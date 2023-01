Babiš nemá v druhém kole šanci, měl by odstoupit a podpořit Baštu. Okamura předkládá důvody

reklama

Prezidentská volba se blíží. Hnutí SPD podporuje Jaroslava Baštu. Co je to hlavní důvod, proč by ho měli podle vás voliči volit, a v čem se odlišuje od ostatních?

To hlavní je, že se zavázal, že když bude zvolen, neprodleně odvolá vládu Petra Fialy, která naši zemi vede do války a bídy, a po jmenování úřednické vlády že vypíše nové volby. Fialovu vládní pětikoalici nyní podporuje pouze kolem 20 % občanů. Takže ti lidé, kteří nechtějí Fialovu vládu, by měli volit Jaroslava Baštu, protože sněmovní volby jsou až za tři roky. Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer jsou oficiálními kandidáty pětikoalice, čili vládu neodvolají, a nechce ji odvolat ani Andrej Babiš. Vyzývám Andreje Babiše, aby odstoupil z prezidentské kandidatury a zvýšil šance Jaroslava Bašty, který jediný za opozici má šanci zvítězit v druhém kole.

Pane předsedo, a na to jste prosím přišel jak?

Andrej Babiš nemá v druhém kole šanci zvítězit, protože 70 % lidí si ho nepřeje mít za prezidenta. Naopak Jaroslav Bašta je jako disident a politický vězeň z doby normalizace přijatelný v druhém kole i pro některé voliče pětikoalice. Například řadě voličů pětikoalice vadí komunistická a rozvědčíkovská minulost Petra Pavla. Jaroslav Bašta má tedy mnohem větší šanci uspět v druhém kole než Andrej Babiš. Navíc Jaroslav Bašta je skutečný kandidát opozice, Andrej Babiš nikoli. Babiš prosazuje prakticky podobnou politiku jako pětikoalice.

Skutečně? Není to jenom vaše rétorika?

Hnutí ANO Andreje Babiše se minulý měsíc spolčilo s Fialovou vládou a společně si prohlasovali výcvik čtyř tisíc ukrajinských vojáků za naši miliardu korun na území ČR. Zároveň Andrej Babiš opakovaně odmítl referendum o vystoupení ČR z EU, a jak víme, tak hlasoval pro přijímání afghánských migrantů do ČR a na základě toho tady již jsou. Též podporoval povinné očkování občanů proti covidu. Babiš podpořil Green Deal Evropské unie, kvůli kterému zdražují energie. Babiš již jako premiér podpořil i Marrákešskou deklaraci, v níž „partneři uznávají potřebu povzbuzovat a posilňovat cesty zákonné migrace… mezi Evropou a zeměmi severní, západní a střední Afriky“.

Tehdejší premiér Babiš podpořil také globální pakt o uprchlících. Babiš podpořil neziskovku Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podporoval, aby v Praze byla Středoevropská univerzita globalisty George Sorose. Opakovaně podpořil a prosadil nominaci Věry Jourové z ANO na eurokomisařku. Ta jasně prosazuje diktát EU a cenzuru. Babiš se hlásí k podpoře Evropské unie a Spojených států. Jaroslav Bašta hájí jen zájmy České republiky.

Mnozí zpochybňují, že může prezident jen tak odvolat vládu, jak to chce učinit Jaroslav Bašta. Ústavní právník Jan Kysela to dokonce označil za puč. „Pokud by ústavní aktér v roli prezidenta republiky svrhl vládu, která se opírá o vůli Sněmovny, která se opírá o vůli voličů, tak jak to jinak chcete popsat?“ uvedl.

Ústava ČR tuto pravomoc v článku 62 a) prezidentovi jasně dává bez jakýchkoli dalších podmínek: „Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.“ Tuto pravomoc prezidenta potvrdili v minulosti i někteří ústavní právníci. „V klíčové otázce, kdy může být premiér odvolán, ústava podmínky nestanoví. Byť je to pro mnohé šokující, naše ústava umožňuje poloprezidentský systém,“ uvedl pro Lidové noviny expert na ústavní právo Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Podobně to vidí i další ústavní právník Zdeněk Koudelka. Navíc, v této věci ani neexistuje žádný rozsudek Ústavního soudu, který by náš názor rozporoval.

Pokud jde o pana Kyselu, který dlouhodobě podporuje strany Fialovy koalice, vidíme, že podobně jako například Pavel Rychetský, který o sobě řekl, že se více cítí občanem Evropské unie než České republiky, podporují globalistickou agendu, které Jaroslav Bašta nevyhovuje. Podle Ústavy ČR je prezident hlavou státu a občany přímo volený prezident má vysokou legitimitu. Ústava ČR skutečně dává prezidentu republiky velké pravomoci.

Proto znovu vyzývám všechny občany, kteří nejsou spokojeni s Fialovou vládou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu, který chce jako jediný odvolat premiéra Fialu a jeho vládu. Není totiž jiná možnost, jak se rychle a jistě zbavit Fialovy vlády, jelikož volby do Sněmovny jsou až za tři roky... Prezidentskou superdebatu v TV Prima drtivě vyhrál Jaroslav Bašta se 47 % hlasů diváků a zcela deklasoval soupeře. V debatě se spolu utkali Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Tomáš Zima.

Psali jsme: Profesorka u tabule. Vědomosti Danuše Nerudové opakovaně baví národ „Hazardování s lidskými životy!“ Válek se směje, ale podívejte na Čínu. Vážné varování je tu „Také je možné, že dostanu 25 procent“. Hilšer odstupovat nebude, pustil se do Nerudové Hezké krabice, ale uvnitř... Středula prozradil, co odhalí prezidentské debaty. A o kom?

Pojďme k něčemu jinému, nejenom prezidentskou volbou žije česká politika. Pod vedením premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana vypracovává Úřad vlády a ministerstvo vnitra plán tzv. boje proti dezinformacím. Je podle vás něco takového potřeba?

Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat lidi za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Tento plán mj. obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu (tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí) provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. Hnutí SPD s tímto zákonem zásadně nesouhlasí a odmítáme cenzuru. Oni o nás lživě hovoří jako o extremistech jen proto, že chceme normální životy a nechceme válku, ale sami zavádějí totalitu.

Pod těmito viditelnými tématy trochu zapadá, že Fialova vláda zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a na plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Souhlasil byste s touto podporou z unijních peněz?

Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 (s deficitem ve výši 295 miliard korun!), tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 procent! Kdyby vláda škrtla zbytné výdaje, jako jsou například desítky miliard solárním baronům, tak se není potřeba zadlužovat. Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu! Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a na globalistických finančních institucích. Hnutí SPD proto s dalším navyšováním dluhu nesouhlasí. A také proto, že to probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco politici řeší půjčky na environmentální závazky, lidé stojé fronty před lékárnami, kde ve vánočním týdnu byl nedostatek mnoha léků. Co na to říkáte?

Ano. Navíc, nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje, nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů, například pro server Seznam, může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný.

Odpovědnost za to má vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který současnou lékovou krizi neřeší a namísto toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění.

Jak byste to řešili vy?

V SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a na farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu léků. Náš stát musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý.

Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce. U koho podle vás hledat důvody?

Ceny vzrostly v důsledku projektu EU „Green Deal“ a v důsledku sankční konfrontace s Ruskem; toto oboje jednoznačně podporuje a prosazuje současná Fialova vláda. Důsledky „Green Dealu EU“ se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění „Nové zemědělské politiky EU“, a s tím dále porostou ceny potravin.

Co by s tím ale udělala SPD?

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení takových opatření, která by ceny základních potravin pro české občany snížila, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dále více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Prosazujeme především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska, či cenovou regulaci některých základních potravin. Z dlouhodobějšího hlediska je potřeba obnovit potravinovou bezpečnost a soběstačnost České republiky v základních potravinách, které lze produkovat na našem území. Není možné, aby na úrodné půdě stály solární elektrárny či montovny.

Premiér Petr Fiala zaslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi v minulém týdnu návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Je podle vás správné, aby byl jmenován, když aféra z brněnského magistrátu ještě zdaleka není vyšetřena?

Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brna. V této kauze policie zasahovala a prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka, který byl v minulém volebním období v Brně náměstkem primátorky. Celá tato trestní záležitost není ani zdaleka vyřešena, stejně tak jako není zcela jasná role Petra Hladíka v ní.

„Mladí muži s imigračním pozadím“ o silvestru v Německu brutálně napadali policisty, hasiče a záchranáře a scény podle svědků připomínaly občanskou válku. Podle deníku Bild imigrantští výtržníci pálili vůči policii pyrotechniku a útočili na hasiče, kteří pak mohli uhasit vzniklé požáry jen za dohledu policie. Můžeme tedy v dalších měsících očekávat takové scény, jako jsme viděli v minulém desetiletí?

To je důsledek politiky multikulturalismu a masové imigrace z rozvojových zemí. V západní Evropě prudce přibývá obyvatel s imigrantskými kořeny a ti začínají mít většinu v některých čtvrtích a dokonce i v některých městech. Během několika desítek let mohou přečíslit původní evropské obyvatelstvo. Tohle v naší zemi nechceme! Odmítáme masovou imigraci z muslimských a afrických zemí a ideologii multikulturalismu!

