„Vím, kdo páchá násilí, Rakušane.“ Vnitru přišla odveta za „extremisty“

reklama

Tak tedy, tentokrát vyhlásil demonstraci Jindřich Rajchl a strana PRO. Bude úspěšnější než pan Vrabel? Není to „zase to samé“?



To se teprve ukáže. Já jsem na svém blogu napsal, že lidé teď mají měsíc čas se dívat, jak jdou Jindrovi přípravy. Především mohou v pohodlí domova a sociálních sítí sledovat, kdo všechno na demonstraci vystoupí - tedy kdo všechno je ochoten se přidat. Z čehož si udělají už dopředu poměrně jasný obrázek, jaký je Jindra diplomat, jak umí otupovat hroty a urovnávat spory.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7742 lidí

Tato demonstrace se od té první záříjové dost liší. Už jsme všichni o něco zkušenější a víme, na co se máme zaměřit. Tentokrát demonstraci neorganizují neznámí a takřka bezejmenní aktéři, o kterých věděla jen hrstka antivaxerů. Za ten uplynulý půlrok se strana PRO, Jindra Rajchl a Jana Zwyrtek Hamplová stali všeobecně známými. Jejich minulost už nejsou jen vytažené staré statusy na Facebooku, ale videa, konference a projevy z poslední doby.

Když jsem se s Jindrou Rajchlem sešel poprvé, tak jsem o něm napsal, že s první demonstrací spojil svůj osud. Buď spolu s ní vylétne vzhůru a nebo spolu s ní zapadne. Podle mě byl jeden z mála, který demonstraci zúročil v něco politicky konkrétního. Zviditelnil stranu PRO, Jana Zwyrtek Hamplová se dostala do Senátu a začala mít plné sokolovny posluchačů.

Teď Jindra dělá vlastně to samé. Opět spojuje svůj osud s další demonstrací. A opět mám pro něj stejnou věštbu. Uvidím se s ním ve čtvrtek, tak mu popřeju hodně štěstí.

Psali jsme: „Nebudeme přihlížet, jak vláda ničí naši zemi!“ Rajchl zásadně vystoupil. A bude demonstrace! A my se tváříme, jak jsme Rusku ublížili... Hloupá Evropa celému světu zaplatí mejdan, ukazuje Rajchl „Jsme ve válce.“ Jak to Fiala myslel? Oficiální odpověď. Překvapivá Blahopřeji vítězi. Pavel to není. Rajchl po volbách tahá zlé věci



Když tvrdíte, že s iniciativou J. Rajchla přichází možný „restart“ úspěšných demonstrací... Jak zamezit tomu, aby se do věci nevmísila jistá individua, která byla přítomna už na zářijové, úspěšné akci?



Tak já především tvrdím, že Rajchlova iniciativa je možná poslední možnost, jak vládu „přesvědčit“, aby vzala zpátečku a přestala tu naši demokracii a svobodu ukončovat pomocí náhubkových zákonů. Já s oblibou říkám, že pravda nemusí zvítězit, ta prostě zbude. A ohledně demonstrací tu „zbyli“ Jindra Rajchl a Jana Zwyrtek Hamplová. Loni o prázdninách pro tu první demonstraci udělali kupu práce... ostatně právě takhle jsme se poznali.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za poslední půl rok prošla celá opozice politickým rychloškolením, které vyvrcholilo prezidentskou volbou. Před týdnem jsem říkal, že demonstrování nemá valného smyslu... že budeme vypadat jako Milion chvilek. Já byl totiž pevně přesvědčen, že se vzápětí po prohraných volbách začnou všichni hádat a obviňovat, kdo za to může. A ejhle, ono ne. Jsme o deset dní dál a ono to spíš vypadá, že jsme si opravdu prožili bitvu na Kulikově poli... Opravdu nás to (dočasně) sjednotilo. Že by nám to vydrželo ještě měsíc a na Václaváku by to bylo znát? Ne, počty z loňského září už tentokrát stačit nebudou. Musí nás být víc. Mnohem víc.



A jestli se do pokusů o restart nevmísí nějaká nemístná individua? To se může stát. Jak tomu zamezit? Nevím. Ale vím, že každému pokusu o jednotu zdola je mnohem nebezpečnější, když se kolem takové iniciativy postaví pořádný plot a hlídkuje se, aby to náhodou někdo neukradl pro sebe. V takovém případě se organizátoři brzy zcvrknou do jednoho a velké demonstrace se změní v malé.

Ale myslím, že Jindra Rajchl dobře ví, že „je lepší podílet se 50 procenty na dobrém kšeftu, než mít stoprocentní podíl v propadáku“.

Fotogalerie: - Manifestace PRO



Na svém blogu reagujete na zprávu MV o extremismu. Interpretujete to tak, že MV dobře ví, že na násilí nedojde, protože násilné skupiny se utlumily. Jak ale dosáhnout toho, aby v protestním hnutí proti vládě někomu „nehráblo“ a neudělal nějakou blbost? Ti příznivci pana Vrabela nevypadali mírumilovně.



Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7742 lidí

Na demonstracích Ládi Vrabela bylo od začátku do konce napsáno, že se jedná o revoluci nenásilnou a myslím, že se s tím takřka všichni ztotožnili. Nikdo nevysypával popelnice, nikdo nezapaloval auta ani nerozbíjel výlohy. To je také u nás jediná možnost... my Češi jsme sice někdy silní na hubě, ale ošklivíme si násilí. Jakákoliv násilná akce okamžitě ztrácí sympatie veřejnosti. Pokud má u nás nějaký protest vzbudit kladné ohlasy, musí být mírumilovný a masový. Mírumilovnost by nám šla, masovost zatím ještě ne. Ostatně přesně to konstatuje i henta zpráva ministerstva vnitra... extrémisté mají zcela zanedbatelný vliv. Skutečně mohou udělat jen nějakou blbost, ale určitě nepohnou kolem dějin. To se u nás dělá jedině holýma rukama (případně prací tajných služeb v utajení).

Fotogalerie: - Protivládní Vrabelovci



Osobně vyčítám vládě, že o svých odpůrcích mluví jako o „antisystémových“. Pro mě náš systém představují dva pilíře: Demokracie a kapitalismus. Můžete zaručit, že lidé, které osobně znáte, tyto dvě věci respektují? Pak by totiž těžko mohli být „antisystémoví“.



Ohledně demokracie je to jednoduché... kdo rozkopává předvolební stánky? Kdo na Facebooku deklaruje, že srazí na zem nesouhlasící seniory? Kdo chodí pískat na předvolební mítingy svých politických soupeřů, aby jim zabránil mluvit? Viděl jsem spoustu příznivců i členů Pětikoalice, kterak vyzývají k velmi nepříjemným akcím proti Babišovi. Ale nezaznamenal jsem, že by jim Babiš oplácel stejným metrem. Neviděl jsem Jindru Rajchla, že by vyzýval k pískání na předvolebních shromážděních Petra Pavla. Viděl jsem, jak příznivec STAN rozkopal předvolební stánek SPD, ale neviděl jsem, že by k něčemu podobnému vyzýval Okamura ani lidé kolem něj.

Ohledně kapitalismu je to podobné. Neznám nikoho, kdo by měl v plánu zrušit soukromé podnikání nebo že by se někomu ošklivil volný pohyb osob a zboží. Dokonce ani komunisté k tomu už nevyzývají. Veškerá kritika směřuje spíše na neřešené „kolaterální škody“ dnešního pojetí globalizace. Což je velkými médii hned prezentováno div ne jako kacířství.

Osobně bych řekl, že lidé, se kterými se stýkám, nemají nic ani proti demokracii, ani proti kapitalismu, ale nedělají z toho zlaté tele ani nejvyšší dobro. V Bibli je příběh, jak farizeové kritizují Ježíše, že si dovolil uzdravit nemocného v sobotu, kdy sám Hospodin zakázal lidem pracovat. Kristus na to opáčil, že sobota je tu pro člověka a ne člověk pro sobotu. Já bych to viděl stejně s hentou demokracií i kapitalismem. Jsou tu pro nás. V posledních letech to ale vypadá, že ve jménu demokracie a kapitalismu není žádná lidská oběť dost velká.

Psali jsme: Ombudsman obvinil veřejnoprávní média z přímého zapojení do volební kampaně Senátorka Zwyrtek Hamplová: Aby se nepřišlo na to, že očkování za miliardy byl podvod století „Mladí jsou hloupí a věří propagandě! Nemůžete dnes říct ani svůj názor.“ Mezi účastníky pražské demonstrace Máslo špatné a levné. ,,Proč vám to dávají.” Kšeft prý není důvod



Je jaro. Zemědělci se vrátí ke své práci. Jak jim k tomu pomůže tržní prostředí, například ceny hnojiv? Půjde o lepší rok pro české potravinářství?



Tržní prostředí... V zemědělství dobrý oxymóron. Každá země EU má jiné zemědělské dotace, každá klade pohybu potravin do cesty jiné netarifní překážky, zasahují do toho politici... třeba tím, že se přimhouří oči nad kvalitou obilovin importovaných z Ukrajiny podle hesla „Kšeft ýbr ales“. K tomu se v loňském roce velmi násilně zpřetrhaly třicet let budované energetické vazby, někdo to dokonce na tom Nordstrýmu udělal nikoliv politicky, ale trhavinou. Jestli je tohle ten evropsky hodnotný kapitalismus jakožto pilíř našeho systému, tak se nedivte, že proti němu leckdo protestuje.

Když přijde Ivan David v ojroparlamentu na jednání zemědělského výboru a řekne tam v té jedné vyhrazené minutě něco o tom, že by se dotace měly buďto zrušit, nebo nastavit všude stejně, to je pak řevu... Hned o něm řeknou, že je extrémista. Ale dost srandy...

Cena hnojiv padá. Od podzimu klesla o jednu třetinu. Všichni teď napjatě čekají, až se cena dotkne dna a pak začnou nakupovat. V této chvíli ale je cena taková, že loňské tržby za obiloviny by měly nákupní cenu hnojiv pokrýt, aniž by zemědělci museli dát do zástavy svoje domy. Cena obilovin v letošním roce bude opět určena hlavně komoditní burzou a největšími faktory budou ruský export a čínský import. Jako každý rok. Podle toho pak budou vypadat ceny u nás v obchodech. Vzhledem k tomu, že ceny hnojiv, chemie i nafty dělají psí kusy, nikdo neví dne ani hodiny, dokud ještě budeme mít zemní plyn a kolik bude stát a tam na Donbasu je na obou stranách ještě dost chuti válčit, tak bych řekl, že nás žádné výrazné zlevnění nečeká.

Fotogalerie: - Válka s Válkem



Ještě k politice: Chcete, aby dnes Andrej Babiš oznámil, že v politice končí a uvolnil tím prostor, nebo si přejete, aby spíše „držel pozici“?



To záleží na tom, co chce dál dělat Andrej Babiš. Přece jenom se mu podařilo sjednotit za sebou skoro dva a půl milionu voličů. Dost velký potenciál k tomu, aby se z Babiše politika mohl stát Babiš státník. Potenciál by tu byl. To samozřejmě předpokládá trochu jiný přístup než doposud. Na druhou stranu, Andrej Babiš si vždycky uměl vzít z prohry ponaučení, když něco nefungovalo, tak to změnil. Pokud bude chtít, má z čeho čerpat. Pokud to neudělá, bude z toho čerpat někdo jiný... tento volební výsledek je příliš velká síla, než aby si jí někdo nevšiml.



Andreje Babiše jsem sledoval v politice v podstatě od jeho začátků. A vůbec by mi nevadilo ho ještě pár let sledovat.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Daň z nemovitosti by se měla zvýšit o 100 %, naznačuje vláda. Prý to není žádný drastický zásah. Souhlasíte?



Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 21717 lidí

Pomocí triviálních počtů si můžeme spočítat, jak moc by stát musel naše občanstvo ždímat na daních, aby mohl takto utrácet dál a státní zadlužení aby klesalo. Vláda deklaruje, že se nedá nic dělat a utrácet se musí... válka je totiž drahá, i když v ní nejsme, a pro zničení ruského agresora není žádná plynová, ropná či uhelná oběť dost velká. K tomu vláda uvalila na domácnosti emisní povolenky a další grýndýlové vymoženosti... prostě samá pozitiva a sociální jistoty.



Kde vzít a nekrást? No přece u těch rozmařilých dezolátů, kteří si uškudlili na svoji nemovitost, aby měli na stará kolena kde dožít. Koupili ji z mnohonásobně zdaněných peněz... a tak budou zdaněni ještě jednou. Myslím, že Jindra Rajchl bude mít na demonstraci plno... dezoláti zpravidla chodili do technicky zaměřených škol a umějí počítat.



Psali jsme: Pořídili jste si majetek, plaťte! Stanjura našel zastání. Pak ale přišla studená sprcha „To bude okrádat chudé a dávat bohatým.“ Šlechtic nechce, aby se daň zvýšila „Nebezpečný nápad.“ Už ne. Jak to bude s daní z nemovitosti? To je pro ODS těžko stravitelné. Stanjura o zvyšování daní. Bylo doporučeno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.