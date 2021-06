„Svoboda? Češi chtějí, aby se o ně někdo staral.“ Krejza z ODS i o tom, co slyší od Pirátů

reklama

Bývalý prezident Václav Klaus a zakladatel ODS oslavil na Hradě osmdesáté narozeniny za přítomnosti spousty hostů včetně současného prezidenta. Co byste mu jako člen ODS popřál?

Klaus určitě patří k nejvýraznějším politikům a osobnostem polistopadového vývoje, myslím, že možná se úplně neshodujeme v názorech na současné dění, přesto bych mu k osmdesátinám popřál pevné zdraví, duševní svěžest a hodně optimismu.

Trochu jste to naznačil. Jak celkově hodnotíte jeho kariéru? Zmínil jste, že byl výrazným politikem…

… a i stále je. Bezesporu zůstává politikem, i když není v žádné veřejné funkci. Pro mě byl v devadesátých letech symbolem naděje, zlepšování životní úrovně, a to pro všechny lidi. Pro mě byl takovým vůdcem s jasnými myšlenkami, kterému jsem věřil a podporoval ho. Symbol naděje pro budoucnost.

Současná hlava státu Miloš Zeman v oficiálním blahopřání zmínil, že Václav Klaus v politice chybí. Chybí podle vás?

Měl a má bezesporu v sobě zakořeněný – dnes se tomu anglicky říká leadership, vůdcovství, to je mu vlastní. To byla jedna z výrazných vlastností, které pomohly, aby dotahoval myšlenky do konce, získával podporu u svých kolegů, spolustraníků i jejich partnerů. Jedná se o významnou vlastnost, která je velmi důležitá, pokud chcete dělat nějaké zásadní změny, a tehdy to zásadní změny byly. Jestli dnes v politice chybí, si nejsem úplně jistý, protože ve vývoji posledních možná osmi, deseti let už jemu a jeho postojům příliš nerozumím. Nemyslím, že jsou aplikovatelné na současné uspořádání světa a naší společnosti.

Zeman v oficiálním přání rovněž napsal, že Klaus je „posledním mohykánem svobody“. Může na tom něco být?

Já také cítím, že svoboda je všem občanům postupně velmi omezována a teď nemám na mysli události posledních měsíců s koronavirem. Poslední mohykánem svobody… neřekl bych, že posledním mohykánem svobody, myslím, že i v naší straně máme snahu o svobodu a co nejmenší zasahování státu do života lidí zakořeněnou. Otázka je, nakolik to dnes akcentují občané. Možná už to tak nevnímají, hlavně mladší generace, která nezažila osmdesátá léta nebo dobu komunismu předtím. Otázkou je, jestli existuje poptávka lidí po svobodě. Na jednu stranu je svoboda skvělá věc a já po ní nesmírně toužím, ale také s sebou nese osobní zodpovědnost. Možná cítím, že lidé tím spíše chtějí, aby se o ně někdo postaral, a to jde trochu proti té svobodě.

A hlavně to jde proti pravicovému smýšlení, jaké prezentuje ODS.

To rozhodně. Ale vidím hodně ve společnosti, že jsou snahy, aby někdo rozhodl za mě, aby někdo něco zajistil a aby někdo něco udělal. Zaručil levné bydlení, neustále rostoucí životní úroveň, a přitom se zapomíná, že bohatství tvoří práce každého jednotlivce.

Patříte tedy mezi ty, kdo se domnívá, že svobody ubývá? Například vznikla Společnost pro obranu svobody projevu, která tvrdí, že svoboda slova je ohrožena, odlišné názory bývají napadány, jejich nositelé nálepkováni, případně zablokováni na sociálních sítích.

Já s tím naprosto souhlasím. Je to dané rozmachem technologií. Facebook a Twitter si dovolil, ať si můžeme o bývalém americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi myslet cokoliv, ho během minuty úplně vymazat z veřejného prostoru. To se dříve nedělo, nebylo to tak jednoduché. Dnes je to kvůli technologiím mnohem jednodušší a nemyslím, že je to dobře.

V předvolební kampani sledujeme různé výměny mezi politiky. Teď se používá téma migrace. Proč si myslíte, že ho politici tolik používají? Momentálně například Andrej Babiš, v minulých volbách se to téma týkalo hlavně hnutí SPD, teď se přesunulo k hlavním stranám, jak to?

Mám pocit, že strach je jeden z primárních bodů a hrát na tuhle notu asi pomáhá k tomu, aby vám lidé naslouchali, abyste je mohl zaujmout. Já myslím, že jde přesně o tento důvod, proto s tím tématem hraje hnutí SPD, hnutí ANO a částečně i Piráti, i když tam je to dané něčím jiným než strašením. Piráti nemají primární důvod lidi strašit, spíše naopak. Strany se proti nim vymezují, protože jsou v silné pirátské koalici.

Kolem koalice Pirátů a Starostů a nezávislých se mluví o tom, že by chtěli zvyšovat daně, například daň z nemovitostí. Piráti se brání s tím, že se má jednat pouze o komerční nemovitosti. Nařčení o sdíleném bydlení odmítají s tím, že bydlení naopak chtějí stavět. Vyrazili proto do boje proti hoaxům, jak se jim to daří? A musíme si zvyknout, či zvykli jsme si už na překrucování témat před volbami?

Je to běžný způsob vedení předvolebního boje, že se věci ani ne tak překrucují, ale dohrávají až do extrému, a pak je to úplně jinak, než to politik původně myslel nebo kam až chtěl zajít. U Pirátů témata, která jste zmínila, v jejich diskusích, fórech na jejich vnitrostranických komunikacích jsou. A vidět to není jen na celostátní úrovni, ale třeba i v komunální. Takové názory tam zaznívají – o zdanění majetků a tak dále. Nemyslím, že je tohle hoax. Ale otázkou je, co někdo říká a pak je jiná věc, když je u vlády, kam až je schopen v těchto návrzích zajít. To nemohou nyní vědět.

Co se týká zmíněného bydlení, jako místostarosta máte regionální zkušenost. Dostali jsme se do situace, kdy se šance na vlastní bydlení u mladých lidí bez pomoci rodičů, případně obrovských úspor a velkého zadlužení, stále zmenšuje. Bydlet není kde, ceny nemovitostí i pronájmů velmi stouply. Jak to co nejrychleji spravit? Je klíčem výstavba nových bytů, úprava legislativy, podpora státu?

Jsem přesvědčen, že žádná cílená podpora nebo opatření typu zdanění bytů tomu nepomohou. Jsem přesvědčen, že jestli se má Česko vrátit na rozumnou úroveň, musí se zrychlit stavební řízení a snížit zasahování státních orgánů do stavebních povolení a projektů. Dnes trvá neuvěřitelně dlouho získat stavební povolení a stojí často na požadavcích ohledně životního prostředí a tak dále. Tím nechci říci, že se nemáme starat o životní prostředí, ale dnes je kyvadlo daleko od ideálního stavu. Potřebujeme najít nějakou rovnováhu. Jsem přesvědčen, že to je v délce stavebního řízení, což je také v podstatě jediná šance, jak bydlení do budoucna dlouhodobě zlevnit.

Dá se říci, že stát svým chováním postupně znemožnil získávat dostupné bydlení?

Nedá se říci. Stát nese velkou vinu, ale vychází to od samotných lidí. Existuje spousta ekologických aktivistů a organizací, které se tomu věnují a ovlivňují stavební řízení s ochranou životního prostředí. Naučili se to dělat zasahováním do orgánů a řízení, což je odborná záležitost. Je jasné, že nemůžeme mít naprostou volnost postavit si kdekoliv cokoliv, ale do jisté míry si za to mohou občané sami.

Občané sami?

Trošku ano.

Čím?

Určitá skupina lidí, kteří jsou velmi radikální a dokážou – a není to veliká skupina, je relativně úzká a umí se v tom orientovat – velmi zkomplikovat řízení na velmi dlouhou dobu. Mám na mysli organizace, které se přímo zabývají napadáním rozhodnutí státních orgánů ve stavebních řízeních a tak dále. Mám s tím místní zkušenosti se založenou společností s ručením omezeným, která sleduje například vyjádření našeho odboru životního prostřední a dokáže se odvolávat tak, že věc, která by byla vyřešena hned, se táhne několik let.

Jaké téma aktuálně řešíte jako poslanec? Co považujete za zásadní?

Věnuji se v Parlamentu obraně a trochu mě trápí situace kolem přezbrojení armády – tendru na bojová vozidla pěchoty. Dnes je v situaci, kdy po třech letech nebude dotažen do podpisu před volbami, a mám velkou obavu, co nastane, pokud – a asi dojde k výměně vlády. Armáda je dnes velmi důležitá a bezpečnostní situace se zhoršuje. Máme závazky vůči našim spojencům a mám takovou obavu, že se čas tak natahuje, až bude velký problém vůbec tento tendr dotáhnout do konce. A přitom je pro obranu naprosto klíčový. Tento tendr je velký, ale naprosto nezbytný proto, abychom si zachovali nějakou hodnotu pro naše spojence z politického hlediska.

Nedávno bylo schváleno zakotvení práva na obranu sebe nebo svých blízkých zbraní do ústavy. Jak to vítáte?

Jde zase o reakci na to, co se děje v zahraničí. Na některé z nápadů chytrých hlav, kterým příliš nerozumím, a jde o aktivismus až naivní. Já zakotvení vítám. Náš zákon o zbraních, kdy každý, kdo má zájem stát se majitelem zbraně, musí projít poměrně přísným procesem, je velmi dobrý. Dobré rovněž je, že to neohrožuje bezpečnost občanů, protože debatám o omezení zbraní pro slušné lidi kvůli bezpečí nevěřím. Zločiny se v devadesáti, možná i více procentech nepáchají legálně drženými zbraněmi. Máme to ošetřené velmi dobře, tuto úpravu vítám a je to taková obrana proti nápadům, které vidíme v Evropské unii – omezit držení zbraní. Opravdu nevěřím, že omezením legálně držených zbraní se sníží teroristické hrozby nebo bezpečnost. Spíše naopak.

