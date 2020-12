Boxer Konečný: Covid ničí mě i mé svěřence. Finančně, ne zdravotně

reklama

Jakým způsobem vás ovlivnila pandemie covidu-19, tedy aktivity snad nejznámějšího českého trenéra profesionálního boxu? Kromě světových šampionů, jako je například Fabiana Bytyqi, přece trénujete i běžné zájemce z řad široké veřejnosti o tento bojový sport. Máte nyní s trénováním u amatérů větší pauzu nebo to například řešíte výukovými on-line lekcemi přes internet?

U profesionálů je situace o něco lepší, jelikož vláda jim před několika týdny dovolila alespoň trénovat. Mohou se tak zúčastňovat některých oficiálních mezinárodních soutěží, ale není to také žádná sláva. Řada exhibicí či jiných akcí jim odpadla, a to mělo jistě vliv na jejich výkonnost a také příjmy. Moje velmi úspěšná svěřenkyně, mistryně světa v muší váze, Fabiana Bytyqi, měla například v Německu domluvený galavečer, který se nakonec nemohl uskutečnit. Takže, i když se předtím boxem živila, musela nyní nastoupit do práce, coby ergoterapeutka (zabývá se pohybovou terapií u dětí). Podobný problém mají i další profesionálové v mužské kategorii, které trénuji.

Jak vůbec dnes funguje profesionální box u nás a ve světě postiženým koronavirem? Žije jen z televizních přenosů a sponzorů jako mnoho jiných populárních sportů (fotbal, basketbal, MMA atp.) anebo jsou s tím větší potíže? Neměl jste například problém s vycestováním do zahraničí v září či v říjnu tohoto roku, kdy jsme na tom byli v počtu nakažených i úmrtí nejhůře na světě?

Profesionální box funguje zvláště u nás velmi obtížně, z přenosů z České televize nemá nic, naopak musí ještě zaplatit, a z vysílání u jiných televizí by se těžko uživil. Řada významných akcí odpadla anebo se konala ve velmi omezeném měřítku. Mám s tím osobní zkušenost, když jsem u nás v Ústí nad Labem pořádal v září větší mezinárodní akci. Mohla se ho zúčastnit jen polovina diváků ve velké sportovní hale, což znamenalo ve výsledku ekonomický propad. Prostě ty podmínky pro profesionální sport jsou v současné době opravdu hodně složité, protože všechny akce fungují bez diváků. Počítám, že problém budou mít i pořadatelé tradičního, velkého vánočního turnaje – Galavečera profiboxu a K1, který se bude konat 29. prosince v Lucerně.

Co se týká vycestování do ciziny, je to stejně obtížné a finančně riskantní. Jeden z českých profiboxerů odjel do Kanady na turnaj, který se nakonec nekonal, on potom přijel na Slovensko a zde musel ještě do karantény. Samozřejmě nikdo mu veškeré výdaje neproplatil. Někteří borci si jezdí zaboxovat do Polska nebo i do Velké Británie, kde je ale čeká vždy týdenní karanténa a samozřejmě ty příjmy jsou v současné době nižší. Každý z nich si také musí nejprve zaplatit spolehlivé testy.

Myslíte si, že v jiných zemích fungoval profesionální i amatérský sport jiným, lepším způsobem než u nás v ČR. Když ano, v čem byl zásadní rozdíl?

Sám jste se na jaře údajně nakazil koronavirem. Jaký byl průběh této nebezpečné nákazy u vás? Musel jste na delší dobu omezit své sportovní i jiné aktivity? Nemáte s následky covidu-19 teď nějaký problém? Mohl byste třeba poradit ze své nynější zkušenosti mladším lidem s lehčím průběhem nákazy, jak se zas co nejrychleji dostat ke svému sportu? A může se vůbec amatérský či profesionální sportovec účinně bránit při svých běžných aktivitách proti covidu-19?

Já jsem neměl téměř vůbec žádný problém, a kdybych nepostoupil testy, ani bych o tom nevěděl. Měl jsem pouze jeden den mírně zvýšenou teplotu a byl jsem trochu unavený, jako při běžném nachlazení. Bydlím s rodinou v paneláku a nenakazil jsem ani manželku ani své tři dcery.

Ostatním sportovcům, ale i všem ostatním lidem bych doporučil žít zdravým způsobem života s dostatečným pohybem. Těm starším, kteří jsou ještě schopni pohybu, bych poradil alespoň delší procházky. Jinak sportovci se proti nákaze mohou jen těžko bránit, většinou ale bývají odolní se slušnou imunitou, takže by jim kovid neměl moc ublížit.

Kromě své dráhy úspěšného profesionálního trenéra boxu působíte i jako radní v Ústí nad Labem a také jako podnikatel v gastronomii. Jak vás nynější karanténa zasáhla, coby provozovatele restaurací? Požádal jste už o některou z podpor pro živnostníky? A když ano, jakou máte s tím zkušenost?

Můj hlavní zdroj příjmů je právě z oblasti gastronomie, vlastním v Ústí jednu restauraci a druhou mám v pronájmu. Jejich uzavření mě opravdu finančně dost postihlo. Hodně mě také mrzí, že jsem nemohl stále platit své zaměstnance. Jenže to vážně nešlo, platíte pojistné, nájem a další výdaje. Musel jsem hodně hluboko sahat do svých rezerv, abych udržel své podnikání. Vím z praxe, že kdo rezervy nemá, musel s podnikáním skončit a takových lidí bude bohužel ještě fůra. Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 14166 lidí

Do programů na podporu živnostníků jsem se přihlásil, ale mám s tím opravdu špatné zkušenosti. Vláda to nedostatečně připravila, je to velká papírová válka – administrativní zátěž a připadá mi, jako by to bylo schválně tak vymyšlené, aby to většina podnikatelů a živnostníků raději vzdala. Trvá to také dlouho, a pokud vůbec něco dostanu, jistě mne čeká řada přísných kontrol. Počítám, že jestli uspěju, uhradí to tak 20 procent z mých výdajů, o zisku samozřejmě ani nemluvě. Jako by si ti úředníci vůbec neuvědomovali, že lidem chybí příjmy, a kdo ty rezervy nemá, tak padne. Přitom my musíme všechny své poplatky včetně daní, hradit včas, jinak nás čekají tvrdé sankce. Stát, jak je vidět, žádné limity nemá. Slyšel jsem, že v Německu podnikatelé ani nemuseli dávat většinou žádné žádosti. Peníze od vlády jim přišly automaticky přibližně 3 dny po vyhlášení restrikcí.

Proč si myslíte, váš osobní názor, že pandemie koronaviru zasáhla Česko na podzim tak silně? Bylo to větší neopatrností velké části veřejnosti? Nebo se lidé nechali ukolébat řečmi některých našich politických vůdců či prohlášeními známých „odborníků“ – zubařů, kardiologů atp.?

Domnívám se, že to bylo nepřipravené ze strany vlády, jejich opatření proti druhé vlně kovidu přišla pozdě. Katastrofou pro menší podnikatele bylo zejména, když slyšeli i z úst premiéra Babiše, že jsme z nejhoršího venku a nic podobného už nepřijde. Také byly slyšet od něj různé sliby o pomoci, které se nakonec nesplnily. Lidé si tak naplánovali různé aktivity a akce, do kterých investovali svůj čas a peníze a najednou zas museli rychle zavřít a všechno zrušit.

Ohledně těch odborníků nevím, já mám totiž podobné názory jako oni, tedy jako doktor Šmucler a jiní. Pro mě totiž ta choroba není velkým rizikem, ale některým nařízeným opatřením rozumím, protože kovid představuje riziko pro lidi vyššího věku, jako jsou například moje rodiče nebo prarodiče.

Jak vůbec vnímáte chování některých vrcholových politiků, kteří na jedné straně kladou lidem na srdce, aby zůstávali doma a dodržovali všechna opatření, a na straně druhé, jako například Jaroslav Faltýnek či Miroslav Kalousek, je moc nedodržují?

Tak to je hodně úsměvné, když kážou vodu a sami pijí víno. U Miroslava Kalouska to tragicky neberu, byl v hospodě na jedno pivo a seděl tam prý půlhodinku úplně sám. U Faltýnka je to něco jiného, bylo tam více lidí, kteří si dávali do nosu v době, kdy měly být restaurace uzavřené. A ještě potom si odjel do Španělska, když nás politikové za hnutí ANO vyzývali k tomu, abychom trávili dovolenou u nás v Česku.

Já jsem byl v létě také s rodinou v Bulharsku a pěkně jsme si to užili, jenže nejsem politik a nikomu nedomlouvám, ať přes dovolenou nikam nejezdí.

Mnoho lidí nyní vyčítá vládě, že jedná mnohdy překotně a chaoticky. Různá opatření se mění ze dne na den, některá nařízení neměla moc logiku (např. boty si v menší prodejně nebylo možné koupit, ale zbraň a náboje ano). Souhlasíte s touto kritikou? Anebo se za současné situace už nedá nic jiného dělat, když jsme tu správnou dobu na prevenci (červenec, srpen) už promeškali. Věříte vládě, že se drží jen doporučeními od renomovaných odborníků – epidemiologů, infektologů a podobně?

Začnu od konce vaší otázky, nevěřím vládě už vůbec nic. Žijete si v jakémsi standardu, který vám nastaví, a pak ze dne na den velmi tvrdě mění podmínky, aniž se na to můžete připravit. Tímto způsobem proběhlo uzavření hospod i zákaz sportovních a kulturních akcí. Mně se tak zkazil hektolitr a půl piva, a to samé se stalo mnoha lidem i při pořádání velkých akcí, kdy měli už natištěné vstupenky, domluvené sponzory atp. Nechápu, proč lidem nemohli dát týden nebo alespoň 5 dnů dopředu vědět. Dlouhou dobu tu chyběl nějaký rozumný systém, podle kterého by se dalo řídit.

Nerozumím také tomu, proč se třeba nemohly otevřít menší prodejny s obuví a oděvy, když lidé si je potom stejně kupovali v supermarketech. Jaký byl v tom rozdíl? Kvůli jejich chaotickým nařízením a této nesmyslné politice bude muset mnoho menších podnikatelů definitivně skončit.

