Bidenovy rakety jako zvrat ve válce? Přání otcem myšlenky, obává se Šándor

Bidenova administrativa povolila Ukrajincům použití střel dlouhého doletu na ruské území. Co všechno ta zpráva znamená a může znamenat?

Prezident Biden to dělá z několika důvodů. První důvod je, aby nikdo nemohl říct, že on do konce svého funkčního období neudělal nic pro Ukrajinu nebo že ji opustil. Když Donald Trump po svém nástupu do funkce 20. ledna 2025 změní názor a bude to dělat jinak, Biden bude moci říct, že je z obliga, protože jeho demokratická administrativa podporovala spravedlivý boj Ukrajinců až do posledního dne v Bílém domě. Tento krok může udělat v situaci, kdy už nepoškodí Kamalu Harrisovou poté, co volby prohrála, a nebude to mít vliv na politický osud její ani Demokratické strany.

Možná Biden vědomě akceptoval Zelenského iluzi, že pokud udrží ukrajinská vojska v kurském vlomu, dá tím Ukrajině šanci při vyjednávání. Tedy že budou mít lepší pozici, a domněnku, že Rus vymění Donbas za část Kurska. Tohle je nereálná a mylná úvaha. Rusové ostatně podmiňují zahájení mírových rozhovorů kromě jiného i tím, že se Ukrajinci stáhnou z Kurské oblasti.

V žádném případě nemají Ukrajinci raket dlouhého doletu velký počet a nebude to mít vliv na boj na frontě v Donbasu, nijak ho to neovlivní a Rusové budou pokračovat dál a nadále ukrajinskou armádu porážet. Nevěřím ani, že by to mělo příliš velký psychologický dopad na Kim Čong-una, vůči jehož vojákům v kurském oblouku mohou být nasazeny. Nebude chtít vypadat jako slaboch před světem, natož před Jižní Koreou a Spojenými státy. Jinými slovy, těch severokorejských 10 tisíc vojáků asi nebude hrát velkou roli. Nezapomeňme, že tam nejsou z nějakého plezíru, ale na základě dohod, které proběhly mezi Putinem a Kim Čong-unem v létě tohoto roku.

Jsou Ukrajinci schopni s raketami dlouhého doletu operovat na základě vlastních sil?

Domnívám se, že bez naváděcích systémů Spojených států těžko mohou takového rakety účinně odpalovat s přesným zásahem na místa v hloubce 300 kilometrů. Dělostřeleckou a minometnou palbu, možná palbu z raketometů, mohou vést bez satelitního navádění, ale použití střel dlouhého doletu nelze bez pomoci USA realizovat. Proto také Rusové říkají, že povolením těchto střel se vlastně západní země dostávají do války s Ruskem.

Budou-li tyto střely skutečně nasazeny, může to vést k širší eskalaci? Je otázka, zda skutečně střely Ukrajinci použijí s ohledem na možná varování budoucí Trumpovy administrativy. Těžko předvídat.

Těžko posoudit, zda se k použití těchto střel Zelenskyj odhodlá, když to celou dobu chtěl. Důležité ale je, kolik raket bude odpáleno, jaké budou cíle a zda dojde k zabití většího počtu civilistů. Rusové nějak reagovat musí, to je prostý fakt, aniž bych to chtěl zlehčovat. Koneckonců to vidíme i mezi stranami jiných konfliktů, například mezi Izraelem a Íránem. To, že Rusko může reagovat větším úderem na ukrajinská energetická zařízení, je fakt. Na druhou stranu si myslím, že Rusové budou dávat pozor, aby eskalační spirála z jejich strany ještě více nepovzbudila zastánce vyslání a rozmístění vojsk NATO či jednotlivých zemí Aliance na ukrajinské území, což by vedlo ke skutečnému širšímu konfliktu, protože by se vojska potkala na válčišti.

Nemyslím si, že Bidenův krok bude důvodem k třetí světové válce. Je to samozřejmě další eskalace, ale neřekl bych, že to svět posunulo dál na práh světového konfliktu.

Nicméně, v našem prostoru od politiků i mnohých komentátorů bylo slyšet nadšení, že to Ukrajincům Biden konečně povolil a poměr sil že se opět obrátí ve prospěch Kyjeva. Vy říkáte, že to tak nebude. Skutečně by to Bidenova administrativa povolila jen kvůli vylepšení vlastního obrazu?

Nebude za tím nic víc než to, co jsem již řekl, tedy že Bidenova administrativa nechce být tou, která by se dívala na to, že se ukrajinská armáda zhroutí jen kvůli nedostatečné americké podpoře. Biden nechce po Afghánistánu už připustit další fiasko. Údery do hloubi ruského území nemohou vést k zásadní změně na bojišti a ze strany těch, kteří tomu věří, jde pouze o přání otcem myšlenky. Celá debata o použití raket do hloubi ruského území je výsledkem toho, že jsme Ukrajinu verbálně podporovali celou dobu mnohem více, než jsme jí byli schopni fakticky dát. Ukázalo se, že síla ukrajinské armády se všemi aspekty a problémy nemůže stačit na sílu armády ruské. Pokud se někdo domnívá, že tento Bidenův krok může zvrátit výsledek konfliktu, mýlí se. Válka se rozhodne na frontě v Donbasu. Je mi líto, ale tak to bude.