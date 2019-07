Babiš je první premiér, který se v Bruselu postavil panstvu. Může čekat pomstu. Miloš Zeman je naše pojistka proti sorosovské barevné revoluci, říká Jiří Vyvadil

ROZHOVOR „Petříček je nejhorší ministr zahraničních věcí od vzniku ČR. Je naprosto šílený. Připomíná mi bolševiky v prvních měsících v roce 1948. Byli plni fanatismu a nadšení, ale hloupí,“ hodnotí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Jiří Vyvadil, český právník a politik. Věnuje se i summitu Evropské rady. „Andrej Babiš byl mimořádně aktivní. Nechat zablokovat celou Radu, to je výraz obrovské odvahy. Je prvním českým premiérem, který se postavil proti celému proudu západoevropských politiků, kteří námi opovrhují, a donutil je změnit to, co si panstvo Merkelová, Tusk, Macron, Rutte a Sanchez připravilo v úzkém mocenském dohovoru v Osace. Budou se mu mstít,“ je přesvědčen.

Hodně se teď rozebírá role ČSSD ve vládě, sociální demokraté zvažují, zda v ní mají zůstat. Vy jste se ČSSD věnoval ve svých červnových textech na serveru Vaše věc. Jako na první chybu ČSSD ve vládě upozorňujete na jmenování Tomáše Petříčka ministrem zahraničí. Doslova uvádíte, že „je typickým představitelem rétoriky TOP 09 a STAN a neskutečné střevo“. Jak tedy hodnotíte českou zahraniční politiku pod vedením ministra Petříčka? A je podle vás on tím nejhorším ministrem současné vlády, jak vychází z nějakého průzkumu veřejného mínění?

Byl to výzkum agentury SANEP, kde měl dvanáct procent úplně na posledním místě. Petříček je nepochybně nejhorší ministr zahraničních věcí od vzniku České republiky. V mnoha ohledech jsem nesouhlasil s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Tehdy se v jisté fázi dala jeho politika pochopit, protože vztah k Západu k nám nebyl tak zlý. Ale Petříček je naprosto šílený. On jede jako ministr zahraničí na Ukrajinu za Porošenkem ho podpořit. Přitom si má zjistit, že Porošenko drtivě prohraje a vláda padne. Teď jede do Gruzie, kde jsou mohutné demonstrace protiruské, ale současně i proti současné vládě. Pokládám ho vyloženě za nemocného člověka. Připomíná mi bolševiky v prvních měsících v roce 1948. Plni fanatismu a nadšení, ale hloupí.

Není spíše problém, že on je naprosto nezkušený, zatímco ministři zahraničí – se kterými jste třeba i nesouhlasil – byli alespoň politici zkušení?

Ne. O tom to není. Že je nemocný, je formulace emotivní. Myslím to ideologicky. Něco jako Jakub Janda. Ideologicky bude vždy a za každé situace proti Rusku. Ne že by Západ Rusko miloval. Ale ví, že je plno věcí, kdy s nimi musí mluvit. Že to jinak nejde. On vždy bude proti nim bojovat. Nemá ani předvídavost v tom, že se politické procesy mohou měnit. Všichni vědí, že ve Venezuele barevná revoluce neprošla, a on tam ještě posílá deset milionů. Není to tím, že je mladý. Má hodně informací, ale destruovaných v jednoznačném směru.

Další věcí je spor o ministra kultury Staňka. Píšete, že předseda ČSSD ho vydržel hájit jen jeden den. Dnes je Staněk nejpopulárnějším ministrem ČSSD. Je to tím, že voliči ČSSD příliš nechápou jeho odvolání, které následovalo poté, co sám odvolal ředitele Národní galerie pana Fajta, se kterým naopak souhlasí?

Úplně jinak myslí voliči ČSSD a voliči TOP 09 či Pirátů. Ti všichni budou odvolání Staňka tleskat. Naopak voliči ČSSD, když poslouchají ty komentáře umělců, které jsou velice pohrdlivé vůči obyčejným lidem. Zatímco moje generace před třiceti lety umělce milovala, dnes – zvláště sociálnědemokratičtí voliči – tento typ umělců (a je jich bohužel devadesát procent) doslova nenávidí.

Takže když se může umělcům něco zatrhnout, tak s tím souhlasí. Když si navíc ještě ředitel dá mimo zákon přes milion, tak je to pro ně nehoráznost. Takže u TOP 09 můžete chtít Staňkovo odvolání. Ale ne u levicové sociální demokracie. To jsou jasné věci. Nebo vezměte Jana Hamáčka, jak protestoval proti tomu kandidátovi do Rady ČT.

Myslíte Michala Semína?

Ano. Je absurdní, aby se kvůli němu hrozilo odchodem z vlády. Řadový obyčejný člověk ho vůbec nezná a neví, kdo to je. Byl jsem v té straně dvacet let, proto se vždy rozčílím, když vidím, jak to vedou. Mohli spokojeně žít a udělali by sedm, osm až deset procent. Ale neměli blbnout. Nikdy neměl Hamáček bojovat za Petříčka, nikdy neměl bojovat za Pocheho a teď konečně měl ministra, který lidi zaujal, a on ho odvolává. Je už přece nějakých dvacet let sociálním demokratem. Zná naladění jejich voličů. Stále mluví jakoby k voličům TOP 09. Čte Respekt. Ten voliči ČSSD určitě nečtou. Čtu ho já jako labužník, ale normální lidi ho číst nemohou.

„Pomalu to vypadá, jako by se Hamáček dohodl s pravicovou a pirátskou opozicí, že udělá vše pro to, aby ČSSD zmizela z Poslanecké sněmovny, aby opozice jednoho dne s odřenýma ušima mohla Babiše porazit,“ jste také napsal. To je myšleno v určité nadsázce...?

Ano. Nadsázka. Ale zároveň trošku bolestná. Oni se nepoučí z chyb. Bohuslav Sobotka skončil na tom, že četl liberálnědemokratické tiskoviny. Hospodářské noviny ho chválily, byl z toho nadšený. Odvolával Babiše, šel na ulici, tam mu tleskali. Za čtrnáct dní zjistil, že mu propadly preference. Ten, kdo tleská novinářům, neznamená, že by volil sociální demokracii.

Vláda přečkala ve středu hlasování o nedůvěře vládě. Vy jste k tomu uvedl, že nejsme jako Slovensko, a že „je tento výsledek cenný nejenom pro vládu, ale i pro Českou republiku, protože jsme nepropadli chaosu středoevropské barevky, kterou zvlášť brutálně na Slovensku spoluorganizoval Čaputové předchůdce Kiska, který své kroky pečlivě konzultoval podle některých zdrojů s mágem barevných revolucí Sorosem, jemuž se podařilo dosáhnout odvolání premiéra Fica a jeho nahrazení Pellegrinim“. Myslíte si tedy, že protibabišovské protesty mají společné znaky s těmi proti Ficovi?

Mají stejné znaky. Ale i s těmi, co jsou proti Orbánovi či v Polsku. V každé zemi to může organizovat někdo jiný, ale je napojen. U nás je to Transparency International, část je placena z příjmů Sorose, podobně jako Člověk v tísni, což je dneska militaristicky ideová organizace. Rozdíl je v tom – že u nás jsou velké demonstrace, může tam přijít ještě více lidí, v televizi se z toho radují, že už to bouchne – a zase to nebouchne. Je samozřejmé, že dokud je prezidentem Miloš Zeman, tak se to nemůže zlomit. Kdyby byl prezidentem například Drahoš, tak je možné, že dnes by tam Babiš už nebyl. To je třeba říci. Prezident má v určité fázi poměrně silné manévrovací schopnosti. I z toho vyplývá moje logika, proč to u nás nemůže nastat. Dovedeme včas volit trochu jinak než Slovensko. Stačí rozdíl deseti procent a změní se celé uspořádání státu.

Je pravda, že na Slovensku byl prezident proti premiéru Ficovi, to je rozdíl oproti nám...

Ale nejenom v prezidentovi. Kardinál Duka mluvil o mlčící většině. Vypadalo to, že všichni tím žijou, ale podle výzkumu Medianu šlo, tuším, o pětatřicet procent lidí, kteří to jednoznačně podporovali. Takže i v tomto jsme my někde jinde.

Nevíme v tuto chvíli, jak se budou vyvíjet věci příští, nicméně vy Andreji Babišovi doporučujete, aby do předčasných voleb šel, a za příklad mu dáváte Sebastiana Kurze z Rakouska. Proč si myslíte, že by to bylo pro něj výhodné?

Za svých mladých let jsem mohl obdivovat víc evropských politiků, třeba Helmutha Schmidta nebo Francoise Mitteranda. Dnes je to jen Sebastian Kurz. Je to velký frajer. Momentálně má v preferencích 38 procent, takže volby v září stoprocentně vyhraje. U Andreje Babiše jsou věci, ve kterých musí přitvrdit. A když přitvrdí, bude mít 35 procent, a když nepřitvrdí, tak nakonec vyhrajou Piráti. Musí neschválit zprávy České televize, nesmí chodit k Václavu Moravcovi. Oni ho zatáhnou do diskuse na Čapí hnízdo, dluhopisy, stále se to opakuje a nic to neřeší.

Nicméně demonstrace proti Babišovi nabíraly na síle a počet účastníků se stále zvyšoval, až na Letné to byla největší demonstrace po listopadu 1989. Vy však uvádíte, že hlavní organizátor Minář z Milionu chvilek pochopil, že ničeho nedocílil, a zatroubil na strategický ústup... není to však jen letní přestávka před horkým podzimem?

Řekněte mi a co by dělali na té příští. Proč nepokračovali? Došla jim už šťáva. Co by tam proboha mohl ještě povídat. Znovu odvolávat ministryni spravedlnosti a Babiše? Já sám bych byl pro předčasné volby a nebál bych se jít do střetu. Ať se to udělá klidně v září. Když budou předčasné volby, tohleto odpadne. Všichni by se soustředili na volby. Netvrdím, že by „Chvilky“ nic neorganizovaly, ale už by to nemělo šťávu. Andrej Babiš pořád vládne. Pořád ho nemohou odstranit. Což je dráždí. Já je lidsky chápu, musejí něco udělat. On tam pořád je, už dávno by měl mít dvanáct procent. On když poklesne, tak na dvacet pět, čehož oni nedosáhnou. Je v tom bezmoc. A teď by se uvolnily tlaky. Tak ať se uvolní. Mám pocit, že by stejně zvítězil. Odpadly by malé strany, možná by odpadla i ČSSD.

Bude v tom hrát nějakou roli Evropská unie? Také jste napsal, že „když Západ popadne davová psychóza, je nebezpečný. Známe to z případu vítací politiky a kvót v politické oblasti, ale i oblasti životního stylu, typu akce MeeToo, genderismu apod. Víme, že se nám Evropská unie bude mstít.“ Jakým způsobem? A nebude to namířeno proti Andreji Babišovi?

Zcela nesporně. Andrej Babiš byl teď mimořádně aktivní. Což žádný náš premiér zatím nebyl. Nechat zablokovat celou Radu, to je výraz obrovské odvahy. Je prvním českým premiérem, který se postavil proti celému proudu západoevropských politiků, kteří námi opovrhují, a donutil je změnit to, co si panstvo Merkelová, Tusk, Macron, Rutte a Sanchez připravilo v úzkém mocenském dohovoru v Osace. Eurofilové na něj hrozně útočí. Přitom Babiš je pragmatik. Určitě není proti Evropské unii. Ale nechce tuto Evropskou unii, a to poměrně hodně. Nechce euro ani kvóty. Samozřejmě že se zastával Polska i Maďarska. Timmermans bude místopředsedou, evidentně se mu teď budou mstít. O tom je třeba mluvit. Tak jako každý ví, že jdou proti Orbánovi i Polákům. Babiš musí jet po své linii.

Premiérům V4 ve spolupráci s některými dalšími se podařilo odvrátit jmenování Marka Timmermanse šéfem Evropské komise. Podle Tomáše Prouzy však V4 prohrála úplně všechno, a ještě jsme si podle něj zhoršili pověst spoluprací s problematickými Maďary a Poláky. (Řekl to v Českém rozhlase na stanici ČRo Plus). S tím souhlasit nebudete?

Určitě ne. Jinou alternativu tady ve středu Evropy než vzájemnou spolupráci nemáme. Ano, Babiš je teď zlý muž. Tohle je první bitva, kterou vyhrál, a oni mu to budou vracet. Stoprocentně se nám budou mstít. Je dobré o tom mluvit. Není to naše chyba. Babiš je vyjednávač a výborný taktik. Například si dobře zmapoval, že oni si udělali dohodu v Osace a nechali italského předsedu vlády bokem. Takže se přidal k nám. Západní politici námi opovrhují. Babiš jim ukázal, že se jich nebojí. Svou úlohu současného předsedy V4 i premiéra ČR zvládl výborně.

