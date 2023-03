„Věděl o tom, podpořil to. Rektor VŠE by měl odstoupit.“ Expremiér se zapojil do „řežby“ kolem Ševčíka

„Je to snaha o narušení akademických svobod, o zastrašení akademiků,“ říká k tomu, co se „strhlo“ proti docentu Ševčíkovi, expremiér Jiří Paroubek a vzpomněl i profesora Druláka. Jasný vzkaz pak poslal rektorovi VŠE Dvořákovi a nevynechal ani Českou televizi. Má také radu pro organizátory protivládních demonstrací.

Pane inženýre, vraťme se ještě k nedávné demonstraci na Václavském náměstí. Co říkáte na účast?

Myslím, že účast byla velká. Vyrovnalo se to těm demonstracím, které byly začátkem září a v říjnu.

Právník Jindřich Rajchl, který akci se svou stranou PRO pořádal, z jeviště mimo jiné uvedl, že se lidé dnes sešli, aby se postavili bídě. „Aby nám už nikdy nevládli vysílači signálů, pletačky svetrů, majitelky kabelkových tanků nebo hráči vojenských simulací na mobilních telefonech. Aby už nikdy nevládly v téhle zemi zájmy nadnárodních korporací, ale aby nám vládla vláda, která bude mít na prvním místě zájmy občanů České republiky,“ řekl mimo jiné. Souhlasíte? A co vás ještě z toho, co tam na jevišti zaznělo, zaujalo?

Abych vám pravdu řekl, tak jsem to moc nesledoval. Vítám protivládní protesty, ale že bych si myslel, že jsou to nějací duševní giganti, to se nedá říct. Takže zaplaťpánbů za ten protest, to je zorganizované dobře. Ale že bych tam viděl zase tolik nosných myšlenek a hlavně řešení… Je vidět, že pan Rajchl přece jenom nemá politické zkušenosti. Protože nechat tam lidi vytvrdnout tři hodiny, jak mi to někteří mí přátelé, už starší pánové, říkali, že to už bylo nad síly jejich močového měchýře, když to řeknu slušně, a pak z toho neudělat žádný závěr? Třeba výzvu prezidentovi, aby nepodepisoval zákon, kterým se vlastně mrzačí valorizace důchodů a okrádají se důchodci. Výzvu proti bídě, proti drahotě, tak aby vláda konečně ty věci začala řešit. Ty, které může mít ve své gesci, pokud bude tahle neschopná vláda chtít… Takže řeči jsou jedna věc, ty se vedou. A druhá věc je, co z toho je. Kdyby výzva prezidentovi byla podpořena sto tisíci hlasujícími, no tak je to politický akt, který má nějaký význam.

A co říci na to, co se po této oficiální demonstraci odehrálo u Národního muzea?

Tak to si myslím, jak jsem viděl to video, že byla jednoznačně policejní provokace. Myslím, že policii, která tam zasahovala, šlo o to, aby vyvolala tento incident. Je to prostě Rakušanova policie a já se domnívám, že toto je špatně.

Docent Ševčík přirovnal to, co se před muzeem odehrálo, tedy především to ze strany policie, k roku 1989. Je tedy toto srovnání na místě?

Rektor VŠE Dvořák vyzval docenta Ševčíka k rezignaci, někteří studenti proti němu dokonce demonstrovali. Na druhé straně má docent Ševčík stovky, tisíce podporovatelů, kteří za ním stojí. Jak to vidíte vy?

Já to vidím jednoznačně. Je to snaha o narušení akademických svobod, o zastrašení akademiků. Nedávno byl vypuzen z vysoké školy profesor Drulák, předtím to byl docent Hrubec, jenom proto, že měli jiné nežli mainstreamové názory. Takže něco se prostě děje v té akademické sféře, co bychom asi neměli podporovat. Snaha o pronásledování lidí s jinými názory, nežli je, řekněme, ten oficiální mainstream. Spousta lidí si ale může myslet, i v té akademické obci to, co si myslí docent Ševčík. Jenom nemají odvahu to říkat. Podle nedávného průzkumu agentury SANEP se 55 procent lidí bojí říkat nahlas své názory. To je velmi špatně. Jen tak mimochodem – přes dvě třetiny lidí si myslí, podle téhož průzkumu, že tím hlavním zdrojem dezinformací je vláda. To je strašné vysvědčení.

A když se vrátím ještě k té demonstraci (proti docentu Ševčíkovi), tak Česká televize de facto ve svých relacích vyzývala k účasti na této demonstraci. Ta demonstrace proti docentu Ševčíkovi podle záběrů, které jsem viděl v České televizi samotné – to nebylo žádné pokoutní video, se smrskla na několik tuctů účastníků. Nebyli tam jenom takoví ti studenští Jakobíni, kteří by pana docenta přibili na kříž, ale byli tam také jejich odpůrci. Takže ta akce skončila úplný fiaskem. A myslím si, že nad svým odstoupením by se měl zamyslet především rektor Vysoké školy ekonomické Dvořák. Je to moje Alma mater, takže myslím, že mám morální právo to takto říct. Dvořák, který tlačí na akademický senát, neštítí se ani nátlakových akcí, protože ta akce části studentů byla s jeho vědomím a jeho podporou. Ale viděl jsem také vyjádření několika akademiků, členů toho akademického senátu Národohospodářské fakulty, kteří mluvili o akademických svobodách a že tedy podpoří docenta Ševčíka. A to je velmi nadějné. Domnívám se ale, že celá akce nemůže skončit tím, že docent Ševčík jenom zůstane ve své funkci. Jak říkám, ve své funkci by pak měl skončit rektor Vysoké školy. Protože tohle je neslýchané, co udělal. Aby byl pronásledován akademik za své názory, a dokonce děkan vysoké školy, vážené fakulty, tak to je skutečně věc mimořádná a všichni bychom měli být ve střehu nad obranou svobod v České republice.

Uvedl jste, že organizátoři demonstrace mohli například udělat výzvu prezidentovi, aby nepodepsal novelu zákona ohledně valorizace důchodů. Prezident Pavel se ale nakonec rozhodl podepsat. Řekl však také, že chce, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Co na to říkáte?

Především pan prezident předvedl takovou eskamotáž, která je možná v cirkuse. Vládu vlastně vyplísnil, vyprášil jí kožich, použil argumenty, které používají odpůrci vlády a pak řekl, že to tedy podepíše. No tak diskvalifikoval sám sebe. To jsou věci, které by mu někdo měl vysvětlit, že takto se politika na úrovni prezidentského úřadu opravdu nedělá. Poté odjel spokojen do Polska, aby se pokoušel rozpouštět V4. Je to trapné. Já jsem mu nedávno jménem iniciativy Nespokojení poslal dopis, kde jsem ho vyzval, aby odmítl tuto novelu zákona (o důchodech). A uvedl jsem tam podrobně také důvody, proč by to měl odmítnout.

Říkáte „pokoušel rozpouštět V4“. Co na prezidentův postoj k visegrádské čtyřce říkáte?

Myslím si, že o ní mluví záměrně s despektem. A že bohužel dochází na má slova, že spíš než české, preferuje americké zájmy. Samozřejmě tady jde o to izolovat Maďarsko, které projevuje jiné postoje nežli ten mainstream a nežli to horlivé křídlo EU - NATO, které je tedy silně proamerické. To znamená Pobaltské státy, Polsko, Slovensko, kde ovšem ta vláda končí, a také Česko. Takže z toho se Maďarsko vymyká. Jen tak mimochodem, někdo z těch zkušenějších by měl panu prezidentovi vysvětlit, že V4 byla vždy především orgánem, kde mezi sebou ty středoevropské země mluvily. Že k nějakým politickým závazkům nebo něčemu podobnému málokdy docházelo. Ona měla opravdu vždy jen konzultační charakter. Že nemusí nic na tom měnit. Kromě toho tíže toho jednání bude spíš na premiérovi nebo na ministru zahraničních věcí. Pan prezident s podstatou těch věcí příliš do kontaktu nepřijde.

Mimochodem, prezident také vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení v otázce zmrazení platů ústavních činitelů. Řekl, že není možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat na současné výši platy ústavních činitelů. Váš komentář?

Tak to je podle mne správné. Je otázka, co s tím vláda udělá. Myslím, že podobné názory předkládala do Poslanecké sněmovny opozice v době, kdy se tato záležitost probírala, a vládní koalice si prostě odhlasovala větší prebendy. No tak jsem zvědav, zda tato výzva, taková řekněme velmi lehoučká facička vládní koalici, bude oslyšena či neoslyšena. Uvidíme… Já si myslím, že panu prezidentovi ani v této věci nevyhoví.

