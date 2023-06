„Rozhodnou-li se USA bombardovat Bělehrad jako v roce 1999...“ Dohoda s Amerikou: Dopady

reklama

Vidíte z právnického pohledu pro Českou republiku nějaká úskalí, která vyplývají ze smlouvy o obranné spolupráci mezi ČR a USA, kterou ve Washingtonu podepsala ministryně obrany Jana Černochová a která se aktuálně projednává v Poslanecké sněmovně?

Jako právník považuji za nejvýznamnější zásah do vyšetřování trestných činů. Výkon trestní spravedlnosti je znak suverenity státu. Obecná smlouva NATO SOFA, kterou se nyní řídí pobyt vojáků USA i jiných států na našem území, stanoví, že přednostně má právo stíhat trestný čin stát, na jehož území se stal. Výjimkou je, když trestný čin mířil vůči jinému vojáku téhož státu. Tedy, pokud dnes americký voják u nás zabije našeho občana, stíháme jej my, pokud zabije jiného amerického vojáka, trestají jej americké soudy.

Avšak Fialova vláda se vojenskou dohodou s USA vzdává paušálně práva stíhat trestné činy amerických vojáků. Je sice možnost v jednotlivých případech toto vzdání odvolat, ale jen v případech zvláštního významu bez bližší definice. Až nepatřičně působí slova v dohodě, že se česká vláda vzdává práva na trestní stíhání jako projev své suverénní pravomoci. Přitom jde o projev nerovnosti, protože kdyby náš voják někoho zabil v USA, bude souzen v Americe.

Copak už z principu může země naší velikosti a našeho významu uzavírat se Spojenými státy smlouvu jako rovný s rovným?

I článek 9 československo-sovětské smlouvy č. 11/1969 Sb., o pobytu sovětských vojsk z roku 1968 stanovil, že trestné činy sovětských vojáků na československých občanech stíhají československé orgány s tím, že v jednotlivých případech mohla sovětská strana o převzetí stíhání požádat a žádost měla být blahovolně posouzena. Ani československá vláda se tohoto práva nevzdala paušálně dopředu.

Psali jsme: Pro Rusko teď nejsme kořistí. Ale pokud se zvrtne debata o smlouvě s USA... Vládní poradce pohrozil Lže, nemá nic, všechno tají. Poslanci podělaní z Černochové. Ale je odhaleno Zpráva o vyjednávání s Američany: Sklopili jsme uši a sklapli podpatky, shrnula Bobošíková Smlouva s USA: To, co Černochová, jiní nepodepsali. A další zádrhele

To je zajímavé připomenutí. Je v česko-americké obranné smlouvě (DCA) v souvislosti s trestnými činy amerických vojáků na našich občanech ještě něco, s čím byste nesouhlasil?

Neskutečné je ustanovení, že i když by šlo o onen případ zvláštního významu a trestní řízení prováděly české orgány, americký voják zůstane pod kontrolou amerických sil až do skončení odvolacího řízení. Tedy nemůže být umístěn do naší vazby. Americká strana zajistí jeho přítomnost u soudu, ale jen do jednoho roku. Pokud bude řízení delší, její závazky zanikají. Prodloužit tuto lhůtu lze výjimečně jen se souhlasem USA. Ale v závažných případech je dosažení pravomocného odsouzení do roka neproveditelné. Máme jiný trestní proces, než je americký, a máme jej dlouhý.

Máte kromě části upravující trestné činy příslušníků americké armády výhrady ještě k jiné oblasti smlouvy?

Vláda se v dohodě zavazuje, že poskytne americké straně pozemky a zařízení své, ale i ve vlastnictví krajů a obcí. Je to zásah do ústavně garantované územní samosprávy. Vláda nemá právo jednat za obce a kraje a disponovat jejich majetkem, přesto tak v dohodě učinila.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tato dohoda řeší teoretickou variantu působení amerických vojsk v Česku, jejich práva a povinnosti. Lze z ní vyčíst, jaké zbraně si mohou spojenečtí vojáci na naše území dovézt?

Ze samotné dohody to vyčíst nelze.

Ptal jsem se kvůli probleskujícím obavám z rozmístění jaderných zbraní na našem území. Mohlo by čistě teoreticky jít i o ně, případně biologické zbraně a podobně? Má česká strana ze smlouvy potřebné nástroje pro kontrolu?

Dohoda nereguluje, jaké zbraně může či nesmí armáda USA na naše území přivést. Stanoví, že armáda USA oznámí naší vládě, jaké zásoby, vybavení a materiál na naše území doveze. Naše vláda však nemá právo kontroly bez souhlasu Spojených států.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Smlouva se nazývá obrannou. Naplňuje její text skutečně toto označení?

Dohoda užívá ve svém názvu slovo obranná, ale je to obecná vojenská smlouva, která není určena jen pro pobyt vojsk USA při plnění závazků z kolektivní obrany. Například Bělorusko podpořilo ruský útok na Ukrajinu v roce 2022 bez účasti své armády, když dalo Rusku k dispozici vlastní území pro útok. Ve vojenské dohodě s USA se upravuje vstup amerických vojenských letadel, vozidel i plavidel na naše území, s možností tankování, přistávání a bez možnosti kontroly z naší strany, pokud k tomu nedají souhlas USA. Dohoda nerozlišuje nebojové lety a průjezdy při cvičení, bojové akce vázané na kolektivní obranu proti napadení a útočné akce USA. Rozhodnou-li se USA bombardovat Bělehrad jako v roce 1999, dohoda nerozlišuje takovou útočnou akci od akcí kolektivní obrany.

S působením vojsk jsou spojovány ekologické škody, což známe z pobytu sovětských vojáků na našem území. Řeší smlouva i ekologické následky a jejich nápravu? Bude se na jejich odstraňování podílet také či jenom česká strana?

Dohoda sice stanoví obecně, že strany respektují ochranu životního prostředí, ale neřeší režim náhrady škody na životním prostředí.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jde o bilaterální mezinárodní smlouvu prezidentského typu doplňující současnou úpravu, kterou je tzv. NATO SOFA. Co z této charakteristiky plyne? A jak to, že stačilo, aby ji podepsala ministryně obrany?

K podepsání dohody musela mít ministryně obrany zmocnění od prezidenta republiky, takže na sjednání dohody se svým souhlasem a zmocněním ministryně podílel prezident. Tato dohoda smlouvu NATO SOFA nedoplňuje, ale mění ve prospěch americké strany. Dosud se postavení vojáků USA, kteří jsou přítomni například na cvičení, řídí smlouvou o statusu ozbrojených sil států NATO z roku 1951 (NATO SOFA zveřejněná pod č. 297/1996 Sb.), jež vyvažuje práva státu vojska vysílajícího i přijímajícího. Smlouva NATO SOFA platí pro všechny státy stejně, neboť USA musely respektovat mocenské postavení Británie i Francie, které by s preferencí USA na úkor své suverenity nesouhlasily. Motivem USA pro sjednání vojenské dohody s námi ve věcech, které se odchylují od obecné smlouvy NATO SOFA, je získání privilegovaného postavení, jež jim smlouva NATO SOFA nedává. Přitom má navrhovaná vojenská dohoda přednost před zákonem. Bude-li náš zákon v rozporu s dohodou, postupuje se podle dohody.

Smlouva s americkou stranou tedy stojí nad našimi zákony. Pokud by jiná vláda než ta nynější Fialova chtěla v budoucnu přehodnotit nějaká ustanovení této smlouvy, jak moc bude mít svázané ruce?

Dohoda je 10 let nevypověditelná. Výpověď může být dána až po této době, ale nabude účinnosti až po dalším roce. Je to vážný závazek, který časově překračuje mandát Fialovy vlády.

Psali jsme: „Neuvěřitelný, že se tak zesměšní v přímém přenosu.“ Okamura ve Sněmovně ztrapnil Pekarovou „Souhlas. Ale…” ANO už ví, co s obrannou dohodou s USA Hitler také sliboval. Akce Okamury proti smlouvě s USA jela natvrdo Černochová si pochvaluje blahodárný vliv Putina na rozvoj NATO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.