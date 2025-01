„Věřím, že paní Drábová se má výborně.“ Realita obyčejných lidí je úplně jiná, říká ekonom Hrnčíř

Začal nám nový rok, rok parlamentních voleb. Co si od těchto voleb přát? V nejobecnější rovině, jakou vládu si máme vysnít?

Nejdříve bych chtěl všem čtenářům popřát úspěšné vykročení do roku 2025. V té nejobecnější rovině bych nám přál hlavně vládu, která splňuje dva základní požadavky. Je odborně zdatná a koná ve prospěch této země a jejích občanů. Což nynější vláda není, to už (i podle volebních preferencí) vidí naprostá většina lidí. Představitelé vládní koalice jsou naprosto bezradní, konají čím dál šílenější kroky (např. protlačení státního rozpočtu na rok 2025 i přes varování vlastních odborných poradců), které maskují čím dál hloupějšími výroky (viz prohlášení o německých platech premiéra Fialy nebo blouznění o vítězství ve volbách Markéty Pekarové Adamové ze 3% TOP 09). Pro politika je nejhorší, když se stane směšným, a to se čelní představitelé této vládní koalice stali. S chutí bych se některým činům nebo výrokům zasmál také, kdyby to nebyli lidé, kteří zároveň většinou svých činů přímo či nepřímo škodí naší zemi.

Objevují se vážná varování, že ústup od uhlí nastane díky cenám emisních povolenek tak rychle, že elektřinu z uhlí nebudeme mít jak nahradit. Tvrdí to třeba Pavel Tykač. Máme se spolehnout na dovoz elektřiny z Německa a máme akceptovat trvale vysoké ceny energie díky zeleným tendencím?

Přiznejme si, že tyto tzv. zelené cíle jsou absolutní a nesmyslné ideologické zlo. Na základě pomatené ideologie likvidujeme ekonomiku celé EU, zatímco zbytek světa nás předbíhá mílovými kroky. Tedy ne, nesmíme nic akceptovat, naopak se musíme vzepřít a snažit za každou cenu udržet co největší soběstačnost v pokud možno všech ohledech, v otázkách energetiky pak obzvláště. Být na komkoli závislý je ekonomická i energetická sebevražda. Podle ČEPS se Česká republika stane závislá na dovozu elektřiny ze zahraničí už po roce 2025. To nesmíme dopustit!

Potáhne v případě energetické krize Evropa za jeden provaz, nebo se zopakuje scénář z doby covidu, tedy „každý za sebe“?

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12837 lidí

Ceny energií každopádně porostou i příští rok, již to bylo ohlášeno. Je vůbec v silách jakékoliv české vlády ceny energií snížit?

V silách vlády to samozřejmě do značné míry je, co chybí, je odborná znalost a zejména ochota takto učinit. Vyžadovalo by to rázné kroky jak na národní, tak na evropské úrovni a na to je současná vláda nepoužitelná. Stačí si uvědomit, kolik greendealových agend bylo schváleno právě za našeho předsednictví EU v roce 2022, ačkoli je to v přímém rozporu se zájmy České republiky a jejích občanů. Takže ano, cesta tu je, ovšem chybí vůle.

Zastánci Green Dealu tvrdí, že zelené technologie jako elektromobilita a obnovitelné zdroje zaznamenají takový rozvoj směřující ke snížení cen těchto produktů, že fosilní zdroje nebudou potřeba. Začnou tyto tendence už příští rok?

Vždyť je to absolutně směšné tvrzení, proboha! Když si na chvilku připustíme (šílenou) myšlenku, že by se tedy např. elektromobily staly natolik dostupné, že by všichni Evropané vyměnili svá auta se spalovacím motorem za elektrovozy, kde a čím by je podle těchto fanatiků nabíjeli? Není na to dostatek elektřiny, o potřebné infrastruktuře nemluvě. Spousta států se již nyní potýká s nedostatkem elektřiny, natož kdyby se ještě musela nabíjet taková spousta aut. Lakonicky řečeno, jen na zajištění dostatku energie na prosté nabití těchto aut by EU potřebovala dalších cca deset jaderných elektráren o velikosti jaderné elektrárny Temelín, které jaksi nemá. A to je ještě ten nejmenší problém. Já to musím zopakovat, je děsivé, že se k moci a rozhodování o EU dostali od reality odtržení fanatici.

Jaká je realita kolem cen potravin a dalšího zboží v důsledku kumulované inflace posledních let? Propadla se kupní síla českých obyvatel, nebo se stále máme výborně, jak tvrdí například Dana Drábová?

Tak věřím, že paní Drábová se má opravdu výborně, ale vztahovat to na celou republiku je drzost. Ekonomická data jsou v tomto naprosto jasná, reálné mzdy, kupní síla i životní úroveň se drasticky propadá. Problém je v rozevírání nůžek, kdy v podstatě vymizela střední třída, vrstva nejbohatších dále bohatne, a chudí se dostávají do zásadních existenčních problémů. Nejcitelněji se to dotklo samozřejmě nízkopříjmových vrstev obyvatel, samoživitelů a důchodců.

Co argument, že české obchody byly opět zavaleny lidmi a že rostou tržby i za exotické dovolené? Toto používají vládní příznivci jako důkaz, že ekonomicky je u nás vše v pořádku.

Nedávno jsem tento pseudo argument vyvracel se slovy, že je potřeba se ptát, kolik peněz lidem zůstane v peněžence, až zaplatí za ten nákup v obchodě. A jestli to nebude méně než v roce 2019. To je totiž podstata věci. Je snad pochopitelné, že většina lidí si chce dopřát krásné Vánoce a dodržet tradice, na které je zvyklá, a to i za cenu, že se drasticky uskrovní v jiné oblasti nebo po určitou dobu. Nebo si na nákup jídla a dárků dokonce vezmou půjčku. A je tu čím dál větší skupina těch, kterým už na nákup například kapra nebo stromku peníze nezbudou vůbec, ač si je loni či předloni ještě mohli dovolit.

Co se týče argumentu s dovolenými, dá se okomentovat poměrně lakonicky. Ze statistického pohledu je zcela jedno, zda měl jeden člověk husu a tři hladověli, či zda si tu husu rozdělili na čtyři díly. Stejně tak se to nepozná z tržeb prodejců dovolených. O tom, že se ekonomické nůžky rozevírají, jsem již hovořil, takže myslím, že už není co dodat.

Co je podle vás největším problémem současného Česka? A v čem hledat jeho největší naději?

Problém je nemožná a bezradná vláda, která přímo stojí za ekonomickou mizérií, se kterou se jako občané potýkáme. Sérií hloupých rozhodnutí ve formě vydaných mj. daňových zákonů a bezradností v dobách energetické krize udělala ČR neatraktivní pro velké investory (stačí si vzpomenout např. na zavedení daně z nadměrných zisků, tzv. windfall tax, která samozřejmě nesplnila a ani nemohla splnit, co si od ní vládní činitelé slibovali), zatímco ty střední a malé likviduje např. pomocí tzv. konsolidačního balíčku. Který samozřejmě také nesplnil a nesplní svůj ohlašovaný účel. Já jako ekonom jsem tímto počínáním vlády upřímně zděšen a důsledně před nimi opakovaně varuji. Zemi to ekonomicky zničí.

A naděje? To jsou přece sami občané České republiky. Jsme nesmírně šikovný, pracovitý, odolný národ, který historicky prokázal svou nezdolnost a obrovskou sílu. Navíc máme unikátní smysl pro humor, který já osobně miluji. Společně všechno zvládneme a překonáme, tím jsem si jist.

Mezi voliči vládní koalice a voliči opozice je hluboký příkop. Jsou Vánoce něčím, co může českou společnost spojit? Ne každý věří v Boha, ale většina lidí se ráda na Vánoce dobře nají a dívá se na populární filmy, ať už pohádky nebo komedie. Je toto bezkonfliktní, spojující prvek?

Ale ten příkop přece kopají sami politici vládní koalice. Slyšel jste někdy nějakého opozičního politika nazvat voliče koalice vulgárním výrazem? Já si na takový případ nepamatuji. Zatímco u koalice je nejen běžné, ale i přijatelné a snad i žádoucí trvale urážet kohokoli, kdo si dovolí vyjádřit jiný názor. Stačí si vzpomenout na neslavný výrok Otakara Foltýna o jakýchsi „sviních“. Nebo opakované urážení voličů opozičních stran pojmem „dezolát“, nebo dokonce „ruský agent“. Je to mimochodem totalitní praktika, každý, kdo zažil komunismus, si na (pro změnu) americké agenty jistě vzpomene.

Takže je recept na spojení národa poměrně jednoduchý. Přestat se snažit společnost rozdělovat, přestat lidi urážet, přestat je zesměšňovat a nevybízet k dojmu, že je někdo lepší člověk jen na základě toho, koho zrovna volí. Je to nesmysl.

K tomu může krásně dopomoci právě tento předvánoční a vánoční čas, kdy se lidé scházejí a navzájem si přejí všechno dobré. A to bych na závěr chtěl všem lidem popřát i já.