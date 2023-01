„Ti ´bez smlouvy´ jsou nejvlivnější.“ Senátorka Hamplová varuje. Lobbisté kolem Pavla

Svěřili jsme Pražský hrad neznámému člověku, obává se senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Na druhou stranu je ráda, že tu nevypukla občanská válka, která by možná hrozila, pokud by nevyhrál kandidát těch, kteří chodili dělat kravál na náměstí. Zažívá to prý i osobně, dokonce i na půdě Senátu. Koalice ale podle ní nemá důvod jásat. Andrej Babiš má zjevně chuť vrhnout se naplno do opoziční práce.

Paní senátorko, jak podle vás volba prezidenta Petra Pavla změní českou politickou scénu?

Na podobné hodnocení je ještě příliš brzy, musí ukázat, co umí, neumí, jak je silný nebo slabý, protože ho v podstatě neznáme. Volit „neznámo“ v této těžké době byl velký risk, a kdyby měl proti sobě jiného kandidáta než Andreje Babiše, měl by patrně problém vyhrát. Už podruhé to byla totiž kampaň pouze na hysterické vlně „antibabiš“. Víte, vyčítali mi, a tuším Seznam z toho udělal zase monster článek, že jsem kdysi o Pavlovi psala kladně – ano, byl rok 2019, byl klid, a jako běžný občan jsem se ho zastala, když někdo zpochybňoval jeho vyznamenání.

Dnes jsem pochopila, že vše kolem pana generála mohlo být úplně, ale úplně jinak. Dnes už bych svá tehdejší slova nezopakovala. Netušila jsem tehdy, a asi nikdo, jaký byl komunistický kádr, a jak ho pro roli našeho prezidenta dlouhodobě připravovali... Teď bych proto očekávala, že když je už zvolen, zveřejní celý svůj svazek, protože ho jistě před svými občany nebude tajit. Také bychom měli vědět, jakou roli budou hrát lobbisté kolem něho, protože nejvíce vlivní bývají ti „bez smlouvy“, a také se teprve uvidí, jak velkoryse bude přikrývat neschopnost této vlády.

Kdybych hodnotila dnes, pak osobou Petra Pavla na naší politické scéně posílily svůj vliv NATO, USA, Brusel a tato vláda, a lidé, kteří si ho pro funkci připravili. Petr Pavel byl od roku 2019 jejich kandidát, podpisy občanů byly jen prostředek k dosažení cíle. Proto jsem nakonec podpořila Andreje Babiše, přestože jsem stála dva covidové roky tvrdě proti němu, což všichni ví. Nikdy totiž není dobře, když jedna skupina ovládne absolutně všechno, a když ten vliv jde navíc takto výrazně zvenčí, protože odtud nečitelný Petr Pavel přišel. Z toho mám opravdu obavy. Svěřili jsme Pražský hrad neznámému člověku.

Vládní koalice ovládá Sněmovnu, Senát, exekutivu, nyní se hlásí i ke zvolenému prezidentovi. Premiér Petr Fiala hovoří o tom, že se máme semknout a ne „rozjitřovat společnost“. Myslíte, že právě proto vás voliči v senátním obvodu Kroměříž zvolili?

Začnu od konce. Voliči mě zvolili proto, že se umím postavit i proti mocným této země, když jde o podstatné věci. Mnohokrát jsem bránila malé obce a města proti státu tam, kde mi říkali, že to nemám dělat, a starostové napříč spektrem to ví. Ostatně bráním je dál. Dokázala jsem taky chránit lidi v době covidové, kde mi dokonce vyhrožovali, ale kde mi čas dává plně za pravdu. Hned na počátku jsem také vyslovila, že pomoc Ukrajině samozřejmě ano, ale ta pomoc nás nesmí zničit, a že humanitární pomoc nejsou zbraně.

A snahy této vlády o cenzuru, osobní útoky proti jiným názorům, to není dialog, to je diktát. Zažívám to osobně, i na slušně vyslovený jiný názor hrubé urážky, dokonce, naštěstí výjimečně, i na půdě Senátu. Nejde mu o jednotu, ale o poslušnost jediné pravdě. Ale to bychom byli Národní fronta. Já ji pamatuji, proto totalitu odmítám.

Jak dál s opozicí? Měla by se snažit přijít s novými formacemi, nebo je podle vás současný formát ANO, SPD a několik jednotlivých senátorů dostatečný?

Jako senátorka jsem nezávislá, a svou nezávislost si chci udržet. Komunikuji napříč spektrem, nemám problém podpořit v Senátu změny zákona navržené kolegy senátory z koaličních stran, jsou-li rozumné, zastupuji obce a města bez ohledu na to, kdo je v jejich vedení. Je mi to jedno, vždy mi jde o věc. A tak dále. Někdy mohu působit tzv. opozičně, ale to se snažím prostě jen hájit právo, logiku a zdravý rozum. A na prvním místě Českou republiku a naše občany. Nic víc, ale také nic míň.

Jinak si myslím, že pro opozici je volba Petra Pavla plus. Opravdu. Teď samozřejmě bude pár týdnů vládnout v koalici obrovská radost a oslavy, ale…

Za prvé – za těchto protekčních podmínek nevyhrát, navíc proti léta dehonestovanému Andreji Babišovi, za situace trochu podivného vyřazení dvou kandidátů zvučných jmen ještě před volbou (Březina, Janeček), to by byla docela ostuda. Osobně jsem čekala ještě větší rozdíl. Ty podmínky totiž byly tak nefér... Všichni to viděli, a ještě to mnohokrát přijde (právem!) na přetřes.

To druhé ale dojde koalici později. Mít absolutní moc, to je také mít absolutní odpovědnost. Petr Fiala je všechno, jen ne silná osobnost, navíc stojí v čele čím dál méně úspěšné vlády, kde slovo odborník je téměř sci-fi a někteří ministři téměř v ilegalitě, a nový prezident Petr Pavel je v politice absolutní nováček. Koalice má tedy v rukou sněmovnu, senát, vládu a prezidenta, ale za vše, co se tu bude dít, ponese také jen ona odpovědnost. A doba nebude lehká.

K tomu si troufám tvrdit, že opozice je dnes velmi zdatná, a protože vím něco o tom, jak se formuje, jak rostou počty významných lidí, kteří ji podporují, ať veřejně či neveřejně, koalici není co závidět. Odejde s ostudou, jde jen o to, kdy. Zvláště když jen utahuje šrouby základům demokracie a právního státu, což do řad tzv. opozice přivádí ty, které by to ještě před časem nenapadlo.

Pokud jde o formát, myslím, že nazrál čas na nového silného lídra nebo lídry, kteři by mohli „zazářit“ a spolu s dalšími sestavit vládu, která to dá tady po této zase dohromady. V podstatě to považuji za důležitější pro naše životy, než byla volba prezidenta. A Andrej Babiš jako starý zkušený pardál jistě také neřekl své poslední slovo. Namísto prezidentských povinností teď bude mít navíc spoustu času, a jak jsem vnímala jeho dnešní uvolněné vystoupení na tiskové konferenci, na další kampaň se vyloženě těší.

Tipuji, že pro to využije v maximální míře půdu sněmovny. Až je mi Petra Fialu líto. A to ještě netuší, co připravuje opozice. Já už ano.

Prezident Pavel v prvním rozhovoru hovořil o tom, že se zdá, že strach z hospodářské a energetické krize byl přehnaný. Vnímáte to také tak?

(Úsměv). Jak bych to řekla a neurazila... Když jsem se setkala s Andrejem Babišem, abych si s ním mimo jiné vyříkala covidovou dobu, a mohla ho podpořit, vyslovila jsem, že naslouchal v té době špatným odborníkům. Nevím, jaké má nový pan prezident rádce v oblasti ekonomiky, která je mu evidentně absolutně cizí, ale měl by je vyměnit. Nebo aspoň sejít mezi lidi, kteří mají normální plat, což on taky asi za poslední dvě dekády nezažil, a zeptat se jich, jak se jim žije.

Víte, já taky nejsem ekonomka, ale slova o uskladňování elektřiny a důvodech inflace mě docela zaskočila – že tomu nerozumí vláda, to už bohužel víme, ale doufali jsme, že prezident na tom bude líp. Bohužel není. Firmy krachují, lidé tak tak vycházejí, doplatků elektřiny se dnes děsí každý, a tady padne, že to bylo přehnané. Jistě, tam nahoře se to tak může zdát. Ona tomu možná ještě pořád věří i vláda. A podle toho to tak vypadá.

