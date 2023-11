50 miliard eur pro Ukrajinu. Konečná proti. Padly závažné důvody, kam mají peníze jít

Jak hodnotí 34 let po revoluci lidé, se kterými se setkává na svých výjezdech po ČR, a to i ti ve věku mezi 50 a 60 lety? I o tom mluví europoslankyně a předsedkyně za KSČM Kateřina Konečná. „Drtí je zvyšující náklady na bydlení. Těm, co nežijí v centrech měst, chybí dostupnost zdravotní péče...“ vypočítává. Dostala se i k potravinové sbírce a pondělní stávce, kterou prý KSČM podpoří. Vysvětlila také, co to je takzvaný nástroj pro Ukrajinu, o jakou částku jde, a proč hlasovala v Evropském parlamentu proti. Na závěr nevynechala Slovensko.

Paní poslankyně, před týdnem jsme si připomněli výročí 17. listopadu. Jak hodnotit těch 34 let od sametové revoluce?

Hodnocení bude záležet na každém konkrétním člověku. Jak zpívají Paleček s Janíkem, „to je mi pěkná startovní čára, jeden má šachtu a druhý fárá“… Takže ti, kteří se díky tomuto převratu dostali k neuvěřitelným majetkům, tak ti jistě budou toto výročí velebit. A ti, kdo z toho žádný profit neměli, se budou jistě ptát, kdy už se začnou mít tak, jak jim mnozí revoluční politici z tribun slibovali. Můžu se jich ptát, kam zašantročili majetek z privatizací, kdy už doženeme ekonomicky Německo, Rakousko. Měli na to 34 let, to už je téměř doba, kterou tady měli ti vysmívaní komunisté, kteří údajně neuměli hospodařit, ale vybudovali jaderné elektrárny, systémy vodních děl na mnoha řekách, nemocnice, školy, byli schopni podílet se na vesmírném programu, na výrobě letadel. Nemluvím už vůbec o automobilovém průmyslu, zejména nákladních autech. Neodcházely stovky miliard do zahraničí, aby se už do naší ekonomiky nikdy nevrátily a nebohatly tak subjekty v jiných zemích, ale měli z toho užitek naši lidé.

A jaké názory v tomto směru slýcháte od lidí, se kterými se scházíte doslova po celé republice?

Přesně to, co jsem zmínila v předchozí odpovědi. A nejsou to nářky jen starých nostalgiků. Generace lidí mezi 50–60 lety mohou tyto systémy porovnat. A co je trápí? Že je drtí zvyšující se náklady na bydlení. Ti, kteří si chtějí zajistit vlastní bydlení, jsou na desítky let pod hrozbou, že nebudou schopni splácet hypotéky. Chybí jim dostupnost zdravotní péče. Nežijí všichni v centrech měst. Nemají se jak dostat ze vzdálenějších míst za prací nebo do škol. Ti, kdo se pak rozhodnou odstěhovat z venkova, chybí v zemědělství. A zaměstnanci se mají nechat vydírat argumentem dovozu levnější pracovní síly ze zahraničí?

V souvislosti s nedávnou potravinovou sbírkou jste napsala, že se stydíte za vládu, která systematicky žene naše občany pro sociální dávky. Jak si vysvětlit, že i v některých případech, kdy lidé pracují, dnes nedokážou bez problému uživit svou rodinu? Kde je chyba?

V tom, jak se chová stávající vláda. Lidé jsou jí lhostejní. To, že se lidé nejsou schopni sami uživit svou prací, je chyba tohoto systému, který nahrává miliardářům. Ti, jak dokazují čísla, na krizi ještě více bohatnou. A vláda se bojí jim sáhnout na jejich byznys a obětuje své občany. Nejvíce je to vidět na cenách energií.

Vraťme se ještě k letošním oslavám. Jak se vám líbily? Co říci k samotným politickým projevům nejen na Národní třídě?

Pojďme na další téma. Na 27. listopadu je naplánovaná stávka. Odborům vadí především vládní škrty. Co k této akci říci?

Nechci odhadovat počty, kolik lidí se bude protestů účastnit. Tato akce má naši plnou podporu a také se protestů zúčastníme. KSČM jasně dává najevo solidaritu se všemi pracujícími. Připomínáme negativní kroky Fialovy vlády. Svým podpisem asociálního balíčku se k této protilidové koalici přidal i prezident Pavel.

Na svém facebookovém profilu jste uvedla, že v Evropském parlamentu se hlasoval takzvaný nástroj pro Ukrajinu ve výši 50 miliard. Můžete, prosím, našim čtenářům vysvětlit, o co konkrétně šlo a proč jste hlasovala proti?

V tomto už brzy končícím Evropském parlamentu je situace taková, že v souvislosti s Ukrajinou projde kdeco. Bohužel v tomto případě je v sázce 50 miliard eur, což se téměř rovná jednomu státnímu rozpočtu České republiky! Tzv. nástroji pro Ukrajinu absolutně chybí ochrana před korupcí, což je v jednom v nejzkorumpovanějších států obrovský problém. Ostatně o rozkrádání pomoci pro Ukrajinu existuje nespočet důkazů. Mimochodem i ukrajinský prezident Zelenský figuruje na seznamech Pandora Papers a možná i proto je podle 77 % Ukrajinců přímo odpovědný za míru korupce v zemi. Dále absolutně chybí posouzení, jaké bude mít pomoc reálné dopady, jak a jestli skutečně pomůže a jak vlastně sám nástroj bude účinný. Nemám problém s pomocí tomu, kdo je v nouzi a potřebuje ji, ale domnívám se, že do toho nezapadají ukrajinští oligarchové, v jejichž kapsách by skončila. Ty už jim ale občané EU, tedy i ti čeští, už vrchovatě naplnili.

Podívejme se i na Slovensko. V médiích se objevila informace, že nová slovenská vláda chce podstatně zvýšit zdanění bank. Kabinet prý potřebuje získat peníze na ozdravení státních financí i na nově ohlášené sociální programy. Co na takové plány nové vlády říkáte?

Pokud se na Slovensku vyšší zdanění bank a bohatých firem zavést povede, tak to můžeme Slovensku premiéra Fica jen závidět. Ta naše něčeho podobného schopna není. Její dluhy mají zaplatit zaměstnanci a senioři.

Celkově, jak si zatím vláda Roberta Fica podle vás vede?

Za mě je na dobré cestě vrátit vládě důvěru obyvatel Slovenska. Nebude to mít určitě jednoduché. Opozice – a hlavně tedy média – ukazují, že jsou proti vládě připravena použít všechno, včetně polopravd a zavádějících informací.



Premiér Fico je ale dost zkušený politik a situaci na Slovensku velmi dobře zná. A odhaduji, že využije dobu své vlády na zvýšení životní úrovně obyvatel.

