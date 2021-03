Britové, Srbové a Izraelci jsou proočkovaní. EU zatím dělá propagandu jako za mého mládí bolševik, zavzpomínal Václav Klaus

reklama

Ve středu jste navštívil prezidenta Miloše Zemana. O čem jste spolu jednali?

Zejména o podobě nového volebního zákona a o současné politické situaci.

Zmínil jste téma nového volebního zákona, také vás na jednání doprovázel ústavní expert vašeho hnutí Zdeněk Koudelka. Po jednání jste ale říkal, že se s panem prezidentem rozcházíte v pohledu na architekturu volebních obvodů. V čem jsou vaše pohledy rozdílné?

Pan Koudelka je expert na právo, ale bude také kandidovat na předním místě naší kandidátky v Jihomoravském kraji. Trikolóra je stejně jako pan prezident odpůrcem zásahů Ústavního soudu do volební soutěže a jako prioritu vnímá především zabránění ústavní krize a uskutečnění voleb. Nicméně, když už se mění zákon na poslední chvíli – je to příležitost pro jeho zjednodušení a vytvoření jednoho volebního obvodu – vždyť jsou to volby o předsedovi vlády ČR, nikoli jakési regionální dohadování.

Zmínil jste „zemské“ rozdělení obvodů, kdy by byla republika rozdělena na Čechy, Moravu a Slezsko. Mělo by se to týkat pouze voleb, nebo by se „zemské“ rozdělení mohlo uplatnit i v jiných oblastech?

Pokud nebude přijat jeden volební obvod, lze jako kompromis volit v historických zemích Čechy, Morava a Slezsko. Trikolóra chce zrušit samosprávné kraje v současné podobě, které jsou většinou umělé, jsou jen průtokovým ohřívačem a přerozdělováním různých dotací a vytváří další vrstvu papalášů (v tomto případě zcela zbytečných).

Ve sněmovně prý v současnosti SPD shání podpisy pod žádost o vyslovení nedůvěry vládě. Vy jste to nazval jako „žvanění“. Myslíte si, že to nemá naději na úspěch?

Doba pandemie vede též k posílení socialismu v ekonomice. Ministryně Maláčová prosazovala stoprocentní náhradu příjmu pro zaměstnance v karanténě nebo izolaci, o různých socialistických experimentech už mluví dokonce i zástupci pravice, třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil přišel s nápadem, že by lidé, kteří o žádné příjmy nepřišli, měli přispívat těm s uzavřenou provozovnou částí svého platu. Co na toto říci?

Podívejte – stát vás opravdu neuživí a když – tak stylem jak v Severní Koreji. To, že máte jídlo, je zásluha zemědělců, že orají a sejí, že obchodníci prodávají, že někdo vyrábí traktor, že někdo dává práci i jiným lidem. 100% nemocenská či s příplatkem – bude další ranou spoustě výrobců.

Chcete konkrétní příklad? Kupuju u řezníka vždy i bramborové knedlíky (polotovar), neb večer po sněmovně člověk nemá čas a chuť něco dlouho v kuchyni klohnit. Tentokrát mi řekl: „knedlíky nejsou a do konce týdne nebudou, nepřišli jim lidi do práce“. Pozvolné dušení ekonomiky sledujeme prostým okem a paní Maláčová (krom likvidace státních financí) není dlouhodobým řešením.

Co jste říkal konkrétně na vládní návrh (od ministryně Maláčové), nazývaný jako „stoprocentní izolačka“, tedy stoprocentní náhrada příjmů zaměstnancům v izolaci nebo karanténě?

Viz výše. A jak řekl Alois Rašín: Tam, kde je bída, hrozí socialismus. Tam, kde je socialismus – přichází bída.

Rovněž se objevil (i v řadách vládní ČSSD) návrh na uzavření průmyslu, kde se prý epidemie šíří nejvíce. Co říkáte na tento nápad?

Ty lidi, kteří to navrhují, nás chtějí zahubit.

V úterý večer jsme v České televizi v Událostech slyšeli, že název vakcíny „Sputnik“ je záměrný odkaz k ruskému soupeření se Západem za studené války. Někteří komentátoři, třeba Petr Honzejk z Hospodářských novin, k tomu dodávají, že „Sputnik je v překladu satelit, a satelitní stát z nás chtějí udělat“. Co dodat k takovému pohledu, kde i vakcína, která má ukončit pandemii, je vykládána jako „hybridní zbraň“?

Vakcína není západní či východní nebo hybridní. Je buď účinná a bezpečná, nebo nikoli. Pokud je účinná a bezpečná – je zločin, že v republice není, aby zachraňovala životy.

Jinak před 14 dny byly velké mrazy a pan Honzejk topil ruským plynem – což je hybridní vytápění a pan Honzejk by měl rezignovat na pozici novináře (smích).

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Ministr Blatný ve čtvrtek prohlásil, že vakcíny neschválené Evropskou unií (její lékovou agenturou) by nemohly být hrazeny ze zdravotního pojištění a lidé by si je museli platit sami. K čemu tedy provozujeme vlastní certifikační úřad (SÚKL), když by jeho stanoviska proti evropské lékové agentuře neměla být brána v potaz?

To je jen ukázka toho, jak krok za krokem ztrácíme svrchovanost. U vakcíny jsme již jen gubernie. Tento stav musíme změnit a o tomto prostoru musí rozhodovat naši lidé. Nejen u vakcíny.

V posledních dnech je České republice nabízena pomoc v podobě lůžek či vakcín z Německa a dalších členských států EU. Někteří to považují za důkaz „evropské solidarity“ a odvozují z toho vděk vůči EU. Měli bychom být vděčni EU?

Marketing a propaganda – to by jim šlo. Británie, Izrael, Srbové a další – jsou proočkovaní – země EU sledují takovouto propagandu – velmi podobnou jako míval za mého mládí bolševik.

