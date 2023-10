„Zabořit vidle. Bez nás nepřežijete.“ Vesnice zděšenému městu a mládeži

VIDLÁKŮV TÝDEN Slovenské volby opět přinesly nářky městských, zejména mladších voličů, že hloupí a staří jim svým volením ničí budoucnost. „Vesnice bez města přežije, protože bez návštěvy divadla se žít dá, ale město bez vesnice nepřežije... bez jídla to jaksi nejde ani v liberální demokracii,“ varuje moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Každý může odejít, dodává. Všímá si i zprávy Vojenského zpravodajství, která vidí problém „dezinformací“ jinak než BIS. A radí „obnovit důvěru“ v instituce. To půjde dle Sterzika jen „zabořením vidlí“.

reklama

Prosím vás nejprve o pomoc. Prezident Pavel řekl ČRo: „Pokud jednotu podpory Ukrajiny začneme narušovat, pomalu tím dáváme za pravdu Rusku, že je třeba jednat realisticky.“ Já to prostě nechápu. Jste na tom lépe?

Mnohokrát jsem si to musel přečíst a dlouho jsem nad tím dumal... Nakonec jsem se přiklonil k myšlence, že se náš prezident prostě spletl a jednou řekl pravdu. Ano, přestat podporovat tuto válku, to by bylo realistické jednání. Škoda že nejednali realisticky už před rokem a půl... to mohly desetitisíce mladých kluků ještě žít a my nemuseli mít úrokové sazby na sedmi procentech.

Svým způsobem je strašné, že už tři měsíce nás média zásobují informacemi o skvělé ukrajinské ofenzivě, abychom se včera dozvěděli, že Rusové během této ofenzivy zabrali víc území, než Ukrajinci osvobodili... Ale aspoň jsem pochopil, jak vypadá správné liberální chování. Prostě si něco budeme vroucně přát, řekneme to v televizi a budeme věřit, že se realita přizpůsobí zprávám. Kdo by to chtěl dělat obráceně, ten dává za pravdu Rusku...

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11336 lidí



Slovenské volby skončily. Nejprve se opět zeptám, co na jejich průběh a výsledek říkají vaši přátelé na Slovensku, protože jak už víme, máte to blízko.



Moji přátelé zatím neříkají nic. Volby byly o Ficovi, ale jejich vítězem je Pellegrini. Jeho HLAS je pro jakoukoliv vládu nepostradatelný. Spolu s mými slovenskými přáteli nepochybuji, že teď Pellegrini dostává neuvěřitelně tučné nabídky, je na něj vyvíjen enormní tlak a rozhoduje se, kdo ho bude víc nenávidět. Navíc je třeba si uvědomit, že každý zvolený poslanec se může rozhodovat bez ohledu na svého stranického šéfa, takže Pellegrini může mít jeden názor, ale jeho kolegové to mohou vidět jinak a mohou jim být nabídnuty výnosné prebendy. Moji přátelé zatím neříkají nic. Volby byly o Ficovi, ale jejich vítězem je Pellegrini. Jeho HLAS je pro jakoukoliv vládu nepostradatelný. Spolu s mými slovenskými přáteli nepochybuji, že teď Pellegrini dostává neuvěřitelně tučné nabídky, je na něj vyvíjen enormní tlak a rozhoduje se, kdo ho bude víc nenávidět. Navíc je třeba si uvědomit, že každý zvolený poslanec se může rozhodovat bez ohledu na svého stranického šéfa, takže Pellegrini může mít jeden názor, ale jeho kolegové to mohou vidět jinak a mohou jim být nabídnuty výnosné prebendy.

Slovenské volby ukázaly určité trendy, které osobně považuji za pozitivní, ale ještě neukázaly, kdo bude nakonec premiér.



Jaký je dle vás rozdíl v tom, jak vnímají pražští voliči české a moravské venkovany a bratislavští voliči slovenské venkovany?



Myslím, že je to všude stejné. My venkovani se živíme průmyslem a zemědělstvím. Pro tento způsob obživy si nesmíte nic nalhávat, jinak vám prase pojde, kombajn selže a zákazník vám nezaplatí. Nemůžete si dovolit, zavírat oči před potenciálním průšvihem, musíte myslet dopředu a odhadovat vývoj z nepatrných střípků informací.

Město povětšinou žije z obchodu... tam je naopak nutné nakreslit před zákazníka růžové vidiny, přesvědčit klienta, že koupě nového BMW mu zlepší život, zaujímat stanoviska, která zaujímají i ostatní, protože nelze dělat byznys, když se lidi hádají. K tomu je nutné motivovat podřízené, aby radostně a pečlivě vykonávali zbytečné činnosti, přesvědčovat soudy, že černá je bílá a naopak... Není divu, že se město a vesnice stále více rozcházejí ve vidění světa. Ony už to dva světy vlastně jsou.

Jen si dovolím podotknout, že vesnice bez města přežije, protože bez návštěvy divadla se žít dá, ale město bez vesnice nepřežije... bez jídla to jaksi nejde ani v liberální demokracii.

Fotogalerie: - Slovensko za časů voleb



Rojí se takové zajímavé úvahy. Evropští socialisté by dle emeritního velvyslance Petra Weisse mohli zatlačit na Petera Pellegriniho, aby s Ficem do koalice nechodil. Považte, to by nakonec bylo radosti, že?



Jak jsem řekl o odstavec výše, Pellegrinimu teď skoro každý něco nabízí a zároveň i vyhrožuje. Nevím, jak se nakonec rozhodne, ale zkusím krátce nastínit, mezi čím se rozhoduje: Jak jsem řekl o odstavec výše, Pellegrinimu teď skoro každý něco nabízí a zároveň i vyhrožuje. Nevím, jak se nakonec rozhodne, ale zkusím krátce nastínit, mezi čím se rozhoduje:

Může být v trojkoalici se SMEREM, který zastává víceméně stejné ideje jako HLAS a dělat konzervativní národní politiku, na které se dohodne i s Orbánem a časem třeba i s Babišem. Bude v takové vládě důležitým členem a budou si ho za to patřičně vážit.

Nebo může být ve čtyřkoalici s Progresívným Slovenskem a dělat politiku, která dovedla Slovensko tam, kde je teď. Asi mu za to nabídnou víc, než mu může nabídnout Fico, ale v kontextu liberální moci, bude jen malý nepatrný člen velké evropské rodiny, která ho bude mít ráda přesně do té chvíle, kdy jim bude užitečný. Zelenský by mohl vyprávět.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 93% Nemá 6% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27983 lidí



Hned po volbách začali mládežníci na Slovensku i v Čechách naříkat, že jim staří a pitomí „kazí budoucnost“. Copak jim ale někdo zacpává ústa, zakazuje jim podnikat a pracovat, zakazuje jim příště ve volbách uspět víc, zakazuje jim se občansky angažovat? Copak chce někdo tahat z hrobu Jakeše s Biľakem?



Já si také vždycky myslel, že je každý svého štěstí strůjcem. Drze bych řekl, copak jsou zavřené hranice? Někdo jim brání, aby se vystěhovali třeba do Kanady, kde si váží dokonce i veteránů SS? Nebo mohou jít třeba do Spojených států a přidat se k tomu skvělému multikulturnímu obohacení, které tam Biden pouští z Mexika po statisících. Mohou jít do spořádaného Německa, ležérního Španělska, temperamentní Itálie... Na Lampeduse je teď dokonce zapotřebí dělat dobročinnost. Ve švédském Malmo teď mají velmi levné byty. V Paříži dělají skoro pořád v parcích táboráky.

Mnoho Čechů se vydalo za hranice a ve světě se neztratili... Obzvlášť ti, kteří u nás zadarmo vystudovali medicínu...





Vojenské zpravodajství vydalo pár dní po výstupu šéfa BIS Koudelky výroční zprávu. Schválně se podívejte na výtah z ní. Jak to chápete?



Nevíte, kdo konkrétně tuto zprávu pro Vojenské zpravodajství napsal? Navrhuji ho okamžitě povýšit na šéfa BIS, Koudelku degradovat a nechat ho honit si „Rusáka s narativem“. Akorát když pak někde v těch super liberálních zemích někde něco neomaleného kváknete, tak vám zablokují platební kartu... A když si uženete zánět slepého střeva, tak vás to zadluží do konce života. Kolik úspěšných sportovců jelo do USA dělat kariéru, ale když si natrhli šlachy, potichu se vrátili k nám, aby jim to zadarmo spravili v Motole...Nevíte, kdo konkrétně tuto zprávu pro Vojenské zpravodajství napsal? Navrhuji ho okamžitě povýšit na šéfa BIS, Koudelku degradovat a nechat ho honit si „Rusáka s narativem“.

Fotogalerie: - Volebný vlak

Ozvláště ty pasáže, že je zapotřebí obnovit důvěru veřejnosti ve státní instituce a většina „hybridních hrozeb“ se tím vyřeší sama od sebe, ty bych prosil vytesat do kamene.

Hned vzápětí ale musím konstatovat, že hento obnovení důvěry ve stát mohou těžko udělat ti, kteří důvěru dlouhodobě rozvracejí. Tedy aktivistická média a politici, kteří každý kritický názor považují za dezinformaci... Nechci být sýček, ale trochu se obávám, jestli už na obnovení důvěry není poněkud pozdě. Když máte toxické prostředí, tak se v něm nakonec musejí toxicky chovat všichni. A i když odstraníme zdroj tohoto znečištění, bude trvat dlouho, než z veřejného prostoru zmizí všechny toxiny. Když hnůj ve chlívě dlouho přikrýváte slámou, tak se pak strašně špatně kydá. Zajedete do něj vidlemi a smrdí to tak příšerně, že vás veškerá chuť na vyčištění okamžitě přejde. První zaboření vidlí je vždycky nejhorší... a v našem případě bych za první krok považoval zrušení České televize. Puch z tohoto kroku by byl cítit na celou republiku.

Přesto bych chtěl věřit, že se do toho někdo pustí a zvládne to. Jestli ne, tak holt jednoho dne přijde nějaký Hérakles a ten pak stáje vyčistí razantně a bez ohledu na vinu či nevinu.



Češi jezdí o to víc pro benzín do Polska, o co víc Orlen snížil ceny. Ono to zlevňuje asi kvůli volbám, které tam budou. A ty ceny už se zase vrací. Ale že je to taškařice?



A samozřejmě vám nikdo neřekne, kolik ta nafta výrobce doopravdy stojí, že? Nikdo vám neřekne, jaké mají marže. Volali jsme po neviditelné ruce volného trhu, ale nikdo nám neřekl, že to bude trh tajný, ba tajnůstkářský. Trh, ve kterém se všichni budou zaklínat burzami a akciovými trhy, ale před volbami to zázračně přestane platit a budou možné věci, které skončí zavřením volebních místností. Stejně tak nám nikdo neřekne, za kolik takový obchodní řetězec koupí brambory, které vám pak prodá za třicet korun. Není divu, že jsou lidi nedůvěřiví.

Vít Rakušan nedávno říkal, že musíme budovat společnost odolnou proti strachu... tímhle by mohl začít. Trochou transparentnosti.

Mimochodem, co polské volby? Nebude ono to zajímavé i tam?



Upřímně... je mi vlastně docela jedno, jestli bude v Polsku vládnout konzervativní Právo a spravedlnost, které je celé říčné do války s Ruskem, nebo liberální Donald Tusk, který je celý říčný do války s Ruskem. V tomto ohledu jsou všechny polské politické strany stejné. Ať tam bude vládnout kdokoliv, budou kupovat americké zbraně, budovat nejsilnější armádu v Evropě a snít o dávné slávě, kdy byl Smolensk vnitrozemským polským městem a v Moskvě vládl Polskem ovládaný Lžidimitrij.

Jednou ještě budeme rádi, že jsme také v NATO, protože od polských nároků na Těšínsko nás bude oddělovat jen společný transatlantický protektor.

A až budou volby u nás, co strany „mladých, moderních, úspěšných a progresivních“ asi zkusí na Babiše, Okamuru, Rajchla apod.? A jak se oni budou moci bránit? Máme zde slovenskou zkušenost.



Zaslechl jsem teď někde, že Babiš zase vytáhne svůj karavan a dokonce prý uvažuje, že rezignuje na poslanecký mandát, aby měl dost času na kontaktní kampaň. Jindra Rajchl má plný kalendář svých „spanilých jízd“ a jestli jsem se dobře díval, tak chce být mezi lidmi třikrát až čtyřikrát týdně. Agilnější členové strany PRO chystají setkání s občany i když Jindra sám nebude moci. Předpokládám, že SPD nezůstane pozadu a Tomio Okamura bude také neustále v těsném kontaktu s voliči.

Fico to nedělal jinak. Jezdit za lidmi, mluvit s nimi, dávat videjka na facebook a když přijde nějaká hloupá novinářka, nebát se ji zpražit. Mluvit o problémech, které lidi mají, zastávat se slabších, říkat věci na rovinu, neomezovat si koaliční potenciál, neoznačovat jiné názory za zlo, liberály posílat do Brusele. To funguje. Kdo bude chtít uspět u nás, bude muset dělat to samé. Včera bylo pozdě, eurovolby tu budou, ani se nenadějeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE