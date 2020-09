Babiš pro PL: Vystrčil na Tchaj-wanu? Volební kampaň. Propagační cesta za státní peníze. Ani neumí anglicky. A Pavel Novotný...

ROZHOVOR Vystoupení šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu dokládají, že účel cesty je ovlivnit domácí politické dění. ParlamentnímListům.cz to řekl premiér Andrej Babiš. Podle něho je Vystrčil diplomatický amatér. „Se zahraničními partnery prostě nemluví a on s nimi vlastně ani mluvit nemůže, protože neumí anglicky,“ podotkl Babiš.

Pane premiére, jak to vypadá s vaší běloruskou iniciativou? Po třech týdnech demonstrací se zdá, že evropská aktivita utichá.

Celé to je vnitřní záležitost Běloruska, protože Bělorusové sami si musí rozhodnout jak a co ve své zemi chtějí. Nemůžeme násilně ovlivňovat jejich vnitropolitickou situaci nebo se do toho vměšovat. Setkal jsem se zástupci běloruské menšiny, dali mi nějaké informace, které se měly týkat zapojení lidí z naší země do nepokojů v Bělorusku. Nechal jsem to prověřit a dnes s určitostí vím, že jakékoliv nařčení, že ČR ovlivňovala situaci v Bělorusku, nejsou pravdivá. Zároveň jsme ve vládě probrali možnost humanitární pomoci. Přistupovat k nějakým sankcím, jak to udělali v Pobaltí, tak o tom neuvažujeme, jsme součástí EU. Budeme v této záležitosti postupovat podle dohody na evropské úrovni.

Nemluvíte teď trochu jinak? Před pár týdny jste byl de facto lídrem mezi evropskými státy a vyzýval jste k akci a podpoře běloruské opozice.

Ano, určitě. Může to vypadat, že mluvím jinak. Předně chci říct, že jsem se v nějakých akcích proti Bělorusku neangažoval, jsem velice pragmatický člověk. Abych vyzýval vedení nějakého státu v Evropě nebo na jiném kontinentě k dodržování lidských práv a jeho občany k aktivitě, když vím, že se tam nic nemůže změnit, tak to nedělám. V případě Běloruska jsem to udělal poprvé, protože ty lidi znám, před rokem 90 jsem s nimi obchodoval. Za další je to velmi blízko naší země, jsou to Slované a měl jsem pocit, že by tam mohlo dojít ke změně tím, že i prezident Lukašenko do značné míry připouštěl změnu ustavy a nové volby. To ve mně vyvolalo optimismus, který mě bohužel už teď přešel. Bohužel žádná rychlá změna k demokracii asi úplně neproběhne. Prostě já si vnitřně myslím, že ti lidé mají dostat šanci si své zástupce zvolit ve svobodných a demokratických volbách a žít ve svobodné zemi. To, co proběhlo teď v srpnu, normální svobodné volby nebyly.

Takže byste ani nepodpořil nějaké ostřejší sankce?

To běží, na sankcích vůči konkrétním představitelům tamějšího režimu se shodli ministři zahraničních věcí členských států EU. Seznam zatím není konečný, ale je jasné, že půjde o Bělorusy, kteří se podíleli na násilnostech vůči svým spoluobčanům. V každém případě plošné ekonomické sankce podle mého názoru nemají smysl, protože čeho se tím dosáhne? Poškodí to tu zemi a nakonec i tamní lidi. Nemyslím si zkrátka, že by sankce na vývoji v Bělorusku něco změnily. Je vidět, že Lukašenko dělá všechno proto, aby zůstal u moci.

(Ne)funkčnost sankcí se koneckonců ukázala v případě Ruska, kde sankční opatření trvají už celé roky, a pokud to někoho poškodilo, tak třeba naše firmy, které přišly o místa na ruském trhu a ta jsou dnes již obsazena jinými západními státy…

Samozřejmě. Na tohle téma se vede v rámci Evropské unie věčná debata, že by bylo dobré najít nějaké řešení a přijít s účinnou pákou na dodržování Minských dohod. Rozhodování v této věci se zatím nijak nepohnulo a celý příběh Ukrajiny, jejím vývoji a o tom, jak by to mělo být, nedopadl dobře.

Předseda Senátu uskutečnil cestu na Tchaj-wan, o které se měsíce mluvilo. Vy jste odsoudil výroky čínského ministra zahraničí, který mluvil o tom, že Čína přiměje Vystrčila zaplatit vysokou cenu, pak přišla další silná prohlášení. Co na tento poněkud nezvykle ostrý způsob diplomacie říkáte?

Mám na starosti hlavně Evropskou unii, kde mám i dobré výsledky, které jsou konkrétně vidět. Takže se soustředím na tohle, na transatlantické vztahy a ekonomickou diplomacii. Teritorium Číny neřeším a neangažuji se v tom. Samozřejmě ale výroky čínského ministra jsou neadekvátní, nemůže si dovolit vyhrožovat druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli naší země. Bez ohledu na to, o co se jedná. Prostě není možné, aby nám někdo takto vyhrožoval.

Budete v té věci něco podnikat i jako vláda? Nějaký oficiální protest nebo něco?

Ne, to nemá význam. Ozvalo se už naše ministerstvo zahraničí, které si pozvalo čínského velvyslance na kobereček, což je dobře. Máme na to jasný názor, a to včetně celé té tchajwanské cesty z hlediska naší zahraniční politiky a s panem Hamáčkem i Petříčkem to vidíme stejně. Není tam co dál řešit.

A cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan byla tedy z vašeho pohledu zbytečná nebo nesmyslná? Nebo jak to vidíte?

Nevíme, jaké reakce to z čínské strany vyvolá, to se ukáže s odstupem času a budeme si moci říct, jaké byly plusy a minusy té cesty. V této chvíli to moc víc nechci komentovat. Zatím je to akce pro česká a zahraniční média bez reálného výsledku pro naši zemi. Pan Vystrčil se umě zapojil do kampaně před našimi krajskými a senátními volbami, ale i do předvolebního boje v USA, kde je vztah k Číně velkým tématem.

Známý starosta Řeporyjí Pavel Novotný z ODS napsal do Číny dopis, ve kterém svérázně žádal omluvu pro ČR. Čínské diplomaty označil za bezohledné kašpary, kteří si na nás otevírají hubu. „Nebudete nás vysírat,“ napsal. Jakkoli to není člověk z vaší strany, je to od politika adekvátní reakce?

(Směje se) To fakt není. Neříkám na to vůbec nic. Nebudu komentovat nějakého komunálního politika. Neznám ho. Obecně nerad komentuji pokusy politiků o zviditelnění, obzvlášť pokusy agresivní a vulgární. Zahraniční politiku dělá vláda a teď vidíme, kdo všechno se do toho míchá. Pan Hřib (pražský primátor, pozn. red.) je na Tchaj-wanu místo toho, aby zůstal v Praze, kde je potřeba řešit spoustu věcí. Když se ho nějaká novinářka na Tchaj-wanu zeptá na luskouny, zda je přiveze do Prahy, tak si hned na místě domluví návštěvu zoo. Je to prostě jen propagační cesta za peníze našich daňových poplatníků. Nic víc, nic míň. Z hlediska zahraniční politiky naší země, její oficiální části, tahle cesta nemá žádný význam.

Takže tam jeli kvůli domácímu publiku a svým potenciálním voličům?

To říkáte vy, ale já s tím souhlasím.

Miloš Vystrčil v projevu na Tchaj-wanu mluvil též o domácí politice, kritizoval prezidenta Zemana a zmínil Milion chvilek, který ocenil s tím, že bojuje za demokracii podobně jako mladí Tchaj-wanci. Co na to říkáte?

(Vybuchl smíchy) To myslíte vážně?! Fakt? No to jste mě pobavil. Tomu vážně nerozumím, je pro mě vážně překvapení, že pan Vystrčil mluví o naší vnitřní politice v zahraničí. Tohle je úplně nevhodné. Dokazuje to, co tou cestou sleduje, a že to je diplomatický amatér.

Co z pozice premiéra říkáte na to, že šéf Senátu v zahraničí takto mluví o domácím dění?

Jak sleduji některé komentátory, tak pan Vystrčil je další kandidát na prezidenta, už několikátý v řadě. Máme těch kandidátů tolik, že ztrácím přehled. Pan předseda Senátu samozřejmě nemá žádné mezinárodní zkušenosti, je komunální politik, který se stal předsedou Senátu. Každý, kdo má aspoň elementární diplomatické znalosti ví, že o domácí politice, obzvláště způsobem, jakým to předvedl pan předseda Vystrčil, se se zahraničními partnery prostě nemluví a on s nimi vlastně ani mluvit nemůže, protože neumí anglicky.

