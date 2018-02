„To nechápu. Asi lidi nemají jiné starosti!“ Herečka Obermaierová odsuzuje útoky na Zemana, které podnikli Pehe, ukrajinská aktivistka a mnoho dalších

ROZHOVOR „Je to kravina a předpovídat něčí smrt je sprostý! Mnoho lidí se dožívá devadesáti let a Zemanovi je třiasedmdesát! A navíc – nikdo z nás neví, co bude za 14 dní, proč tedy tímhle směrem uvažovat? To nechápu! Asi lidi nemají jiný starosti,“ kroutí hlavou nad řečmi, které se vedou v médiích kolem zdraví Miloše Zemana a kolem jeho možné smrti, herečka Jaroslava Obermaierová. Vůči krutým slovům politologa Jiřího Peheho říká: „Je to jednoduché – Zeman je politik a Drahoš je vědec. A já myslím, že lidi se mají držet svého kopyta a dělat to, co umí!“

Jste spokojena s opětovným zvolením Miloše Zemana do prezidentského postu? Anebo jste snad držela palce Jiřímu Drahošovi?

Držela jsem palce Zemanovi, to je samozřejmé. Jsem jeho volič a myslím si, že je v mnoha věcech rozumný.

Do jaké míry se na výsledku prezidentských voleb mohly odrazit debaty na Primě a v České televizi? Dívala jste se na ně? A kdo se vám v nich líbil víc?

Už jsem naznačila, že jsem držela palce Zemanovi, takže to byl Zeman, kdo mne v debatách přesvědčil. Je to ale jednoduché – Zeman je politik a Drahoš je vědec. A já myslím, že lidi se mají držet svého kopyta a dělat to, co umí. Pan Drahoš mi rozhodně nepřišel jako politik, i když za určitých okolností by asi do této pozice vplul. Zeman je ale proti němu určitě zkušenější matador a to podle mne volby rozhodlo.

Miloši Zemanovi se toho vyčítá mnohé. Od excesů kvůli hodnocení ruské skupiny Pussy Riot, přes neúspěšné „hledání“ domnělého článku F. Peroutky, až po jeho cesty do Číny a do Ruska. Těsně před volbou se do něj tábor kritiků strefoval kvůli jeho zdraví - je ale právě tohle věc, která je nyní podstatná, aby mohl Zeman dobře vykonávat funkci hlavy státu?

V tomto věku už má každý člověk „něco“. Já osobně mám teď třeba zlomeninu kotníku. Jsem taky nemocná a i přesto chodím pracovat. Každý člověk se musí snažit, dokud to jde.

V místnosti, kam přišel volit Miloš Zeman, se vysvlékla žena a rozeběhla se k prezidentovi, ochranka ji ale posléze srazila k zemi. Prezident později řekl, že je poctěn, když ho napadla aktivistka skupiny Femen. Co jste při onom incidentu cítila vy? Aktivistka totiž vykřikovala, že Zeman je „Putinova děvka“. Dá se její jednání pochopit?

No to ne! Já jsem si hned pomyslela, že je to nějaký blázen – Putin neputin. Takový věci se nedělají a u nás začalo být zvykem se do Zemana obouvat, anebo se mu vysmívat, stále častěji. Když je ale jednou někdo hlava státu a není už úplně nejmladší, tak by se mu měla projevovat úcta. Je to káča, ta Ukrajinka!

„Jako satirička jsem z voleb nadšena, neboť bude co glosovat. Už u voleb bylo veselo. Škoda, že místo Ukrajinky se na Zemana nevrhla Halina Pawlowská. To by bylo větší sousto i pro ochranku,“ poznamenala nedávno pro ParlamentníListy.cz Zuzana Bubílková. Dá se tato věc chápat i v této rovině?

Právě, že vůbec ne! Mně to přišlo jako nesmírně blbé a k takovým věcem by vůbec nemělo docházet. Bylo to hodně trapné a zlé vůči Zemanovi.

Po tiskovce Miloše Zemana krátce po volbách se v „jeho" volebním štábu jeden novinář opil tak, až padal k zemi. Následně se tam strhla bitka. Ten podnapilý novinář byl odvezen záchrankou a později se vymlouval na to, že mu někdo hodil do pití jed, čemuž ale nikdo neuvěřil. Jenže věc má ten dopad, že to vše padá na hlavu Miloše Zemana a tvrdí se, že má tak blbé příznivce, kteří se ani v tento den nedokáží udržet na uzdě....

Ježíši! Když se někdo ožere, tak dělá blbosti. A to, že jsou lidé agresivní, tak to je normální. A v jakém štábu se to stalo, to je úplně jedno. Stejně tak se možná opili lidi i ve štábu Jiří Drahoše. Vidíme denně na obrazovce, že lidi dělají v opilosti ještě horší věci.

Jenže celá aféra vyvrcholila tím, že se tam lidé poprali. Začalo se hovořit o hrubosti novinářů, kteří se honí za senzací, o nesnášenlivosti mezi lidmi. Jako herečka máte možná zkušenosti s tím, jak jsou lidé někdy zlí a jak si dokáží třeba jenom na facebooku vylívat zlost na druhém třeba jen proto, že je to známá tvář...

Já moc na internetu nejsem, faceboook a další tyhle sociální sítě odmítám, nemám to ráda a proto mám jen telefon. Takže se ke mne nějaké výhružky naštěstí ani nedostanou. Navíc jsem teď byla tři měsíce v nemocnici, a člověk má pak jiné starosti, než se zaobírat lidskou zlobou.

O Miloši Zemanovi se hned po volbách začalo po internetu šířit, že stejně zemře a že tak celý svůj prezidentský mandát ani nedokončí. V tomto smyslu se tak vyjádřil třeba politolog Jiří Pehe, který tyto myšlenky dokonce prezentoval pro Respekt.cz. „A je otázka, jestli Zeman odslouží celé funkční období. Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl doslova Pehe.

Je to kravina, a předpovídat něčí smrt je sprostý! Mnoho lidí se dožívá devadesáti let a Zemanovi je třiasedmdesát! A navíc – nikdo z nás neví, co bude za 14 dní, proč tedy tímhle směrem uvažovat? To nechápu! Asi lidi nemají jiný starosti, ale podle mne je zbytečné se tomuto tématu věnovat.

Máme Babišovu vládu v demisi, Andrej Babiš se snaží dát dohromady svou druhou vládu, zatím se ale konají jen jakési „námluvy“. Co si vy osobně od této vlády slibujete? Dokáže něco pro tento národ udělat?

To nedokážu posoudit. Jsem herečka a starám se o to, jak hraju, o své zdraví a o svou rodinu. Ať je třeba vláda fialová, ale nechtějte ode mne vyjádření k tomu, co dokáže pan Babiš udělat, nebo nedokáže...

Optám se tady takto: Je vám Andrej Babiš sympatický?

Docela ano. Dokázal svou stranu přivést k vítězství, asi tedy bude schopný. Je rázný a některé věci dokáže vyřešit, ale je tam to jeho trestní stíhání... A v tom se neorientuju, stejně asi jako mnoho dalších lidí. Nechtějte proto po mně nějaké názory na Čapí hnízdo, protože já se považuju za běžného člověka a nemám o nic víc informací, než běžní voliči.

Říká se, že umělci v této prezidentské volbě - a koneckonců i v té před pěti lety -, stáli převážně na jiném břehu. V minulé volbě volili Karla Schwarzenberga, nyní Jiřího Drahoše. A prý se dokonce za Drahoše i pěkně rvali. Pozorovala jste něco podobného v zákulisí televize, mluví se třeba o Zemanovi a Drahošovi v šatnách herců?

Každý má nějaký názor, ale mně jsou věci týkající se politiky jedno. Vím, že jsou herci a režiséři, kteří se o politiku zajímají, ale já se o těchto věcech zpravidla nebavím.

Taková Jiřina Bohdalová, či Daniel Hůlka si za to, že podporují Zemana, užili od tzv. pražské kavárny své...

Já ale na tyto věci nemám čas! A logicky nemám čas ani na to, abych někoho veřejně podporovala. Když se ale dva kohouti perou na jednom dvorku, vždy lítá nějaké to peří. A to zvláště, když každý z nich má za sebou velký tábor fandů.

Andrej Babiš momentálně vede kvůli vládě námluvy s KSČM. Vím, že jste se mi vloni v rozhovoru svěřila s tím, že vám KSČM nevadí a že vám na komunistům v Poslanecké sněmovně konvenuje mimo jiné to, že chtějí řešit církevní restituce. A teď je tady možnost, že se komunisté budou podílet na vládě. Byla by to dobrá věc?

Asi jo. Tyhle věci, které se v novinách stále dokola opakují – kdo s kým a kdo proti komu -, jsou mi však nadmíru protivné. Proto mám momentálně nechuť se k tomu vyjadřovat více...

autor: Olga Böhmová