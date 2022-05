A je zle! Informace přímo z fabrik: Lidé zuří na Fialu. Hrozí sociální nepokoje. Chtějí do ulic

„Vláda se k inflaci chová způsobem, jako by ji chtěla vysedět. V odborech máme dojem, že vládě vyhovuje. Všechno platíme dráž a budeme platit dráž a stát má vyšší příjmy. Měli by jít mezi občany, do fabrik, ať vědí, o čem to je a lidem pomohou. Když jim nepomůžou, nastanou sociální nepokoje. A budou se Pražáci, včetně vládní garnitury, divit. To není žádná výhrůžka, je to konstatování faktu. Lidé nás už vyzývají, ať něco uděláme, že s námi pojedou. Říkají nám lidé ve fabrikách, že se k nim ještě žádná vláda takto nechovala,“ zdůraznil odborář Milan Šubrt, liberecký krajský předseda ASO.

„Jsem přesvědčen, že se vláda rozhodla likvidovat deficit státního rozpočtu navýšením inflace a vymklo se jí to z rukou. Protože na zvyšující se ceny energií, a hlavně elektrické energie, jsem upozorňoval loni v dubnu na tripartitě,“ řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek v Interview ČT24.

Jeho liberecký kolega jeho slova vysvětlil ještě více. „Vláda si určitě nemyslela, že vše půjde takto nahoru, což si nemyslel nikdo. Ale už před válkou byla inflace dvouciferná a vláda s tím nic nedělala. Netušili jsme ovšem, že kvůli té hrozné válce až takto naroste. Vláda se k ní chová způsobem, jako by ji chtěla vysedět, nebo vyležet. To znamená, že místo toho, aby dělala určité kroky, aby se radikální nárůst inflace zastavil - a to ještě zdaleka nemusí být konec - tak neudělala žádná opatření,“ konstatoval Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji.

„V odborech máme dojem, že inflace vládě vyhovuje. Všechno platíme dráž a budeme platit dráž a stát má vyšší příjmy. Zatím se nechce o tyto příjmy s občany podělit. Jako by jim to v tuto chvíli vyhovovalo, protože stále platí základní vládní mantra, že sníží deficit rozpočtu. Sice tomu rozumíme, ale v době mimořádné situace, krize, jakou jsme tu ještě neměli, není možné, aby se vláda takto chovala. Prvotní jsou občané a je potřeba jim pomoci,“ upozornil.

„Třeba tím, že lidem něco odpustíme. Je zajímavé, že v Německu budou zlevňovat ceny dopravy. V České republice jsme tu původní variantu, kterou udělal Babiš, od 1. dubna částečně navýšili. Místo toho, abychom v této komplikované složité válečné době toto ponechali, tak jsme ještě více na lidi šlápli. Proslýchá se, že České dráhy budou na podzim zvyšovat ceny snad až o dvacet procent. To je pomoc české vládní koalice občanům České republiky. A pak slyšíme hraběcí rady, abychom nejezdili auty. Lidi, co se s nimi ve fabrikách setkávám, se nad tím pozastavují. Kdyby jim toto říkal někdo, kdo bere jako oni, tak by to třeba i brali. Ale slyšet to od těch, kteří jsou finančně někde úplně jinde, je akorát naštve,“ sdělil.

„Měli by jít mezi občany, do fabrik, ať vědí, o čem to je a lidem pomohou. Když jim nepomůžou, nastanou sociální nepokoje. A budou se, Pražáci, včetně vládní garnitury, divit. To není žádná výhrůžka, je to konstatování faktu. Dělali jsme to v roce 2012, když jsme se nemohli domluvit s panem Kalouskem a spol., budeme to dělat i teď. Kdy je to ještě ohledně dopadu na občany mnohem horší,“ zdůraznil Šubrt.

„Kolik myslíte, že lidé ve fabrikách berou? Není to o průměrné mzdě. I v těchto velkých firmách berou kolem třiceti tisíc hrubého. A tito zaměstnanci budou mít obrovské potíže, aby stoupající inflaci zaplatili. Velká spousta z nich spadne do insolvence, exekucí. Se zaměstnavateli se snažíme vyjednávat o dodatečném navýšení kvůli inflaci. Slyším od nich - tak se obraťte na stát. Já jim ale namítám, že ti lidé pracují pro ně, a že zaměstnavatel je v mnohem silnější pozici, než zaměstnanec, který má velké problémy, aby stoupající inflaci uhradil," vysvětlil liberecký odborář. „I prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl, že by firmy měly přidávat pět až deset procent na mzdách. Když ale přijdu do fabrik - i těch, co jsou členové Hospodářské komory - a kroutí se tam jako želvy," vypozoroval.

Hodně inflaci ovlivňují ceny energií. K tomu Bohumír Dufek v televizi řekl: „Vláda by se konečně měla začít starat o hospodářství, aby pomohla jak malým podnikatelům, tak velkým. Měla by řešit inflaci tím, že když sáhne na ceny elektrických energií, že sáhne na ceny pohonných hmot. A co si budeme vyprávět, musí sáhnout i na ceny plynu, protože není možné, aby tu německé firmy nakupovaly plyn za pár korun a nám to prodávaly za takové hříšné peníze. To se to podniká, když se takovýmto způsobem rabuje rozpočet rodin,“ uvedl a přisadil si i ke způsobu nakupování elektrické energie: „Je naprosto nehorázné, že ČEZ prodává elektriku někde na burze v Lipsku a neprodává ji přímo v České republice, ač je to státní podnik.“

„Prodáváme tam elektřinu levněji a tam se vpodstatě stanoví cena na úrovni německých mezd a pak se nám to vrací zpátky. Mnohem dražší. Říkáme nedávat ji na burzu. Máme elektřiny přebytek výroby, tak na burzu dávejme jen tento přebytek. To ostatní pro vnitřní spotřebu v České republice expedujme k našim občanům za daleko nižší cenu. Ceny energií se pak objevují všude, i v potravinách. Vláda České republiky o tomhle ale nechce nic slyšet,“ doplnil kolegu Šubrt.

Je tato krize horší než v době před zhruba deseti lety, kdy byla vysoká nezaměstnanost, na Liberecku kolem 10 až 12 procent? Ta nyní není zdaleka tak vysoká. „Nezaměstnanost byla, ale nedopadalo na zaměstnance to, že se z měsíce na měsíc zvyšovaly životní náklady. Tam to bylo konstantní. Problém byl v tom, že se utlumovala výroba a řada lidí měla obavu, že přijde o práci. V některých případech jsme tehdy ustupovali od navyšování mezd, abychom uchránili zaměstnance před výpovědí,“ zavzpomínal.



Nebudou však kvůli stále zvyšujícím se cenám energií časem muset firmy omezovat výrobu a tím pádem i propouštět? „Straší nás tím. Kdyby ropu a plyn šílenec Putin zastavil, tak nejenom v České republice nastane obrovský problém. To by nezaměstnanost stoupla velice. Snad se toho nedočkáme. Pokud by měl nastat problém nějakého menšího charakteru, že nebudou nějaké suroviny - je jich spousta, které se z východu dováží, není to jen o ropě a plynu - se může stát, že některé výrobní činnosti mohou být omezeny. V Německu mají pro tento případ 61 let kurzarbeit. V České republice ho v roce 2022 nemáme. Kurzarbeit je pro tyto případy pomoc státu zaměstnavatelům. O tom naše vláda jen mluví, žádné konkrétní kroky nedělá," je přesvědčen.

Pokud bude vláda nadále takto pasivní v ekonomické oblasti, hrozí demonstrace a stávky? „Když vláda nezačne uvažovat jinak, je možné, že už v červnu, spíše však na podzim, sociální nepokoje nastanou. My je nechceme. Už ale lidé nás vyzývají, ať něco uděláme, že s námi pojedou. Říkají nám lidé ve fabrikách, že se k nim ještě žádná vláda takto nechovala. Pokud bude vláda pětikoalice pracovat jako doposud, vyvolá sociální nepokoje. Samozřejmě, že odbory budou u toho. Chci věřit, že si toto vláda vyhodnotí a začne něco dělat, ne jen slibovat. Hodnotíme to tak, že opatření, která zatím dělají, nic nepřináší,“ domnívá se.

Zmínil i příspěvek na bydlení. „Sice vypadá hezky, ale vyznívá to tak, že ho ve skutečnosti vláda lidem nechce dát. Řekli si, že lidé pro něj nepůjdou a ušetří. Protože spousta lidí ty všechny formuláře nevyplní a neoběhá si to. Zatím činnost vlády vidíme jen na úrovni proklamací, a ne v rovině konkrétních činů. Ne jako ve 24 evropských zemích, kde nějakým způsobem přispívají. Mají tam snad nějaké ekonomické neumětely? Myslím, že mají bystré lidi. I my je máme. Otázka je, jestli chceme, nebo nechceme,“ zakončil Milan Šubrt.

