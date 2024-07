Brusel si žádá druhé pohlaví. Odmaskovali se, říká Šichtařová

V červenci se poměrně výrazně zhoršila důvěra v českou ekonomiku. A to jak nálada spotřebitelů, tak hlavně podnikatelů, zejména těch v průmyslu. Co ji momentálně tak sráží?

Víte, ono to hlavně není o tom, že „momentálně“ něco sráží náladu podnikatelů. Je to vidět na mnoha frontách a bylo to vidět už řadu měsíců. Vzpomeňte, jak jsem opakovaně v rozhovorech s vámi upozorňovala, že průmysl se zmenšuje, že ekonomika ztrácí konkurenceschopnost, že hospodářský růst je jen fiktivní. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12702 lidí

To, že mnoho lidí teprve až dnes odkládá růžový filtr, to je věc jiná. Donutily je k tomu kupříkladu stávající propady akciových trhů anebo fakt, že zhoršování hospodářského růstu a konkurenceschopnosti potvrdily už poněkolikáté i řady evropských indexů ekonomických očekávání z poslední doby. Mezi nimi například nedávno zveřejněný index Ifo. Ten se totiž z červnové hodnoty 88,6 bodu propadl v červenci na 87 bodů. To znamená, že „skepse citelně narůstá, německé hospodářství uvízlo v krizi“. Ne, to nejsou moje slova, byť nápadně moje slova z posledních týdnů připomínají. Jsou to nezvykle upřímná slova přímo slovutného německého Ifo institutu.

Tak, v první chvíli jsem si myslel, že to vaše slova jsou. O čem svědčí to, že ke stejným sáhl i Ifo institut?

Svět si konečně začíná přiznávat, co věcné statistiky tvrdily už dlouho, ale co emoce investorů chlácholené tiskem peněz až příliš dlouho odmítaly přijmout: Globální hospodářský růst zpomaluje. V Číně pokračují runy na banky, AI bublina je neopodstatněná, Evropa si Green Dealem ničí a zmenšuje svou ekonomiku.

Po tomto prohlédnutí se začaly dít věci. Především propadly akcie. Navíc, na hospodářském růstu jsou závislé ceny průmyslových komodit, jako je třeba měď, stříbro, ale i mnohé další. Hospodářský pokles znamená menší výrobu, a tedy menší poptávku po komoditách. Tyto komodity už delší čas pomalu klesaly, ale v posledním týdnu, když se vyhrotila situace na akciových trzích, jejich ceny propadly razantně.

Ale znovu opakuju, to není žádné „náhlé“ zhoršení nálady podnikatelů. To je dlouhodobý, pozvolný a soustavný rozklad průmyslu a zejména pak energetiky, o kterém mluvím už dlouho. To jenom teď v poslední době si ho „najednou“ všimli novináři, potažmo spekulanti na akciovém trhu, a začalo se o tom víc mluvit. To je celé. Ale o tom, že tento jev je dlouhodobý, svědčí například to, že nyní máme průmysl na úrovni roku 2017! Myslíte, že tam jsme se dostali nějakým náhlým propadem přes noc? Ne! Tam nás dovedla systematická likvidace naší ekonomiky skrze greendealovskou ideologii.

Aktuální pohled do statistik obou zemí ukazuje, že Poláci se výrazně přiblížili Čechům v úrovni mezd, přitom jsme na našeho severního souseda léta koukali jako na chudého příbuzného. Čím je to způsobeno?

Hned několika jevy. Zaprvé, my jsme daleko víc průmyslová země než Polsko. Takže ona greendealovská ideologie, o které mluvím, na nás dopadá víc než na Poláky. Dez-industrializace navíc mění struktura naší ekonomiky – tím, jak zaniká průmysl, naše ekonomika poptává stále větší podíl lidí jen se základním vzděláním, kteří samozřejmě mají nižší příjmy než vysokoškoláci. Dalším důvodem pak je to, že my jsme zažili jednu z nejvyšších inflací v Evropě. My jsme za tři roky ztratili kumulovaně zhruba třetinu kupní síly našich úspor. Při tak obrovské inflaci není divu, že reálná úroveň mezd dopadá takto tristně v mezinárodním porovnání.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco na středečním jednání vlády zastávali Piráti i STAN názor, že by Česko mělo nahlásit staronové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové dva kandidáty – muže a ženu – na eurokomisaře, jak žádala po všech členských zemích, koalice Spolu je přehlasovala a rozhodla o tom, že jediným kandidátem bude Jozef Síkela. Spekuluje se o tom, že premiér Petr Fiala má od von der Leyenová pro něj příslib zajímavého portfolia za hlasy ODS při nedávné volbě. Je uvěřitelné, že by kvůli těmto třem hlasům upřednostnila Česko před některými jinými zeměmi?

Mě od Evropské komise nepřekvapí snad už vůbec nic. Ale tady se mi moc nezdá, že by von der Leyenová šla Fialovi tolik na ruku. Spíš co je tady ten skutečný bizár, je to, že „kvalifikací“ pro kandidaturu na eurokomisaře je pohlaví. Jak si může Komise dovolit takovou diskriminaci, jako požadovat kandidáta na základě pohlaví? Nemá snad náhodou pohlaví být rovnocenné? Tak to přeci Evropa říká, ne? Tak proč diskriminuje kandidáty podle pohlaví? Proč chce od každého pohlaví jednoho? Co když máme dva skvělé muže a ani jednu schopnou ženu? Proč má být jeden muž diskriminován? Anebo, co když máme dvě schopné ženy a žádného schopného muže? Proč má být žena diskriminována? Chápete, co chci říci? Brusel má plná ústa toho, jak pohlaví jsou rovnocenná, ale pak se sám dopouští diskriminace tím, že pohlaví je kritériem výběru! Na první pohled to vypadá „rovnostářsky“, ale když se nad tím zamyslíme, diskriminace začíná právě tam, kde pohlaví někdo začíná aktivně řešit! To je krásné názorné demaskování.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Udivující reakce přicházejí ze stavebních úřadů po celé naší zemi, protože ani po téměř měsíci ostrého provozu se s digitálním systémem pro stavební řízení nedá pracovat. Ne proto, že by systém padal, ale proto, že je nefunkční. Jde o výsledek práce ministerstva pro místní rozvoj, které vede pirátský předseda Ivan Bartoš. Teď se po čtyřech týdnech pochlubil, že přes noc (!) aktualizovali informační systém, ve kterém pracují stavební úřady a dotčené orgány. A dodal, že systém čekají ještě další změny, které mají úředníkům usnadnit práci. Jak si vysvětlit to naprosté fiasko, když se piráti vždy honosili tím, že jsou „stranou ajťáků“, a digitalizace bylo jejich téma?

To je jednoduché. Podívejte se, kolik pirátů pracovalo jako podnikatelé, šéfové firem, nebo třeba jen v soukromé sféře. Ten podíl je tristní. Ostatně to je taky důvod, proč mnoho z pirátů je piráty. Kdyby totiž byli podnikatelé a chápali by, o čem je reálný ekonomický život, nikdy by progresivistickými piráty být nemohli. To je podobné, jako když třeba komunisté ve 40. letech vykřikovali, že podnikatelé jsou vykořisťovatelé a vedou své podniky zle. Tak jim podniky vzali – a v tu chvíli to šlo od deseti k pěti. Být komunistou či pirátem je prostě většinou nekompatibilní s tím, být úspěšným podnikatelem, dávat lidem práci, stavět domy, stavět byty, vést stavební firmu, absolvovat stavební řízení. A to dokonce i z druhé strany, ze strany úředníků, kteří mají se systémem pracovat. I já mám od svých zdrojů reference, že ten nový systém pro stavební řízení je prostě paskvil.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při jednání komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury se někteří její členové pozastavili nad možnosti, kterou dá korespondenční volba Čechům v zahraničí, odvolit poštou a pak si případně rozmyslet svůj hlas a jít volit znovu a už zcela jinak. Tuto možnost nemá nikdo, kdo volí tady. „Mají hodně nevýhod v zahraničí, tak možná tuto jednu výhodu tam mají,“ obhajovala tuto skutečnost místopředsedkyně Senátu z klubu KDU-ČSL a nezávislí Jitka Seitlová s tím, že senátoři by se neměli utápět v detailech. S trochou nadsázky, neměly by se hlasy z ciziny počítat za dva, aby těch „hodně nevýhod“, jak o nich mluví senátorka, bylo ještě víc vykompenzováno? A neměl by se Senát jako pojistka demokracie, jak bývá nazýván, právě soustředit i na detaily, které poslanci při schvalování zákonů opomenou?

Senát Parlamentu ČR by hlavně korespondenční volbu rozhodně neměl podpořit a měl by ji zamítnout! Je to naprosto účelový zákon, který má přihrát hlasy vládní koalici. Jsou v něm trestuhodné chyby. Nejenže je možné hlasovat dvakrát, ale dokonce pokud při příštích volbách v roce 2025 dojde ke zneužití korespondenční volby, nebude to patrně trestné. Zneužít volby u nás trestné je, zneužít je ze zahraničí trestné příští rok nebude. To přímo nabízí návod, jak volby manipulovat. Tohle je za mě přímé, účelové ohrožení demokracie. Moc mě mrzí, že senátoři budou projednávat korespondenční volbu už 21. srpna, protože pokud se mi podaří volby do Senátu v září vyhrát, bude to už příliš pozdě na to, aby můj hlas mohl pomoci tenhle účelový pokus o ovlivnění voleb blokovat.

RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL



místopředsedkyně Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Soupeřem Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách v USA bude nejspíš Kamala Harrisová, o níž se mluví i jako o komunistce a představitelce těch nejextrémnějších progresivistických ideologií. Není to jen plané nálepkování? Protože, copak by jedna ze dvou hlavních stran USA mohla ze svého středu vygenerovat komunistku jako nejvhodnější kandidátku na prezidentský úřad?

Je to pro nás těžko uvěřitelné, ale v USA se v rámci Demokratické strany opravdu již běžně vyskytují lidé s klasickými marxistickými názory. A Harrisová je jednou z nich. Už nyní dosahují USA rekordního zadlužení. Biden rozhazoval natolik, že to vyvolalo inflaci, z jejíchž důsledků se dodnes USA vzpamatovávají v podobě stále ještě nepříjemně vysokých úrokových sazeb a následného poškození konkurenceschopnosti. Harrisová ovšem během své kampaně slibovala výdaje ještě řádově vyšší, než jakých se dopouštěl Biden. A co je asi nejhorší: Harrisová chce zavést podobná opatření, jaká začínají pomalu, ale jistě postihovat Evropu v důsledku pomalu najíždějícího Green Dealu.

Po jejím zvolení by patrně došlo k ještě většímu navýšení veřejného dluhu, který je již nyní považován za dlouhodobě neudržitelný. Harrisová totiž během své kampaně mluvila o klimatickém plánu řádově za 10 bilionů dolarů. Srovnejte to se zhruba jedním bilionem eur, které jsou zapotřebí na evropský Green Deal ročně. To s sebou automaticky nese také opětovné rozjetí inflace.

A nejen to. Již nyní je hospodářský růst, koupený na Bidenův dluh v USA, způsoben převážně tzv. efektem rozbitého okna. Pro připomenutí, co tento obrat znamená: Když se rozbije okno a musíme ho vyměnit, statistici všechny činnosti s tím spojené vykážou jako růst HDP – ve skutečnosti si ale celá společnost nikterak nepolepšil, pouze odčerpala peníze od majitele vyměněného okna směrem ke sklenáři, aniž by je jakkoliv rozmnožila. Green Deal a klimatický plán Harrisové provádí něco podobného, ale ještě hůř – místo nahrazení užitečného okna jiným užitečným oknem vytváří produkty, které předměty užitečné (stabilní elektrárny) nahrazují předměty méně užitečnými (nestabilní elektrárny) či přímo škodlivými (produkce tabulek vykazujících plnění ESG či zdražení energie).

Psali jsme: Návrhy českého Green Dealu očima ekonomky. Na rovinu: Vláda lidi podvádí „Bude horko.“ Další vývoj v Evropě? Markéta Šichtařová má špatné zprávy „Takový český Biden.“ Markéta Šichtařová ukázala na Drahoše. Ano, také kandiduje Hloupá a arogantní Fialova odpověď lidem. Šichtařová zůstala v šoku