Bída a nové volby. Analýza: Co nová vláda zapomněla oznámit. Co neví o světě

Sněmovna ustavena. Vládní koalice si zabavila 80% jejího vedení. Je toto v pořádku? Co nová předsedkyně? A co diskuse, která volbu vedení provázela?

Koalice si zabere vždycky víc míst v předsednictvu a má snahu si diktovat, kdo tam bude. Situace je navíc ozvláštněna tím, že volební koalice a povolební koalice jsou různé subjekty. Myslím, že bude ještě zajímavá právní debata nad tím, zda bylo vůbec možné si po volbách ustanovit kluby tak, jak je máme nyní, když strany fakticky kandidovaly jako jiné subjekty, což Zákon o jednacím řádu neumožňuje.

Základem právního konfliktu je, že dvě volební uskupení si ještě před započetím ustavujícího jednání Sněmovny ustavila pět poslaneckých klubů, ačkoliv nemohou ustavit ani jeden. I volební komise tak vznikla neplatně, protože její členy navrhly neplatně vzniklé poslanecké kluby. Klíč tkví v části čtvrté zákona o jednacím řádu, věnovaném ustavující schůzi Sněmovny. V § 24 je psáno, že předsedající ustavující schůze požádá Sněmovnu, aby vzala na vědomí ustavení volební komise z návrhů poslaneckých klubů a odkazuje na § 116 odst. 2., dle nějž členy volební komise navrhují poslanecké kluby. § 77 říká, že poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen „politická strana“), za něž kandidovali ve volbách. Poslanci příslušející k jedné politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub.

Zde je zakopán pes. Zákon výčtovým způsobem označuje politickou stranu a politické hnutí pod souhrnnou legislativní zkratku „politická strana“ s přídomkem, že poslanec za tuto stranu kandidoval ve volbách. Zákon ale nezná koalici politických stran a neodkazuje se ani na volební zákon, který důsledně vyjmenovává „politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty“.

Pro ustavující jednání Sněmovny tedy mohou orgány navrhovat pouze ANO jako hnutí a SPD jako politická strana. Mohou ale navrhnout kohokoliv. Všichni ostatní musí být evidováni jako nezařazení, neplatí pro ně pasáže zákona o klubech. Ani jedna koalice nemůže navrhovat předsedu, místopředsedy ani členy výborů a komisí. Až v průběhu volebního období (na druhém a dalším jednání Sněmovny) může být ustaven nový poslanecký klub, složený z poslanců příslušných k jiné politické straně, než za jakou byli zvoleni ve volbách, nebo nový klub poslanců, kteří se v průběhu volebního období stali nezávislými poslanci. Tento klub ale může ustavit pouze minimální počet deseti poslanců. De iure měl po politické dohodě s představiteli stran tvořících volební koalice, které se dohodly na povolební koalici, jejich nominace svým jménem předkládat plénu poslanců předsedající – předseda bývalé Sněmovny Vondráček, člen klubu ANO. Piráti by až do změny zákona o jednacím řádu na některém z dalších jednání Sněmovny zůstali jako nezařazení, protože je jich méně než deset… Bylo by to reprezentativní a bylo by to dle zákona. Ale ani Vondráček, sám právník, na tomto netrval, přičemž mu to umožňovalo blokovat ustavení Sněmovny až do realizace obchodu s koalicí.

Na tuto velmi spornou otázku opakovaně upozorňuje i ústavní právník Pavel Hasenkopf. Ten posměšně říká: „I ten Klement Gottwald se dostal k moci legálněji, než Pekarová Adamová k funkci předsedkyně Sněmovny.“

A zdůvodňuje: „Nezákonně existující kluby > neplatné nominace > neplatnost zvolení všech nominantů tzv. poslaneckých klubů ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN > neplatné všechny úkony, které ve svých funkcích, které nezákonně okupují, zvolenci nominovaní uvedenými kluby učiní.“ To je ovšem velký problém pro případ, kdyby některý z aktivně legitimovaných – poslanců či klubu předal otázku legality Ústavnímu soudu. V komentáři na Facebooku pak Hasenkopf dodává: „Máte, co jste si zvolili. S bolševikem se taky nedalo nic dělat, jen čekat, až sám zajde.“

Další z varovně vztyčených prstů měl JUDr. Karol Hrádela či analytik Štěpán Kotrba. Uvědomme si, že post v předsednictvu Sněmovny není jen čistě reprezentační pozice kladeče věnců u příležitosti dějinných událostí. Předseda či předsedkyně rozhoduje o svolávání schůzí, má ochranku, bere docela slušný plat a říká do mikrofonu „slovo má pan poslanec Vomáčka, pane poslanče, vaše tři minuty.“ Do politiky zasahovat příliš nemůže, protože musí reprezentovat celou Sněmovnu, v odborných výborech není. Je to reprezentant dolní komory. Ovšem může zasáhnout za jasně daných podmínek do povolební situace – patří mu třetí pokus při skládání vlády. A pokud je prezident unesen, zbaven svéprávnosti či zemře, některé dílčí pravomoci na něj přecházejí, to se ale dosud nestalo.

Minovým polem jeho práce je znalost jednacího řádu, který ve všech jeho zákrutách vždycky perfektně znali pouze komunisté. Nestorem mezi znalci byl komunistický poslanec Karel Vymětal (ve Sněmovně 1996-2006), který jej znal do nejmenších podrobností, po něm poslanec Vladimír Koníček (ve Sněmovně 2002 až 2018) a nakonec převzal žezlo Vojtěch Filip. Členové vedení Sněmovny musí být nadáni silným hlasem a pevnými nervy, protože občas je potřeba, aby své kolegy překřičeli. Diskuse o vedení Sněmovny byla vždycky docela divoká. Kandidatura Karla Havlíčka nebyla dobrý nápad, jako ministr opravdu nemůže být ve vedení Sněmovny, to se nepovedlo a vypovídá to o ne příliš profesionální právní kultuře v klubu ANO.

Vylučování někoho z vedení sněmovny – tentokrát SPD, to je takový zvyk „konzervativních“ Sněmoven. Takto například neumožnila sněmovna za vedení Mirky Němcové (ODS) mít svého zástupce ve vedení komunistům.

Jinak dlužno dodat, že Markéta Pekarová Adamová byla po ignorování § 77 zákona o jednacím řádu zvolena hladce. Což nebývalo vždy zvykem..

Ve Sněmovně jste jako novinářka a pozorovatelka zažila ledacos. Kolikátá to je vlastně vaše Sněmovna? Kam se asi zařadí? Kam se asi zařadí mezi nejlepšími a nejhoršími Sněmovnami?

No, to jsem musela lovit v paměti, já jsem pamětnice Miloše Zemana a Václava Klause v jejich nejlepších letech, takže zhruba přelom století. Ty Sněmovny se s časem měnily, samozřejmě. Kolem roku 2000 ještě dojížděla doba, kdy poslanci a novináři ve Sněmovně „soubyli“, poslanci se neukrývali. V kuloárech, v restauracích a na chodbách se opravdu příslovečně „živě diskutovalo“ v oparu cigaretového dýmu, jezdilo se na stranické sjezdy a navštěvovaly se vánoční večírky poslaneckých klubů. Zejména ty, které pořádal klub KDU-ČSL, byly nezapomenutelné, končily na břehu Vltavy ve čtyři ráno.

Pak se postupně kontakty začaly umrtvovat, nejen mezi poslanci a novináři, ale i mezi kluby samotnými. A vlastně i mezi vrcholovými politiky a jejich voliči. Sněmovna ochladla, stala se jen manažerským nástrojem na řízení státu, ideje přestaly existovat, už to není jejich souboj. Jaká bude tahle Sněmovna, těžko říci navzdory varovným větám v koaličním programu.

Obávám se, že navzdory vznešeným slovům o tom, jak „budeme všechny spojovat“ se ukazují první vlaštovky, kdy si noví koaliční poslanci na sítích kopou do bývalých koaličních poslanců. Což v některých případech mrzí… Fakt bych od europoslance Jiřího Pospíšila nečekala, že bude parvenu. (U Ondřeje Koláře mne tento způsob chování naopak nepřekvapuje.) Myslím, že tohle bude Sněmovna verbálně nepříliš vznešená.:-)

Pan poslanec Foldyna se vzteká, že se o SPD mluví jako o extrémistech. A čím prý si to on vysloužil. Tak pojďme, vykopávám: projížďky s Nočními vlky, besídky s neonacisty a komunisty pod Koněvovou sochou, kritika homosexuálů… pokračujte libovolně dál. — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) November 10, 2021

Koaliční smlouva má obsáhlou programovou část. Hemží se to v ní slovy „efektivní, moderní, inovativní, spravedlivý…“ Slibuje snížení daní, navýšení investic a akcentuje sociální citlivost. Jak vám to jde dohromady?

V prvé řadě mám dojem, že někdo někde narazil na ropu a ještě nám to neřekl. Jako kdyby si tato koalice neuvědomovala, že přebírá zemi ve výrazně problematické situaci. A není to kvůli tomu, jak statečně píše již v preambuli „Předchozí vláda za sebou nechává zemi s největším zadlužením v její historii a s vysokým růstem cen, především energií a nemovitostí. Zemi rozdělenou a zjizvenou zbytečnými sváry, rozdmýchávanými populistickou politikou posledních let.“

To je jen alibistické konstatování, které mi připomíná starý vtip „napiš tři dopisy“, což byl jakýsi pomyslný návod starého funkcionáře mladému, který po něm přebírá úřad. Jeden z dopisů zněl „sveď to všechno na mě“. A ten poslední radí: „napiš tři dopisy“. Ale nová vládní koalice bude odpovědná za své činy, za to, jak se popasuje s další vlnou pandemie a jejími důsledky. Už to není nebezpečí neznámé, postupy jsou známé: omezení sociální mobility, roušky, očkování. Izolace většiny – lockdown.

Rozpad výrobních řetězců, což zasahuje stovky a tisíce firem. Následuje pláč a skřípění zubů postižených podnikatelů i jejich zaměstnanců a tlak na reparace pod hrozbou bankrotů a nezaměstnanosti. Hrozby stávek a hladových pochodů před Strakovku.

Bude to koalice, která byla proti uzavírání a pak zase říkala, že to je pozdě, teď možná bude muset zavírat sama, protože nevíme, jak bude probíhat podzim a zima. Možná se bude muset přitvrdit s očkováním, jak se budou naplňovat kapacity nemocnic covidovými pacienty. Svou roli budou tentokrát sehrávat i přeplněné biochemické laboratoře, neboť u mnoha pacientů bude nutné testovat protilátky kvantifikovaně. Koalice prohlašuje, že nikomu nic nepřidá. Nepřidá ani lékařům a zdravotnickému personálu? Naštvou antivaxx, kteří je volili na protest proti očkování, naštvou podnikatele, kteří bez pomoci státu – možná – budou muset zavřít. I vinou celoevropské politiky „zeleného“ energetického mixu a nedostatku rezervovaného a zaplaceného plynu Rusku se roztáčí inflace. Uhelné doly se s falešnými argumenty utlumují, ale tepelný výkon uhelných a plynových elektráren nikdo ještě nenahradil.

Chybí důležité komponenty, které se dovážejí. Být závislý na jedné továrně má svoje úskalí. Není to dobrá situace a vinit z toho předešlou vládu vydrží „těm novým“ chvíli. A do toho slibují podporu kde čeho, chtějí snižovat a zastropovávat daně, slibují nejrůznější daňové prázdniny a odečty. Dokonce chtějí nesmyslným zákonem zastropovat schodek státního rozpočtu ve jménu „odpovědnosti“. Tu odpovědnost budou mít – za bídu, kterou to způsobí. Kromě důchodců tedy, těm decentně naznačují, že mají žít v rámci „mezigenerační solidarity“ – jinými slovy, že kupní síla jejich důchodu už nebude stačit ani na základní potřeby. „Mezigenerační solidarita“ už je ve slušných rodinách teď, protože důchody seniorů i invalidů jsou hanebné. Už vidím, jak rodina s hypotéku na 40 let bude živit babičku, jakkoliv by chtěla. Jinak budou mít všichni podnikatelé odečty a daňové prázdniny. Mohl by mi, prosím, někdo prozradit, kde konkrétně tu vytryskla ta ropa?

Jakékoliv výstupy Green Dealu musí být doprovozeny studií o jejích sociálních dopadech, dušuje se nová koalice. Bude vůbec vláda v pozici se Evropské unii vzpouzet, když většina koaličních stran je Bruselu těžce loajální? Je to jen chlácholení?

No, Andrej Babiš to v Glasgow řekl jasně. Spoléhal se na společný postup V4. Ale ANO je v opozici. Ne, tahle vláda se ničemu vzpouzet nebude, ta dokonce chce řešit „maastrichtská kriteria“ čili hrozí za této situace možností přijetí eura.

Každý má plnou pusu ochrany… čehokoliv.

Nezdravé potraviny hodlá zdanit. Bůček bude tedy dražší než panenka? A na kilo sádla se budou skládat dvě domácnosti? Bude jaderná energie z reaktorů postavených zeměmi, které reaktory nedokáží vyrábět a každý budeme mít na střeše soukromý solár. Asi. Dokud Brusel a všichni okolo nezjistí, že na to nemají a pak se propadneme do kouřících komínů 19. století. U každé přehnané tužby se kyvadlo při nejbližší příležitosti vychýlí naopak. 6 procent inflace tento rok a 10-15 procent příští rok spolehlivě dospěje k mimořádným volbám a nebo zchudnutí většiny těch, kteří této koalici uvěřili.

Obecně, co vás na programové části koaliční smlouvy zaujalo? Co ji odlišuje od jiných obdobných dokumentů?

Kromě špatné češtiny?

Dokument je nekonzistentní. Jakoby každá strana napsala, co považuje za nutné a pak už to nikdo neredigoval. Není jasná návaznost kroků. Některá témata se opakují v různé míře podrobností a propracovanosti. Chvílemi to zní jako sen marxisty, chvílemi jako konzervativní hodnoty.

Nejpropracovanější a nejpodrobnější jsou části o digitalizaci a o místním rozvoji. Je vidět, že je psali zjevně Piráti s detailní znalostí a hotovými projekty v šuplíku. Ti ale navazují na koncepci, „bezpapírové kanceláře státu“, kterou napsal tým Komise pro informatiku a telekomunikace ČSSD už v letech 1996 – 1998 pro vládu Miloše Zemana. Včetně osamostatnění agendy digitalizace státní správy na Ministerstvu vnitra. Pouze dnes neřešíme centrální registry a jejich bezpečnost, ale resortní registry a jejich provázanost.

Jinak jsou to standardní věty „uděláme, zařídíme“. Jak, toť otázka.

Potěšil mne rozvoj venkova, konečně si někdo uvědomil, že nemusí všichni bydlet ve městech, že je třeba venkov a jeho rozvoj podporovat, že je to místo, kde lidé zapouští kořeny, ne místo, po jehož okraji projedu rychlíkem. Jsem trochu ostražitá k podpoře výstavby – v Praze se primátor fotí s každým stromkem zasazeným do betonové roury, ale jen v městské části v níž bydlím, zalijou do roka betonem dva parky. Jeden úplně a jeden z části. Tahle země nemůže být betonový ráj. Doufám, že digitalizace státní správy se nadále rozvine. Je příjemné mít v mobilu či počítači podatelnu městského úřadu nebo berňák.

Z koaliční dohody mám hlavně dojem, že jsme strašně bohatá země, která od okamžiku nástupu nové vlády bude budovat a dělat lepší úplně všechno. Všechno. Kromě kanálu na Odře, ten chce evidentně poslat k šípku. Bez důsledné analýzy strategických přínosů v horizontu několika desítek let. A toho životního prostředí, kde budeme všichni jezdit na kolech nebo v elektroautech, která nebudou hořet. A bydlet budeme v betonových džunglích se zahrádkou plnou mrkve na střeše. V té koaliční smlouvě je ale spousta zajímavých věcí. Například podpora „oborových bakalářů“. Proč? Bakalářů jsou plný hřbitovy, zkuste sehnat instalatéra.

Energetická krize, dopady Green Dealu, covid. Nebude z těch plánů nakonec jen slohové cvičeni? V jaké pozici bude Fialova vláda po 100 dnech od jmenováni a rok od jmenováni?

To ta koaliční dohoda neřeší. Jak už jsem řekla výše, to je koaliční smlouva pro dobré časy. Já mám obavu, že praxe ji rozcupuje. Dobré časy už byly. Po stu dnech to možná ještě svedou na Babiše a po roce tu bude krize v plném hukotu. A na to není Fiala stavěný. Ta dohoda se bojí být konzervativní – pracuj a dostaneš. Bojí se říct – podnikatel musí mít našetřeno na horší časy. Bojí se říct – nemusíte všichni žít ve velkých městech v soukromých bytech za miliony.

Personální složení vlády je překvapivě nejasné: Nikdo se nehrne na Ministerstvo zdravotnictví, panují rozpaky nad Ministerstvem zahraničí. Co říci na zatím známé nominace na ministry?

Ano, vyhráli jsme… ale… co budeme, proboha, s tou výhrou dělat? Ono je vždycky jednodušší vysvětlovat, že to ministr zdravotnictví dělá blbě než na to ministerstvo jít a začít to dělat. „Známé“ nominace můžou vypadat zítra jinak. Možná kromě Jany Černochové, ta se problematikou obrany a bezpečnosti zabývá dlouhodobě a zajišťuje dojnost rozpočtu tu na výsadková vozidla zvláštních jednotek, tu na obrněné transportéry a tu na nové, zcela nepotřebné houfnice a jejich střelivo z dovozu. Prostě – odepišme 2 % HDP a zavřeme oči.

Na to, jak dlouho spolu ta pětikoalice souexistuje, je pozoruhodně personálně nepřipravená. Adeptky na Ministerstvo práce a sociálních věcí také daly přednost pohodlnějším místům ve vedení Sněmovny. Já chápu, nahoře fouká, ale to všichni doufali, že to „někdo“ udělá nebo se všichni lekli v okamžiku, kdy si uvědomili, že opravdu tu odpovědnost budou muset převzít? Tak pokud to nechtějí, ať to vrátí Babišovi a můžou další čtyři roky ideově hovořit.

Ta mezinárodní pozice, to je prekérní věc. Uchazeč o zamini Lipavský je přítel Tchaj-wanu a nepřítel Ruska, což rád hlásá. Máme předsednictví EU, takže budeme muset být půl roku,,hodní“, i kdybychom chtěli zlobit.

Předsednictví je dobrá příležitost k realizaci toho, co sliboval Babiš v Glasgow… K vyšší míře integrace zájmů V4 nejen vůči zasahování EU do legislativy členských zemí, ale i vůči prosazování takových progresivistických hloupostí, jako je Green Deal a naopak – k vyšší míře energetické bezpečnosti zapojením Nord Stream 2. Zde se shodne Babišovo ANO jak s opozičními odboráři, tak se Zahradilovou částí ODS, reprezentující podnikatele. Zdražení energií na dvoj- i trojnásobek spolehlivě pošle současné komparativní výhody Česka v nižších nákladech na výrobu ke dnu.

Jak se vám jeví mezinárodní kontext nastupující vlády?

Myslím, že mezinárodní kontext zatím vláda nemá žádný. V koaliční dohodě se píše, jak znemožníme nedemokratickým státům přístup ke klíčové infrastruktuře... a pak se budeme orientovat, ve zkratce řečeno, prozápadně. OK. Ale co je to klíčová infrastruktura? Je to ten plynovod vedoucí z Jamalu do Německa a nebo je plynovod z Německa k nám už demokratický a ten nedemokratický je plynovod a ropovod vedoucí z Ruska přes „demokratickou“ ale rozvrácenou Ukrajinu k nám a plynovod vedoucí z „totalitního“ Běloruska do Polska? Jsou stávající jaderné elektrárny, které stabilizují naše potřeby ruským palivem nedemokratické a budeme palivo kupovat od Američanů, i když víme, že riskujeme ohýbání tyčí a havárie? Budeme Polsko vydírat rozsudkem o dolu Turów a nebo se o uhlí dohodneme v rámci V4 i když víme, že katolíci v Polsku zakazují ženám interrupce?

Kandidát na ministra zahraničí juchal před nedávnem na Facebooku, jak je to super, že bylo Rusko vyloučeno z Dukovan. Ví pan Lipavský, odkud kam vedou ty trubky? Uvědomuje si, že s Ruskem a Čínou jednají i ty „prozápadní“ státy? Ne proto, že by chtěly, ale proto, že musíme. Všichni. Jasně, že ho budu za zásadové postoje všichni chválit, zejména na Taiwanu, protože všichni se milují do chvíle, než jde o uvolněné místo na trhu. Mezinárodní představy nové vlády jsou dětinské a poněkud prostoduché. Poměrně rozumný hlas zkušeného europoslance Zahradila (ODS) není slyšet, stejně jako europoslance Ivana Davida (SPD).

Napadá Vás na závěr nějaký citát, moudro či myšlenka z filozofie či literatury?

„Časy jsou zlé, Kamile…“…

(J. P. Belmondo, Policajt nebo rošťák, 1979)

