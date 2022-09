„Škoda, že homo sapiens takhle zblbnul.“ Ekonomka Šichtařová ztrhala Jurečku. A nejen jeho

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Vláda pořád na dluh uvolňuje do oběhu nové a nové peníze. To znamená, že stále pohání inflaci. Tak rozklíčovává Markéta Šichtařová informaci, že za prvních osm měsíců letošního roku je schodek státního rozpočtu meziročně nižší o 66,9 miliardy korun. Nevěřícně kroutí hlavou nad tím, že ministr práce Marian Jurečka se pokouší „léčit“ drahé energie kurzarbeitem, tedy tím, co je způsobilo. Pochválit nemůže ani premiéra za dárek prvňáčkům, protože věnovaná knížka je návodem pro „občanskou poslušnost“ a konformnost s davem.

Za prvních osm měsíců letošního roku je schodek státního rozpočtu meziročně nižší o 66,9 miliardy korun. Snižuje hodnotu této pozitivní zprávy skutečnost, že na daních a pojistném stát od ledna do srpna vybral meziročně o 91,1 miliardy korun více, a to díky skončení pandemie, které nastartovalo daňový výběr, a také díky rychlejší inflaci?

Rozklíčujme si to. Co to znamená, že je schodek státního rozpočtu meziročně nižší o 66,9 miliardy korun? Že je pořád extrémně vysoký! A to zase znamená co? Že veřejný dluh stále roste. A to zase znamená co? Že vláda stále na dluh uvolňuje do oběhu nové a nové peníze. A to znamená co? Že stále pohání inflaci. Vidí na tom někdo něco pozitivního? Já ne.

Ceny plynu se odtrhly od ekonomické reality a jsou v současnosti hlavním zdrojem inflace, a tak by mělo dojít k jejich zastropování na celoevropské úrovni. S tímto doporučením, které doprovodila tvrzením, že Rusko používá plyn jako válečnou zbraň, a není to ta neviditelná ruka trhu, která ceny určuje, přišla ve vysílání České televize viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Co o jejím vyjádření soudíte?

Paní viceguvernérka je velmi rozumná ekonomka a její názory jsou vždy zajímavé. Nikdy je neodepíšu na první dobrou a minimálně se nad nimi zamyslím. Nyní jsem se zamyslela – a došla jsem k tomu, že musím v některých ohledech nesouhlasit.

Pravdou je, že na ruském vydírání Evropy není nic moc tržního. Ale pak už tady je jeden problém v tomto přístupu. Prostě pokud ceny plynu zastropujeme, nabídka plynu od Ruska bude pořád stejně velká. Rusko bude pořád Evropě dodávat tolik, kolik ona bude chtít. Ale – při zastropovaných cenách poroste poptávka. Prostě čím nižší cena, tím vyšší poptávka. Tedy čím nižší strop, tím vyšší poptávka. A když zvýšíme poptávku po plynu, ačkoliv jeho nabídka je daná, stane se co? Bude ho nedostatek! A když bude plynu v Evropě nedostatek, tak bude jeho cena pro zpracování v německých plynových elektrárnách vyšší, takže ještě víc stoupne cena elektřiny!

Prostě skrze regulaci a stropy se z toho nevylžeme, takhle jednoduše to nefunguje.

Nezávislost České národní banky je garantována tím, že bankovní rada ani žádný její člen nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů přijímat pokyny od prezidenta, Parlamentu, vlády ani od jiných orgánů České republiky. To plyne ze zákona. Ale co ten opačný vztah – má bankovní rada či její členové působit na politiky, aby tak či onak konali, jak předvedla Eva Zamrazilová? To vhodné je?

Politici jsou hlasem emocí a lidu, bankovní rada je hlasem znalostí a faktů. Politici mají své poradce, aby aspoň trochu korigovali odborným stanoviskem hlas neznalých emocí a populismu. Proto nevidím nic špatného na tom, když paní Zamrazilová sděluje politikům své expertní názory; oni ji přeci nemusí poslouchat.

Pokud vláda do tří týdnů nenajde nástroj, který by bojoval s cenami energií a podpořil by firmy, je ministerstvo práce připravené spustit kurzarbeit. S tím, že by stát přispíval firmám a podnikům na mzdy jejich zaměstnanců tak, aby je z důvodu případného omezení výroby nebyly nuceny propustit, přišel ministr Marian Jurečka. Je kurzarbeit jedním z možných řešení energetické drahoty?

Kurzarbeit je jednou z příčin inflace, respektive je jedním z hlavních důvodů, proč u nás je inflace vyšší než ve zbytku Evropy. A vysoká inflace je jednou z příčin drahých energií. Pan Jurečka se tedy pokouší „léčit“ drahé energie tím, co je způsobilo. Bravo.

Cožpak opravdu nikdo nevidí, že skoro všechno, co politici dělají, situaci způsobilo a dál ji jenom zhoršuje?! Jsme v ekonomickém rozkladu, protože jsme tiskli peníze, zadlužovali se a spustili Green Deal. A teď se z toho pekla chceme dostat pokračujícím tiskem peněz, pokračujícím zadlužováním a pokračujícím Green Dealem. Škoda, že homo sapiens takhle zblbnul.

Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2021 poukázal Nejvyšší kontrolní úřad na to, že hospodaření územních rozpočtů po konsolidaci skončilo v přebytku 41,3 miliardy Kč a meziročně se zvýšilo o 27,3 miliardy Kč. Zůstatek na bankovních účtech samospráv dosáhl na konci roku 2021 částky 367,5 miliardy korun. „Územní rozpočty potřebují určitou rezervu. Je však třeba se ptát, zda současné rezervy nejsou již nadměrné, navíc znehodnocované vysokou inflací,“ upozornil předseda NKÚ Miroslav Kala. To je důsledek novely zákona o rozpočtovém určení daní z roku 2012, na němž si postavilo existenci hnutí Starostové a kariéru pánové Gazdík a Polčák. Měli by se nyní naopak jiní politici chytit úvahy šéfa NKÚ a pokusit se vrátit stav k normálu, nebo vysoké rezervy samospráv nejsou na škodu?

Vysoké rezervy jsou zrcadlem toho, že se zbytečně vybraly peníze od už tak dost zdecimovaného soukromého sektoru. Ty peníze prostě měly být soukromému sektoru ponechány. Ale pořád lepší, když ty peníze se neproduktivně válejí na účtech, než kdyby byly puštěné dál do oběhu a zase by víc přiživovaly inflaci.

Ještě předtím, než se ve Sněmovně začalo jednat o vyslovení nedůvěry jeho vládě, rozdával premiér Petr Fiala na začátek školního roku prvňáčkům knížku Jana Karafiáta Broučci. V jejím závěru hrdinové do jednoho umrznou. A kdyby jen umrzli, oni navíc umrzli lépe a radostněji. Jak napsal Jan Karafiát: „Ach, ti broučci pod jalovcem, jestli oni to vydrží? – Nechť. Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou.“ A opravdu poslušně zmrzli. Co myslíte, je to v situaci plné obav o to, jak přečkáme zimu, od premiéra jen drsný žert, nebo vzkaz rodičům školáků, aby byli hlavně poslušní?

Karafiátovi Broučci se už do dnešního světa moc nehodí. Jsou napsáni silně prokatolicky a procírkevně s důrazem na něco, co bychom dneska asi označili za „občanskou poslušnost“ a konformnost s davem. Odmítají jakoukoliv individualitu. Já zase odmítám takový poslušný pohled na život a bezmyšlenkovitou akceptaci všech společenských dohod. To je nejlepší cesta k totalitě. V životě máme na výběr a musíme se o sebe umět individuálně postarat, když nám politici svévolně kvůli ideologii zrušili naši energetiku.

