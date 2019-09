Abyste pochopili, co vše je tu ve hře. Milan Syruček předkládá kompletní rozhovor Trumpa se Zelenským, ne jen parafráze z médií

Co je vlastně v pozadí skandálu s jedním telefonátem Trumpa Zelenskému?

Politickou scénu v USA přehlušila politická bomba, která vybuchla na základě jednoho zdánlivě nevinného telefonického rozhovoru amerického prezidenta Donalda Trumpa. V červenci letošního roku gratuloval ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému k vítězství jeho strany Sluha národa v parlamentních volbách.

Ale nyní možná bude podkladem k impeachementu Donalda Trumpa, protože se ukázalo, že obsah rozhovoru je mnohem závažnější. Teprve tento týden totiž ukrajinská média zveřejnila plný text tohoto rozhovoru, který zdaleka nebyl jen blahopřáním jednoho státníka druhému k volebnímu vítězství. Chtěl bych jej ocitovat prakticky celý, v našich médiích byl většinou jen parafrázován, aby si sám čtenář mohl učinit nestranný úsudek, třebaže místy je rozhovor poznamenán i horší slyšitelností.

Zelenskyj připomenul, že to je Trumpova druhá gratulace – ta první následovala po Zelenského zvolení prezidentem. Proto poznamenal, že by bylo dobré mít na Ukrajině častěji volby, aby Trump mohl také častěji telefonovat do Kyjeva.

Zelenskyj dodal, že musel hodně pracovat, aby takzvaně vysušil bláto, tedy slangově – bojoval s korupcí a také zaučil nové lidi, protože se nechce opírat o staré politiky, ale chce vytvořit nový formát a nový typ úřadu. V tom je mu učitelem Trump.

Americký prezident připomněl, že USA zase dělají pro Ukrajinu mnoho a věnují jí mnoho času, více než evropské země, které by to měly dělat především. Podle něj Německo nic nedělá, jen vede řeči. Když mluvil s Merkelovou, hodně mluvila o Ukrajině, ale nic nekoná, stejně jako jiné evropské státy – na rozdíl od Spojených států.

Zelenskyj: Máte pravdu na sto procent, dokonce na 1000 procent. Sám jsem hovořil jak s Merkelovou, tak s Macronem, setkal se s nimi a řekl jim, že by měli dělat pro Ukrajinu mnohem, mnohem více. Logicky by Evropská unie měla za povinnost být nejbližším ukrajinským partnerem, ale tím jsou technicky USA a za to jsem jim vděčný. Zvláště co se týče sankcí proti Ruské federaci a pomoci ukrajinské bezpečnosti. Ukrajina je připravena nakupovat v USA více prostředků pro svou obranu.

Trump: Chtěl bych, abyste pro nás učinili službu, protože naše země toho moc prožila a Ukrajina to dobře ví. Chtěl bych, abyste vyjasnili, co se za této situace stalo s Ukrajinou, se společností Crowdstrike (americká společnost počítačové bezpečnosti, která vyšetřovala kybernetický útok na národní výbor Demokratické strany USA v roce 2016, pozn. autora). Myslím si, že jeden z vašich bohatých lidí… server, říkají, že na Ukrajině je… V této situaci se stává mnoho. Myslím si, protože je u vás mnoho takových lidí, chtěl bych, aby generální prokurátor vám nebo vašim lidem zatelefonoval, a chtěl bych, abyste zjistili podstatu této věci. Jak jste mohl včera vidět, všechen ten nesmysl se skončil špatným vystoupením člověka jménem Robert Mueller, nekompetentním vystoupením, ale šlo o to, že vše začalo na Ukrajině. Udělejte všechno, co je možné, je to velmi důležité.

Zelenskyj: Tak pro mne je vše důležité, což jsme připomínali dříve. Pro mne jako prezidenta je to velmi důležité a jsme otevřeni pro jakoukoliv budoucí spolupráci. Jsme připraveni otevřít novou stránku spolupráce ve vztazích mezi Spojenými státy a Ukrajinou. S tímto cílem jsem připomínal našeho velvyslance ve Spojených státech. Zamění ho velice gramotný a velice zkušený velvyslanec, který bude spolehlivě pracovat pro to, aby naše obě země se staly blízkými. Byl bych také rád, abych uviděl, že mu důvěřujete a jste přesvědčeni o tom, že máme takové zvláštní vztahy, s jejichž pomocí bychom mohli prohloubit spolupráci. Zvláště bych vám chtěl říci, že jeden z mých pomocníků nedávno hovořil s Mr. Giulianim a doufáme, že pan Giuliani bude moci přijet na Ukrajinu a mohli bychom se s ním na Ukrajině setkat. Chci vás prostě ještě jednou ujistit, že mezi námi jsou jen přátelé. Ujišťuji vás, že kromě mě jsou tu jen nejlepší a nejosvědčenější lidé. Chci rovněž říci, že jsme přátelé. Velcí přátelé a vy, pane prezidente, máte přítele v naší zemi, tak můžeme pokračovat v našem strategickém partnerství. Mám rovněž v plánu obklopit se vynikajícími lidmi a co se týče toho vyšetřování, garantuji vám jako prezident Ukrajiny, že všechna vyšetřování budou probíhat otevřeně a průzračně. To vám garantuji.

Trump: To je dobře, protože jsem slyšel, že jste měli prokurátora, který byl výborný, ale nespravedlivě jste ho propustili. Mnoho lidí hovoří o tom, jak jste odvolali z funkce dobrého prokurátora a do toho byli zapleteni špatní lidé. Pan Giuliani byl velice váženým člověkem. Byl starostou New Yorku, výborným starostou, velkým starostou a já bych chtěl, aby vám zavolal. Poprosím ho, aby vás spojil s generálním prokurátorem. Rudy velmi dobře ví, co se děje, je velmi schopným chlapcem. Bylo by výborné, kdyby si s ním mohl pohovořit. Bývalý velvyslanec Spojených států, žena, nebyla dobrým dárkem, a lidé, s nimiž se na Ukrajině stýkala, také nebyli dobrým dárkem. Chtěl jsem vás prostě o tom informovat. A ještě jedno. Mnoho se mluví o synovi Bidena, že Biden zastavil vyšetřování a mnoho lidí se chce dovědět o tom, takže můžete-li něco udělat společně s generálním prokurátorem, bylo by to výborné. Biden všude chodil a chlubil se, že on zastavil vyšetřování, takže kdybyste do toho mohl proniknout... Zní to žalostně, jako na mne.

Zelenskyj: Chtěl bych vám povědět o tom prokurátorovi. Za prvé, chápu a znám situaci. Protože jsme zvítězili a získali absolutní většinu v našem parlamentu, příští generální prokurátor bude mým člověkem, mým kandidátem a bude schválen parlamentem a začne pracovat jako nový prokurátor na podzim. On nebo ona dovyšetří situaci, konkrétně společnost, o niž jste ve své otázce hovořil. Otázka vyšetření této situace je skutečně problémem, aby bylo obnoveno zajištění spravedlnosti, proto se o to postaráme a popracujeme nad vyšetřením této záležitosti. Jako dodatek k tomu bych vás velice poprosil nám poskytnout dodatečnou informaci, jestliže ji máte, to by velice pomohlo ve vyšetřování, abychom dokázali, že v naší zemi dokončujeme úsilí o spravedlivost soudů. Co se týče velvyslankyně USA na Ukrajině, pokud si pamatuji, jmenovala se Jovanovičová. Jsem velmi rád, že jste se jako první rozhodl říci o tom, že byla špatnou velvyslankyní, v tom se s vámi shoduji na sto procent. Její vztah ke mně zdaleka nebyl ideální, protože obdivovala bývalého prezidenta a byla na jeho straně. Nepřijala by mě jako nového prezidenta.

Trump: Což, musí ještě něčím projít. Poprosím pana Giulianiho a generálního prokurátora Barra, aby vám zavolali, abyste se mohli dopracovat pravdy. Jsem přesvědčen, že vše objasníte. Slyšel jsem, že s prokurátorem se velmi špatně zacházelo a že byl velmi čestným prokurátorem, tak vám s tím přeji úspěch. Předpokládám, že vaše ekonomika se bude stále zlepšovat. Máte mnoho aktív. Jste velkou zemí. Mezi mými přáteli je mnoho Ukrajinců, jsou to nejvěrnější lidé.

Zelenskyj: Mohu vám říci, že rovněž já mám několik ukrajinských přátel, kteří žijí ve Spojených státech. Zvláště naposledy, když jsem cestoval po Spojených státech a zastavil se v New Yorku vedle Centrálního parku a žil jsem v Trump Toweru. Pohovořím s nimi a pokusím se s nimi v budoucnu setkat. Chtěl jsem vám také poděkovat za vaše pozvání navštívit USA, zvláště Washington. Z té strany vás rovněž chci ujistit, že jsme naladěni velmi vážně se tím zabývat a pokračovat ve vyšetřování. Co se týče ekonomiky, v obou zemích máme velký potenciál a jedním z problémů, který je pro Ukrajinu velice důležitý, je energetická nezávislost. Jsem přesvědčen, že můžeme být velmi úspěšní a společně s USA dál pracovat pro energetickou nezávislost. Už spolupracujeme. Kupujeme americkou naftu, ale hodně spoléhám na příští setkání. Budeme mít více času, abychom probrali tyto možnosti a více se dověděli jeden o druhém. Chci vám velmi poděkovat za vaši podporu.

Trump: Dobře, velmi děkuji a velmi si toho cením. Řeknu Rudymu a generálnímu prokurátorovi Barrovi, aby zavolali. Děkuji. Jakmile si budete přát navštívit Bílý dům, neváhejte mně to říci. Řekněte nám datum a my to zařídíme. Čekám na setkání.

Zelenskyj: Velké díky. Budu šťasten přijet a budu štastný setkat se s vámi osobně a seznámit se s vámi. Čekám na naše setkání a rovněž vás rád zvu, abyste navštívil Ukrajinu, přijel do Kyjeva, velmi hezkého města. Máme nádhernou zemi, která vás radostně uvítá. Teď z jiné strany – asi budu na podzim v Polsku a doufám, že se můžeme setkat v Polsku. Poté by bylo velice dobrou ideou přijet na Ukrajinu. Můžeme letět mým letadlem, nebo můžeme letět vaším, které je podstatně lepší než to moje.

Trump: Je třeba o tom popřemýšlet. Čekám vás ve Washingtonu a možná v Polsku, myslím si, že tam budeme oba ve stejnou dobu.

Zelenskij: Velmi děkuji, pane prezidente..

Trump: Blahopřeji vám k vaší fantastické práci. Celý svět se tomu divil. Nevím, zda mám soucítit či vás pozdravit, ale přijměte mé pozdravy.

Zelenskyj : Děkuji vám, pane prezidente. Baj baj.

Proč jste se vlastně rozhodl nám poskytnout celý rozhovor? Co je v něm jiného, než jeho parafrázovanýz text, který zveřejnila naše média?

Především Zelenského až servilnost, s jakou s Trumpem hovořil. Za druhé, opět důkaz toho, co vždy tvrdil generál de Gaulle: Stát či politik, chce-li být velký, nikdy nemá přátele. Přátelství znamená poskytnout tomu druhému službu a nic za to nechtít. Trump za takzvanou službu žádá protislužbu. To je případ Huntera Bidena, který byl spolupracovníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem u prezidenta Obamy. Biden před třemi lety naléhal na ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora Viktora Šokina a hrozil dokonce zablokováním amerických půjček. Šokin totiž vyšetřoval Bidenovu firmu pro podezření z korupce, ač sám byl z korupce podezřelý jako úředník, který se snažil mnohé korupční kauzy smést se stolu.

Proč zveřejnění tohoto rozhovoru vyvolalo v USA takové pobouření?

Protože jeho obsah, proti jehož publikaci dokonce protestovali někteří pracovníci tajných služeb, byl natolik sporný, že demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů se rozhodla zahájit proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta, třebaže je téměř jisté, že by při současném složení Senátu takový návrh neprošel. Trump totiž nutil Zelenského, aby ten dal podnět k vyšetřování Bidenova syna Huntera. A to proto, že sám Biden, bývalý víceprezident USA, je vážným kandidátem při prezidentských volbách v roce 2020 proti Trumpovi.

Oč se vlastně jednalo v Bidenově případu?

V roce 2014 Bidenův syn pracoval jako advokát v právnické firmě Boies, Schiller a Flexner LLP a stal se členem Dozorčí rady společnosti Burisma, která patřila ukrajinskému milionáři Mikolovi Zločevskému. Za to dostával měsíční honorář 50.000 dolarů. Jeho otec byl americkým viceprezidentem. Dostatečný důvod, aby nyní Trump za pomoci Zelenského takzvaně vyhrabal tento důkaz a použil ho proti svému příštímu protivníkovi v prezidentských volbách. Na tento ukrajinský kompromitující materiál si Trump vzpomněl v souvislosti se skandálem šéfa svého předvolebního štábu Paula Manaforta, když se odhalilo, že jeho jméno figurovalo na listině šedého účetnictví ukrajinské Strany regionů – strany bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Manafort se musel své funkce vzdát. Janukovyč by ve volbách v roce 2010 nezvítězil, kdyby mu Manafort nepomohl – i s penězi naftového magnáta Zločevského.

Za to získal tento podnikatel místo ministra ekologie a přírodních zdrojů. Tedy ministerstva, které uděluje licence na těžbu těch surovin, s nimiž on sám obchoduje. Není divu, že po dobu jeho ministerského úřadování naftové společnosti mnohokrát zvýšily těžbu, a především ty, které patřily do holdingu Burisma, patřícího Zločevskému. I když už nebyl ministrem, jeho holding se stále rozrůstal. Až do chvíle, kdy byl z prezidentské funkce sesazen Janukovyč, který dokonce s Putinovou pomocí utekl ze své vlasti. Poté se vznesla žaloba i na Zločevského a například v Británii mu zmrazili účet s 23 miliony dolarů, formálně napsanými na společnost Brociti Investments Ltd., která mu rovněž patřila.

Přibližně v tu dobu vstoupili do dozorčí rady Zločevského společnosti Hunter Biden a stejně tak bývalý polský prezident Alexander Kwašniewski a bankéř Alan Apter. Celou záležitost vyšetřoval prokurátor Viktor Šokin. A když tu celou historku zkrátím, nakonec se Bidenovi podařilo přesvědčit tehdejšího prezidenta Porošenka, aby Šokina přemluvil k odchodu z úřadu, když už sám neměl právo ho odvolat.

Jak se Bidenovi podařilo přemluvit ukrajinského prezidenta k takovému kroku ?

Jednoduše: Biden zajistil pro ukrajinskou vládu mnohamilionovou půjčku a řekl prezidentovi a premiérovi Lucenkovi: Za šest hodin odjíždím a pokud nebude generální prokurátor odstaven, půjčku nedostanete. Poté se ještě chlubil, že se mu podařilo se toho „čubčího syna“ tak rychle zbavit.

Jenže Šokinova dcera, která žila v Americe, pohrozila, že se bude s Bidenem soudit, aby podle jejích slov ochránila čest „rodných“. A sám Šokin předal Trumpovu týmu doklady k tomuto příběhu. To byl také důvod, proč Trump ve svém rozhovoru se Zelenským tohoto ukrajinského prokurátora tak chválil.

Tento případ je samozřejmě ještě složitější, mám k němu desítky stránek z ukrajinských zdrojů, ale snad i toto postačí k tomu pochopit, co vše tu je ve hře.

