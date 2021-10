Bruselská pětka. Z řiti už jim kouká jen hlava. Přesně proto ČR potřebuje skutečnou pravici, říká Štěpánek

reklama

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 79% Nevím / Je mi to jedno 15% hlasovalo: 23740 lidí

„Česká televize ohrožuje regulérnost voleb,“ uvedl jste před dvěma týdny na svém facebooku. Stěžujete si na to, že ČT nezve Trikolóru do svých debat. Máte nějakou reakci na vaši stížnost z ČT?

Kdepak. Česká televize naopak i tento týden pokračovala v sérii svých zmanipulovaných předvolebních debat. Vyvrcholilo to pražskou debatou, kterou avizovala, že bude výjimečná tím, kolik v ní bude zastoupeno žen. A tak samozřejmě nechyběl největší miláček veřejnoprávního zpravodajství, předsedkyně TOP 09 a pražská lídryně koalice Spolu, až za samu hranici jakékoli únosnosti protežovaná Markéta Pekarová Adamová, jež zřejmě v areálu České televize na Kavčích horách i přespává, neb se na veřejnoprávní obrazovce zjevuje prakticky den co den.

Nechyběla ani stalinistická kandidátka KSČM Marta Semelová či pokrokářská pirátka Olga Richterová. Jednu ženskou tvář ale diváci v debatě už tradičně spatřit nemohli. Předsedkyni pravicové formace Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS) Zuzanu Majerovou Zahradníkovou ČT dlouhodobě a programově opomíjí. Zvláště v předvolebním období je to mimořádně hanebné počínání. To vše za situace, kdy nejčerstvější průzkum volebních preferencí od agentury Phoenix Research Trikolóru posílá do Poslanecké sněmovny.

Do jiných televizí ale Zuzanu Majerovou zvou. Nebo se mýlím?

Nemýlíte. Kupříkladu v hlasování diváků TV Seznam Majerová podrtila právě Pekarovou rozdílem třídy, když v jejich vzájemném souboji přesvědčila 55,5 % z třiceti tisíc hlasujících, zatímco Pekarová pouhých 44,5 %. Celou anketu pak Majerová dokonce vyhrála. V hlasování diváků během debaty na Primě za ní zůstali Okamura, Šlachta i Hamáček, o Filipovi nemluvě. Právě ve světle takových výsledků se diskriminační počínání České televize jeví jako dvojnásob podpásové.

Když jsme u ČT, redaktor Železný se k „roli“ ČT v pandemii vyjádřil slovy: „Nepomáhali jsme vládě, to není naše role, ale byli jsme k ní dost zdrženliví! Právě proto, abychom nerozeštvávali! Pomáhali soudržnosti, bojovali proti strachu. To jsme dělali. “ Co na to říkáte? Je právě toto úkol veřejnoprávní televize?

Z kdysi nadějného Jakuba Železného je dnes směšná figurka. Není nic směšnějšího, než když si tenhle bruselský slouha píchne do klopy odznáček s českou vlajkou. ČT během onoho covidového šílenství naprosto selhala. Informuje zcela jednostranně, sama je největším strašákem.

Celkově, jak hodnotit postoj médií v souvislosti s volbami?

V mnoha printech to funguje tak, že co si nezaplatíte, o tom nic nenapíšou. ČT funguje jako tiskový orgán a propagační centrála tzv. bruselské pětky (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN). Komerční televize naopak postupují docela vyváženě. Skoro se mi chce napsat veřejnoprávně. Navíc jejich dramaturgie je mnohem šmrncovnější.

Mimochodem, je v pořádku, že některá média neměla přístup na tiskovou konferenci Babiše a Orbána?

Nezbožšťujme novináře a média. Někteří se skutečně chovají jak ze řetězu utržení, případně jako majitelé jediné správné pravdy. V poslední době dokonce slýchám, že ten, kdo nejvíce ohrožuje demokracii, jsou dnes média. Něco na tom je. Čest výjimkám, které zatím ještě existují. K té konkrétní kauze se vyjadřovat nechci, protože o ní nic nevím.

Velkou diskusi vyvolal případ poslankyně za SPD, kdy Český rozhlas Karlovy Vary vystřihl část její odpovědi v předvolebním spotu. Konkrétně šlo o slova ve větě „Dalším příkladem je cenzura, kdy jsou lidi udáváni a trestáni za vlastní názor“. „Podle vedení zpravodajství ČRo i stanice ČRo Karlovy Vary jde o porušení pravidel pro natáčení a vysílání vizitek krajských volebních lídrů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021, konkrétně článku č. 9, který říká, že regionální studio musí odmítnout vysílání odpovědi nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. Z toho důvodu jsme tuto informaci z Vaší odpovědi vystřihli,“ napsali zástupci rozhlasu poslankyni. Je to v pořádku?

Ano, to je přesně ukázka toho, co zmiňuji v předchozí odpovědi.

„Patříme na Západ, ne na Východ,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala. Mají pravdu ti, kteří v této souvislosti mluví o tom, že jsme vždy tak trochu „ode zdi ke zdi“?

Přesně tak. Jen jsme vytáhli hlavu z moskevské řiti, už někteří trčí z té bruselské, berlínské či washingtonské a ještě na sebe matlají lubrikant, aby se zanořili co nejvíc. Na který Západ chce Petr Fiala patřit? Ten, ke kterému jsme kdysi vzhlíželi, už neexistuje. Naopak právě ze Západu se na nás dnes valí všechny ty „pokrokářské“ pitomosti, které levičáci všech možných barev hlavy chrlí jak Baťa cvičky. Jenže ne každá novota je pokrok.

„Mají obrovskou moc. Nakoupili si média. Těší se podpoře z Ruska placených konspiračních serverů. A lijí jed do české společnosti. Ničí hodnoty. Rozvracejí vztahy. Uplácejí svoje voličské skupiny. Záměrně staví děti proti rodičům a prarodiče proti vnukům. Nic jim není svaté,“ uvedl Fiala mimo jiné ve své předvolebním projevu na adresu vládnoucích politiků. Souhlasíte s jeho slovy?

Už jsem opravdu alergický na všechno to idiotské strašení Ruskem a připitomělé kecy o konspiračních serverech. Petr Fiala, pod jehož vedením kdysi pravicová ODS, kterou jsem v roce 1991 spoluzakládal, zdegenerovala do současné podoby, si tradičně nevidí do úst. A propos, za své nevycválané výroky, které kdysi pronesl na adresu Zuzany Majerové, když z ODS pro nesouhlas s její politikou odcházela, se tenhle pseudokonzervativec dosud neomluvil.

Psali jsme: Odcházející Majerová: Petru Fialovi odpouštím. Opravdu

„ODS pokračuje ve své sebevražedné pouti do levého středu,“ uvedl jste před časem. Jak hodnotit aktuální stav pravice na české politické scéně?

Považovat dnes ODS za pravici, nota bene, když se momentálně v koalici Spolu peleší s lidoveckými (ne)křesťanskými socialisty a s pokrokářskou TOPkou, může pouze intelektuálně nesmělý, politologicky zcela dezorientovaný zbloudilec.

Podívejme se i na Piráty a STAN. Jejich preference před pár měsíci šly podle předvolebním průzkumů strmě nahoru, pak začaly klesat. Čím to? A co říci na to, že koalice posílá do předvolebních debat místo Bartoše Rakušana? Koalice tvrdí, že se jedná o strategii, jejímž cílem je rozložení sil mezi lídry...

Piráti jsou digitální bolševici, o nichž se pouze v mírné nadsázce říká, že jejich největší starostí je, aby v gulagu fungovala wifina. Slouží jako skvělý indikátor, co je kdo ve skutečnosti zač. Stále totiž platí, že nikoli podle slov, ale podle skutků poznáme je. A tak už víme, že názorově plastelínoví Starostové a nezávislí (STAN) se v předvolební koalici s Piráty definitivně odkopali, stejně jako už víme, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se k témuž teprve chystá. Rozdíl je pouze v tom, že do objetí s pirátskými novo-komunisty si chce padnout až po volbách.

Jak, jen pár dní před volbami, vidíte šanci volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS)? A jak moc věřit předvolebním průzkumům?

Jistě znáte ten slavný Churchillův bonmot, že věří pouze těm statistikám, které si sám zfalšoval. Voliči by měli vzít rozum do hrsti. Česká politika, kulhající na jednu příliš zbytnělou levou nohu, potřebuje skutečnou pravici v Poslanecké sněmovně jako prase drbání. My nejsme ani Babiš, ani Antibabiš. Jsme důstojná a rozumná alternativa pro všechny, kteří už mají plné zuby téhle bipolarity a kteří spolu s námi chtějí proti zpovykaným pokrokářům všech možných barev bránit normální svět.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.