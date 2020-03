Až odezní koronavirus, bude příležitost nadávat Babišovi do sytosti. Politolog žasne nad vývody Jana Hřebejka

ROZHOVOR Opatření na ochranu před koronavirem ze strany Bezpečnostní rady státu jsou podle politického analytika Lukáše Jelínka odpovědná a dostatečná. Politolog se v té souvislosti pozastavuje nad chybějící empatií herce a principála Jana Hrušínského, jehož přístup mu přijde dost sobecký. Umí si snadno představit, že kdyby vláda k žádným opatřením nepřistoupila a situace se zhoršovala, tak by naopak stejní lidé jako první vyrazili do útoku proti Andreji Babišovi, že nás ohrožuje. Proto bere ataky proti premiérovi jenom jako pokračování politického souboje v nových kulisách.

Jakým způsobem situaci s šířením nového koronaviru mediálně zvládají vládní politici, a především premiér Andrej Babiš?

K politikům bych byl shovívavý, protože to je mimořádná a nečekaná situace i pro ně. Podstatné je, aby opatření, doporučení a veškerá komunikace politiků vycházela hlavně z rad a doporučení epidemiologů a imunologů, což se víceméně děje. V některých okamžicích jsme byli svědky poněkud zbrklého nebo nervózního vyjadřování premiéra. Nepovedla se mu sobotní tiskovka s ministrem zdravotnictví Vojtěchem. Ale jinak se politici chovají odpovědně a dělají všechno pro to, aby se minimalizovala rizika. A i ta jejich komunikace tomu odpovídá.

Zmínil jste vystoupení Andreje Babiše na tiskové konferenci, na níž se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch omlouval za chybnou informaci o lékařce, že se po odběru vzorků pacientovi měla ocitnout v karanténě. Premiér na něj opakovaně naléhal, od koho tu mylnou informaci dostal, a závěrečným razantním dotazem „Jméno?!“ si vysloužil kritiku. Působilo to od něj až nepatřičně, nebo to spíš vyznělo tak, že se premiér skutečně pídí po tom, kdo tu chybnou informaci ministrovi dal?

Kdyby se chtěl Andrej Babiš pídit, tak to může udělat taktněji a jinak než v přímém přenosu na tiskové konferenci. Mám známého, který mi napsal, že podobnou dikcí ho kdysi vyslýchala Státní bezpečnost. Ale domnívám se, že premiérovi jenom ujely nervy, nebo ještě pravděpodobněji se spíš choval přirozeně. Choval se tak, jak je zvyklý i z byznysu, nebrat si žádné servítky, žádné ohledy, jít po podstatě věci. Dostal tak ministra zdravotnictví Vojtěcha do celkem nepříjemné situace, ale myslím si, že je to jen jedna scénka z celého velkého dramatického kusu, který se před námi odvíjí. Při tom náporu a při všem, co dnes musí politici v té situaci zvládat, bych to přešel celkem i shovívavě.

Už dříve odcházeli voliči některých stran – KSČM nebo ČSSD – k hnutí ANO. Může úspěšné zvládnutí této obtížné situace s koronavirem pomoci Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO k dalšímu nárůstu hlasů až tak, že by mohl mít našlápnuto k jednobarevné vládě, protože od 78 ke 101 poslanci nemusí být cesta až tak daleká?

Zatím bych nepředbíhal, jak moc se to projeví na ziscích nebo odlivech voličů. Ale je pravda, že voliči mají často priority seřazeny jinak než politici. A ta epidemiologická nebo zdravotní situace je v současnosti pro voliče prioritou. Dá se tedy očekávat, že podle toho, jak efektivní vládní opatření budou a jak se podaří krizovou situaci zvládnout, voliči podpoří vládní strany, zejména hnutí ANO. To znamená, že pokud to zvládnou bravurně, nebo naopak pokud se ukáže, že to nezvládají vůbec, tak se to na volebním výsledku podepsat může. Ale jak moc, to si teď vůbec netroufám předjímat.

Vláda se dočkala pochvaly i kritiky za to, jaká opatření Bezpečnostní rada státu přijala. Lze je vzhledem k uzavření škol a zákazu všech akcí s počtem nad 100 účastníků brát jako drastická, přiměřená, nebo šlo jít ještě dál?

Podle mého vláda učinila víceméně to, co je v současnosti v její kompetenci. Celá řada dalších opatření už by se dala přijímat leda za cenu vyhlášení mimořádného stavu. Myslím si, ač nejsem lékař, že ta opatření odpovídají současné situaci, kdy na tom sice nejsme jako Itálie, ale přece jenom počet nakažených rapidně stoupá. Jako předběžné opatření dávají všechny ty uzavírky akcí a limit se stem osob logiku. Předpokládám, že kdyby se situace nelepšila, že vláda přijme ještě přísnější opatření. Na druhou stranu slyšel jsem náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa pana Prymulu, jak říká, že během týdne už bychom naopak mohli pocítit pozitivní dopad vládních kroků. Přes tu kritiku, která zaznívá, protože pro spoustu lidí je to omezení jejich pohodlí, jsou vládní opatření z mého pohledu odpovědná a dostatečná.

Možná i proto vzbudilo velkou pozornost vyjádření herce a principála Jana Hrušínského, že těmi opatřeními jde o likvidaci jeho Divadla Na Jezerce a všeho nepohodlného. Kritizoval, že se zakázala divadelní představení kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky, že o kompenzacích nepadlo ani slovo, že do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat, že jsou tím rozhodnutím de facto zakázané demonstrace. Nynější stav nazval stanným právem, které platí pod hrozbou tří milionů korun pokuty jen kvůli tomu, aby se nemluvilo o problémech trestně stíhaného komunistického udavače. Co k jeho výtkám řeknete?

Prakticky ve všech bodech neuvěřitelně přestřelil. Zdá se, že nesleduje situaci v Itálii, že nesleduje vyjádření epidemiologů. Pan Hrušínský si patrně myslí, že koronavirus je spiknutí nějakých tajných služeb, zednářských lóží, židobolševiků, estébáků, nebo nevím koho. Ale ve skutečnosti mi jeho přístup přijde jako dost sobecký, protože všechna ta opatření se přijímají ani ne tak kvůli většinové populaci, která je – dejme tomu – zdravá, mladá, silná, ale přijímají se především kvůli lidem chronicky nemocným, kvůli seniorům, na něž nemoc může dopadnout mnohem silněji. Očekával bych, že toto pochopení budou mít lidé z oblasti kultury, od nichž se očekává větší empatie. Zdá se, že pan Hrušínský žádnou empatii nemá.

Faktem je, že se hned po tom vyjádření ocitl pod silnou palbou kritiky na sociálních sítích, ale i v diskusích pod články, které o jeho výroku informovaly. Velkou hlavu si z toho nedělal, protože se objevil snad ve všech televizních zprávách, kde to zopakoval. Nepoškodil tímhle svým vystoupením nejen sebe, ale celou tu tzv. kulturní frontu, za jejíhož reprezentanta bývá považován?

Ale tak já si nemyslím, že by ho někdo zvolil za reprezentanta kohokoli. Je to výrazná osobnost, ředitel jednoho z divadel, známý herec a na svůj názor má právo jako kdokoli jiný. Všichni vědí, že vede dlouhodobou „svatou“ válku s Andrejem Babišem. Dokonce si myslím, že i na ni má právo a že celá řada jeho argumentů v minulosti byla relevantní. Ale v této situaci opravdu sjel z pro mě pochopitelných kolejí. A neumím si představit, že by si byl ochotný vzít za rukojmí diváky, divadla nebo běžné občany, u nichž by mu nevadilo ohrožení šířícím se koronavirem.

Nenahnal svou kritikou body Andreji Babišovi, protože už se objevily komentáře, že mu svým vyjádřením pomohl a že lépe by to ani marketinkový odborník Marek Prchal nevymyslel?

Možná panu Babišovi trošku pomohl. Po pravdě řečeno, i v mých očích se tímto pan Hrušínský nečekaně shodil. Ale na to, že jsou v této společnosti lidé, kteří budou vyhledávat kritiku Andreje Babiše za každou cenu, jsme už celkem zvyklí, je to přirozené. To podstatné bude, jak si vláda s problémem koronaviru skutečně poradí. Umím si představit, že kdyby vláda k žádným opatřením nepřistoupila a situace se zhoršovala, tak by naopak stejní lidé jako první vyrazili do útoku proti Andreji Babišovi, že nás tady on ohrožuje. Podle mě je to jenom pokračování politického souboje v nových kulisách.

Režisér Jan Hřebejk spojil riziko nákazy koronavirem s tím, že se tato nákaza může hodit i k něčemu jinému. Na Twitteru napsal: „Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací.“ Přišel koronavirus jak na zavolanou, aby pomohl zmíněným politickým silám?

Žádný pokus o převzetí České televize Andrejem Babišem ani nějaké spojnice mezi koronavirem, Andrejem Babišem, komunisty a fašisty prostě nevidím. To je zase jen pokus o umělé vyvolávání hysterie. Pokud měl na mysli nějakou demonstraci kvůli volbě členů Rady ČT, tak v tom jim nikdo nebrání. To, že do toho zasáhl koronavirus, je druhá věc. Také do toho zasáhlo špatné počasí, je otázka, kolik lidí by se vůbec sešlo. Lidé se dál zajímají o složení mediálních rad, na tom se nic nemění. To, že je ten politický souboj o jednotlivé radní často dost nechutný, viz ten e-mail pana Berkovce, je pak druhá věc. Ale nepřijde mi vůbec předmětné to spojovat s epidemiologickou situací.

Také spolek Milion chvilek pro demokracii se ocitl na okraji zájmu. Jeho cesta kraji byla narušena, jeho činnost utlumena. Dáváte spolku šanci, že za měsíc, za dva, až se věci snad vrátí do normálu, na nějaký restart?

Milion chvilek pro demokracii se zachoval velmi odpovědně, když své protesty přerušil. Ale všechno se vrátí do normálních poměrů. Dnes vidíme, že i opozice se chová opatrněji a méně konfliktně než ještě před týdnem nebo před čtrnácti dny. Souvisí to s tím, že koronavirus překryl prakticky všechna ostatní politická témata. Ale tím, jak se ta situace bude – doufám – lepšit, tak se politika bude vracet do popředí zájmu včetně vládního a opozičního souboje a včetně protivládních demonstrací. Myslím, že důvodů, proč vyjít do ulic proti Andreji Babišovi, bude ještě celá řada a lidé si jich užijí do sytosti.

