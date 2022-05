A dost! Češi si stavbu elektráren zaplatili. Elektřinu nejdříve jim, pak na burzu. Šéf ČSSD bouchl do stolu

reklama

Šmarda tvrdí, že chybějící levice v Poslanecké sněmovně se projevuje právě nyní a chybí prý zcela zásadně. „A to proto, že politici bez ohledu na to, zda z vlády či opozice, vůbec nereagují na brutální zdražování potravin, energií a dalších životních potřeb. Kdyby byla sociální demokracie v Poslanecké sněmovně, tak by předložila návrh, abychom stáhli 60 procent produkce ČEZ z německé burzy v Lipsku a prodávali bychom ji přímo českým domácnostem a českým firmám. Kdyby byla ČSSD v Poslanecké sněmovně, navrhla by změnu dotační politiky na podporu produkce potravin, čímž by se zastavil nárůst cen potravin,“ shrnul předseda ČSSD. Podle něj chybí i tlak na společný postup při nákupu plynu, aby se tak zabránilo prudkým výkyvům a rozdílům v cenách států Evropské unie. Na tom prý Česká republika a každá česká rodina právě prodělává.

Lidé podle něj vnímají, že jejich životní úroveň je přímo spojená s politikou a poslanci dělají obstrukce, hádají se, nenaslouchají si a předkládají návrhy, které nepomohou. Platným argumentem pro něj není ani to, že prodej české elektřiny na německé burze se provádí v rámci společného trhu Evropské unie. „Velmi často se stává, že jde o neschopnost českých politiků, kteří se to snaží házet na Evropskou unii. Je to taková klička, jak nepřiznat neschopnost. Samozřejmě že je v Evropě běžné, že se prodávají přebytky energie. Například Francie na burze obchoduje pouze přebytky energetické výroby. V Evropské unii to možné je, jen čeští politici nejsou stejně sebevědomí jako ostatní politici zemí Evropské unie,“ řekl Šmarda s tím, že tedy nejde o chybu Evropské unie, ale českou politickou reprezentaci.

Fotogalerie: - Nouzový stav prý naposledy

Odkládáním vláda nutí seniory předplácet valorizaci

Zároveň podotkl, že čeští daňoví poplatníci si stavbu elektráren zaplatili, a proto je logické, že by elektřina měla nejprve putovat k českým firmám a domácnostem. Tedy uspokojit především domácí potřebu – Francie má být dobrým příkladem. Aby ale kritika vůči vládě, že nedostatečně pomáhá dopady inflace a rostoucích cen na Čechy vyrovnávat, byla férová, upřesnil: „Česká vláda není odpovědná za rostoucí cenu energií ani za to, že Evropa je v problémech v důsledku války na Ukrajině. Ale česká vláda je zodpovědná za to, že podniká nedostatečné kroky, kterými by měla bojovat proti této situaci. Za prvé razantním způsobem zbrzdit inflaci, aby nedocházelo k dalšímu zdražování, a samozřejmě i činit kroky na straně výdajů tak, abychom pomohli těm, kdo jsou zdražováním postiženi nejvíce,“ vyzval.

Psali jsme: „Ukrajina prohrává.“ Vlivný americký ekonom promluvil k válce tak, že se Biden otřese Senátor Orel: V EU bude nutné přejít ke hlasování formou většiny Prezident Zeman nejmenuje viceprezidentkou NKÚ kandidátku vládní koalice Ladislav Jakl: Energetická kocovina

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7824 lidí

„Zároveň narážíme na problém, který současná vláda neřeší. Strukturovaná inflace dopadá nejvíce na zdražování nejzákladnějších životních potřeb, jako jsou právě potraviny, energie, benzín… proto je třeba změnit strukturu valorizace, aby se více zvyšovaly nejnižší důchody,“ naznačil Šmarda s tím, že nerovnoměrné navyšování o procenta by mělo vystřídat zvýšení financí pro seniory s nejnižšími penzemi, kterým rychle rostou účty.

Za potravinami do Polska

Šmarda navíc nesouhlasí s tvrzením vlády, že plošné rozdávání peněz nepomůže, a lepší bude pomoc zacílit na ty nejpotřebnější. „Kdyby byli schopni zamířit pomoc konkrétně, tak bych s tím mohl souhlasit, ale výsledky nejsou. Vidíme hádku kolem příspěvku pro rodiny s příjmy do milionu korun, který se vláda snaží nasměrovat do předvolebního období a dělá v tom ještě větší guláš. Adresnost nesmí znamenat zmatky, chaos a někdy až trapné výmluvy, proč něco nejde,“ poznamenal.

České pětikoalici by proto doporučoval zjišťovat, proč se inflace v české zemi rozběhla mnohem rychleji než v jiných zemích Evropy. „Byl jsem v Náchodě i na severní Moravě a vidím, kolik lidí překračuje hranice do Polska a nakupují potraviny o 40 procent levněji. Nákup za 2 000 korun v Česku stojí v Polsku 1 200 korun. Jde o základní selhání české vlády, že nedokáže zabránit brutálnímu navyšování cen. Pokud by tomu zabránila, nebylo by dnes nutné tolik navyšovat důchody, mzdy a další platby,“ vysvětlil šéf ČSSD. „Jde o brutální nezvládnutí věci a je třeba bojovat, nikoliv dělat jen laciná gesta, to je špatně,“ podotkl.

Fotogalerie: - Sněm Hospodářské komory

Šmarda: Uprchlickou vlnu zvládla vláda lépe

Na dotaz redakce, zda existuje vůbec něco, za co by vládní politiky pochválil, odvětil, že pochvalu zaslouží premiér ODS Petr Fiala. „Fiala se ukázal jako člověk, který dokáže dobře jednat na mezinárodní úrovni o mezinárodní pomoci. A Vít Rakušan (ministr vnitra, STAN, pozn. red.) v zásadě zvládl první vlnu ukrajinských uprchlíků. Objevily se problémy s lidmi z Podkarpatí, kteří nebyli válečnými uprchlíky, ale jen sociální turisté, ale těch bylo nízké procento. Rakušan zvládl situaci v první fázi v zásadě dobře a s nečekanou vlnou se stát celkem správně vyrovnává,“ uvedl Michal Šmarda. „Premiér dokázal bezesporu velmi dobře navázat na evropskou spolupráci a náš postoj byl seriózní a plný sebevědomí. Našim sousedům i Německu jsme ukázali, jakou cestou se má jít. Spolupráci s Polskem a dalšími evropskými státy vidím jako dobrou,“ řekl. Uprchlickou vlnu prý politici zvládají podstatně lépe než situaci ve zdravotnictví nebo přístup ke zvyšování mezd ve veřejném sektoru nebo inflaci.

Předseda sociální demokracie, který se stranu snaží vrátit zpátky do poslaneckých lavic, dále připomněl, že ČSSD už představila poměrně účinný funkční balíček proti zdražování, který vládním politikům předala k dispozici. „Mohli ho použít, a když se rozhodli, že ho nepoužijí, předpokládal jsem, že přijdou s něčím lepším. Ale vláda neakceptovala naše návrhy ani nepřišla s jiným řešením. Nechali inflaci propuknout až k patnácti procentům, která je vidět každý den v obchodě a na každém kroku,“ uvedl.

Současně dodal, že zvyšování životních nákladů není jen chybou současné vlády, ale i bývalého Ministerstva pro místní rozvoj hnutí ANO, protože jsou zanedbány investice do veřejné výstavby. „Česká republika potřebuje 100 až 200 tisíc bytů, a to se nestane bez veřejných investic. ČSSD má vymyšlené programy a můžeme se podívat do Brna, kde dokázali nastartovat bytovou výstavbu pro seniory i mladé. Začínají zakládat nová bytová družstva a za podpory města postaví bytové domy, kde získají lidé bydlení až o 30 procent levněji než na trhu. Z toho ať si vezme pravicová vláda příklad a všichni politici a začnou investovat. Pokud nebude kde bydlet, situace bude ještě horší a přijdou ještě horší problémy,“ dodal Michal Šmarda.

Psali jsme: Prokop (ANO): Chudobou ohroženým Pražanům je třeba pomoct rychle Hyťhová (Trikolora): Vláda v čele s ODS dělá to samé co Babiš Primátor Hřib: Zákaz pití alkoholu na Náplavce po půlnoci? S tím nesouhlasím Hejtman Vondrák: Otevřený dopis doc. MUDr. Romanovi Šmuclerovi, CSc.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.