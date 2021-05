Ať si to teď Hamáček platí sám, když měl u Klause takovou starost! Vyoral k žalobě na novináře

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Vzhledem k tomu, že benefit, nebo spíš prospěch pro Hamáčka samotného by vzhledem k riziku, které by tím podstoupil, byl alespoň dle mého sporný, této historce příliš nevěřím,“ říká komentátor Tomáš Vyoral ke kauze údajného Hamáčkova handlu s Ruskem. Hamáčkovu reakci ovšem považuje za hysterickou a připomíná, jakou měl ministr vnitra starost o to, kdo bude platit léčbu exprezidenta Václava Klause během covidu. Podle Vyorala by nyní měl Hamáček také platit. Dnes ale dojde řada i na vlnu nespokojenosti ve Francii nebo vypečené náborové video americké CIA.

Pomlčet o Vrběticích výměnou za milion vakcín Sputnik a schůzku Joa Bidena s Vladimirem Putinem v Praze. Takovou dohodu prý chtěl Jan Hamáček uzavřít v Moskvě. Je to pro vás uvěřitelná verze? Pokud by Hamáček do Moskvy skutečně s takovým úmyslem letěl, jaké by z toho měl on, případně Andrej Babiš, vyvodit důsledky?

Jak hodnotíte Hamáčkovu reakci, tedy požadavek na omluvu od opozičních lídrů Pekarové Adamové, Jurečky a Fialy a také odškodné 10 milionů korun po vydavateli, který text novináře Janka Kroupy publikoval?

Jako hysterickou, ale má na ni právo. Pokud si novináři opět něco vyfabulovali, nebo dostali od některých zřejmě zpravodajsky zainteresovaných zdrojů fake news info, podobně jako pravověrný Kundra s ricinem, tak nechť se případně zodpovídají a platí. Na druhou stranu by si ale soudruh předseda Hamáček měl právníky a veškeré náhrady platit ze svého, podobně jako měl starost u placení péče Václava Klause v případě jeho onemocnění covidem.

Kauza Jana Hamáčka si vynutila i dvě dlouhá uzavřená jednání Sněmovny. Kvůli nim se tak na řadu nedostalo například dlouho očekávané volení čtyř nových radních ČT, což mnoho opozičních politiků přivítalo. Co na to říkáte?

Že papaláši v Poslanecké sněmovně jen pokračují v nastoleném tempu žvanění a nicnedělání za peníze nás všech. A když už něco dělají, tak pouze ve jménu nastupujícího korporátně-epidemiologického fašismu. Jinak není stoprocentním pravidlem, ale ani výjimkou, že když opozice – myšlena samozřejmě ta samozvaně „demokratická“ pravověrně prounijní typu Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, něco vítá, pak to má pro Českou republiku, její občany a jejich svobody povětšinou ryze negativní dopad.

Podle Eurobarometru věří Češi vládě své země nejméně ze všech obyvatel zemí EU. Podíl Čechů, kteří důvěřují české vládě, meziročně klesl ze 40 na 19 procent. Co je podle vás toho hlavní příčinou?

Kadeřníci mají pro hygieniky evidovat jméno a telefonní číslo svých zákazníků. Co na toto opatření říkáte? A jak to podle vás v praxi bude vypadat? Bude zase jisté procento živnostníků v beauty oborech vytlačeno do šedé ekonomiky?

Naše loutková vláda pod palcem Babiše kromě bezpočtu zločinů proti lidskosti rovněž svým jednáním značně vybídla, nebo spíše dotlačila řadu lidí do šedé zóny. Člověk se selským rozumem ani nemohl a nemůže jinak. Mimochodem zajímavé, že i v době, kdy byla všechna kadeřnictví ze svévole Svědků covidových zavřena, byla řada z nich načesána jak z partesu. Tak do hospod, restaurací i na fotbal si oni charakteroví i mozkoví mrzáci chodil taky, tak co. Totalita jen pro plebs, že. Všimněte si taky, jak najednou ono GDPR, kvůli němuž jsme se měli před lety málem potrůnit, je najednou putna. Jakmile jde o novodobé hygienické gestapo, je vše dovoleno. Přičemž věřím, že řada hygieniků je normálních a je to jim samým proti srsti.

Hudebník Tomáš Klus vydal velmi politickou desku, kritizující duo Zeman a Babiš. To, že mluví o politice, mu údajně dost poškozuje byznys. Nabízí se tedy otázka, proč to dělá?

To je otázka spíše na něj. Já bych si naopak troufl tvrdit, že byznys si na tomhle v poslední době založil. Myslím, že kdejaká ziskovka, uvědomělé hnutí či mecenáš mu na jeho politickou píseň rád přispěje a pozve ho na kdejakou demošku či festival politické písně. A reklamu u pologramotných novinářů má pak taky zadarmo. Přece jen kritizovat Zemana a Babiše prakticky za všechno, ale výhradně jenom je plus jako bonus Rusko, Čínu, Okamuru či Klause, je free, cool a in. A hlavně je to uvědomělé v rámci toho správného prorežimního proudu, s nímž často plavou mrtvé ryby.

Ústava Francie už v některých ghettech neplatí. S touto pasáží dopisu penzionovaných generálů souhlasí dle průzkumu agentury Harris Interactive 86 % Francouzů. 84 % souhlasí s tím, že kvůli islamistům roste v zemi násilí. 49 % pak vyjádřilo souhlas s pohrůžkou zásahu armády do politického dění Francie. V jakém stavu je podle vás Francie dnes? A je podle vás reálné, že tamní armáda, nebo její části, se v budoucnu pokusí o násilnou změnu?

Francie, podobně jako Německo, o Švédsku ani nemluvě, začíná být pro Evropany ztraceným chalífátem. Řízená migrační invaze Novoevpropanů či Neoevropanů pokračuje v souladu s Kalergiho panevropskou myšlenkou evropských míšenců podobným starověkým Egypťanům, jen s nižším IQ. Raději nepoukazuji na to, která barva spektra ono nižší IQ doručí. Dlouhodobě se obávám, že v řadě zemí v příštích dekádách dojde občanským, nebo spíše etnickým válkám. Ovšem koronavirová totalita dala možným budoucím střetům ještě další rozměr, kdy společnost může být rozdělena nejen po etnické či náboženské linii.

Velký ohlas vzbudilo video ze série „Lidé CIA“, kterými se americká tajná služba snaží nalákat nové uchazeče o zaměstnání. CIA má být inkluzivní a rozmanitá. A tak pracovnice CIA, 36letá dcera imigrantů, na videu rozebírá, jak je na sebe hrdá, jak jí její barva kůže vůbec neomezuje a jak dokáže vyměnit plenu, zatímco utěšuje své druhé dítě. Jaký dojem to na vás celé dělá?

Směšný. Reklama do mateřského klubu? V rámci inkluze a rozmanitosti bych CIA doporučil nabrat taky pár islamistů, nejlépe z Islámského státu – ostatně myslím, že někteří kluci se stejně dobře znají, nějakého toho pedofila, zoofila, pár autistů a nevidomých a bude to fair enough.



