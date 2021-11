„Tohle je ta slušnost? Výsměch lidem!“ Jan Veleba zúčtoval s Fialou a spol. Za Zemana. A také za...

reklama

Výběr oceněných u příležitosti oslav 28. října bývá v posledních letech z některých míst terčem kritiky. Když se podíváte na letošní oceněné, co na to říkáte?

Já se těším, až slavnostní akt uvidím in natura ve Španělském sále Pražského hradu v podání prezidenta republiky Miloše Zemana, tentokrát na Nový rok 1. ledna 2022, jak oznámil pan prezident. V minulosti jsem měl možnost být ve Španělském sále přítomen a vnímat tu nezapomenutelnou atmosféru, kde na člověka doslova dýchá naše státnost, naše dějiny a vše je korunováno projevem pana prezidenta – bez papíru, bez jediné poznámky, bez čtecího zařízení, vše z hlavy – to je opravdu nezapomenutelný zážitek. Takže omlouvám se, ale do té chvíle bych se komentáře k oceněným zdržel, snad až na jednoho. Ale prosím, ptejte se.

Říkáte až na jednoho… Mezi těmi, kteří ocenění dostali, je i první kosmonaut Remek. O tom vyznamenat Vladimíra Remka se prý mluvilo už v roce 2018. Je to tak? Proč k tomu tehdy nakonec nedošlo?

Následovalo projednání v organizačním výboru Senátu, ani zde nebyla jediná připomínka a poté šel náš návrh na jednání pléna Senátu.

Předpokládal jsem spolu se svými kolegy z KNS hladký průběh a doporučení návrhu prezidentu republiky. Posuďte se mnou: Vladimír Remek byl první kosmonaut mimo plejádu SSSR a USA, bylo 100 let výročí vzniku Československa, přičemž Remek pocházel z česko-slovenského manželství – otec slovenský generál, maminka Moravanka. Bylo 40. výročí letu Vladimíra Remka s Gubarevem, Vladimír se dožíval životního jubilea 70 let. Dále Remek, coby europoslanec, se zasloužil o umístění evropského navigačního systému Galileo do České republiky.

Jaké bylo ale naše překvapení, když v zákulisí tehdejší předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil zintrikoval zamítnutí našeho návrhu. Návrhu vyznamenat člověka, kosmonauta, který proslavil naši zemi, která byla teprve třetí na světě, po velmocech SSSR a USA, která dala světu kosmonauta! Vystrčil tak učinil bez varování, zákeřně a, neváhejme užít lidové hodnocení, podle. Neváhal sáhnout ke lžím, že navrhovaný Vladimír Remek je stále členem KSČM a že je politicky činný. Ani jedno nebyla pravda, nicméně senátoři ODS, TOP 09, KDU-ČSL a starostů plus 3 senátoři ČSSD se postarali o potopení našeho návrhu!

Rád bych ale vyzvedl, jak se k celé Vystrčilově zákulisní akci postavil tehdejší předseda Senátu Jarda Kubera. Před hlasováním odešel ze sálu a sdělil nám, že proti Vladimírovi hlasovat nemůže! Tolik ve zkratce, takový je současný předseda Senátu zvolený 8144 hlasy Miloš Vystrčil. Považuji ho za člověka se značnou absencí charakteru, který neváhá, když ucítí příležitost, použít jakoukoliv podlost. Dokonale to předvedl s nemocným prezidentem. Normální slušný člověk nemocného navštíví, politická hyena využije zdravotní indispozici k diskreditaci a přípravě jeho likvidace. Představa, že takové vlastnosti má předseda horní komory Parlamentu, je děsivá, leč pro dnešní dobu běžná a jakoby normální. Když ale čtu příspěvky na sociálních sítích, tak musím s nadějí konstatovat všeho do času, toto lidi, mlčící většina, nevezme a strůjci takových podlostí se dočkají...

Je pravda, že tehdy, ve stejném roce, jako se uvažovalo o vyznamenání pro Vladimíra Remka, padl návrh zařadit mezi vyznamenané i Zdenu Mašínovou, sestru známých bratrů Mašínů?

Ano, je to pravda a tehdy to byla součást Vystrčilovy intriky, shození návrhu na státní vyznamenání Vladimíra Remka s jednoduchým kalkulem – Mašínová na státní vyznamenání schválena plénem Senátu nebyla, a to posloužilo Vystrčilovi jako důvod zamítnutí našeho návrhu na Remka.

Když jsme u toho, jak vy s odstupem času hodnotíte činnost bratrů Mašínů? V tomto bodě je český národ opět názorově rozdělený. Někdo je označuje za „vrahy“, někdo je oslavuje. Například v divadle, jehož ředitelem je Jan Hrušínský, uvádí hru „Mašíni“…

Tak principál Hrušínský je spíš než herec a majitel divadla politický aktivista typu starosty Novotného z Řeporyj. K Mašínům jsem se osobně vyjadřoval několikrát, když jsem byl v aktivní politice, v současné době, omlouvám se, už tak činit nechci. À propos, jakékoliv podmiňování hlasování pro návrh státního vyznamenání kosmonauta Vladimíra Remka, který proslavil naši malou zemi po celém světě, s podporou návrhu na Mašíny nedává žádnou logiku a je nesmysl. Navíc náš malý senátorský klub nebyl pro schválení návrhu Mašínů rozhodující.

Vraťme se ke státnímu svátku, prezident Zeman nemohl letos u příležitosti 28. října k národu promluvit. Promluvil ale stále ještě premiér Andrej Babiš. Co na jeho proslov říkáte? Z politické scény zazněla i slova chvály. Například lídr ODS Fiala uvedl, že: „Je dobře, že Andrej Babiš ustoupil v den našeho státního svátku od svého obvyklého konfrontačního stylu. Společnost je rozdělena, je potřeba vrátit do politiky slušnost a respekt k jiným názorům, voliči se jasně vyjádřili pro změnu politického stylu a kultury“…

Proslov Andreje Babiše 28. října z balkonu Kramářovy vily nad Prahou hodnotím jako pragmatický, obsahově jasně strukturovaný, optimistický, s vírou ve schopnosti našeho národa, zkrátka proslov dobrý. Myslím si, že dal nahlédnout na svoji druhou tvář, která představuje státníka s ambicí vstoupit do prezidentských voleb. Ale abych se vrátil k vaší otázce, kde citujete lídra ODS Petra Fialu o potřebě vrátit do politiky slušnost a respekt k jiným názorům a že se voliči jasně vyjádřili pro změnu politického stylu a kultury… Vezmu to od konce. Voliči se za prvé jasně vyjádřili ve prospěch hnutí ANO a po osmi letech pokračovali v jeho masivní podpoře – 27,3 %, což je více než dvojnásobná podpora dalších stran. Za druhé milion voličů dal svůj hlas stranám, které skončily mimo Parlament a které rozhodně nejsou příznivci obou koalic. A zatřetí je třeba si počkat, co předvede pětikoalice. První činy už jsou tu. Političtí souputníci Fialy a spol. dehonestují nemocného prezidenta, dále, odmítli si stopnout nárůst mezd a příští rok platy politiků vzrostou o 6,1 %! To že je ta slušnost a změna politického stylu? Ne, to je výsměch lidem.

V souvislosti s 28. říjnem měl projev i exprezident Klaus. Co říci na jeho slova, že „Česko opět stojí na klíčové křižovatce, na které jde o všechno“? Cítíte to také tak? A v jakém smyslu?

Cítím to úplně stejně a mám z dalšího vývoje, respektive obrany zájmů České republiky vážné obavy. Bude-li premiérem Petr Fiala, a být to tak vůbec nemusí, tak se staneme poslušným vykonavatelem diktátu EU. Navíc si nemyslím, že nevýrazný profesor politologie, s doposud jediným programem „Antibabiš“, by byl vhodný řídit vládu v době nástupu bezprecedentní hospodářské, společenské a zdravotnické krize. Na to zkrátka nemá a program „Antibabiš“ nebude lidi zajímat. Když přejdu ke svému oboru, zemědělství, tak zde začínají procesy, které pocítí v nejbližší době každý občan. Procesy, které se budou řetězit, na začátku je dramatické zdražení energie, zejména zemního plynu. Způsobí výrazné zdražení hnojiv, dopravy, zdražení zemědělské produkce při souběžném snížení objemu výroby a koncovka drahé potraviny, další snížení naší soběstačnosti a zvýšení dovozů. Bude platit, že kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Nepřeji si tento vývoj, v čele Agrární komory jsem spolu se svými kolegy proti tomuto trendu již v devadesátých létech aktivně bojoval. Nebylo to nic platné, světový kapitál má svoje zákony a nemilosrdně drtí vše, co se mu postaví do cesty. Uvedu tři čísla – ještě v roce 1993 bylo saldo agrárního zahraničního obchodu České republiky kladné, a sice plus 779 milionu korun. V minulém roce 2020 jsme dosáhli úctyhodného schodku minus 36,7 miliard korun, rok před tím dokonce 47,2 miliard korun! Potraviny se k nám dovážejí přes půl světa a doma je útlum, nikdo si toho nevšímá, vše přikryto clonou „Antibabiš“, a teď přijde „Zelený úděl pro Evropu“ a pro naši zemi další snížení výroby. To je šílenost a v tom má Václav Klaus pravdu, začíná jít o všechno a na příkladu základních životních potřeb člověka, tedy potravin, jsem se pokusil naznačit souvislosti, které zakončím jednoduchou premisou. Pokud by se v době rozvíjející se pandemie přivřely hranice, pak nebudeme mít co jíst. To není sci fi, to se může stát.

Václav Klaus také kritizoval politiku Bruselu, který podle něj sleduje jiné cíle, než jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy. Má pravdu?

Václav Klaus mě mile překvapil. Jednak svým hlubokým lidstvím projeveným nemocnému prezidentovi Miloši Zemanovi a nekompromisním názorem na „politickou nulku“ Miloše Vystrčila, jak pravil, a vůbec na celý Senát, a jednak pregnantním hodnocením právě této doby a speciálně EU a jejích institucí. Když se vrátím k „Zelenému údělu“, jehož cílem je klimatická neutralita do roku 2050, a to bez zpracování dopadových studií, pak musím konstatovat, že jde opravdu o diktát uzavřených a materiálně skvěle zabezpečených elit ne nepodobný kdysi uzavřeným a výborně zabezpečeným elitám kremelským. Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise pověřený diktátem zelené ideologie, kvalifikací historik francouzské literatury, je politik, který neumí dohlédnout na konce svých činů. A jestliže možný premiér, politolog Petr Fiala, má názor, že nemá smyslu o Zeleném údělu diskutovat, ale je třeba ho využít, pak jak pravil Václav Klaus, jsme na křižovatce a jde o všechno.

