jste diplomatem, porušil podle vás Vystrčil svojí cestou úmluvu o politice jedné Číny?

O čem vypovídá vyjádření čínské strany, tedy, že jeho návštěva je překročením červené linie a za svoji cestu draze zaplatí?

Jak jsem se již zmínil výše o velkých ambicích a současně o velké aroganci. Čína se stala supervelmocí teprve nedávno a je na své postavení patřičně pyšná a háklivá, když ho někdo zpochybňuje. Přesně to se Miloši Vystrčilovi podařilo. Proto tak drsná reakce. Nedomnívám se ale, že by se musel schovávat před atentátem jako svého času Hřib, Kolář nebo Novotný.

Firma Petrof vyrábějící klavíry do celého světa, nemohla expedovat objednávku za pět milionů korun, protože se čínský odběratel bojí případných sankcí vůči České republice a nechce platit pokutu. Domníváte se, že by na sankce mohlo dojít?

V Číně mají sice kapitalismus, ale jen v ekonomice. Na politiku země má monopol strana. A ta, když přikáže, každý bude její názor respektovat. Sankce nepochybně naše exportéry do Číny, případně naše podnikatele v Číně významně poškodí.

Hudební nástroje pak koupil miliardář Karel Komárek a v rámci rodinné nadace je rozdá školám. Je to jasný vzkaz Číně, že jejich výhružky nemají sílu?

To je zatím jen takový folklór. Klavíry za 200 tisíc eur, to si pan Komárek jenom udělal levnou reklamu. Muzikantům, kteří neodjeli kvůli Hřibovi do Číny na turné, například zase magistrát nahradil ztráty grantem. Ale až kvůli Vystrčilovu Tchaj-wanu přestanou Číňané kupovat Škodovky, to bude teprve fičák. To už nespraví ani Komárek, ani magistrát. Být panem Vystrčilem, bál bych se asi teď víc reakce Volkswagenu než Číny.

