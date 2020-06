„Vykastrovat a vyhostit!“ Tomio Okamura vynesl vlastní rozsudek nad imigrantem, který znásilnil mladou Češku

ROZHOVOR „Nechal bych ho vykastrovat a okamžitě vyhostit. To je podle mne adekvátní rozsudek,“ říká k trestu pro nelegálního migranta z Libye za znásilnění dívky Tomio Okamura. Předsedovi hnutí SPD a místopředsedovi Sněmovny vadí, že vězeň má nárok na státní léčení, může požádat v polovině trestu o prominutí a navíc se mu do něj započítává vazba. A celou věc srovnává se třemi roky, které hrozily jeho kolegyni Karle Maříkové za výrok o invazi do Evropy. Rozsudek proto považuje za plivnutí do tváře všem.

Sněmovna po dlouhých letech zvažuje zpřísnit podmínky pro čerpání sociálních dávek. Návrh hnutí SPD v tomto směru je zpracován už roky a teprve nyní prošel prvním čtením. Jak to?

Po šesti letech úsilí, co jsem ve Sněmovně, prošel historicky prvním čtením návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Byla to ČSSD, která vede ministerstvo sociálních věcí šest let, a ani za šest let buď nebyla schopna, nebo spíše nechtěla takový zákon předložit. A tak se nakonec poslanci i ostatních stran přiklonili k tomu, aby ho podpořili, protože žádný jiný návrh na ukončení zneužívání dávek není.

Pro nás je to jedno ze stěžejních témat a teď jen doufáme, že v rámci druhého čtení poslanci ostatních stran návrh v uvozovkách nevykostí tak, aby byly zachovány principy návrhů. Když to půjde dobře, mohl by být zákon schválen do konce roku a od příštího začít platit. Mohl by jít o jeden z velmi pěkných dárků pracujícím a slušným občanům do příštích sněmovních voleb. Jasně říkám, že slušný a pracující občan musí být na prvním místě, a to je jedno ze stěžejních hesel SPD.

O návrhu jsme se i spolu několikrát bavili, navštívili jsme také Úpici, kde si starosta a ředitel školy otevřeně stěžovali na neúnosnou situaci. Rodiče by měli nově mimo jiné zajistit povinnou docházku dítěte do mateřské školy, ale také plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, problematická je i dlouholetá nemocenská a podobně. Původně byl návrh ve znění, že rodiče musejí zajistit povinnou docházku i do základních škol, teď je tam jen předposlední ročník mateřských škol. Proč?

Podařil se nám obrovský krok, že návrh většinovým hlasováním prošel v prvním čtení. Avizovali jsme, a přidaly se k nám i některé ostatní strany, že ve čtení druhém prodiskutujeme, zda by bylo možné zahrnout i docházku do základních škol. Tam budeme nyní hledat kompromis s ostatními stranami.

Proč to trvalo tak dlouho?

Protože všeobecně platí, že se tohoto tématu, což padlo i z úst poslanců jiné strany, všichni ostatní bojí. Hnutí SPD se jako jediné nebálo. Nebáli jsme se nařčení z rasismu, diskriminace a podobných nesmyslů. A já chci moc poděkovat poslancům, kteří návrh podpořili.

Proč se toho tolik báli?

Sluníčkářští novináři, aktivisté z neziskovek, různí eurohujeři a probruselští aktivisté takovým způsobem perzekuují kohokoliv, kdo chce, aby slušní pracující lidé byli na prvním místě. SPD jde příkladem.

Nelegální migrant z Libye dostal od českého soudu za znásilnění dívky u Lukavce dva roky. Navíc se ukázalo, že je schizofrenikem a musí se léčit. Poslankyně Karla Maříková za hnutí SPD byla kritizována za větu, že v případě migrantů jde v podstatě o invazi do Evropy, a hrozily jí tři roky vězení. Na tuto nesrovnalost jste si stěžoval. Jaký je tedy váš názor na rozsudek?

Jestli si vzpomínáte, tak jsem byl první, kdo na tuto kauzu před rokem upozornil. Stala se z toho velká mediální kauza, kdy mě redaktorka Českého rozhlasu v rozhovoru šikanovala a další sluníčkářská média udělala kampaň, co jsem si vůbec dovolil říci, že nelegální africký migrant znásilnil českou dívku. Po roce se ukázalo, že jsem měl pravdu. Ke znásilnění skutečně došlo, redaktorka Českého rozhlasu to tehdy zlehčovala, bagatelizovala a ptala se, proč se nevěnuji jiným znásilněním, ale zrovna tomuto. Šílenosti.

Je to rozsudek otřesný a pro mě nepřijatelný. Karle Maříkové za pravdivé a nesouhlasné výroky s nelegální migrací a islamizací Evropy hrozí až tři roky, zatímco za znásilnění nezletilé dívky jsou dva roky s tím, že nelegálnímu migrantovi máme platit na státní úhrady léčení. Navíc má ještě možnost požádat o propuštění v polovině trestu a ještě se mu do trestu započítává doba vazby. To je jednoznačné plivnutí do tváře všem. Jednoznačným viníkem je Evropská unie a její politika. A přeneseně i všichni politici, kteří podporují Evropskou unii. Kdybychom servilně nemlčeli k této migrační politice a Německu, tak dívka vůbec nemusela být znásilněna. Já za sebe říkám, jaká je moje představa. Nechal bych ho vykastrovat a okamžitě vyhostit. To je podle mne adekvátní rozsudek.

Nedávno jste se vyjadřoval k tajným modlitebnám islamistů, na něž upozornila i policie. Odborníci varují na radikalizaci v těchto skupinách. O jak závažný problém podle vás jde?

Policie sama označila tyto modlitebny v České republice za riziko, ani jsem nemusel významně pátrat, a dokonce téma proběhlo mainstreamovými médii. Jde o velký problém, Islám je zcela neslučitelná ideologie s naším demokratickým zřízením. A to, že kvůli české vládě nemáme pod kontrolou, kde se sdružují muslimové, přitom je všeobecně známo, že právě v muslimských modlitebnách i v západní Evropě bují radikalismus, a to i v České republice. Jak víte, tak například bývalý vysoký představitel muslimské obce Vladimír Sáňka šířil knihu Základy tauhídu - Islámský koncept boha, což je radikální islamistická kniha, která říká, že je správné usekávat ruce, že muž je nadřazený ženě a podobně, a nutí k nenávisti věřících v islám vůči nevěřícím. Tady jde opravdu o selhání české vlády, protože nechat v zemi bujet tyto věci, které nemáme pod kontrolou, kde se muslimové po zemi pohybují, a čekat, až to v uvozovkách bouchne, je opravdu špatně.

Policie už před týdnem sama řekla, že tyto neoficiální skryté muslimské modlitebny považuje za riziko, ale vláda nic nedělá. A především ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD, pozn. red.), který to má v gesci a také premiér Andrej Babiš (hnutí ANO, pozn. red.). Nechají to plynout a navíc bych rád upozornil, že už tři roky leží ve Sněmovně dva zákony z pera hnutí SPD. První na zákaz propagace islámské ideologie v České republice a druhý proti muslimskému zahalování na veřejnosti. Zákon jsme opsali z Rakouska a Dánska, kde začal nejnověji platit – platí tedy i v západních zemích a vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ho blokují.

Vláda zvažuje, na základě návrhu hnutí SPD, zákon o povinnosti obchodů s potravinami mít 55procentní část sortimentu vyrobenou v České republice. Proč ho podporujete?

Drahé ceny jsou také způsobené zcela fatálně pokřivenou politikou Evropské unie, kterou připravila Českou republiku o potravinovou soběstačnost. A také globalizační politikou Evropské unie, protože jablka, vepřové a základní komodity dovážíme přes půlku Evropy, což se samozřejmě podraží. Návrh zákona předložil poslanec SPD Zdeněk Podal, člen zemědělského výboru.

Návrh však také čelí kritice, že jedním z největších českých výrobců a dodavatelů takových potravin v České republice je Agrofert premiéra Andreje Babiše, který ho dočasně vložil do svěřenského fondu. To vám nevadí?

Těch padesát pět procent má nějakou strukturu. Avizovali jsme, abychom ve druhém čtení diskutovali, že se procenta mohou týkat pouze základních potravin. Nám nevadí francouzské sýry, španělské víno nebo italské špagety, ale říkáme, že minimálně v základních komoditách bychom měli podpořit české zemědělce a zaměstnanost na venkově.

Mně je úplně ukradené, zda je tady Agrofert, nebo ne. Pro mě je důležité, aby byla zajištěna potravinová soběstačnost země, a aby Češi mohli mít alespoň základní potraviny za dobré ceny. Jinou druhou variantou je současný stav, to znamená předražené nekvalitní šunty ze západní Evropy. Není nic mezi tím.

Hynek Blaško, europoslanec za hnutí SPD, podpořil kandidáta do Senátu za hnutí Trikolóru. Vysvětluje to tím, že jejich kandidáta velmi dobře zná, zatímco toho za SPD nikoliv. Co tomu říkáte?

Já s tím nesouhlasím a myslím, že to není správný postup, když máme svého kandidáta. A to je vše.

Bude z toho hnutí vyvozovat důsledky? Mluvil jste o tom s generálem?

Ne, já jsem s generálem nemluvil. Členové hnutí to různě komentují, já s jeho krokem nesouhlasím.

Řešit to tedy nebudete?

Určitě se k tomu vrátíme, protože členská základna se nás na to ptá. Až budeme mít stranické grémium v červenci, tak o tom budeme diskutovat, protože naši členové v Ústeckém kraji mi píší a zcela s nimi souhlasím, že stovky našich členů v Ústeckém kraji zapojili do loňských eurovoleb své rodiny, příbuzné a známé, aby volili například generála Blaška a dostali ho do europarlamentu. Dnes se zcela oprávněně členové v Ústeckém kraji, kteří dělají kampaň našemu kandidátovi Bohumilu Ježkovi, cítí podraženi a podvedení. A zcela oprávněně, protože generála podpořili a věnovali tomu obrovské množství času, a když bylo potřeba, aby generál podpořil našeho kandidáta, tak se k němu Blaško obrátil zády.

