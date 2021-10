Babišova drahota? Jděte, tohle bude dílem jiných. Už brzy. Komunista Valenta burcuje

Zvýšení životní úrovně zvláště u těch sociálně nejslabších je nyní již neopakovatelné. Tak nějak jsme si na to už zvykli, ale časy se změnily. Zapomnělo se na ledaccos... To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz v této době ještě poslanec za KSČM Jiří Valenta: Nečekejme zatím protesty, ale čas hraje proti nám...

Pocítí občané podle vás v nedaleké budoucnosti absenci levice ve vrcholné české

politice?

je pouze „Babišova“, ale účelově se mýlí. Zdražování je doprovodným ekonomickým jevem

kapitalismu a působení a dominance pravicových sil v politickém systému, tedy je tzv. nejen

Babišova, ale rozhodně i jejich. Občané bohužel v těchto volbách preferovali variantu

„antibabiš“, bez ohledu na fakt, co jim to následně přinese. Nechci se dosluhujícího předsedy

vlády nikterak zastávat, ale souhlasím s názorem, že v uplynulém volebním období došlo ke

strmému nárůstu životní úrovně, a to zejména u sociálních skupin, které to potřebovaly

nejvíce a byly předchozími vládami naprosto opomíjeny. A prakticky vždy jsme se v tom

angažovali my, poslankyně a poslanci KSČM, kteří jsme na menšinovou vládu museli často

tzv. pořádně zakleknout, aby z ní něco pořádného vypadlo. Bohužel je pravdou, že jsme zase

v jiných oblastech museli trošku povolit, což se mnohým nemuselo líbit, ale taková je již

politika. Skutečnost je taková, že poprvé od roku 1989 jsme měli možnost promlouvat do

vládní politiky a výsledky byly a jsou znát. Chybou bylo, že jsme je potom nechali Babišovi

odprezentovat jako výsledky „jeho práce“, a i proto jsou mnozí naši bývalí voliči ideově

již u něho.

Co se to vlastně stalo, že levicová politika není in a naopak se jaksi zapomnělo na

to, co se pod taktovkou pravice dělo v devadesátých letech...

Domnívám se, že je to důsledkem právě toho, že se životní úroveň mnohých zvýšila a

poptávka po iniciátorech tohoto růstu naopak klesla. Populisté a někteří představitelé pravice

tak začali slibovat nesplnitelné, zatímco my jsme se chovali stále konzistentně a odpovědně.

A lidé chtějí, možná zcela přirozeně, stále více, často bez ohledu na možnosti státu. Ve svých

předkládaných slibech občanům již jen obtížně maskují touhu především po osobním profitu.

Zde vynikají především někteří podnikatelé kmotrovských kontur, kteří se svými politiky

odklánějí státní penězovody jinam, než je potřebné. Je pravdou, že lidé na devadesátá léta

hodně zapomněli, ale oni se rychle, po nástupu „pětikoalice“ k exekutivní moci rozpomenou.

Přeji jim, aby to bylo co nejdříve, než bude bohatství státu, a privatizovat lze toho ještě

poměrně mnoho, ohlodáno až na kost.

Že by vše bylo odpuštěno a zapomenuto?

Ano, o to jde našim „pravicovým demokratům“ také, spíše ale především! Snaží se překrývat

své novodobé ekonomické zločiny a pochybení, ale i jiné delikty, kterých je za těch

posledních třicet let bezpočet. A dělají to prostřednictvím tendenčně zbarvených a mediálně

vhodně odprezentovaných výseků historie. Ty mají odradit od levicových tendencí a

uvažování zejména ty volebně nerozhodnuté. Do těchto aktivit se investuje obrovské

množství peněz nejen ze soukromých kapes mnohých miliardářů a multimilionářů, bojících se

spravedlnosti, ale i často přímo z kapes nás všech, ze státního rozpočtu. Politické neziskovky,

pod vedením mladých antikomunistů a antilevičáků, přímo ovlivňují veřejné mínění, když

přitom ideologicky alternují odbornou veřejnost či skutečné pamětníky. Efektivně vytvářejí ve

společnosti rozkol, nenávist mezi jednotlivými skupinami obyvatel, kážou a vnucují pokřivenou

morálku jediné pravdy, a když jim občas dojdou síly, vypomohou veřejnoprávní média.

Oprávněný princip objektivního řešení neuralgických bodů ve vývoji československé a české

společnosti, setrvale pokřivují zvýšeným morálním důrazem na konfliktní dobu před mnoha

desítkami let, ovšem současně nechtějí nikterak řešit to, co sami, buď oni, nebo jim spříznění

politici či „rádobypodnikatelé mafiánského střihu“, relativně nedávno národu způsobili. A

nebylo toho rozhodně málo, přičemž Sněmovna dokonce, na návrh komunistů k tomuto přijala

usnesení, že k obrovskému rozkrádání státního majetku, privatizačním podvodům, skutečně

v devadesátých letech docházelo. Takovéto prohlášení zákonodárného sboru by bylo

samozřejmě za dominance kultu osobností pánů Havla či Klause nemyslitelné!

Hrozí podle vás nějaké sociální bouře? Budou stávkovat odbory?

Menšinová vláda rozdala občanům, někdy v souvislosti s koronavirem, jindy i čistě

populisticky, poměrně významné množství peněz, a ty dle referenčních zpráv bank nyní leží

na soukromých účtech. Mnoho lidí si chtělo zcela logicky udělat jakousi finanční rezervu,

ovšem nikdo nečekal, že kapitalistický systém si tyto peníze odsaje zpět sám, a to nyní

prostřednictvím vysoké inflace. Lidé, kteří si i díky odložené spotřebě něco našetřili, tak o

významnou část těchto úspor brzy přijdou. A až jim peníze dojdou, určitě vyrazí do ulic,

protože skutečná bída, například v kombinaci se zvyšující se nedostupností bydlení, se blíží.

Osobně věřím, že již další sněmovní volby budou o něčem úplně jiném, než byly volby tyto.

Levice se do Sněmovny zcela určitě vrátí, jsme společnost dominantně levicová a tento aspekt

nemůže být, z logiky věci, ve vrcholové politice nezastoupen. Ale doporučoval bych

občanům, ať dávají přednost skutečné levici, nikoliv těm, kteří si na zastánce sociálně

spravedlivé společnosti jen, ať již z jakýchkoliv důvodů, hrají.

Ceny rapidně stoupají a zdá se, že rozpočet bude novým Parlamentem setsakra

osekán...

Náznaky totálního přepracování návrhu rozpočtu již „pětikoalice“ mediálně avizovala. Ani

my bychom ale stávající návrh menšinové vlády nepodpořili, ovšem ze zcela odlišných

důvodů. Skutečně nám v něm chybí zesílený sociální akcent, nebo důraz na kvalitu

zdravotnictví pro všechny bez rozdílu a naopak třeba přebývají miliony a miliardy na podporu

zbrojení nebo činnosti již zmíněných politických či „promigračně koncipovaných“

neziskových organizací. Vadí nám tam samozřejmě i mnoho dalších věcí. Obsahových chyb

v jednotlivých kapitolách je tam, z pohledu KSČM, skutečně moc. Bohužel se domnívám, že

nový rozpočet ale bude ještě mnohem horší, sociálně necitlivější, myšleno tedy přirozeně

z úhlu běžného pracujícího člověka.

Končíte v Parlamentu po těch letech s určitou nostalgií? A co bude dál?

Samozřejmě, končím s nostalgií a poměrně neočekávaně, i když v politice, a zejména na

takovéto vrcholové úrovni, se musí skutečně počítat se vším. Osobně jsem ale spíše očekával,

že budou předčasné volby, než fakt, že levice takovýmto fatálním způsobem v řádném

termínu voleb propadne. Nejspíše tedy navštívím úřad práce a pokusím se najít nějaké

vhodné zaměstnání, práce se rozhodně nebojím. Do té doby se budu angažovat v bezplatných

stranických funkcích a samozřejmě také ještě vykonávám mandát zastupitele Plzeňského

kraje. Alespoň zde se mě hned tak „kluci a holky z pětikoalice“ nezbaví, a věřím, že moje

kvalitní opoziční práce bude pro občany regionu skutečným přínosem, protože i zde se dějí

roztodivné věci. Komunistická strana, jako taková, rozhodně neustrne, jen se musíme detailně

zamyslet co a jak dále. Sjezd, který je nejvyšším orgánem strany, se již blíží. Bude zvoleno

nové vedení a s ním, věřím, přijdou i jiné, efektivnější přístupy k realizaci naší politice. O

budoucnost komunistických myšlenek obavu určitě nemám, jen se musíme skutečně dobře

naučit, jak s nimi pracovat a efektivně je realizovat ve prospěch řádných a pracovitých lidí.



