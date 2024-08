Ukrajinci zaútočili na Kurskou oblast a okupují více než 20 vesnic. Co o tom myslíte?

Pokud jde o Ukrajinu, byl to špatný krok, který pro ni nemůže přinést žádné velké vítězství, kromě krátkodobého dobrého pocitu. Z dlouhodobého hlediska je to katastrofická chyba, protože Rusko pomstí přímý útok na svou zemi. Pro Ukrajinu to skončí velmi špatně. Zato, ze strany USA je to krok geniální a pro Bidenovu administrativu je velmi výhodný. I když se snaží svůj plán zakrýt pomocí médií.

Co tím myslíte? Jak tento útok pomůže USA? A co z vašeho pohledu skrývají média?

Úkol kontrolovaných médií je jako vždy zmást lidi a zajistit, že přehlédnou skutečný cíl tohoto útoku. Podle mého názoru to bylo zastavit náznaky možností jednání o příměří a následném ukončení konfliktu. Ukrajinci jsou unavení a nálada na Ukrajině se mění. Začínají být slyšet hlasy o nesmyslnosti pokračování války a přiznávající, že Rusko nelze porazit. Dokonce i prezident Zelenskyj poprvé od roku 2022 připustil možnost hovořit s ruskou vládou. Prezident Ukrajiny pochopil, že pokud se stane prezidentem USA Donald Trump, okamžitě zastaví válku a bude ochoten obětovat území Ukrajiny, aniž by věnoval pozornost potřebám této země a jejich preferencím. Koneckonců to není Trumpova válka a on nevnímá vzdání se ukrajinských území ve prospěch Ruska jako porážku. Na rozdíl od Bidenovy administrativy. Ukrajinci chtějí, aby válka skončila a většina evropských vůdců také spekuluje o možnosti začít jednat s prezidentem Putinem. Ve skutečnosti, kromě několika málo evropských vůdců spolu s naším premiérem Fialou, většina světových vůdců už pochopila, že válka je špatná pro všechny a nepřinese žádný úspěch.

Teď logicky přijde otázka: kdo tedy nechce, aby válka skončila už teď, a z jakého důvodu?

Moje odpověď je jasná: USA. Zahájit jednání příměří a následná mírová jednání, je smrt pro Bidenovu administrativu a jeho demokratickou stranu, protože je to přiznání prohry USA a NATO. A to by zásadně ovlivnilo podzimní prezidentské volby a zajistilo jasnou výhru pro Trumpa. Tento útok je tedy výhodný jen pro Bidenovu vládu, protože na krátkou dobu pozmění situaci na bojišti a vytvoří falešné naděje, že Ukrajina ještě neřekla poslední slovo.

Takže, co myslíte, že bude dál?

To, co teď musí udělat Ukrajina, potažmo Biden a jeho kamarádi, je to prodlužovat tento stav až do voleb v USA a doufat, že tento podvod nikdo neprohlédne. Spojené státy se po Trumpově znovuzvolení prezidentem vzpamatují z porážky a vše svalí na demokraty. A Ukrajina? Ta bude vytlačena z oblastí, která právě získala. Může to chvíli trvat, ale je to nevyhnutelné. Ukrajina pochopitelně nemá prostředky na udržení ani tak malých území, které nyní okupuje. Rusko zatím může a získává další území v oblastech svého zájmu. A jak jsem uvedl již dříve, jen my, respektive naše vláda, budeme dál prohlubovat problémy ve vztazích s jednou z nejsilnějších světových supervelmocí, Ruskou federací.

Opravdu si myslíte, že máme takový problém s Ruskem?

Ano. Tato rovnice má dva parametry. První je, zda Petr Fiala prohraje příští volby. A zatím to vypadá, že nemá šanci pokračovat. Druhým je to, jak se Fiala bude chovat po vítězství Trumpa, protože časy se mění a nový americký prezident může výrazně změnit vztah mezi Ruskem a USA. Je zneklidňující, jak je premiér Fiala odtržený od reality. Viděli jsme to i na olympijských hrách ve Francii, kde mluvil proti tomu, aby se někteří ruští sportovci účastnili, i když už MOV rozhodl v jejich prospěch. Šílenství a otevřená nenávist vůči Rusku musí být zastavena. Rusko na nás nezaútočilo a jako politik a diplomat by měl premiér Fiala umět číst mapu a dnes se alespoň snažit zmírnit chyby, kterých se dopustil. Musí zlepšit vztahy s Ruskem.

Všichni ostatní světoví vůdci to již pochopili a pomalu se snaží diplomaticky obnovovat vazby a vracet se k co nejnormálnějším vztahům. Pokud tak neučiní premiér Fiala riskuje, že zůstane sám na bitevním poli. Že se jednoho dne probudí do éry, kdy všechny ostatní strany, včetně USA, Francie, Německa i Anglie, přestanou s Ruskem válčit a budou s prezidentem Putinem jednat. Nebojím se říci, že světoví vůdci budou doslova líbat Putinovi zadek, aby zapomněl na to, co oni udělali. Budou společně formovat mírový plán, normalizovat ekonomické vazby a vojenskou rovnováhu, zatímco náš premiér bude stále ve válce a bude křičet, že Rusko musí být zničeno, že žádná diplomacie nemůže začít dříve, než Rusko opustí Krym a další čtyři anektovaná území. A že do té doby bude Česká republika pokračovat ve vyzbrojování, výcviku a podpoře „silné“ ukrajinské armády proti „poražené“ ruské armádě.

Řekněte prosím, někdo premiérovi Fialovi, aby mi zavolal a já mu vysvětlím, jaká je realita konfliktu na východě Evropy a kdo vyhrává válku NATO/Ukrajina versus Rusko. V budoucnosti si budou všichni pamatovat jen toho, kdo dal svému soupeři rozhodující „knock out“, ne toho, kdo se jen „snažil“ vyhrát.