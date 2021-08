Bude to velkolepé! Lídr od Šlachty nastínil, s čím hnutí vystartuje do voleb

reklama

Co říkáte na průběh debaty s vedením Přísahy? Máte pocit, že lidé se zajímají o témata, která vy považujete za důležitá?

Jsme příjemně překvapení. Nápad debaty na lodi vznikl i jako propagační akce, a to se podařilo, lidé ze břehu mávali, mělo to ohlas.

Je to dobré i proto, že si můžeme ověřit to, co chystáme do finální fáze kampaně, jak chceme voliče oslovit, abychom byli připraveni na ostrý start, který proběhne 25. srpna.

Prozradíte alespoň něco, co můžeme čekat?

Prozradím vám to, že se budeme snažit, aby to bylo velkolepé. Budou tam všichni krajští lídři i naši odborní garanti. Jsme domluveni, že tam budou téměř všichni. A ti tam budou prezentovat svá programová vystoupení.

Takže to bude současně i programová konference?

Přesně tak. Představíme voličům naše lídry a budou to nové a neokoukané tváře. Například paní Janu Chaloupkovou, které si nesmírně vážím a která má neuvěřitelný příběh (rozhovor s paní Janou Chaloupkovou ParlamentníListy.cz přinesou v následujících dnech- pozn. aut.).

Takže tam plánujeme to před veřejností a před novináři rozbalit všechno. Pak se rozjede horká fáze kampaně. A pak uvidíme, jak to na voliče zafunguje.

Co tedy bude vaše „vlajková loď“, hlavní oblasti, ve kterých by se Přísaha chtěla profilovat? A co v těchto oblastech chystá prakticky- myslím třeba jaké nové zákony jsou podle vás v těchto oblastech potřeba…

Tak v tom bych nepředbíhal, do fáze přípravy zákonů je ještě daleko. Teď jsme představili svůj program, to je začátek. A teď je třeba lidi o tom programu přesvědčit.

Jako hlavní téma bych určitě zmínil, aby se v tom státě nekradlo v přímém přenosu. Aby stát fungoval online a byl pro občany prospěšný. A aby celkově byla snazší komunikace se státem.

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí předvolební odhady, se na to musím zeptat: Jste připraveni jít do vlády a nabídnout své kandidáty na ministry?

To je to, co říkám, nejdříve bychom měli uspět ve volbách a pak řešme, co dál. Teď nemá smysl řešit kdyby, až budou jasně rozdané karty, bude jasné, kdo má kolik mandátů, tak to řešme.

Mně šlo spíš o to, zda jste připraveni některá ministerstva převzít, zda vaši odborní garanti, o kterých jste mluvil, jsou připraveni jít do vlády…

To my neřešíme. My máme odborníky a ti samozřejmě jsou připravení na práci. Ale neřešíme ministerské posty.

Ale pokud by to vyšlo, tak máme lidi, kteří jsou odborně erudovaní a připravení do toho jít.

