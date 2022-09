A bude to ještě horší! Láďa Vízek přináší hlas lidu z Kozlovny. Energie, Ukrajina i americké stíhačky

reklama

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21527 lidí

Jak se dnes vede hospodám a hospodským. Je to opravdu taková zoufalá bída, jak se často ozývá v médiích?

Ne, myslím, že zase taková bída to určitě není. Ale není v tom radost, protože když bojujete pouze o holé přežití, je to znát. Ta atmosféra, to kouzlo každé slušné hospody se vytrácí a nakonec přežijí jenom ti silnější.

Jak poznamenala oblast pohostinství dvouletá etapa koronaviru?

Některé samozřejmě velmi těžce a osudově, protože třeba zkrachovali, ale v zásadě to přineslo jeden nový, důležitý aspekt. Lidé se naučili jíst i pít doma. Odnesou si tam své tři čtyři piva a hospodu vlastně už nepotřebují. Jistěže ne všichni, ale je jich poměrně vysoký počet.

Jak je to u vás?

Tak já jsem se naštěstí s těmi skalními štamgasty rozloučit nemusel, chodí dál a zůstali Kozlovně věrní.

Je dnes situace horší než v době vlády covidu?

Myslím si, že je. Ty astronomické ceny energií znamenají pro mnohé neřešitelnou díru do rozpočtu. Určitě větší, než když museli podnikatelé hospody „pouze“ uzavřít. A bohužel se domnívám, že to bude ještě horší.

Pokud jde o ceny, byl jste i vy už nucen zdražovat?

Víte, možná to bude znít u podnikatele trošku zvláštně, ale já bytostně nemám rád zdražování. Vždyť to přece funguje na jednoduchém principu, že já, když zdražím, tak tím odírám někoho dalšího. Já rozumím, že někdy prostě není zbytí, ale takto to vnímám.

Takže vy jste nezdražoval?

Ne, nezdražoval. Pokud tedy neberete jako zdražování zvýšení ceny piva o 80 haléřů, ale to je, myslím, opravdu zanedbatelná položka.

Máte obavy z blízké budoucnosti?

Patrně se ocitneme v době, kterou jsme nepoznali. Už nebude téměř v každé vesnici hospoda, i kdyby tam prodávali jen pivo a utopence. Zvláště ti menší podnikatelé budou krachovat nebo si to jednoduše vyhodnotí jako zcela nerentabilní investici.

Psali jsme: Hospody? „Děti je budou znát z obrázků.“ Konečná o tom, co způsobí Fialova vláda Přijdou k vám staří lidé a chytnou covid od očkovaných! Dva známí hospodští se „poprali“ „Chlastal jsem doma, nic jsem si nepamatoval. Konečně se ožeru mezi lidma.“ Reportáž psaná na zahrádce „Přijeď. Dálnice ti bude úzká.“ Hospody s testem: Co národ rozjel, Babiš do Čau lidi nedá

Učinila a činí podle vašeho názoru česká vláda, respektive stát, vše, aby co možná nejvíce pomohla restauratérům tuto krizi překonat?

To je strašně těžká otázka. Všichni by si rádi něco ukrojili, ale stát zase nemůže řešit všechno. To je, jako když provozovatelé vleků žádali o kompenzace, protože nepadá tolik sněhu, což je přece vina státu.

To je jedna strana věci, kdy my jsme se naučili, že se téměř v každé situaci obracíme na stát a říkáme, tak státe, pomoz nám.

Druhý pohled je fokusem toho podnikatele, který se nyní dívá na politiku vlády Petra Fialy. A vidí, jak posíláme desítky miliard na zbraně pro Ukrajinu nebo jak hodláme nakoupit stíhačky, které až zase tak podle mě nepotřebujeme, zvlášť když tady doma to opravdu hoří vinou energetické krize.

Ty stíhačky nám ale mohou pomoci. Vy se nebojíte ruské agresivity a rozpínavosti?

Obavy nemám. To by musela Kremlu narůst hodně dlouhá paže, aby dosáhl i na nás. Podle mě je to utopie. Navíc ty stíhačky by nás v takovém případě asi jen těžko zachránily.

My bychom se teď měli primárně na řešení svých vlastních problémů, abychom vůbec přežili tuto zimu, protože to bude možná nejtěžší zima mnoho let nazpátek. Lidé zatím většinou nedostali konečné vyúčtování za energie, ale až to přijde, bude to šok. A to pochopitelně zdaleka nejenom pro podnikatele.

Ta současná atmosféra ubližuje ve skutečnosti i té Ukrajině, kde ti lidé nepochybně trpí, ale pro řadu Čechů jsou teď vlastně spoluviníky naší bídy tím, že je musíme dotovat. Ale ono to tak přece není. Odnáší to tím i kabinet Petra Fialy, přestože měl jednoznačně bohulibé úmysly, jak pomoci lidem v jiné zemi, ale ten ekonomický vývoj je bohužel nemilosrdný a bude klást velké nároky na nás všechny, vládu nevyjímaje.

Pokud – a já tomu věřím a doufám v to – půjde opravdu jenom o to, přežít tuto zimu, bude to ještě dobré. Dlouhodobější krize už by se vším, co doposud fungovalo, pořádně zamávala. A bohužel by se to nevyhnulo naprosto nikomu. Ani školám nebo nemocnicím.

Psali jsme: Láďa Vízek rozstřelil Piráty. Natvrdo v TV, až se přidali i další Fotbalový bohém Láďa Vízek: Politika je hanba svět. Kam se vloží, to zkazí. Koněvovi bychom měli být vděční, a my se chováme jako dacani Ladislav Vízek debatoval se senátorem Kuberou o kouření. A jeho názory vás nejspíš překvapí „Migrace je malér číslo jedna. Merkelová si nechá ty chytrý a k nám šoupne ty blbce.“ Fotbalový kanonýr Láďa Vízek přináší hlas lidu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.