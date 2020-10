Bezpečnostní expert Bohbot chce v Senátu provětrat Fischerův výbor. Zkušenosti z linie v Gaze se teď hodí i v Evropě

ROZHOVOR Bezpečnostní expert David Bohbot kandiduje do Senátu. Na Kladně, kde vyzve obhajujícího Jiřího Dienstbiera nebo dvojnásobného ministra Petra Bendla, se snaží oslovit voliče především svým bezpečnostním programem, který by ve Fischerově výboru určitě vyvolal velké pozdvižení v sále.

Blíží se senátní volby, jak vidíte své šance? A proč by lidé měli volit právě vás?

Lidé chápou, jak je důležitá bezpečnost, a vědí, jak zanedbaná v ČR je. Věří mi, že nechci o bezpečnosti jenom povídat, ale budu člověk činu. Je to také výsledek těžké práce mé a mého týmu. Chci říct dvě věci. První – je to jenom výzkum a stát se může cokoliv. Vidím, že mohu i vyhrát. Druhá – velice oceňuji i čtvrté místo, je to pro mě čest.

Zároveň říkám, že kdyby mě volili všichni lidé, kterým jde o bezpečnost, mohl bych porazit pana Dienstbiera, který je podle mě rizikem pro lidi v ČR a s jeho názory na migraci, vlastnictví zbraní a vůbec bezpečnost je mým pravým opakem. Je to škoda a je mi líto, že lidé, kteří se zajímají o bezpečnost, se nespojí a nevolí jednoho kandidáta.

Proti vám kandiduje řada lidí s dlouhými politickými životopisy, třeba bývalý hejtman a dvojnásobný ministr Petr Bendl, který se proti vám ostře ohradil. Nebo Jiří Dienstbier, obhájce mandátu a také bývalý ministr. Je podle vás taková kariéra ve volbách spíše výhoda, nebo nevýhoda?

Být dlouhou dobu v politice není plus. Naopak, myslím, že já, bez politické minulosti a s hlavním cílem zlepšit bezpečnost, jsem pro lidi zajímavější než politici, kteří dlouhá léta Kladensku změny k lepšímu jen slibovali. Co se týká negativní reklamy o panu Bendlovi, nechci na to reagovat, protože i o mě psali, že jsem agent Mossadu, i další věci. Nevím, s kým je pan Bendl v kontaktu, a není moje věc se k tomu vyjadřovat.

Mimochodem, jak je to tedy s tím „agentem Mossadu“? Vy sám jste to už v minulosti popřel...

Moje odpověď se nezměnila. Chápu, že si to někteří lidé mohou myslet, a respektuji to.

Vnímáte, že Senát, do kterého kandidujete, je řadou lidí přijímán dost kriticky? V poslední době zejména díky aktivitám zahraničního výboru v čele s Pavlem Fischerem. Navíc předpokládám, že vzhledem k vašemu zaměření byste se chtěl uplatnit právě v tomto výboru...

Názor na Senát si lidi dělají podle výsledků jeho práce. Když sleduji činnost výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, nedivím se jim a hodlám to změnit. Pod mým vedením by se stal aktivní a produktivní součástí Senátu. Jsem si jistý, že by to hodně lidí překvapilo a změnili by názor na význam Senátu v politickém systému ČR.

Často se v kampani zmiňujete o bezpečnostním programu, který máte připravený. Můžete prozradit, co mají lidé očekávat?

Ano, můžu. Soustředím se na dvě věci. Musíme školit všechny naše bezpečnostní složky a zajistit, aby byly připravené na současné hrozby včetně těch, které jsou u nás prozatím relativně nízké. Například rabování, teroristické útoky, velké agresivní demonstrace. Součástí připravenosti je i úzká spolupráce mezi bezpečnostními složkami, nové technologie apod. Chybějí nám nebo jsou na velice nízké úrovni i některé jednotky ozbrojených složek, které bude třeba teprve nově vytvořit nebo výrazně zlepšit. A ano, hodně spoléhám na zkušenosti a rady z Izraele, modifikované pro české prostředí.

Druhá věc je odolnost občanů a jejich důvěra v české bezpečnostní složky. Také zdůrazňuji můj bezpečnostní program pro školy a školky a zvyšování povědomí občanů o vlastní bezpečnosti. Bude to vyžadovat spolehlivé policejní síly chránící naše občany a silné bezpečnostní služby, které budou všichni respektovat. A civilisty, kteří vědí, že mohou věřit ve své vojenské a bezpečnostní síly. Dokud tohle nebude existovat, nebudeme v bezpečí. Musí se začít od základů, učit se metodologii a způsoby boje, zlepšovat kontrolní a infiltrační schopnosti a osvědčené bojové postupy. A také to vyžaduje zřízení silné a vycvičené armády schopné bránit náš stát.

Můj program obsahuje 18 bodů, které kompletně a systematicky pokrývají vše, o čem jsem mluvil. Od základu až po nejvyšší úroveň. Mám docela těžkou misi, ale není nesplnitelná.

Viděl jsem na Netflixu opravdu napínavý seriál Fauda, popisující život izraelských bojovníků, kteří z něj vycházejí jako velcí borci. Je to filmová nadsázka, nebo se to blíží realitě? Je skutečný boj opravdu tak tvrdý a jsou Izraelci skutečně tak dobří?

Pro mě Fauda není jen seriál. Je to realita, kterou jsem osobně poznal. Je to velmi blízké tomu, co se děje ve skutečnosti. Vysvětluje a ukazuje opravdové vztahy a problémy. Sloužil jsem v Gaze a situace je tam špatná, nikdy nekončící boj. A ano, Izrael umí ovládat situaci velice dobře, umí chránit území a občany přesně tak, jak to seriál ukazuje. Izraelští bojovníci jsou špičkoví a rychlí, je to výsledek tvrdého výcviku a těžké práce. Tak to je.

Izrael v posledních týdnech prolamuje mnohá tabu své dosavadní zahraniční politiky. Podepisuje dohody s arabskými státy, naposledy s Bahrajnem a se Spojenými arabskými emiráty. Co říkáte na tento „nový vítr“ v blízkovýchodní politice?

Jako Žid, který vyrostl v Izraeli, z toho mám velkou radost. Jako český občan, který žije v České republice se svou rodinou, a jako člověk, který zná a chápe arabsko-muslimskou mentalitu, z toho ale radost mít nemůžu. Proč, to vám vysvětlím.

Arabské země uzavírají mír s Izraelem proto, že si cení jeho síly a image. Zeptejte se Izraelce, co si myslí o izraelské armádě. Odpoví vám, že je nejlepší na světě. Zeptejte se na izraelskou armádu Američana, Araba nebo Čecha, a dostanete stejnou nebo podobnou odpověď. Vyžaduje to ohromné úsilí a mnoho práce. Díky tomu Izrael vytvořil silné bezpečnostní síly a umožnil lidem v Izraeli, aby se cítili bezpečně.

Zeptejte se ale Čecha, co si myslí o vlastní armádě, policii a bezpečnostních službách, a dostanete zpravidla negativní odpověď. Jedná se o velmi nebezpečnou strategickou hrozbu. Nepřítel nás sleduje a hledá slabiny. Odmítám souhlasit s touto skutečností a mám pocit, že se to musí změnit. To je také hlavní důvod, proč chci být senátorem, a věřím, že změnu dokážu iniciovat. Bude to hodně práce, ale té se nebojím.

S prací přijdou úspěchy. Všechno musí ale začít hned, dnes. Za deset let bude příliš pozdě. Musíme dosáhnout bodu, kdy budeme respektovat bezpečnostní síly a věřit v ně. Pak také budu vědět, že jsem udělal dobře svou část práce a pomohl vytvořit bezpečnou budoucnost pro naše děti a budoucí generace. Pak se mohu radovat.

Co od vás můžeme očekávat v případě výhry a co v případě neúspěchu v nadcházejících senátních volbách na Kladensku?

V případě výhry senátorského postu to určitě nejdřív oslavím se svou rodinou. Hned potom začnu tvrdě pracovat, abych dostál svým senátorským závazkům a začal budovat naši bezpečnější budoucnost. Začnu postupně a systematicky aplikovat body mého plánu, tak aby výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pracoval naplno a já se stal místopředsedou zodpovědným za bezpečnost.

Kdybych neuspěl, byla by to velká škoda, ale nevzdám to a začnu se hned připravovat na volby do Sněmovny v příštím roce. Čím dříve začnu, tím lépe. Mám dobré plány, moc potřebné a jejich výsledkem bude zvýšená bezpečnost celé země, nás všech.

