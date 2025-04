„Sjednoťte se, uspějete.” Američan z trumpovských kruhů vzkazuje přes PL nejen do ČR

Pane DeMuthe, prezident Trump opakovaně prohlašuje své hnutí MAGA, které změnilo směřování Republikánské strany, za „největší politické hnutí v dějinách“. Je tato změna směřování strany nezvratná? Budou i v následujících letech republikáni stranou Donalda Trumpa?

Prezident Trump proměnil republikánskou stranu v mnohem populističtější, nacionalističtější stranu pracujících, s významně odlišnými vlastnostmi a politickými prioritami od GOP (Republikánská strana – pozn. red.) prezidenta Reagana a obou Bushů. Tyto změny odrážejí změny v americké společnosti, změnu problémů, kterým Amerika čelí doma i v zahraničí, a také co jsme se naučili z úspěchů a proher minulých republikánských vlád – takže předpokládám, že vydrží. Zda nová republikánská koalice a její politika budou nadále dominovat v americké politice bude záležet na tom, co Trumpova vláda dokáže a jaké to bude mít následky.

Heritage Foundation (konzervativní think-tank – pozn. red.) představila ještě před volbami svůj Projekt 2025, čímž hnula žlučí levicovým médiím po celém světě. Po třech měsících od jeho uvedení do funkce, soudíte, že se prezident tohoto plánu drží?

Projekt 2025 think-tanku Heritage má více než 900 stran a je v něm dlouhá řada politických doporučení. Je to pro Trumpovu vládu důležitý zdroj a budou se mnoha jeho doporučeními řídit – ale ne všemi a ne vše, o co se budou snažit, uspěje. Takže předpokládám, že budeme mít dost práce na Projektu 2029 a dalších vydáních.

Naše čtenáře zajímá zejména jedno téma – Trumpova a Muskova politika finančního odstřižení proliberálních neziskovek. Může tato politika být příkladem pro další českou vládu?

Akademické prostředí formuje tisíce mladých lidí každý den. Jak v USA, tak v Evropě se do tohoto prostředí vměšují liberálové. Jak můžeme zaručit politickou neutralitu v akademickém prostředí?

Nejúspěšnější strategie v USA byly zatím ty soukromé – tedy ustanovení konzervativních nebo politicky neutrálních výzkumných a pedagogických programů na progresivních univerzitách a založení nových, intelektuálně rozmanitých institucí jako je například univerzita v Austinu v Texasu. Trumpova vláda nyní používá federální finance jako páku na reformu univerzit. Myslím, že jejich snaha bude úspěšná v odklonu od výběru na základě rasy, transsexuálech ve sportu a v možnosti si vybrat pohlaví, také ve snaze, aby se univerzity vážně zabývaly antisemitismem ve škole a také v redukci univerzitní byrokracie, která nabobtnala kvůli obřím výdajům na „náklady“ ve federálních grantech. Pochybuji, že podmínky a redukce financování budou mít velký vliv na liberálně progresivní kulturu mnohých našich univerzit a že to zůstane hlavně, a správně, na soukromé snaze.

Po listopadových volbách vyšla na Fox News analýza ročních příjmů voličů. Ti, jejichž roční příjem byl pod 25 000 dolarů (551 tisíc korun – pozn. red.) a ti, kdo mají přes 100 000 dolarů (2,2 milionu korun – pozn. red.) podle ní volili Kamalu Harrisovou. Ti mezi měli volit Trumpa. Má Donald Trump hlasy „obyčejných Američanů“ zajištěny?

Analýza Fox News je dobré shrnutí rozdílných příjmů v americké politice. Zda si Republikánská strana udrží většinu „obyčejných Američanů“ záleží na výsledcích její politiky. Podle mého názoru bude štěstí republikánů také záležet na tom, zda dokáže opět přilákat úspěšné a vzdělané voliče.

Na pražské konferenci „Conservative Crossroads: Shaping Tomorrow's EU“ jste uvedl, že mezi názory prezentovanými v EU a v USA není velký rozdíl. Americký viceprezident J. D. Vance by s vámi možná nesouhlasil. Kde vidíte tu podobu?

Jak v USA, tak v mnoha evropských státech tvoří konzervativní voliči 40 až 60 % elektorátu – tedy dost na sestavení funkční vládní koalice. Ale v Evropě mají „noví konzervativci“ méně než 40 nebo i 30 % a jsou většinou rozděleni v několika stranách s různými filozofiemi a lídry se silnými osobnostmi a oddanými podporovateli. Pokud by více spolupracovali, byli by úspěšnější v přesvědčování starých konzervativních stran, aby je vzaly do vládní koalice. Americké volební instituce – včetně sboru volitelů, volby na principu ,,prvního na pásce" a dosti silného federalismu – vytvářejí systém dvou stran, který vynucuje spolupráci různých frakcí na levici a pravici a otevírá cestu, jak vyzvat na souboj washingtonský establishment. Tyto okolnosti dělají z USA lepší prostředí pro nové konzervativce.

V Budapešti v posledních letech vyrostlo konzervativní centrum. Danube Institute má za členy některé známé americké konzervativce včetně Johna O’Sullivana a Roda Drehera. Měl by český konzervativec věnovat pozornost této iniciativě?

Danube Institute (Dunajský institut – pozn. red.) je skvělým příkladem intelektuální instituce na světové úrovni se silně konzervativním a patriotickým tíhnutím. Rád bych viděl Vltavský institut, Sprévský institut, Seinský institut a další. Co víc, možná jednou i Sennský institut v Bruselu!

Na závěr musíme pohovořit o nadcházejících volbách v České republice, které proběhnou na podzim. Nechceme po vás, abyste někoho podpořil. Jenom radu. Máte nějakou radu pro Čechy ohledně nadcházejících voleb?

Dejte Českou republiku na první místo! Hlasujte pro českou ekonomickou prosperitu, dobro pro společnost, schopnou vládu a živoucí kulturu.

Christopher DeMuth je americký právník, autor a významný konzervativní intelektuál. V 80. letech působil ve vládě prezidenta Ronalda Reagana, kde se podílel na hospodářské a regulatorní politice. Mezinárodní renomé získal jako prezident konzervativního think-tanku American Enterprise Institute (AEI), který vedl v letech 1986–2008. Pod jeho vedením AEI výrazně ovlivnil americkou veřejnou debatu a stal se jedním z klíčových intelektuálních center pravice.

National Conservatism Conference . Po odchodu z AEI se DeMuth věnoval akademické a výzkumné činnosti, zejména v oblasti ústavního práva, veřejné správy a role státu. Aktivně se zapojil do hnutí tzv. národního konzervatismu, jehož je jedním z hlavních ideových představitelů, a podílel se na organizaci

The Heritage Foundation , kde přispívá k formování strategických vizí amerického konzervatismu v domácí i zahraniční politice. Pravidelně publikuje v prestižních periodikách a vystupuje v debatách o budoucím směřování americké pravice. V posledních letech spolupracuje s, kde přispívá k formování strategických vizí amerického konzervatismu v domácí i zahraniční politice. Pravidelně publikuje v prestižních periodikách a vystupuje v debatách o budoucím směřování americké pravice.

