„Teď se rozhoduje o budoucnosti Ústeckého kraje na roky dopředu, tyto volby jsou zásadní,“ říká ústecký kandidát na hejtmana Martin Klika

Jak se váš kraj ve srovnání s jinými popral s jarní epidemií?

Jaro bylo pro nás všechny velmi náročné. Samozřejmě největší dík patří zdravotníkům, kteří v první linii boje s epidemií odvedli obdivuhodný výkon. Nesmíme zapomínat ani na vojáky, na hasiče, policisty, ale třeba i na často poměrně přehlížené pracovníky hygieny.

Náš kraj obecně zvládl situaci dobře. Především ale kvůli semknutí lidí, ať už těch, kteří doma šili roušky, nebo těch, kteří stáli v první linii. Vezměte si, že jsme patřili mezi první ohniska nákazy. Krajská zdravotní ale měla připravené kapacity pro nárůst těžkých případů. Jako jediný kraj jsme taky podpořili naše drobné podnikatele programem krajské pětadvacítky, která zaznamenala velký úspěch. Pro další vlnu máme připravené zásoby na ochranu pracovníků ve zdravotnictví a u záchranných složek.

V letošních krajských volbách, které se uskuteční už tento pátek a sobotu, usilujete na kandidátce LEPŠÍ SEVER o post hejtmana. Proč by vás lidé měli volit?

Jsem přesvědčený, že jsme dali dohromady kandidátku plnou skvělých lidí. Je tam celá řada úspěšných lokálních osobností. Věra Nechybová a její kolegové z Ústeckého fóra občanů úspěšně řídí naše krajské město už druhé volební období, dlouholetý primátor Mostu Jan Paparega patřil mezi nejmladší primátory v této zemi a jeho kolegyně a kolegové z ProMOST přinášejí do krajské politiky nové tváře, ve Šluknově je už počtvrté starostkou naše kandidátka Eva Džumanová, zájmy horníků zastupuje u nás šéf hornických odborů Jaromír Franta. A tak bych mohl jmenovat dále. Zkrátka jsou to lidé, kteří mají jediný zájem, a to aby se tady na severu konečně žilo lepším životem.

Podle toho asi i název LEPŠÍ SEVER, ale jakým způsobem to chcete dokázat?

O tom, že život v Ústeckém kraji se má zlepšit, tady hovořilo už hodně politiků. Nejčastěji ti, kteří usilovali o teplé místo někde v Parlamentu. Na naší kandidátce převládají lidé, kteří se do svých dnešních pozic vypracovali postupně. Odspodu. Ať už vedou města, menší firmy nebo něco dokázali třeba ve zdravotnictví. To je naše největší síla. My tento kraj známe včetně všech jeho problémů. Něco jiného trápí obyvatele Žatecka, něco jiného v Mostě nebo Litvínově a něco dalšího zase na Šluknovsku. Jsme rozmanitý kraj, a proto máme rozmanitou kandidátku.

A co je tedy tím lékem?

Kraj musí především nahlas pojmenovávat své problémy, jednat s vládou a více tlačit na změny zákonů. Třeba aby sociální dávky byly vázané na školní docházku dětí a také aby byla možnost strhnout ze sociálních dávek pokuty uložené Policií ČR, městskou policií nebo přestupkovou komisí třeba za poplatky za odpad. Dokud byla ve vládě Michaela Tominová, celkem se mi dařilo s ní věci posouvat dopředu, od té doby, kdy tam sedí Jana Maláčová, se nic moc neděje. To se musí změnit. Když ne na vládě, tak určitě ze strany kraje. Musíme být hlasitější.

Proč je důležité jít letos ke krajským volbám?

Protože se rozhoduje o naší budoucnosti. O budoucnosti našeho kraje ne na čtyři roky, ale na hodně dlouhé roky dopředu. Náš kraj má jako jeden z mála dostat peníze v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Ta nevyhnutelně přijde. A je důležité, aby na kraji seděli lidé, kteří nejsou úplní političtí amatéři, ale zároveň mají k lidem blízko. Znají to tady. Dále je důležité, aby i samotní občané mohli v největší možné míře rozhodovat o budoucnosti našeho kraje. K tomu potřebují politiky, se kterými se dá mluvit. Ne politiky, kteří budou jen poslouchat, co si přeje centrála v Praze.

Velkým tématem letošních voleb jsou sociálně vyloučené lokality, kterých je v Ústeckém kraji dlouhodobě nejvíc z celé republiky. Jak se na toto téma díváte?

Z mého pohledu je to typický příklad, kdy je vidět, že kraj a města mají omezené možnosti a musejí s vládou v Praze jednat o změně zákonů. Protože tolerance obchodu s chudobou, jejímž výsledkem jsou právě tyto lokality, je problémem špatně fungujících zákonů. Osobně jsem v různých lokalitách, ať už v Chanově, v Janově, kde ostatně také bydlím, nebo i v Ústí nad Labem, za svou kariéru zažil už tolik ministerských delegací, že bych je ani nespočítal. Jenže k čemu všechny ty návštěvy byly? Moc se toho bohužel nezměnilo.

My proto po volbách zaměříme pozornost našeho kraje právě na tyto problémy. Ale nejsou to jen sociálně vyloučené lokality. Máme tady spoustu lidí v exekuci, potřebujeme urychlit výstavbu silnic, posílit bezpečnost v ulicích, zajistit vymahatelnost práva, když někdo odmítá dodržovat základní pravidla lidského soužití, řešit zadržování vody v krajině, využití peněz na rekultivace. Témat je opravdu hodně.

V Ústeckém kraji je dlouhodobým tématem také problematika dostupné zdravotní péče. Co uděláte pro to, aby lidé měli k lékaři blíže?

Troufám si říct, že jedním z nejvýraznějších kroků, který jsme v této věci už udělali, byla záchrana Lužické nemocnice v Rumburku. Tu si teď vezme pod svá křídla Krajská zdravotní. Takže ne, co uděláme, ale co už pro to děláme. Ale samozřejmě je stále co zlepšovat a jít lidem naproti. Podobně se včlení pod Krajskou zdravotní i nemocnice v Litoměřicích. Věřím, že to otevře prostor pro nové investice a další zlepšování péče. A naším cílem je postupně dobudovat páteřní síť krajských nemocnic. Komplikovaná je situace na Lounsku a Žatecku, tam se asi zaměří naše pozornost. Rozhodně pak budeme podporovat výchovu nových lékařů a sestřiček přímo v našem kraji.

Může si kraj takové věci dovolit?

Teď v době koronavirové epidemie jsme samozřejmě museli spoustu výdajů zaškrtit. Protože jsem měl poslední čtyři roky na starosti finanční kondici Ústeckého kraje, mohu s klidným srdcem říct, že kraj je stabilní. Co se týče zadlužení, rozhodně na tom z krajů nejsme nejhůře. A pokud jsou peníze investovány smysluplně, tak se to kraji zase někde vrátí. Třeba právě ve vyšší úrovni zdravotní péče. Bylo by smutné, kdyby kraj neměl na investice tohoto typu.

