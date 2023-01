„Tahle intrika nevyšla.“ Nasazení Středuly mezi prezidentské kandidáty? Paroubek tuší, jaký byl plán. A také koho

„Domnívám se, že šance Andreje Babiše se velmi výrazně zvýšily,“ říká po osvobozujícím rozsudku v „kauze Čapí hnízdo“ v rozhovoru, který byl veden těsně před čtvrteční televizní debatou prezidentských kandidátů, expremiér Jiří Paroubek. Dobrý „tah“ byla podle něj i Babišova cesta do Francie. „Myslím, že to ukazuje, že generál Pavel nemá žádné právní vědomí,“ říká pak k „dohodě“ generála Pavla se skupinou Ztohoven. Řekl také, co si myslí o podpoře ze strany známých umělců. Vyjádřil se i k odstoupení Josefa Středuly a řekl, proč souhlasí se záměrem hnutí ANO vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Pane inženýre, co říkáte na osvobozující rozsudek v „kauze Čapí hnízdo“? Překvapilo vás to?

Já jsem to viděl tak padesát na padesát. Těm obviněním jsem tak úplně nerozuměl. Mediální tlak od určitých médií a určitých politických kruhů byl tak velký, že těžko se běžný občan asi může vyznat v tom, co je a co není pravda. Já už jsem trošku zvyklý se orientovat, takže jsem považoval některá ta obvinění za absurdní. Takže zase tolik mě ten výsledek nepřekvapil.

Ale upřímně, stav justice u nás, díky hlavnímu soudci, když to řeknu takto, šéfovi Ústavního soudu, není zase tak skvělý. Takže výsledek mohl být jakýkoliv. Ocenil jsem soudce Šotta, který si přes ohromný tlak, který na něj byl vyvíjen, zachoval nezávislost a zdravý rozum.

A jak moc ten výsledek podle vás ovlivní volby?

Určitě podstatným způsobem. Protože podle mého odhadu až třetina voličů je nerozhodnutá. A samozřejmě v tom druhém kole už někteří ti voliči budou zase hledat někoho jiného, než komu dali hlas v prvním kole. Domnívám se, že šance Andreje Babiše se velmi výrazně zvýšily.

Andrej Babiš krátce po rozsudku odletěl do Francie, kde se mimo jiné setkal s prezidentem Macronem. Byl to dobrý předvolební tah?

Zcela nepochybně. Když jsem byl ve vysoké politice, tak jsem se běžně před volbami stýkal s lidmi z evropské socialistické strany, s lídry těch sociálně demokratických stran, hlavně německé, rakouské a taky třeba chorvatské. A podle průzkumů veřejného mínění jsme měli zjištěno, že veřejnost tyto zahraniční kontakty vnímá velice pozitivně. Takže zcela nepochybně i tento kontakt s jedním z vůdčích představitelů EU veřejnost vnímá pozitivně.

Ale ne všichni… Například Pavel Telička napsal na twitter: „Dlouho jsem váhal, ale nakonec před chvílí jsem napsal některým politikům do Francie osobní názor na to, jak nešťastné je, že se Macron přijetím Babiše nechává zatahovat do předvolební kampaně někým, kdo je názorově a hodnotově úplně někde jinde.“ Co na to říkáte?

Já myslím, že pan Telička… S Andrejem Babišem se rozešli ne zrovna v dobrém. No tak teď mu to chce osolit. A vhodným způsobem je udělat to před volbami. Nevím, jestli zrovna ve Francii zajímá někoho názor nějakého bývalého europoslance nebo činitele, který působil dlouhá léta jako lobbista při EU. To si myslím, že tak úplně není. A pokud to říká pan Telička, tak přeceňuje své politické možnosti.

Minulý týden při debatě prezidentských kandidátů oznámil Josef Středula, že se kandidatury vzdává. Překvapilo vás to?

Vůbec ne. Já jsem považoval tu jeho kandidaturu, od iniciátorů té kandidatury, což podle mne byli pánové Sobotka a Pokorný, od začátku za intriku, která měla směřovat k tomu, aby oslabila Andreje Babiše. Což se příliš nepovedlo, protože ti pánové jsou stratégové jako na baterky. Takže počítali s tím, že pan Středula může získat nějakých deset, dvanáct, patnáct procent hlasů. On měl, když moc, tak dvě tři procenta preferencí.

Takže to byla jedna fáze, kdy měl Středula mít nějaký význam – poškození Babiše, Babišovy kandidatury. No a za druhé počítali s tím, že pokud by měl opravdu silnou podporu, kterou já jsem si tedy neuměl představit, že by dokázal získat, že by mohl být lídrem sociální demokracie v příštích volbách. Teď je všechno jinak a ze Středuly je politická nula. I potom, co předvedl se sponzorem ODS Benýškem. Takže domnívám se, že tahle intrika příliš nevyšla.

A co říci na to, že pan Středula podpořil Danuši Nerudovou?

To už je úplně skandální, že takzvaný levicový kandidát, kterým on ale nikdy nebyl, on je kandidátem Aspenu, jak jsem pochopil, už delší dobu, takže všechny ty jeho kroky jsou krajně podezřelé.

Velkou diskusi vyvolala „dohoda“ generála Pavla se skupinou Ztohoven ohledně navrácení standarty na Pražský hrad. Jak toto hodnotit?

Myslím, že to ukazuje, že generál Pavel nemá žádné právní vědomí. Protože kdyby ho měl, tak by těm hochům, kteří trošku nekonformně vystupují, vysvětlil, že takhle se nejedná. Že prostě se státními symboly se takovýmto způsobem nedá čachrovat.

Mohl byste shrnout, co by pro naši republiku znamenala, dle vašeho názoru, výhra jednoho každého z těch tří „favoritů“, tedy Nerudové, Babiše a Pavla?

Myslím, že Čaputová dvě, tedy Nerudová, je už mimo hru. Pokud jde o generála Pavla, no tak by to znamenalo ještě větší závislost na Spojených státech. Ten by pochopitelně ještě tvrdil muziku této vládní koalice. Takže já osobně bych to nijak zvlášť nevítal. Pokud jde o Andreje Babiše, tak se uvidí, jakou bude mít politickou odvahu. Ale domnívám se, že je to člověk, který je schopný pragmatických řešení a jde mu o zájem běžných lidí. A to si myslím, že je důležité. Protože prezidenta nevolí někde ve state departmentu Spojených států, ale volí ho občané. A on by měl respektovat zájmy českých občanů, ne nikoho jiného.

Co říci na podporu od některých umělců, zejména v případě generála Pavla, kdy ji vyjádřili Martin Dejdar, Eva Holubová a další?

Mě to nepřekvapilo. Většinou tito lidé, když někoho podporují, tak to špatně dopadne – pro toho jejich kandidáta (smích).

Takže myslíte, že umělci už v dnešní době názory voličů až zase tolik neovlivňují?

Lidi mají svůj vlastní názor. Možná, že někde v Praze berou toto vážně, někde po pražských nebo brněnských kavárnách. Ale třeba v Ostravě nebo v malých městech, vesnicích... lidé dobře vědí, kdo jim chce pomoci.

ANO chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Je na to vhodná doba a má to vůbec nějaký smysl, vzhledem k rozdělení „sil“ ve Sněmovně?

Smysl to má vždycky. Vždycky je dobré pojmenovat to, co vláda zmrskala. A co se ještě chystá udělat špatně. Některé ty záměry v daňové oblasti jsou příšerné a je dobré, aby to veřejnost mezi prvním a druhým kolem voleb věděla. Protože samozřejmě sdělovací prostředky, je jich většina, o tom dostatečným způsobem nereferují. A je potřeba, aby se k tomu také ti prezidentští kandidáti, kteří zbydou, měli možnost vyjádřit. Aby lidé věděli, kdo jim chce prospět a kdo jim naopak neprospěje.

