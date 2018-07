A tito lidé se v příštích volbách ozvou... Poslanec Zahradník předpovídá Babišův pád a vysvětluje proč

Po osmi měsících dohadování byla jmenována menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD. Podle některých jde o vládu ze zoufalství, odpůrci tvrdí, že budeme mít nejhorší vládu od roku 1989. Znechucení vyvolal i termín jmenování druhé Babišovy vlády v Den památky obětí komunistického režimu. Co si od nové vlády slibujete? Co vám vadí? Co by měla dělat, co naše země potřebuje?

Já si od té vlády neslibuji nic. Pro vyslovení důvěry této vládě hlasovat nebudu. Vadí mi, že získá důvěru pomocí hlasů komunistů. A co by podle mne měla dělat? Měla by hlavně skončit s rozpočtovými deficity v době ekonomického růstu.

Babiš není spasitel, ale postará se o všechny. To je výstup jednoho z rozhovorů premiéra. Co je to za rétoriku? Co vypovídá o našem národu, že u něj slaví úspěch? Sociologové tvrdí, že český národ je zaměřen spíše středolevicově a čeká, že stát zajistí blahobyt a pořádek. Je to tak? „Vyhmátl“ to Andrej Babiš? A je to dobře?

Babiš není spasitel, to je pravda a pravda také je, že se postará akorát o sebe a své podniky. Oklamal své voliče, kteří mu uvěřili. Já věřím, že mnoho našich občanů se o sebe umí postarat a vadí jim, že jim stát pod vedením pana Babiše hází klacky pod nohy. Ti se podle mne v příštích volbách ozvou.

Třetina lidí volí trestně stíhaného Andreje Babiše. Jaký je náš vztah k právu? A jsme právním státem?

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 8971 lidí

Učí školy naše děti, co je potřeba? Jaké je naše školství?

Myslím, že Karel Čapek kdysi připomenul starou moudrost, že „vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme, co jsme se ve škole naučili“. Proto se mi zdá, že první otázka nemá smysl. Kdo určí, co je dnes potřeba učit? Která moudrá hlava? A nebude zítra potřeba učit zase něco jiného? Škola má žáky vzdělávat a vést je k poctivé a soustavné práci (která se někdy zdá otravná), protože bez ní to prostě nejde. Bez ní se nikdo matematiku, ani jazyky, ani nic jiného nenaučí. Naše školství je dobré, jen musíme ředitele škol a učitele přestat otravovat zbytečnou byrokracií a různými nesmysly. Také je nutné učitele lépe ohodnotit.

Velkým tématem je migrace. Evropa se kvůli ní hádá, Schengen je v ohrožení. Co to znamená pro nás?

Politika České republiky v otázce migrace je podle mého názoru dobrá, v tomto ohledu výjimečně s vládou souhlasím. Měli bychom pokračovat ve společné politice Visegrádské čtyřky a hledat spojence v Rakousku nebo Bavorsku.

Jak je to s naším členstvím v Unii? Vyčerpali jsme na dotacích hodně peněz, zároveň její zastánci tvrdí, že v případě jejího opuštění hodně zchudneme a že k ní nemáme ekonomicky alternativu. Odpůrci tvrdí, že se za dotace postavilo také hodně zbytečností a že nám Unie vnucuje svoji agendu a bere svobodu. Jak to je?

Jsem pro naše setrvání v Evropské unii. Podle mne nemáme ekonomickou ani politickou alternativu. Musíme se snažit přispět k tomu, aby se EU reformovala. Musíme začít hledat cestu, jak ze současné krize EU vyjít. Klíčové je, jak se EU vypořádá s otázkou migrace. Musíme přestat s rozšiřováním EU a stabilizovat její stávající podobu. A pokud jsme přesvědčeni, že nám EU vnucuje, co nechceme, musíme se tomu umět postavit a svůj postoj obhájit.

Jak je to s klimatickými změnami, které mimo jiné kvůli suchu mohou ovlivnit i migraci. Měl pravdu Václav Klaus s tím, že globální oteplování je nesmysl? Jsou to všechno přírodní cykly? Má vůbec smysl, abychom do nich aktivně zasahovali? A jak se zachovat, když už přírodní katastrofa nastala – například když les umírá kvůli kůrovci. Máme zasáhnout, nebo se jen dívat?

Klimatická změna probíhá, jedná se ale podle mne o přírodní proces, cyklus, jak říkáte. Lidstvo nemůže brát na svá bedra vinu za to, že se klima mění. To může být záminkou, proč omezovat lidskou svobodu ve jménu nějakého posvátného boje proti globálnímu oteplování. Než proti změnám klimatu bojovat, má větší cenu se na ně připravovat. A k tomu kůrovci. Není možné, aby například na Šumavě byl kůrovec považován za chráněný druh a podle principu bezzásahovosti se proti němu nezasahuje; a třeba kůrovcová kalamita v Jeseníkách je považována málem za národní tragédií. Já toto kladu za vinu ekologickým aktivistům a s nimi spřízněným vědcům, kteří prosadili bezzásahovost v národních parcích a snažili se ji prosadit i v ostatních lesích. Nyní se ukazuje, že bezzásahovost je jejich velkým omylem. Není možné, aby hlavní slovo v debatě o ochraně přírody a lesů měli ekologičtí aktivisté. Péče o lesy v celé ČR musí být vrácena do rukou českým lesníkům.

Uschlé stromy napadené kůrovcem na Šumavě poblíž Kvildy směrem k prameni Teplé Vltavy. (Foto: Oldřich Szaban)

autor: Oldřich Szaban